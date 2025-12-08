Вы увидите все знаковые места живописного Чегемского ущелья, услышите о культуре балкарского народа и особенностях национальной кухни. А еще я расскажу о животном и растительном мире заповедника, окружающих горах, экологической обстановке и таянии ледников.

Описание экскурсии

Завораживающее Чегемское ущелье

Вы посетите потрясающие Чегемские водопады, вырывающиеся прямо из высоких могущественных скал. Летом они окружены травами и цветами, а зимой застывают и превращаются в глыбы льда, создавая атмосферу волшебной сказки. Также в программе мистическое село Эльтюбю, родина поэта Кайсына Кулиева и одно из самых аномальных мест на Кавказе. Я покажу таинственные древние могильники 10 века и расскажу их историю.

Ледник Шаурту и вкус горного чая

Стандартные экскурсии заканчиваются в Эльтюбю — мы же поедем дальше, в верховья ущелья. За пограничным постом, на территории Кабардино-Балкарского заповедника, вы увидите две заброшенные турбазы: Башиль и Чегем. Отведаете ароматного чая с национальными сладостями и отправитесь к величественному леднику Шаурту. На обратном пути увидите родник с минеральной водой, по составу похожей на Боржоми, и полюбуетесь чудесным видом на водопад Абай-су со смотровой площадки.

Кому подойдёт экскурсия

Активным и любознательным путешественникам — тем, кому скучно бродить среди толп туристов и хочется погрузиться в тишину дикой природы.

Организационные детали