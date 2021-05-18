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Полезная информация о Нальчике

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Местное время в Нальчике
21:3552
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаНальчик
По-английскиNal'chik
Столица регионаНальчик является столицей региона
Население города272 800 чел.
АэропортНальчик NAL
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота464 м. от уровня моря

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Нальчик

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