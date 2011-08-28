Цветущие луга, заснеженные вершины, бурлящие водопады, бушующие реки — лишь малая часть того, что ждет вас в Северной Осетии! Вы увидите оборонительные башни, древние некрополи, огромные семейные склепы и старинные монастыри. Раскроете особенности традиций, культуры и повседневной жизни горцев.

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Описание

Что вас ожидает

Самое-самое в Северной Осетии

Вы посетите четыре живописных ущелья: Алагирское, Куртатинское, Кобанское и Кармадонское. Осмотрите высокогорный Фиагдонский мужской монастырь и наскальный памятник Георгию Победоносцу. Погуляете по руинам «города мертвых» Даргавс и узнаете секреты возведения древних склепов. Кроме того, мы покажем вам Дзивгисскую оборонительную крепость и место гибели съемочной группы Сергея Бодрова.

Прошлое и настоящее

Северная Осетия — древний, самобытный и невероятно интересный регион. Вы погрузитесь в его богатую историю и услышите о современной жизни. Мы расскажем, какие цивилизации здесь существовали, какие знаменитые люди бывали и какие важные события происходили. В чем особенности осетинского каменного зодчества, какую функцию выполняли каменные средневековые башни и что известно о подземных семейных склепах.

Организационные детали