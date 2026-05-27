Это маршрут, где важен не только результат, но и сама дорога.
Вы проедете по высокогорной трассе с видами на каньоны, плато и альпийские луга, увидите Эльбрус с лучших точек и окажетесь в урочище Джилы-Су — с водопадами, нарзанами и мощной природной энергетикой.
Описание экскурсии
Карстовые озёра Шадхурей
Увидите малоизвестные озёра, которые остаются в стороне от популярных маршрутов.
Плато Шаджатмаз
Подниметесь к одной из лучших точек с видом на Эльбрус.
Высокогорная дорога
Проедете по живописному маршруту с серпантинами, альпийскими лугами и видами на плато Канжол и Бермамыт.
Скалы «Аватар» и каньон Малки
Увидите необычные скальные формы и один из самых глубоких каньонов региона.
Гора Тузлук
Узнаете о её мистической репутации и святилище на вершине.
Джилы-Су
Попробуете нарзаны из разных источников, при желании окунётесь в купель и прогуляетесь по долине Замков.
Водопады
Увидите мощные водопады Султан, Кызылкол-Су и Каракая-Су.
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Нальчика
9:15 — озёра Шадхурей
11:00 — плато Шаджатмаз
12:00 — смотровая на Эльбрус
13:00 — скалы «Аватар»
14:00 — Джилы-Су, обед, водопады и источники
16:30 — выезд обратно
19:00 — возвращение в Нальчик
Организационные детали
- В стоимость включён экосбор за посещение Джилы-Су и платные локации
- Поездка проходит на джипе
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 426 туристов
Кабардино-Балкария — это моя Родина, которую я люблю всем сердцем! Я и моя команда будем счастливы поделиться с вами частичкой этой любви и постараемся, чтобы вы увидели и запомнили наши родные края с лучшей стороны!
