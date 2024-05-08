1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: Нальчик - Северная Осетия, путешествие в историю
Завораживающая экскурсия в Северную Осетию: от древних склепов до горных вершин. Вас ждет погружение в историю и культуру
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
18 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Незабываемая Осетия: индивидуальная экскурсия из Нальчика
Северная Осетия-Алания - край с богатой историей и природой. Побывайте в некрополе Даргавс, Дзивгисской крепости и Кармадонском ущелье
Начало: в вашем отеле
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 900₽ за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
Тайны древнего Иристона
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: суббота в 07:00
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
2 400₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на «Лавочку счастья»
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив Куртатинское ущелье, Даргавс и Кармадонское ущелье. Откройте для себя Дзивгисскую крепость и Аланский монастырь
Начало: АЗС СТОЛОВАЯ https://goo. gl/maps/BufYA54e4i8v7YZ2...
Расписание: Ежедневно: 08:30, 08:45, 09:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья8 мая 2024Мы увидели необыкновенную красоту нашей Родины! Даже несмотря на то, что мы попали в самый туманный день и снегопад в
- ЛЛюдмила1 мая 2024Интересная экскурсия, Евгений- приятный человек, интересный собеседник, много знает, очень комфортная поездка.
- ААнна27 апреля 2024Спасибо Александру за экскурсию! Провез по самым значимым местам. Очень много мест и исторических, и просто где можно сделать красивые
- ООльга13 апреля 2024Интересная экскурсия с позитивным гидом!
- ААнастасия5 января 2024Очень интересная экскурсия! Замечательные виды! Большое спасибо экскурсоводу Марии и водителю Владимиру.
- ГГалина1 ноября 2023Здорово! Горы потрясающие! Экскурсия замечательная! Узнали много нового и интересного!
- ЛЛев20 октября 2023Владикавказ в историях любви"Отличная экскурсия На всё было много времени, и посмотреть, и и сувениры взять. И рассказы по дороге интересные. Прекрасное впечатление от города. Всем рекомендую."
- ККорнилова9 октября 20234 незабываемых ущелья каждое поражает своей красотой и величием. Отведали прекрасного национального напитка, можно купить прекрасное облепиховое варенье. Горячий обед также был на маршруте вовремя и без суеты.
- ХХасанова22 сентября 2023Владикавказ в историях любвиВсе очень понравилось. хороший грамотный экскурсовод Гаянэ. туристам надо быть терпимее друг к другу.
- ЮЮлия20 августа 2023Кармадон, Фиагдон, Даргавс: путешествие в загадочную ОсетиюЭто была потрясающая экскурсия, спасибо гиду Юрию за безопасную дорогу и очень интересный рассказ о местах Северной Осетии. Юрий не торопил нас, подсказывал, куда мы можем сходить и что посмотреть, где поесть, поэтому благодарим за такую организацию.
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Северная Осетия»
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