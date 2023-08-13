Родственник на Кавказе
Совершите восхождение к древнему православному Шаонинскому храму 10 века, посмотрите замок Шато-Эркен и самые красивые локации Кисловодска, а также посетите Медовый экстрим-парк, где у вас будет возможность прокатиться на самом длинном зиплайне в России.
мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Минеральные Воды - Приэльбрусье
07:30 Встреча туристов в аэропорту и на ж/д вокзале г. Минеральные Воды.
Выезд в 08:00 в Приэльбрусье.
Посещение поляны Азау.
Подъем на канатной дороге на самую высокую гору Европы, Эльбрус (за доп. плату).
Посещение поляны Нарзанов.
Размещение в гостинице в г. Нальчике ориентировочно в 19:00.
Свободное время.
Верхняя Балкария
Завтрак в 08:00, освобождение номеров.
Экскурсия на Голубое озеро — второе в мире по глубине, вода в нем очень прозрачная, в течение года практически не меняет температуру (+9.30 С) и никогда не замерзает.
Экскурсия в Верхнюю Балкарию.
Высокие горы, красивая природа и старинные родовые башни.
Посещение замка Шато-Эркен.
Прибытие в Пятигорск, размещение в гостинице, ориентировочно в 19:00.
Медовые водопады, Гора кольцо, Чайный домик. Экскурсия в г. Кисловодск
Завтрак в гостинице с 07:30.
08:30 Выезд из гостиницы.
Экскурсия на Медовые водопады (Карачаево-Черкесская республика).
Гора кольцо, Чайный домик (с дегустацией чая, варенья).
Конная прогулка (по желанию, за доп. плату).
Посещение Медового экстрим-парка, где у вас будет возможность прокатиться на самом длинном зиплайне в России (по желанию, за доп. плату).
Экскурсия в г. Кисловодск с посещением: Аллея курортного парка, Нарзанная галерея (бесплатная дегустация), мостик «Дамский каприз», искусственный водопад «Стеклянная струя».
Возвращение в гостиницу Пятигорска, ориентировочно к 19:00, свободное время.
Домбай, Тебердинский национальный парк
Завтрак с 07:30.
08:30 Освобождение номеров.
Выезд с чемоданами.
Выезд группы на всесезонный горнолыжный курорт Домбай.
Посещение Тебердинского национального парка и зоопарка.
Остановка у реки Уллу-Мурджу, одной из самых чистых горных рек России.
Посещение древнего православного Шаонинского храма 10 века (восхождение к храму пешком полчаса).
Размещение в отеле в Домбае.
Свободное время.
По желанию ужин в форелевом шале.
Мусса-Ачитара. Термальные источники, отъезд
Завтрак с 07:30.
Освобождение номеров, выезд с чемоданами.
Подъем на канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара (высота 3200 м) за доп. плату.
Купание в термальных источниках «Жемчужина Кавказа» под открытым небом (температура воды от +21 до +40 градусов).
Отправление в аэропорт / ж/д вокзал г. Минеральные Воды.
Прибытие в аэропорт к 18:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тариф проживания
|Стоимость
|Доплата за одноместное размещение
|2–х/3–х местный номер
|Эконом ("Классик", Широкая ул., 146, Пятигорск)
|30 000
|9 000
|Стандарт ("МАСК", городской округ Пятигорск, Георгиевское шоссе, 1)
|33 000
|11 000
|Комфорт ("МАСК", п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а)
|35 000
|13 000
Детям до 12 лет включительно скидка 10%.
Практика подселения есть, но не гарантируем подселение. В случае если турист путешествует один и подселение не находится, тогда необходимо будет доплачивать за одноместное размещение.
В зависимости от дат гостиницы могут меняться. Ниже указаны возможные варианты размещения.
Тариф Комфорт от тарифа Стандарт отличается только проживанием в гостинице в Пятигорске (гостиницы в любом случае комфортабельные, 4*). По тарифу Комфорт отель более высокого уровня обслуживания с наиболее удачным расположением.
Варианты проживания
Маск
Отель «Маск Пятигорск» располагается в торговой части города.
Комфортабельные номера созданы специально для ценителей изящности. Атмосфера домашнего уюта, гостеприимство персонала, высокий уровень обслуживания и демократичные цены — главные достоинства.
На территории есть ресторан, где гостям предлагают широкий выбор блюд европейской, кавказской и русской кухни.
Отсутствие городского шума и суеты, фонтан, фруктовый сад — все это способствует благоприятному отдыху. Вся мебель изготовлена на мебельной фабрике «Маск».
«Маск», Иноземцево
В Ставропольском крае в городе Иноземцево, расположился отель под названием "Маск". Здесь имеется автомобильная парковка, предоставляется доступ в интернет, тренажерный зал и экскурсионное обслуживание.
Номера представлены категориями "Стандарт","Полулюкс","Премиум" и "Люкс". Все апартаменты просторные, светлые и уютные. В собственных ванных комнатах есть душ, туалет и раковина.
В ресторане по утрам сервируются сытные и вкусные завтраки. В лобби-баре представлен хороший выбор напитков.
В конференц-зале вы всегда можете арендовать проекционный экран, мультимедийный проектор, флипчарт и компьютер.
Ближайшая достопримечательность это дом Рошке. На расстоянии 13 км, расположен ближайший аэропорт "Минеральные воды", до железнодорожного вокзала "Иноземцево" 3 км.
Классик
Гостиница "Классик" располагается в центральной части Пятигорска. Здание находится в непосредственной близости от основных объектов инфраструктуры.
Для размещения подготовлены номера различной категории и ценовой политики. Каждый из них выполнен в индивидуальном стиле и оснащен необходимой мебелью для комфортного отдыха.
В кафе можно заказать разнообразные блюда по меню и напитки.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 18 км, а до железнодорожного вокзала 2,5 км.
Корона
Трехзведочная гостиница «Корона» расположилась в Нальчике. Работает она с 2007 года и с тех пор только улучшает качество своего обслуживания. Дружелюбный и внимательный персонал круглосуточно готов ответить на вопросы, которые возникли во время проживания.
Номерной фонд составляют 4 категории, каждая из которых обустроена удобной мебелью, а также необходимой техникой, для того чтобы отдых здесь был максимально комфортен. Каждый номер по-домашнему уютен и имеет собственный санузел и ванную комнату.
На территории отеля работает ресторан, в котором подаются изысканные блюда с национальной кухней. По утрам накрывается завтрак для всех жильцов «Короны».
Для тех, кто приехал в город по работе, персонал готов предложить конференц-зал, который укомплектован современным мультимедийным и звуковым оборудованием, что благоприятно поспособствует переговорам или важной конференции.
Вблизи можно увидеть такие достопримечательности и известные места как музей Кабардино-Балкарской республики, ипподром, парк имени Атажукина. Остановки общественного транспорта находятся в пешей доступности.
Россия
Гостиница «Россия» находится в Нальчике. Благодаря свободному подключению к беспроводной сети Wi-Fi Вы всегда сможете оставаться «на связи». Для тех кто приехал на собственном автомобиле предусмотрена частная парковка.
Всего в номерном фонде гостиницы насчитывается 142 уютных номера. Все они оформлены в современном стиле и включают в себя удобные спальные места, новую мебель, а также сплит-систему и телевизор. Ванные комнаты собственные, либо общие. Стойка регистрации работает круглосуточно, а вежливый и отзывчивый персонал всегда рад помочь и ответить на все интересующие Вас вопросы.
В стоимость большинства номеров включены аппетитные завтраки. Также испробовать блюда местной кухни можно в кафе при гостиницы. Поблизости работают различные рестораны.
Рядом с «Россией» расположено много учреждений, например: музыкальный и драматический театры, кинотеатры, торговые центры и магазины. Прогулка до парка Горького займет у вас не более 5 минут. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет примерно 3,5 км.
Синдика
Комфортабельный и современный отель «Синдика» - это прекрасное сочетание комфорта, услуг премиум класса и традиций гостеприимства. Комплекс находится в тихой и живописной части города, рядом с парком им. Атажукина.
Каждый номер оформлен в элегантном стиле и приятных тонах, что делает местонахождение здесь еще более комфортным. Категории оснащены удобными кроватями с ортопедическим матрасами, мебелью с отделкой из дерева, холодильником, телевизором, телефоном, а также собственной ванной комнатой с феном.
На территории работает ресторан, в котором доступно разнообразное сытное меню как по системе «шведский стол», так и заказное. Желающие смогут отправиться в близлежащие кафе и бары.
Аэропорт Нальчик в 6,5 км, а железнодорожный вокзал в 4 км. В 15 минутах езды от места проживания есть торговые центры, кинотеатры, музеи, а еще достопримечательности.
У Нарзана
Отель «У Нарзана» расположился на побережье главной реки Домбайской поляны — Аманауз, практически в центре Домбая.
Просторные современные номера с приятным интерьером оборудованы комфортабельной мебелью. Ванные комнаты оснащены душевыми кабинами. Также предоставляются комплекты полотенец и средства личной гигиены. В число удобств входит наличие ТВ и Wi-fi.
Отдыхающие могут посетить уютный ресторан, работающий при отеле. Его меню состоит из блюд европейской и кавказской кухни. Повара по запросу готовят диетическую пищу.
Доступна услуга аренды конференц-зала.
Здесь для гостей созданы все условия для насыщенного отдыха. Так, в свободное от катания на лыжах время можно провести в сауне, караоке или бильярдной. В округе также много водопадов и других достопримечательных мест. Водопад Чертова мельница располагается в 1,85 км. Расстояние до железнодорожного вокзала Черкесск — 111,5 км, до международного аэропорта Сочи имени В. И. Севастьянова — 137,4 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по выбранному тарифу
- Питание: завтраки
- Купание в термальных источниках «Жемчужина Кавказа» п. Кавказский
- Экологические сборы
- Трансферы по программе
- Сопровождающий на маршруте с группой
- Встреча/проводы на ж/д вокзал и/или аэропорт
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Питание: обеды, ужины
- Доплата за одноместное размещение
- Индивидуальный трансфер
- Билет на зиплайн - 1 500 руб
- Канатная дорога на Эльбрус - 900-1 400 руб
- Подъем на вершину горы Мусса-Ачитара - 1600 руб
- Конные прогулки - от 300 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Специальное снаряжение не требуется, особых требований к одежде нет.
Одежда и обувь должны быть спортивные, удобные, по погоде. О погоде предупреждаем за неделю до начала тура. На Эльбрусе снег лежит даже летом, поэтому для экскурсии на Эльбрус необходима будет одежда потеплее. Также понадобятся купальник/купальные плавки, шлепки для термальных источников, дождевики/зонтик на случай осадков, солнцезащитные средства.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно ли брать с собой детей?
Рекомендованный возраст туристов от 5 лет. Но также в этом туре уже участвовали дети 2, 3, 4 года. Все индивидуально, если ребенок хорошо переносит дорогу.
За тур будет несколько длительных переездов по 3,5 часа в пути. Дорога местами серпантин.
Какие есть особенности организации тура в период Рамадана?
Месяц Рамадан в 2024 году будет проходить с 11 марта по 9 апреля. В этот период не будут проводиться массовые развлекательные мероприятия, а также не все точки питания будут работать (преимущественно в горах). Просим туристов отнестись с понимаем и придерживаться правил нахождения в мусульманских республиках.
В случае, если некоторые общественные места (кафе/рестораны) не будут работать, мы будем предлагать альтернативные варианты.