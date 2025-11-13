Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше для тех, кто хочет глубже понять культуру и дух горного народа. Мы пройдёмся по склонам, заглянем в склепы и крепости, поговорим о вере, памяти и красоте. Удивительная Осетия откроется вам с самых разных сторон. Поездка надолго останется в сердце! Даргавс, Дзивгис, Кармадонское ущелье, башни, монастыри и современное искусство — всё это вы увидите в Северной Осетии. Вас ждут панорамные виды, древние легенды и места, где оживает история. Это маршрут

Альберт Ваш гид в Нальчике Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 9 часов Размер группы 1-4 человека Когда Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее. 18 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Это путешествие познакомит вас с природой, историей и культурой Северной Осетии. Мы проедем по красивейшим ущельям и горным долинам, сделаем остановки в местах, где древность соседствует с современностью. Вас ждёт Даргавс — знаменитый «город мёртвых», где сохранились десятки погребальных склепов. Увидите башни Курта и Тага, хранящие память о героических временах, и Дзивгисскую крепость, частично высеченную в скале. Побываете в Аланском мужском монастыре — одном из самых высокогорных в России. Заглянем в Кармадонское ущелье и поговорим о его трагической истории. Отдохнём у живописных панорам, а по пути обратим внимание на современные арт-объекты и мемориальные композиции, органично вписанные в ландшафт. Вы узнаете о древней вере осетин, их традициях и истории. Это маршрут, в котором переплелись природа, духовность и наследие горного народа.

Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее. Выбрать дату