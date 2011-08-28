Вы посетите четыре живописных ущелья: Алагирское, Куртатинское, Кобанское и Кармадонское. Осмотрите высокогорный Фиагдонский мужской монастырь и наскальный памятник Георгию Победоносцу. Погуляете по руинам «города мертвых» Даргавс и узнаете секреты возведения древних склепов. Кроме того, мы покажем вам Дзивгисскую оборонительную крепость и место гибели съемочной группы Сергея Бодрова.
Северная Осетия — древний, самобытный и невероятно интересный регион. Вы погрузитесь в его богатую историю и услышите о современной жизни. Мы расскажем, какие цивилизации здесь существовали, какие знаменитые люди бывали и какие важные события происходили. В чем особенности осетинского каменного зодчества, какую функцию выполняли каменные средневековые башни и что известно о подземных семейных склепах.