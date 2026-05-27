Это маршрут, где важен не только результат, но и сама дорога. Вы проедете по высокогорной трассе с видами на каньоны, плато и альпийские луга, увидите Эльбрус с лучших точек и окажетесь в урочище Джилы-Су — с водопадами, нарзанами и мощной природной энергетикой.

Описание экскурсии

Карстовые озёра Шадхурей

Увидите малоизвестные озёра, которые остаются в стороне от популярных маршрутов.

Плато Шаджатмаз

Подниметесь к одной из лучших точек с видом на Эльбрус.

Высокогорная дорога

Проедете по живописному маршруту с серпантинами, альпийскими лугами и видами на плато Канжол и Бермамыт.

Скалы «Аватар» и каньон Малки

Увидите необычные скальные формы и один из самых глубоких каньонов региона.

Гора Тузлук

Узнаете о её мистической репутации и святилище на вершине.

Джилы-Су

Попробуете нарзаны из разных источников, при желании окунётесь в купель и прогуляетесь по долине Замков.

Водопады

Увидите мощные водопады Султан, Кызылкол-Су и Каракая-Су.

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Нальчика

9:15 — озёра Шадхурей

11:00 — плато Шаджатмаз

12:00 — смотровая на Эльбрус

13:00 — скалы «Аватар»

14:00 — Джилы-Су, обед, водопады и источники

16:30 — выезд обратно

19:00 — возвращение в Нальчик

Организационные детали