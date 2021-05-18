Полезная информация о Нальчике
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Нальчик
Популярные экскурсии в Нальчике
4.9
19 отзывов
7170
₽
за чел.
Эльбрус — самая высокая гора России и Европы. Многие альпинисты включают ее в свой топ-лист для восхождения. Но а если вы далеки от профессионалов, пр...
5
1 отзыв
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1 отзыв
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1 отзыв
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20 отзывов
13800
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Голубые озера, Верхняя Балкария, урочище Уштулу, нарзан и термальные источники за один день