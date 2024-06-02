1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Неповторимая Кабардино-Балкария: путешествие по горам и источникам
Погрузитесь в мир горных вершин и целебных вод Кабардино-Балкарии в увлекательной экскурсии
Начало: По запросу
«Само ущелье усыпано водопадами, древними постройками и башнями»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия Эльбрус: Поляны, Ущелья и Водопад Байдаевский
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии: величественный Эльбрус, чистый воздух и неповторимые пейзажи
Начало: В Нальчике по месту вашего проживания
«Я покажу вам безопасный подход к нижнему каскаду водопада, где можно сделать много красивых фото в копилку воспоминаний о поездке»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие на внедорожнике по Чегемскому ущелью с гидом
Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, узнайте о культуре балкарского народа и насладитесь видами величественных гор и ледников
Начало: В Нальчике
«Вы посетите потрясающие Чегемские водопады, вырывающиеся прямо из высоких могущественных скал»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Симфония Чегемских водопадов: эксклюзивный тур из Нальчика
Откройте для себя мир каскадов Чегемского ущелья, где каждый шаг открывает новые сказочные виды
«На встречу с Чегемскими водопадами вы отправитесь в окрестности села Хушто-Сырт»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
5 727₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
Соберите коллекцию захватывающих пейзажей и зарядитесь энергией дикой природы Кавказа. Посетите карстовое озеро, Черекскую теснину и древние развалины
Начало: Нальчик
«А по пути к нему остановимся у 90-метрового каскадного водопада Зеркли»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1500012 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Испытайте восторг от полёта на параплане в живописных окрестностях Нальчика и насладитесь красотой Чегемских водопадов
Начало: Возле рынка Стрелка в Нальчике
«Мы посетим легендарные Чегемские водопады (Су-Аузу), где вы полюбуетесь ажурными струйками и сможете купить чай из трав, собранных в субальпийских лугах»
Расписание: ежедневно в 08:15
Завтра в 08:15
10 июня в 08:15
8 900₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Романтическая ночь в горах Нальчика: ужин, звезды и глэмпинг
Проведите незабываемую ночь в горах Нальчика с романтическим ужином под звездами и уютной ночевкой в глэмпинге
«Наше путешествие начнётся со знаменитых Малого и Большого Чегемских водопадов»
10 июня в 13:30
11 июня в 13:30
22 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Чегемское ущелье: путеводитель по миру красоты и приключений
Вас ждет захватывающее путешествие по Чегемскому ущелью, где природа и история сплетаются в единое целое
Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик
«Что вас ожидает: Малый водопад и Большой водопад: Сказочные каскады воды Наша экскурсия начнется с посещения Малого и Большого водопадов, которые поразят вас своей красотой и мощью»
Расписание: вторник 10:30
11 июня в 10:30
18 июня в 10:30
10 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
4 часа
Чудеса Чегемских водопадов: путешествие из Нальчика
Приглашаем вас в путешествие к живописным Чегемским водопадам, где природа создала настоящее чудо
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
«Вы увидите: Самый необычный главный Чегемский водопад на реке Каяарты»
Расписание: Вторник, четверг, с 14.00 до 18.00
11 июня в 14:00
13 июня в 14:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады
Начало: Назначает турист
«Что вас ждет: Первым делом вы посетите величественный комплекс водопадов, зрелищный в любое время года»
Расписание: Ежедневно в 9.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
16 890₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Чегемские водопады - жемчужина Кабардино-Балкарии
Погрузитесь в атмосферу природной красоты, посетив Чегемские водопады - настоящее чудо Кабардино-Балкарии
Начало: Назначает турист
«Одной из жемчужин Кабардино-Балкарии являются Чегемские водопады»
Расписание: ежедневно в 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Чегемские водопады и озеро Гижгит
Начало: По договоренности
«Зимой гул водопадов затихает и ледяное безмолвие окутывает все вокруг в черно—белую гамму с ледяными стенами, Большие водопады (Су-Аузу-Су) являются карстовыми по происхождению»
Расписание: понедельник-воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Нальчик: Экскурсия с Чегемскими водопадами и полетом на парапланах
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией в Чегемское ущелье, посещением Города мертвых и захватывающим полетом на параплане
Начало: Площадь Марии
«Красота Чегемского ущелья и «Город мертвых» В Чегемском ущелье мы насладимся водопадами, малыми и большими»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Верхняя Балкария + Высокогорный заповедник Уштулу. Горы, водопады и нарзан
Начало: Назначает турист в пределах города Нальчик
Расписание: В любой день недели
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
15 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6.5 часов
Чегемские водопады в группе
Начало: Проспект Ленина д. 53
«Адай-Су Девичья коса (Адай-Су) — самый полноводный водопад, находящийся в 200 м»
Расписание: Смотрите свободные даты
13 июня в 13:30
900₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Медовые водопады и гора Кольцо: путешествие по Нальчику за 8 часов
Погрузитесь в мир природной красоты и культурных традиций Нальчика. Экскурсия к Медовым водопадам и горе Кольцо - незабываемое приключение
Начало: По договоренности
«Медовые Водопады- достопримечательность Карачаево -Черкессии и всего Северного Кавказа»
Сегодня в 17:00
13 июня в 09:00
15 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9.5 часов
Чегемское ущелье - заповедная сказка
Начало: Нальчик
«Наше путешествие мы начнем с Малого Чегемского водопада или Адай-Су»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 15 500₽ за экскурсию
Индивидуальная
9 часов
Белые скалы - внедорожные туры
Начало: Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
«Наше путешествие мы начнем с Малого Чегемского водопада или Адай-Су»
Расписание: каждый день в 09:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 15 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
9 часов
Арт-пикник в Чегемском ущелье: Вдохновение через историю и природу
Начало: По договорённости
«Наша первая остановка — Чегемское ущелье, где мы сможем насладиться захватывающими видами и потрясающей красотой Чегемских водопадов»
Расписание: Ежедневно в 09:30, в летнее время
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
8 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Медовые Водопады
Начало: Киримова 140, площадка Аэропорта Нальчик
«Что вас ожидает: Встреча с красотой природы Погрузимся в сказочный мир Медовых Водопадов, где природа раскрывает свою волшебную красоту»
Расписание: среда 09:30
12 июня в 09:30
19 июня в 09:30
12 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена2 июня 2024Сегодня была в заповедной Кабардино -Балкарии - на поляне Уштулу. Красота неописуемая, вкуснейший нарзан и ностальгия. Я ходила через перевал
- ААлина1 июня 2024Боже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные истории рассказывал нам наш гид
- ННармин29 мая 2024Очень понравилось всё, и экскурсовод очень интересно рассказывал, советую!
- ЕЕлена28 мая 2024Экскурсия была хорошая, всё понравилось. Экскурсовод Ирина очень заботилась о группе. Большие водопады пока с малым количеством воды, но видимо сезон такой сейчас. На самих водопадах хотелось бы побыть подольше, но в целом всё хорошо. Довезли аккуратно и быстро
- ННаталья22 мая 2024Красота неописуемая, вся мощь гор!!! Очень хороший экскурсовод)
- ИИлья21 мая 2024Последняя остановка в рамках жд тура Жемчужина Кавказа. Гидом был Руслан. Прекрасный человек, всегда спешащий на помощь. Посмотрели на Эльбрус,
- ИИрина21 мая 2024Были на экскурсии из Нальчика "Чегемские водопады", гид Ислам экскурсия прошла замечательно, гид очень хорошо рассказал о своем городе и
- ВВиктория14 мая 2024От всей души рекомендуем вам обратиться за индивидуальной экскурсией к Альберту ⛰️ Вам покажут самые интересные и лучшие места Нальчика
- ННаталья14 мая 2024Спасибо огромное за экскурсию! Невероятные виды, интересные факты, вкусная еда и красавец Эльбрус!
- ДДарья12 мая 2024Отлично провели время в кампании опытного гида. Спасибо Альберту, он по-настоящему увлечен своим делом и рассказывает о горах и природе
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Водопады»
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