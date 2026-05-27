Решили открыть для себя новое место на карте Кавказа? Тогда едем в один из самых атмосферных и труднодоступных уголков Приэльбрусья — в ущелье Адыр-су. Через хвойные леса и высокогорные дороги, к альплагерю «Уллутау» и знаменитой Поляне желаний у подножия горы Уллутау, которую называют Матерью-горой.

Описание экскурсии

Баксанское ущелье — дорога пройдёт через одно из главных ущелий Приэльбрусья с видами на горные реки и вершины.

Тырныауз — вы увидите самый высокогорный город России и узнаете, как он появился.

Автомобильный фуникулёр — поднимемся в ущелье Адыр-су на уникальном автомобильном подъёмнике, единственном в России.

Ущелье Адыр-су — проедем по заповедным хвойным лесам среди водопадов, рек и снежных вершин.

Серебряный источник — остановка у источника с ледниковой водой.

Альплагерь Уллутау — доберёмся до высокогорного лагеря у подножия гор.

Треккинг к Поляне желаний — пройдём по экотропе к месту силы у горы Уллутау. По местной традиции нужно донести камень до поляны и оставить его там, загадав желание.

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Нальчика

9:30 — Тырныауз

10:00 — начало ущелья Адыр-су

11:00 — альплагерь «Уллутау»

13:00 — треккинг к Поляне желаний

15:00 — обед в альплагере

17:00 — выезд обратно

19:00 — возвращение в Нальчик

Организационные детали