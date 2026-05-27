Проехать через высокогорное ущелье Адыр-су, подняться к месту силы и увидеть Кавказ без толп
Решили открыть для себя новое место на карте Кавказа? Тогда едем в один из самых атмосферных и труднодоступных уголков Приэльбрусья — в ущелье Адыр-су.
Через хвойные леса и высокогорные дороги, к альплагерю «Уллутау» и знаменитой Поляне желаний у подножия горы Уллутау, которую называют Матерью-горой.
Описание экскурсии
Баксанское ущелье — дорога пройдёт через одно из главных ущелий Приэльбрусья с видами на горные реки и вершины.
Тырныауз — вы увидите самый высокогорный город России и узнаете, как он появился.
Автомобильный фуникулёр — поднимемся в ущелье Адыр-су на уникальном автомобильном подъёмнике, единственном в России.
Ущелье Адыр-су — проедем по заповедным хвойным лесам среди водопадов, рек и снежных вершин.
Серебряный источник — остановка у источника с ледниковой водой.
Альплагерь Уллутау — доберёмся до высокогорного лагеря у подножия гор.
Треккинг к Поляне желаний — пройдём по экотропе к месту силы у горы Уллутау. По местной традиции нужно донести камень до поляны и оставить его там, загадав желание.
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Нальчика 9:30 — Тырныауз 10:00 — начало ущелья Адыр-су 11:00 — альплагерь «Уллутау» 13:00 — треккинг к Поляне желаний 15:00 — обед в альплагере 17:00 — выезд обратно 19:00 — возвращение в Нальчик
Организационные детали
Поездка проходит на внедорожнике
В стоимость входит подъёмник
Дополнительно оплачивается вход в национальный парк «Приэльбрусье» — 200 ₽ с человека, а также обед в кафе при альплагере
Маршрут включает треккинг: около 3 км в одну сторону, перепад высот — 300 м. Старт пешей части — на высоте около 2400 м
При необходимости маршрут можно сократить и не идти до конца тропы
C вами будет гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и сделайте запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 426 туристов
Кабардино-Балкария — это моя Родина, которую я люблю всем сердцем! Я и моя команда будем счастливы поделиться с вами частичкой этой любви и постараемся, чтобы вы увидели и запомнили наши родные края с лучшей стороны!
