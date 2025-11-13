Даргавс, Дзивгис, Кармадонское ущелье, башни, монастыри и современное искусство — всё это вы увидите в Северной Осетии. Вас ждут панорамные виды, древние легенды и места, где оживает история. Это маршрут
Описание экскурсииЭто путешествие познакомит вас с природой, историей и культурой Северной Осетии. Мы проедем по красивейшим ущельям и горным долинам, сделаем остановки в местах, где древность соседствует с современностью. Вас ждёт Даргавс — знаменитый «город мёртвых», где сохранились десятки погребальных склепов. Увидите башни Курта и Тага, хранящие память о героических временах, и Дзивгисскую крепость, частично высеченную в скале. Побываете в Аланском мужском монастыре — одном из самых высокогорных в России. Заглянем в Кармадонское ущелье и поговорим о его трагической истории. Отдохнём у живописных панорам, а по пути обратим внимание на современные арт-объекты и мемориальные композиции, органично вписанные в ландшафт. Вы узнаете о древней вере осетин, их традициях и истории. Это маршрут, в котором переплелись природа, духовность и наследие горного народа.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Завершение: Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Нальчика
Похожие экскурсии из Нальчика
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Незабываемая Осетия: индивидуальная экскурсия из Нальчика
Северная Осетия-Алания - край с богатой историей и природой. Побывайте в некрополе Даргавс, Дзивгисской крепости и Кармадонском ущелье
Начало: В любой точке Нальчика. Я встречу вас по вашему ад...
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
14 310 ₽
15 900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Четыре великих ущелья Осетии
Увлекательное путешествие по четырем ущельям Осетии, где вас ждут горные панорамы, водохранилище, замковый комплекс и знакомство с культурой региона
Завтра в 07:00
14 ноя в 07:00
19 200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Погружение в красоты Северной Осетии
Завораживающая экскурсия в Северную Осетию: от древних склепов до горных вершин. Вас ждет погружение в историю и культуру
Завтра в 07:00
14 ноя в 07:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.