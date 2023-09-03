Четыре великих ущелья Осетии

Программа экскурсии включает посещение Алагирского, Мамисонского, Цейского и Сказского ущелий.
Вы увидите памятники Уастырджи и Коста Хитагурову, проедете по пантонному мосту через Зарамагское водохранилище, посетите древнее селение Лисри и храмово-замковый комплекс.
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Вы увидите памятники Уастырджи и Коста Хитагурову, проедете по пантонному мосту через Зарамагское водохранилище, посетите древнее селение Лисри и храмово-замковый комплекс.
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5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Четыре уникальных ущелья
- 📸 Невероятные горные панорамы
- 🏰 Исторические и культурные памятники
- 🚡 Две поездки по канатным дорогам
- 🍽️ Вкусный обед в проверенных местах
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения «Четырёх великих ущелий Осетии» - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться красотами природы. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя в мае может быть прохладнее, а в сентябре - немного дождливее. В остальные месяцы, особенно зимой, экскурсия возможна, но стоит быть готовым к более суровым погодным условиям и меньшей доступности некоторых маршрутов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Алагирское ущелье
- Мамисонское ущелье
- Цейское ущелье
- Сказское ущелье
- Зарамагское водохранилище
- Селение Лисри
- Церковь Успения Богородицы
- Рог изобилия
Описание экскурсии
- Начнем экскурсию с Алагирского ущелья, где вы встретите могучего Уастырджи — покровителя мужчин, путников и воинов. Мы расскажем легенду о нем и параллелях героя эпоса с христианским святым Георгием Победоносцем. Далее вы осмотрите арт-объект, посвященный Коста Хитагурову, где мы поговорим об огромном вкладе этого человека в развитие осетинской культуры.
- Интересной частью путешествия станет проезд по пантонному мосту по Зарамагскому водохранилищу. А неподалеку мы покажем памятник Зурабу Махкаеву, первому послу Осетии.
- Вскоре вы окажетесь в Мамисонском ущелье, одном из самых труднодоступных горных районов в Северной Осетии. Здесь вы посетите древнее селение Лисри, увидите полуразрушенную церковь Успения Богородицы, услышите удивительную историю храмово-замкового комплекса и откроете некоторые незаметные, но любопытные детали строений.
- Далее мы отвезем вас к еще одному арт-объекту Осетии — Рогу изобилия, а заодно расскажем, какие еще инсталляции установили в разных уголках республики и что они означают.
- Впереди у нас — Цейское ущелье, поездка по канатной дороге и виды на необычайно фотогеничную гору Монах. Попутно вы узнаете, чем особенны осетинские горы, а еще повстречаете покровителя ущелья — Авсати.
- И в завершение вы отправитесь в гости к настоящей Сказке — посетите Сказское ущелье, с которого открывается вид на фантастический одноименный ледник. Здесь можно будет также прокатиться по канатной дороге, чтобы красоты Горной Осетии сыграли финальный и самый потрясающий аккорд в этом путешествии.
🥘 В течение дня мы предложим остановиться на обед в одном из проверенных заведений в Сказском или Алагирском ущелье.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобилях марки Kia, Mitsubishi, Nissan, Skoda
- Возьмите паспорта, наличные деньги для оплаты питания и подъемников (400 руб. /человека). Одевайтесь потеплее, в горах погода непредсказуемая.
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1077 туристов
Мы работаем с путешественниками уже давно и за это время научились находить подход к любому гостю. Наши маршруты проверены не одну сотню раз, работа слажена и оперативна, а команду представляют лучшие профессиональные гиды и водители. На земле очень много необычных уголков и красивых мест, которые заставляют пережить потрясающие эмоции. Мы покажем, что Нальчик — одно из таких!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы только что вернулись из невероятного путешествия по ущельям Осетии с прекрасным гидом Сергеем, и это был опыт, который невозможно забыть.
Сергей проявил себя как опытный и знающий гид, который не
Сергей проявил себя как опытный и знающий гид, который не
+2
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