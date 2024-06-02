Экскурсии на водопады из Нальчика

Найдено 20 экскурсий в категории «Водопады» в Нальчике, цены от 900 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
29 отзывов
Неповторимая Кабардино-Балкария: путешествие по горам и источникам
Погрузитесь в мир горных вершин и целебных вод Кабардино-Балкарии в увлекательной экскурсии
Начало: По запросу
«Само ущелье усыпано водопадами, древними постройками и башнями»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Великолепный Эльбрус: три поляны, два ущелья и Байдаевский водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Экскурсия Эльбрус: Поляны, Ущелья и Водопад Байдаевский
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии: величественный Эльбрус, чистый воздух и неповторимые пейзажи
Начало: В Нальчике по месту вашего проживания
«Я покажу вам безопасный подход к нижнему каскаду водопада, где можно сделать много красивых фото в копилку воспоминаний о поездке»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000 за всё до 6 чел.
Чегемское ущелье на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
14 отзывов
Путешествие на внедорожнике по Чегемскому ущелью с гидом
Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, узнайте о культуре балкарского народа и насладитесь видами величественных гор и ледников
Начало: В Нальчике
«Вы посетите потрясающие Чегемские водопады, вырывающиеся прямо из высоких могущественных скал»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
17 500 за всё до 4 чел.
Симфония Чегемских водопадов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Симфония Чегемских водопадов: эксклюзивный тур из Нальчика
Откройте для себя мир каскадов Чегемского ущелья, где каждый шаг открывает новые сказочные виды
«На встречу с Чегемскими водопадами вы отправитесь в окрестности села Хушто-Сырт»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
5 727 за всё до 4 чел.
Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
Соберите коллекцию захватывающих пейзажей и зарядитесь энергией дикой природы Кавказа. Посетите карстовое озеро, Черекскую теснину и древние развалины
Начало: Нальчик
«А по пути к нему остановимся у 90-метрового каскадного водопада Зеркли»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1500012 000 за всё до 4 чел.
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
🚗 На машине
🪂 На параплане
Мини-группа
8 часов
6 отзывов
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Испытайте восторг от полёта на параплане в живописных окрестностях Нальчика и насладитесь красотой Чегемских водопадов
Начало: Возле рынка Стрелка в Нальчике
«Мы посетим легендарные Чегемские водопады (Су-Аузу), где вы полюбуетесь ажурными струйками и сможете купить чай из трав, собранных в субальпийских лугах»
Расписание: ежедневно в 08:15
Завтра в 08:15
10 июня в 08:15
8 900 за человека
Романтическая ночь в горах
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Романтическая ночь в горах Нальчика: ужин, звезды и глэмпинг
Проведите незабываемую ночь в горах Нальчика с романтическим ужином под звездами и уютной ночевкой в глэмпинге
«Наше путешествие начнётся со знаменитых Малого и Большого Чегемских водопадов»
10 июня в 13:30
11 июня в 13:30
22 500 за всё до 4 чел.
Чегемское ущелье: Ущелье сказок и легенд
Индивидуальная
7 часов
22 отзыва
Чегемское ущелье: путеводитель по миру красоты и приключений
Вас ждет захватывающее путешествие по Чегемскому ущелью, где природа и история сплетаются в единое целое
Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик
«Что вас ожидает: Малый водопад и Большой водопад: Сказочные каскады воды Наша экскурсия начнется с посещения Малого и Большого водопадов, которые поразят вас своей красотой и мощью»
Расписание: вторник 10:30
11 июня в 10:30
18 июня в 10:30
10 000 за всё до 6 чел.
Чудеса чегемских водопадов
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
166 отзывов
Чудеса Чегемских водопадов: путешествие из Нальчика
Приглашаем вас в путешествие к живописным Чегемским водопадам, где природа создала настоящее чудо
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
«Вы увидите: Самый необычный главный Чегемский водопад на реке Каяарты»
Расписание: Вторник, четверг, с 14.00 до 18.00
11 июня в 14:00
13 июня в 14:00
1 000 за человека
Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
13 отзывов
Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады
Начало: Назначает турист
«Что вас ждет: Первым делом вы посетите величественный комплекс водопадов, зрелищный в любое время года»
Расписание: Ежедневно в 9.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
16 890 за всё до 4 чел.
Жемчужина Кабардино-Балкарии - Чегемские водопады
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Чегемские водопады - жемчужина Кабардино-Балкарии
Погрузитесь в атмосферу природной красоты, посетив Чегемские водопады - настоящее чудо Кабардино-Балкарии
Начало: Назначает турист
«Одной из жемчужин Кабардино-Балкарии являются Чегемские водопады»
Расписание: ежедневно в 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 900 за всё до 4 чел.
Чегемские водопады и озеро Гижгит
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Чегемские водопады и озеро Гижгит
Начало: По договоренности
«Зимой гул водопадов затихает и ледяное безмолвие окутывает все вокруг в черно—белую гамму с ледяными стенами, Большие водопады (Су-Аузу-Су) являются карстовыми по происхождению»
Расписание: понедельник-воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Экскурсия на Чегемские водопады, в «Город мертвых» и полет на парапланах
🚶 Пешая
🪂 На параплане
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Нальчик: Экскурсия с Чегемскими водопадами и полетом на парапланах
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией в Чегемское ущелье, посещением Города мертвых и захватывающим полетом на параплане
Начало: Площадь Марии
«Красота Чегемского ущелья и «Город мертвых» В Чегемском ущелье мы насладимся водопадами, малыми и большими»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 9 000 за всё до 4 чел.
Верхняя Балкария + Высокогорный заповедник Уштулу. Горы, водопады и нарзан
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Верхняя Балкария + Высокогорный заповедник Уштулу. Горы, водопады и нарзан
Начало: Назначает турист в пределах города Нальчик
Расписание: В любой день недели
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
15 000 за всё до 4 чел.
Чегемские водопады в группе
🚌 На автобусе
Групповая
6.5 часов
Чегемские водопады в группе
Начало: Проспект Ленина д. 53
«Адай-Су Девичья коса (Адай-Су) — самый полноводный водопад, находящийся в 200 м»
Расписание: Смотрите свободные даты
13 июня в 13:30
900 за человека
Медовые водопады, гора Кольцо и многое другое за 8 часов
Индивидуальная
8 часов
Медовые водопады и гора Кольцо: путешествие по Нальчику за 8 часов
Погрузитесь в мир природной красоты и культурных традиций Нальчика. Экскурсия к Медовым водопадам и горе Кольцо - незабываемое приключение
Начало: По договоренности
«Медовые Водопады- достопримечательность Карачаево -Черкессии и всего Северного Кавказа»
Сегодня в 17:00
13 июня в 09:00
15 999 за всё до 4 чел.
Чегемское ущелье - заповедная сказка
Индивидуальная
9.5 часов
Чегемское ущелье - заповедная сказка
Начало: Нальчик
«Наше путешествие мы начнем с Малого Чегемского водопада или Адай-Су»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 15 500 за экскурсию
Белые скалы - внедорожные туры
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
9 часов
Белые скалы - внедорожные туры
Начало: Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
«Наше путешествие мы начнем с Малого Чегемского водопада или Адай-Су»
Расписание: каждый день в 09:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 15 500 за всё до 4 чел.
Арт-пикник в Чегемском ущелье: Вдохновение через историю и природу
🚶 Пешая
Мини-группа
9 часов
Арт-пикник в Чегемском ущелье: Вдохновение через историю и природу
Начало: По договорённости
«Наша первая остановка — Чегемское ущелье, где мы сможем насладиться захватывающими видами и потрясающей красотой Чегемских водопадов»
Расписание: Ежедневно в 09:30, в летнее время
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
8 000 за человека
Медовые Водопады
Индивидуальная
8 часов
Медовые Водопады
Начало: Киримова 140, площадка Аэропорта Нальчик
«Что вас ожидает: Встреча с красотой природы Погрузимся в сказочный мир Медовых Водопадов, где природа раскрывает свою волшебную красоту»
Расписание: среда 09:30
12 июня в 09:30
19 июня в 09:30
12 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
    Сегодня была в заповедной Кабардино -Балкарии - на поляне Уштулу. Красота неописуемая, вкуснейший нарзан и ностальгия. Я ходила через перевал
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    Гезевцек ровно сорок лет назад. Прекрасная организация дел: быстро, тактично оформили заказ. Экскурсовод хорошо знает местность, увлекательно рассказывает, тактичный, внимательный и уважительный. Спасибо огромное.

  • А
    Алина
    1 июня 2024
    Великолепный Эльбрус: три поляны, два ущелья и Байдаевский водопад
    Боже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные истории рассказывал нам наш гид
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    - Астемир 😍😍😍 Благодарю от чистого сердца за такой чудесный день, который навсегда мне запомнится ♥️ Все прошло безупречно. В комфортном нам темпе. Успехов вам и побольше туристов 😍

    Боже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные историиБоже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные историиБоже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные историиБоже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные историиБоже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные историиБоже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные историиБоже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные истории
  • Н
    Нармин
    29 мая 2024
    Чудеса чегемских водопадов
    Очень понравилось всё, и экскурсовод очень интересно рассказывал, советую!
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Чудеса чегемских водопадов
    Экскурсия была хорошая, всё понравилось. Экскурсовод Ирина очень заботилась о группе. Большие водопады пока с малым количеством воды, но видимо сезон такой сейчас. На самих водопадах хотелось бы побыть подольше, но в целом всё хорошо. Довезли аккуратно и быстро
  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Чудеса чегемских водопадов
    Красота неописуемая, вся мощь гор!!! Очень хороший экскурсовод)
  • И
    Илья
    21 мая 2024
    Великолепный Эльбрус: три поляны, два ущелья и Байдаевский водопад
    Последняя остановка в рамках жд тура Жемчужина Кавказа. Гидом был Руслан. Прекрасный человек, всегда спешащий на помощь. Посмотрели на Эльбрус,
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    посетили ущелья, водопады и секретное озеро. Виды завораживают, и одного дня на всю красоту безусловно мало. Сама экскурсия спланирована очень грамотно, за 12 часов посмотрели, рассмотрели и сделали тонну фото. Обязательно к повторению.

    Последняя остановка в рамках жд тура Жемчужина Кавказа. Гидом был Руслан. Прекрасный человек, всегда спешащий наПоследняя остановка в рамках жд тура Жемчужина Кавказа. Гидом был Руслан. Прекрасный человек, всегда спешащий наПоследняя остановка в рамках жд тура Жемчужина Кавказа. Гидом был Руслан. Прекрасный человек, всегда спешащий наПоследняя остановка в рамках жд тура Жемчужина Кавказа. Гидом был Руслан. Прекрасный человек, всегда спешащий на
  • И
    Ирина
    21 мая 2024
    Жемчужина Кабардино-Балкарии - Чегемские водопады
    Были на экскурсии из Нальчика "Чегемские водопады", гид Ислам экскурсия прошла замечательно, гид очень хорошо рассказал о своем городе и
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    республике, обычаи, традиции, уклад жизни. Прекрасный водитель, и очень приятный собеседник, рассказал интересно, в качестве бонуса угостил прекрасно сваренным кофе. Порекомендовал, где можно вкусно поесть, где провести время в городе, спасибо большое за чудесно проведенное время.

  • В
    Виктория
    14 мая 2024
    Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
    От всей души рекомендуем вам обратиться за индивидуальной экскурсией к Альберту ⛰️ Вам покажут самые интересные и лучшие места Нальчика
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    и его ущелья! Вам организуют утренний кофе у водопада, покажут и расскажут о традициях и обычаях. Вы увидите сусликов, грифов, орлов, соколов, баранов, козлов, лошадей, коров! Горы и горные реки подарят вас своей красотой! Мы обязательно вернемся для многодневной экскурсии с палатками🏕️ чтобы увидеть закат и встретить рассвет в горах

  • Н
    Наталья
    14 мая 2024
    Великолепный Эльбрус: три поляны, два ущелья и Байдаевский водопад
    Спасибо огромное за экскурсию! Невероятные виды, интересные факты, вкусная еда и красавец Эльбрус!
    Спасибо огромное за экскурсию! Невероятные виды, интересные факты, вкусная еда и красавец Эльбрус!Спасибо огромное за экскурсию! Невероятные виды, интересные факты, вкусная еда и красавец Эльбрус!
  • Д
    Дарья
    12 мая 2024
    Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
    Отлично провели время в кампании опытного гида. Спасибо Альберту, он по-настоящему увлечен своим делом и рассказывает о горах и природе
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    Кавказа с большой любовью. Альберт максимально аккуратно вел машину, подсказывал лучшие ракурсы для красивых фотографий и поил нас вкуснейшим кофе. Мы посетили невероятные по красоте места, которые навсегда останутся в нашей памяти. Несмотря на облачность, которая скрыла часть гор, нас поразило великолепие и мощь Хуламо-Безенгийского ущелья. Пусть погода помешала увидеть ущелье во всей красе, но это только повод вернуться.

    Отлично провели время в кампании опытного гида. Спасибо Альберту, он по-настоящему увлечен своим делом и рассказываетОтлично провели время в кампании опытного гида. Спасибо Альберту, он по-настоящему увлечен своим делом и рассказываетОтлично провели время в кампании опытного гида. Спасибо Альберту, он по-настоящему увлечен своим делом и рассказываетОтлично провели время в кампании опытного гида. Спасибо Альберту, он по-настоящему увлечен своим делом и рассказываетОтлично провели время в кампании опытного гида. Спасибо Альберту, он по-настоящему увлечен своим делом и рассказывает

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
  2. Великолепный Эльбрус: три поляны, два ущелья и Байдаевский водопад
  3. Чегемское ущелье на внедорожнике
  4. Симфония Чегемских водопадов
  5. Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Самое главное
  4. Чегемские водопады
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Плато Бермамыт
  9. Гижгит
  10. Цейское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Водопады" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 900 до 22 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 314 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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