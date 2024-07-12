Вас ждет Бархан Сарыкум — это второй по величине бархан в мире, Сулакский каньон — одна из самых популярных природных достопримечательностей Дагестана, Село Гамсутль — уникальное место, насчитывающее более полутора тысяч лет истории существования, Карадахская теснина, Дербент — один из древнейших городов на территории Российской Федерации, Богатое культурное и историческое наследие и конечно же национальная кухня.

Описание тура

Тур 5 дней 4 ночи В нашем насыщенном и активном туре по основным достопримечательностям Дагестана на машине мы насладимся живописными видами знаковых мест республики, увидим подземный водопад, поднимемся в горы к руинам древних аулов и многое другое! 1 день ➖Выезд из Махачкалы Сулакский каньон⛰️ ✅Бархан Сарыхум ✅Экотуркомплекс “Главрыба” ✅Миатлинская ГЭС ✅Основная смотровая “Дубки” ✅Смотровая “Козья тропа” «Тещин язык» ✅Чиркейское водохранилище ✅Ирганайское водохранилище Ночь в гостевом доме 2 день Шамильский район ⛰️ ✅Гоцатлинское водохранилище ✅Карадахская теснина ✅Гоор ✅Язык троля ✅Башни 16-го века ✅Датунский храм Ночь в гостевом доме 3 день Гунибский район ✅Гуниб ✅Гунибская ГЭС ✅Башня Андалал ✅Чохские террасы ✅Аул призрак “Гамсутль” ✅Салтинский водопад Ночь в гостевом доме 4 день Хунзахский район ✅Водопад Тобот ✅Водопад Итлятляр ✅Матлас плато ✅Ханские водопады ✅Каменная чаща Ночь в гостевом доме 5 день Дербент🌉 ✅Экраноплан Лунь ✅Каспийское море ✅Цитадель “Нарын Кала” ✅Старейшие Магалы Дербента ✅Самая старая мечеть в России ➖трансфер в аэропорт Махачкалы Включено: ✅Входные билеты в музеи и заповедники ✅Прогулка на катере ✅Прогулка на лошадях ✅Завтрак, обед, ужин ✅Жильё в гостевом доме в горах ✅Трансфер на Хонда Элизион ✅Комплементы от компании ✅Зиплайн, сапы ‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ Не включено: ➖трансфер до Махачкалы и обратно ➖Завтрак в первый день и ужин в последний день ➖Перелёт ➖Тарзанки ➖жилье до и после тура (по желанию)