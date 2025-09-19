Завораживающая экскурсия в Северную Осетию: от древних склепов до горных вершин. Вас ждет погружение в историю и культуру
Представляем вашему вниманию эксклюзивное путешествие из Нальчика в Северную Осетию, где вы сможете насладиться красотой цветущих лугов, величием заснеженных вершин и мощью бурлящих водопадов.
Вашему взору предстанут древние оборонительные башни, загадочные читать дальшеуменьшить
некрополи и величественные семейные склепы, а также старинные монастыри, хранящие историю веков.
Вы узнаете о традициях и культуре горцев, посетите четыре уникальных ущелья и ощутите дух прошлого, витающий в древних каменных постройках.
Эта экскурсия не просто перенесет вас в другой мир, но и позволит глубже понять историческое наследие региона. Подарите себе незабываемые впечатления от визита в эти уникальные места, полные тайн и открытий
Лучше всего отправляться в путешествие с июня по сентябрь, когда погода в Северной Осетии наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время тепло и сухо, что делает экскурсию максимально приятной. В апреле, мае и октябре также можно насладиться красотами региона, однако погода может быть более переменчивой, и стоит быть готовым к прохладным дням. В оставшиеся месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать, что зимой и ранней весной погода может быть менее благоприятной для длительных прогулок на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Фиагдонский мужской монастырь
Наскальный памятник Георгию Победоносцу
Даргавс
Дзивгисская оборонительная крепость
Описание экскурсии
Самое-самое в Северной Осетии
Вы посетите четыре живописных ущелья: Алагирское, Куртатинское, Кобанское и Кармадонское. Осмотрите высокогорный Фиагдонский мужской монастырь и наскальный памятник Георгию Победоносцу. Погуляете по руинам «города мертвых» Даргавс и узнаете секреты возведения древних склепов. Кроме того, мы покажем вам Дзивгисскую оборонительную крепость и место гибели съемочной группы Сергея Бодрова.
Прошлое и настоящее
Северная Осетия — древний, самобытный и невероятно интересный регион. Вы погрузитесь в его богатую историю и услышите о современной жизни. Мы расскажем, какие цивилизации здесь существовали, какие знаменитые люди бывали и какие важные события происходили. В чем особенности осетинского каменного зодчества, какую функцию выполняли каменные средневековые башни и что известно о подземных семейных склепах.
Организационные детали
Транспорт включен в стоимость
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Входные билеты в Даргавс оплачиваются дополнительно — 150 руб. с человека
Обязательно возьмите с собой паспорт
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1077 туристов
Мы работаем с путешественниками уже давно и за это время научились находить подход к любому гостю. Наши маршруты проверены не одну сотню раз, работа слажена и оперативна, а команду представляют лучшие профессиональные гиды и водители.
На земле очень много необычных уголков и красивых мест, которые заставляют пережить потрясающие эмоции. Мы покажем, что Нальчик — одно из таких!
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
–
Юлия
Поездка в Осетию - это нереально крутой день для меня и ребенка был. Экскурсия оставила массу впечатлений. Понравилось всё! Гид крутой, эрудированный и просто интересный собеседник, смог ответить на все мои вопросы. Осетинские пироги вкусные. Природа- нереально красивая. Город мертвых меня впечатлил.
+2
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Елена
Могу сказать одно - ехать стоит однозначно! Вы увидите совершенно другию республику, 4 ущелья, много памятников, услышите кучу информации и получите кучу эмоций! Гид Сергей кладезь информации, задавайте больше вопросов 😉 Настоящие осетенские пироги, старые захоронения, православные монастыри, место гибели Сергея Бодрова отдельная трогательная тема, завораживающая природа - все это будет на пути!!!
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Т
Татьяна
Не рекомендую. К сожалению, цена и качество не соответствовали. Хотелось получить не только хорошего водителя, но и гида за такую стоимость. По сути нас просто привозили на точку и оставляли. Большое спасибо местным жителям, которые рассказали нам много интересного о местах, которые мы посетили.
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