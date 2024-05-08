Экскурсии в Северную Осетию из Нальчика

Найдено 4 экскурсии в категории «Северная Осетия» в Нальчике, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Нальчика - в Северную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Нальчик - Северная Осетия, путешествие в историю
Завораживающая экскурсия в Северную Осетию: от древних склепов до горных вершин. Вас ждет погружение в историю и культуру
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
18 200 за всё до 4 чел.
Незабываемая Осетия
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Незабываемая Осетия: индивидуальная экскурсия из Нальчика
Северная Осетия-Алания - край с богатой историей и природой. Побывайте в некрополе Даргавс, Дзивгисской крепости и Кармадонском ущелье
Начало: в вашем отеле
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 900 за всё до 6 чел.
Тайны древнего Иристона
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
58 отзывов
Тайны древнего Иристона
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: суббота в 07:00
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
2 400 за человека
Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на «Лавочку счастья»
Мини-группа
13 часов
16 отзывов
Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на «Лавочку счастья»
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив Куртатинское ущелье, Даргавс и Кармадонское ущелье. Откройте для себя Дзивгисскую крепость и Аланский монастырь
Начало: АЗС СТОЛОВАЯ https://goo. gl/maps/BufYA54e4i8v7YZ2...
Расписание: Ежедневно: 08:30, 08:45, 09:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    8 мая 2024
    Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на «Лавочку счастья»
    Мы увидели необыкновенную красоту нашей Родины! Даже несмотря на то, что мы попали в самый туманный день и снегопад в
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    мае) настроение было хорошее👍 Гиды Василий и Светлана показали нам очкрасивые локации. И в дороге и в местах достопри-в подробно рассказали нам об этих местах. Из неудобств. Мы были из Нальчика. Группа сформировалась из разных городов. Место встречи на трассе Кавказ, не очень удобно(

  • Л
    Людмила
    1 мая 2024
    Незабываемая Осетия
    Интересная экскурсия, Евгений- приятный человек, интересный собеседник, много знает, очень комфортная поездка.
  • А
    Анна
    27 апреля 2024
    Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на «Лавочку счастья»
    Спасибо Александру за экскурсию! Провез по самым значимым местам. Очень много мест и исторических, и просто где можно сделать красивые
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    фото на память! Дорога неудобная, поэтому лучше всего проезжать на джипе! Организаторы, подумайте только про место сбора. Добираться до АЗС, где не ловит связь, да и ещё ждать минут 30-40 на палящем солнце - не очень.

  • О
    Ольга
    13 апреля 2024
    Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на «Лавочку счастья»
    Интересная экскурсия с позитивным гидом!
  • А
    Анастасия
    5 января 2024
    Тайны древнего Иристона
    Очень интересная экскурсия! Замечательные виды! Большое спасибо экскурсоводу Марии и водителю Владимиру.
  • Г
    Галина
    1 ноября 2023
    Тайны древнего Иристона
    Здорово! Горы потрясающие! Экскурсия замечательная! Узнали много нового и интересного!
  • Л
    Лев
    20 октября 2023
    Владикавказ в историях любви
    "Отличная экскурсия На всё было много времени, и посмотреть, и и сувениры взять. И рассказы по дороге интересные. Прекрасное впечатление от города. Всем рекомендую."
  • К
    Корнилова
    9 октября 2023
    Тайны древнего Иристона
    4 незабываемых ущелья каждое поражает своей красотой и величием. Отведали прекрасного национального напитка, можно купить прекрасное облепиховое варенье. Горячий обед также был на маршруте вовремя и без суеты.
  • Х
    Хасанова
    22 сентября 2023
    Владикавказ в историях любви
    Все очень понравилось. хороший грамотный экскурсовод Гаянэ. туристам надо быть терпимее друг к другу.
  • Ю
    Юлия
    20 августа 2023
    Кармадон, Фиагдон, Даргавс: путешествие в загадочную Осетию
    Это была потрясающая экскурсия, спасибо гиду Юрию за безопасную дорогу и очень интересный рассказ о местах Северной Осетии. Юрий не торопил нас, подсказывал, куда мы можем сходить и что посмотреть, где поесть, поэтому благодарим за такую организацию.

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Северная Осетия»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Нальчика - в Северную Осетию
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  3. Тайны древнего Иристона
  4. Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на «Лавочку счастья»
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Самое главное
  4. Чегемские водопады
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Плато Бермамыт
  9. Гижгит
  10. Цейское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Северная Осетия" можно забронировать 4 экскурсии от 2 400 до 18 200. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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