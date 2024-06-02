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🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 29 отзывов Неповторимая Кабардино-Балкария: путешествие по горам и источникам Погрузитесь в мир горных вершин и целебных вод Кабардино-Балкарии в увлекательной экскурсии Начало: По запросу «Само ущелье усыпано водопадами, древними постройками и башнями» 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 24 отзыва Экскурсия Эльбрус: Поляны, Ущелья и Водопад Байдаевский Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии: величественный Эльбрус, чистый воздух и неповторимые пейзажи Начало: В Нальчике по месту вашего проживания «Я покажу вам безопасный подход к нижнему каскаду водопада, где можно сделать много красивых фото в копилку воспоминаний о поездке» 11 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 13 часов 14 отзывов Путешествие на внедорожнике по Чегемскому ущелью с гидом Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, узнайте о культуре балкарского народа и насладитесь видами величественных гор и ледников Начало: В Нальчике «Вы посетите потрясающие Чегемские водопады, вырывающиеся прямо из высоких могущественных скал» 17 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 21 отзыв Симфония Чегемских водопадов: эксклюзивный тур из Нальчика Откройте для себя мир каскадов Чегемского ущелья, где каждый шаг открывает новые сказочные виды «На встречу с Чегемскими водопадами вы отправитесь в окрестности села Хушто-Сырт» 5 727 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты Соберите коллекцию захватывающих пейзажей и зарядитесь энергией дикой природы Кавказа. Посетите карстовое озеро, Черекскую теснину и древние развалины Начало: Нальчик «А по пути к нему остановимся у 90-метрового каскадного водопада Зеркли» 15000 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🪂 На параплане Мини-группа 8 часов 6 отзывов Полёт на параплане в окрестностях Нальчика Испытайте восторг от полёта на параплане в живописных окрестностях Нальчика и насладитесь красотой Чегемских водопадов Начало: Возле рынка Стрелка в Нальчике «Мы посетим легендарные Чегемские водопады (Су-Аузу), где вы полюбуетесь ажурными струйками и сможете купить чай из трав, собранных в субальпийских лугах» Расписание: ежедневно в 08:15 8 900 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Романтическая ночь в горах Нальчика: ужин, звезды и глэмпинг Проведите незабываемую ночь в горах Нальчика с романтическим ужином под звездами и уютной ночевкой в глэмпинге «Наше путешествие начнётся со знаменитых Малого и Большого Чегемских водопадов» 22 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов 22 отзыва Чегемское ущелье: путеводитель по миру красоты и приключений Вас ждет захватывающее путешествие по Чегемскому ущелью, где природа и история сплетаются в единое целое Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик «Что вас ожидает: Малый водопад и Большой водопад: Сказочные каскады воды Наша экскурсия начнется с посещения Малого и Большого водопадов, которые поразят вас своей красотой и мощью» Расписание: вторник 10:30 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 166 отзывов Чудеса Чегемских водопадов: путешествие из Нальчика Приглашаем вас в путешествие к живописным Чегемским водопадам, где природа создала настоящее чудо Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка» «Вы увидите: Самый необычный главный Чегемский водопад на реке Каяарты» Расписание: Вторник, четверг, с 14.00 до 18.00 1 000 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚌 На автобусе Индивидуальная 10 часов 13 отзывов Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады Начало: Назначает турист «Что вас ждет: Первым делом вы посетите величественный комплекс водопадов, зрелищный в любое время года» Расписание: Ежедневно в 9.00 16 890 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 8 отзывов Индивидуальная экскурсия: Чегемские водопады - жемчужина Кабардино-Балкарии Погрузитесь в атмосферу природной красоты, посетив Чегемские водопады - настоящее чудо Кабардино-Балкарии Начало: Назначает турист «Одной из жемчужин Кабардино-Балкарии являются Чегемские водопады» Расписание: ежедневно в 10.00 4 900 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Чегемские водопады и озеро Гижгит Начало: По договоренности «Зимой гул водопадов затихает и ледяное безмолвие окутывает все вокруг в черно—белую гамму с ледяными стенами, Большие водопады (Су-Аузу-Су) являются карстовыми по происхождению» Расписание: понедельник-воскресенье в 09:00 13 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🪂 На параплане Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Нальчик: Экскурсия с Чегемскими водопадами и полетом на парапланах Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией в Чегемское ущелье, посещением Города мертвых и захватывающим полетом на параплане Начало: Площадь Марии «Красота Чегемского ущелья и «Город мертвых» В Чегемском ущелье мы насладимся водопадами, малыми и большими» от 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Верхняя Балкария + Высокогорный заповедник Уштулу. Горы, водопады и нарзан Начало: Назначает турист в пределах города Нальчик Расписание: В любой день недели 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 6.5 часов Чегемские водопады в группе Начало: Проспект Ленина д. 53 «Адай-Су Девичья коса (Адай-Су) — самый полноводный водопад, находящийся в 200 м» Расписание: Смотрите свободные даты 900 ₽ за человека

Индивидуальная 8 часов Медовые водопады и гора Кольцо: путешествие по Нальчику за 8 часов Погрузитесь в мир природной красоты и культурных традиций Нальчика. Экскурсия к Медовым водопадам и горе Кольцо - незабываемое приключение Начало: По договоренности «Медовые Водопады- достопримечательность Карачаево -Черкессии и всего Северного Кавказа» 15 999 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 9.5 часов Чегемское ущелье - заповедная сказка Начало: Нальчик «Наше путешествие мы начнем с Малого Чегемского водопада или Адай-Су» от 15 500 ₽ за экскурсию

🛣 Джиппинг Индивидуальная 9 часов Белые скалы - внедорожные туры Начало: Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик «Наше путешествие мы начнем с Малого Чегемского водопада или Адай-Су» Расписание: каждый день в 09:00 от 15 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 9 часов Арт-пикник в Чегемском ущелье: Вдохновение через историю и природу Начало: По договорённости «Наша первая остановка — Чегемское ущелье, где мы сможем насладиться захватывающими видами и потрясающей красотой Чегемских водопадов» Расписание: Ежедневно в 09:30, в летнее время 8 000 ₽ за человека