Мои заказы

Чегемское ущелье в группе на внедорожнике

Горные водопады, заброшенные турбазы, загадочное село Эльтюбю и поход к леднику Шаурту за один день
Вы увидите все знаковые места живописного Чегемского ущелья, услышите о культуре балкарского народа и особенностях национальной кухни.

А еще я расскажу о животном и растительном мире заповедника, окружающих горах, экологической обстановке и таянии ледников.
Чегемское ущелье в группе на внедорожнике© Александр
Чегемское ущелье в группе на внедорожнике© Александр
Чегемское ущелье в группе на внедорожнике© Александр

Описание экскурсии

Завораживающее Чегемское ущелье

Вы посетите потрясающие Чегемские водопады, вырывающиеся прямо из высоких могущественных скал. Летом они окружены травами и цветами, а зимой застывают и превращаются в глыбы льда, создавая атмосферу волшебной сказки. Также в программе мистическое село Эльтюбю, родина поэта Кайсына Кулиева и одно из самых аномальных мест на Кавказе. Я покажу таинственные древние могильники 10 века и расскажу их историю.

Ледник Шаурту и вкус горного чая

Стандартные экскурсии заканчиваются в Эльтюбю — мы же поедем дальше, в верховья ущелья. За пограничным постом, на территории Кабардино-Балкарского заповедника, вы увидите две заброшенные турбазы: Башиль и Чегем. Отведаете ароматного чая с национальными сладостями и отправитесь к величественному леднику Шаурту. На обратном пути увидите родник с минеральной водой, по составу похожей на Боржоми, и полюбуетесь чудесным видом на водопад Абай-су со смотровой площадки.

Кому подойдёт экскурсия

Активным и любознательным путешественникам — тем, кому скучно бродить среди толп туристов и хочется погрузиться в тишину дикой природы.

Организационные детали

  • Пешая часть экскурсии составит около 10 км, мы преодолеем её за 5-6 часов.
  • Поедем на внедорожниках Land Cruiser Prado и Kia Mohave
  • Еда и напитки не включены в стоимость
  • При благоприятных погодных условиях можно организовать полет на параплане: 20 минут — 4000 ₽
  • При желании, можно остаться ночевать в палатке на одной из турбаз. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник, пятницу и субботу в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Нальчике
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 1017 туристов
Меня зовут Александр. Я родился и вырос в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, больше 10 лет жил и работал в Москве. С возрастом понял, что хочу вернуться: мне и моим детям лучше
читать дальше

жить на свежем воздухе у подножия великолепных гор, чем в душном мегаполисе. Я люблю свою родину и хочу поделиться с вами частичкой этой любви. Я и мои коллеги станут вашими проводниками, гидами и просто приятными собеседниками. До встречи!

Входит в следующие категории Нальчика

Похожие экскурсии из Нальчика

Путешествие из Нальчика по Чегемскому ущелью
На машине
7 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Нальчика по Чегемскому ущелью
Побывать в одном из красивейших ущелий Кавказа и древнем балкарском селении
Начало: Город Нальчик
Завтра в 09:00
9 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Эльбрус, Байдаевский водопад и горные ущелья (из Нальчика)
На машине
9 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Эльбрус, Байдаевский водопад и горные ущелья
Погрузитесь в красоту Кавказа: канатная дорога на Эльбрус, Байдаевский водопад, ущелье Адыр-Су и термальные источники Гедуко ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 500 ₽ за всё до 7 чел.
Чегемское ущелье, пародром и Эльтюбю - из Нальчика
На машине
8 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Чегемское ущелье и Эльтюбю
Увлекательное путешествие в Чегемское ущелье и Эльтюбю. Исследуйте водопады, парадром и древние склепы, наслаждаясь красотой природы
Завтра в 09:00
9 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нальчике. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нальчике