Из Нальчика - в Северную Осетию

«Город мертвых», Дзивгисская крепость, Фиагдонский монастырь и горные ущелья за 1 день

Цветущие луга, заснеженные вершины, бурлящие водопады, бушующие реки — лишь малая часть того, что ждет вас в Северной Осетии! Вы увидите оборонительные башни, древние некрополи, огромные семейные склепы и старинные монастыри. Раскроете особенности традиций, культуры и повседневной жизни горцев.
Из Нальчика - в Северную Осетию
Из Нальчика - в Северную Осетию
Из Нальчика - в Северную Осетию
Из Нальчика - в Северную Осетию
Из Нальчика - в Северную Осетию
Из Нальчика - в Северную Осетию
Из Нальчика - в Северную Осетию
Из Нальчика - в Северную Осетию
Из Нальчика - в Северную Осетию
Из Нальчика - в Северную Осетию
Из Нальчика - в Северную Осетию
Из Нальчика - в Северную Осетию
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Самое-самое в Северной Осетии

Вы посетите четыре живописных ущелья: Алагирское, Куртатинское, Кобанское и Кармадонское. Осмотрите высокогорный Фиагдонский мужской монастырь и наскальный памятник Георгию Победоносцу. Погуляете по руинам «города мертвых» Даргавс и узнаете секреты возведения древних склепов. Кроме того, мы покажем вам Дзивгисскую оборонительную крепость и место гибели съемочной группы Сергея Бодрова.

Прошлое и настоящее

Северная Осетия — древний, самобытный и невероятно интересный регион. Вы погрузитесь в его богатую историю и услышите о современной жизни. Мы расскажем, какие цивилизации здесь существовали, какие знаменитые люди бывали и какие важные события происходили. В чем особенности осетинского каменного зодчества, какую функцию выполняли каменные средневековые башни и что известно о подземных семейных склепах.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Входные билеты в Даргавс оплачиваются дополнительно — 150 руб. с человека
  • Обязательно возьмите с собой паспорт

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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