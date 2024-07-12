Вас ждет Бархан Сарыкум — это второй по величине бархан в мире, Сулакский каньон — одна из самых популярных природных достопримечательностей Дагестана, Село Гамсутль — уникальное место, насчитывающее более полутора тысяч лет истории существования, Карадахская теснина, Дербент — один из древнейших городов на территории Российской Федерации, Богатое культурное и историческое наследие и конечно же национальная кухня.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
Тур 5 дней 4 ночи В нашем насыщенном и активном туре по основным достопримечательностям Дагестана на машине мы насладимся живописными видами знаковых мест республики, увидим подземный водопад, поднимемся в горы к руинам древних аулов и многое другое! 1 день ➖Выезд из Махачкалы Сулакский каньон⛰️ ✅Бархан Сарыхум ✅Экотуркомплекс “Главрыба” ✅Миатлинская ГЭС ✅Основная смотровая “Дубки” ✅Смотровая “Козья тропа” «Тещин язык» ✅Чиркейское водохранилище ✅Ирганайское водохранилище Ночь в гостевом доме 2 день Шамильский район ⛰️ ✅Гоцатлинское водохранилище ✅Карадахская теснина ✅Гоор ✅Язык троля ✅Башни 16-го века ✅Датунский храм Ночь в гостевом доме 3 день Гунибский район ✅Гуниб ✅Гунибская ГЭС ✅Башня Андалал ✅Чохские террасы ✅Аул призрак “Гамсутль” ✅Салтинский водопад Ночь в гостевом доме 4 день Хунзахский район ✅Водопад Тобот ✅Водопад Итлятляр ✅Матлас плато ✅Ханские водопады ✅Каменная чаща Ночь в гостевом доме 5 день Дербент🌉 ✅Экраноплан Лунь ✅Каспийское море ✅Цитадель “Нарын Кала” ✅Старейшие Магалы Дербента ✅Самая старая мечеть в России ➖трансфер в аэропорт Махачкалы Включено: ✅Входные билеты в музеи и заповедники ✅Прогулка на катере ✅Прогулка на лошадях ✅Завтрак, обед, ужин ✅Жильё в гостевом доме в горах ✅Трансфер на Хонда Элизион ✅Комплементы от компании ✅Зиплайн, сапы ‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ Не включено: ➖трансфер до Махачкалы и обратно ➖Завтрак в первый день и ужин в последний день ➖Перелёт ➖Тарзанки ➖жилье до и после тура (по желанию)
Вы сами выбираете дату и время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бархан Сарыкум
- Сулакский каньон
- Село Гамсутль
- Карадахская теснина
- Дербент
Что включено
- Завтраки, обеды и ужины 5 дней
- Трансфер
- 4 ночи в гостиницах
- Оплата за посещение музеев и достопримечательностей
- Местные Гиды
- Катание на катерах в каньоне
- Торжественный ужин с дискотекой
Что не входит в цену
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- Не включено:
- ➖трансфер до Махачкалы и обратно
- ➖Завтрак в первый день и ужин в последний день
- ➖Перелёт
- ➖Тарзанки
- ➖жилье до и после тура (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
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- Не включено:
- ➖трансфер до Махачкалы и обратно
- ➖Завтрак в первый день и ужин в последний день
- ➖Перелёт
- ➖Тарзанки
- ➖жилье до и после тура (по желанию)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Нальчика
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