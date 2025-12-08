Горные водопады, заброшенные турбазы, загадочное село Эльтюбю и поход к леднику Шаурту за один день
Вы увидите все знаковые места живописного Чегемского ущелья, услышите о культуре балкарского народа и особенностях национальной кухни.
А еще я расскажу о животном и растительном мире заповедника, окружающих горах, экологической обстановке и таянии ледников.
Описание экскурсии
Завораживающее Чегемское ущелье
Вы посетите потрясающие Чегемские водопады, вырывающиеся прямо из высоких могущественных скал. Летом они окружены травами и цветами, а зимой застывают и превращаются в глыбы льда, создавая атмосферу волшебной сказки. Также в программе мистическое село Эльтюбю, родина поэта Кайсына Кулиева и одно из самых аномальных мест на Кавказе. Я покажу таинственные древние могильники 10 века и расскажу их историю.
Ледник Шаурту и вкус горного чая
Стандартные экскурсии заканчиваются в Эльтюбю — мы же поедем дальше, в верховья ущелья. За пограничным постом, на территории Кабардино-Балкарского заповедника, вы увидите две заброшенные турбазы: Башиль и Чегем. Отведаете ароматного чая с национальными сладостями и отправитесь к величественному леднику Шаурту. На обратном пути увидите родник с минеральной водой, по составу похожей на Боржоми, и полюбуетесь чудесным видом на водопад Абай-су со смотровой площадки.
Кому подойдёт экскурсия
Активным и любознательным путешественникам — тем, кому скучно бродить среди толп туристов и хочется погрузиться в тишину дикой природы.
Организационные детали
Пешая часть экскурсии составит около 10 км, мы преодолеем её за 5-6 часов.
Поедем на внедорожниках Land Cruiser Prado и Kia Mohave
Еда и напитки не включены в стоимость
При благоприятных погодных условиях можно организовать полет на параплане: 20 минут — 4000 ₽
При желании, можно остаться ночевать в палатке на одной из турбаз. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, пятницу и субботу в 09:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
4950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Нальчике
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 1017 туристов
Меня зовут Александр. Я родился и вырос в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, больше 10 лет жил и работал в Москве. С возрастом понял, что хочу вернуться: мне и моим детям лучше читать дальше
жить на свежем воздухе у подножия великолепных гор, чем в душном мегаполисе. Я люблю свою родину и хочу поделиться с вами частичкой этой любви. Я и мои коллеги станут вашими проводниками, гидами и просто приятными собеседниками. До встречи!