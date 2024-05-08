Н Наталья Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на «Лавочку счастья» читать дальше мае) настроение было хорошее👍 Гиды Василий и Светлана показали нам очкрасивые локации. И в дороге и в местах достопри-в подробно рассказали нам об этих местах. Из неудобств. Мы были из Нальчика. Группа сформировалась из разных городов. Место встречи на трассе Кавказ, не очень удобно( Мы увидели необыкновенную красоту нашей Родины! Даже несмотря на то, что мы попали в самый туманный день и снегопад в

Л Людмила Незабываемая Осетия Интересная экскурсия, Евгений- приятный человек, интересный собеседник, много знает, очень комфортная поездка.

А Анна Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на «Лавочку счастья» читать дальше фото на память! Дорога неудобная, поэтому лучше всего проезжать на джипе! Организаторы, подумайте только про место сбора. Добираться до АЗС, где не ловит связь, да и ещё ждать минут 30-40 на палящем солнце - не очень. Спасибо Александру за экскурсию! Провез по самым значимым местам. Очень много мест и исторических, и просто где можно сделать красивые

О Ольга Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на «Лавочку счастья» Интересная экскурсия с позитивным гидом!

А Анастасия Тайны древнего Иристона Очень интересная экскурсия! Замечательные виды! Большое спасибо экскурсоводу Марии и водителю Владимиру.

Г Галина Тайны древнего Иристона Здорово! Горы потрясающие! Экскурсия замечательная! Узнали много нового и интересного!

Л Лев Владикавказ в историях любви "Отличная экскурсия На всё было много времени, и посмотреть, и и сувениры взять. И рассказы по дороге интересные. Прекрасное впечатление от города. Всем рекомендую."

К Корнилова Тайны древнего Иристона 4 незабываемых ущелья каждое поражает своей красотой и величием. Отведали прекрасного национального напитка, можно купить прекрасное облепиховое варенье. Горячий обед также был на маршруте вовремя и без суеты.

Х Хасанова Владикавказ в историях любви Все очень понравилось. хороший грамотный экскурсовод Гаянэ. туристам надо быть терпимее друг к другу.