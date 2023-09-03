Четыре великих ущелья Осетии

Программа экскурсии включает посещение Алагирского, Мамисонского, Цейского и Сказского ущелий.Вы увидите памятники Уастырджи и Коста Хитагурову, проедете по пантонному мосту через Зарамагское водохранилище, посетите древнее селение Лисри и храмово-замковый комплекс.

Цейском ущелье вас ждет поездка по канатной дороге и виды на гору Монах, а в Сказском ущелье - фантастический ледник и еще одна канатная дорога. В течение дня предусмотрены остановки на обед в проверенных заведениях

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения «Четырёх великих ущелий Осетии» - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться красотами природы. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя в мае может быть прохладнее, а в сентябре - немного дождливее. В остальные месяцы, особенно зимой, экскурсия возможна, но стоит быть готовым к более суровым погодным условиям и меньшей доступности некоторых маршрутов.

Сейчас август — это идеальное время.