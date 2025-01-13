Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус. Национальный маршрут. Весна-лето

Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус
Кабардино-Балкария по праву считается лучшим местом для путешественников, которые ищут уникального соединения городской среды и дикой природы, обуздать которую человеку не под силу.

Тур открывается знакомством с сердцем региона — городом
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Нальчиком, где вы исследуете его улочки, историю и культуру.

Большая часть тура посвящена знакомству с удивительной природой КБР, а также с удивительными горными народами.

Перебравшись через знаменитую Теснину, увидите Чегемские водопады, после чего будет джипинг через перевал Актопарк, за которым расположены склепы Эльтюбю. Мы перечислили лишь малую часть объектов, которые заслуживают вашего внимания на территории КБР. Отправляйтесь с нами — исследуйте ещё больше!

5
3 отзыва
Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус. Национальный маршрут. Весна-лето
Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус. Национальный маршрут. Весна-лето
Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус. Национальный маршрут. Весна-лето
Ближайшие даты:
1
мая8
мая12
июн24
июл21
авг
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Минеральные Воды

Прибытие в аэропорт / на ж/д вокзал г. Минеральные Воды до 12:00-12:30.

12:30 Групповой трансфер в г. Нальчик из Минеральных Вод.

При наличии рейсов в г. Нальчик просим при бронировании уточнить о возможности замены города прибытия.

Обзорная экскурсия по городу Нальчик, основанному в 1818 году.

Вы пройдетесь по аллеям Атажукинского курортного парка, познакомитесь с богатой историей города, его культурными и природными памятниками.

После прогулки вы сможете насладиться видом на Нальчик с высоты: со смотровой площадки открывается панорамный вид на столицу Республики, в том числе — на расположенный неподалёку легендарный советский ресторан Сосруко.

В бювете вы также сможете выпить минеральных вод, которыми так славится Кавказ.

Подъём на смотровую площадку осуществляется в часы работы канатной дороги за дополнительную плату: 400 руб. /чел.

Экскурсия в Арт центр Мадины Саральп.

Мадина Саральп –дизайнер-модельер, создающий эксклюзивную одежду, в основе которой – национальный костюм.

Мадина Саральп является автором книги об адыгском женском платье в контексте времени. Особым эпизодом в ее творчестве стало изготовление свадебного наряда в национальном стиле для принцессы Иордании.

Вас ждет экскурсия по арт-центру, где вы познакомитесь с постоянной экспозицией этнических платьев, артефактов, с историей возникновения национального костюма, услышите реальные истории о родных Мадины Саральп, благодаря которым появился центр, сохраняются и передаются традиции и культура балкарского народа.

После экскурсии размещение в выбранном отеле.

Ужин — самостоятельно.

Прибытие в Минеральные ВодыПрибытие в Минеральные ВодыПрибытие в Минеральные ВодыПрибытие в Минеральные Воды
2 день

Джип-экскурсия через перевал Актопрак в селение Эль-тюбю и к Чегемским водопадам

Завтрак в гостинице.

Выезд на внедорожниках в Чегемское ущелье к уникальным карстовым водопадам.

Ущелье сформировалось под влиянием бегущей речной воды: она «прорезала» в массиве Скалистого хребта узкий и глубокий каньон. Средняя ширина прохода в ущелье составляет всего лишь 20 метров; с обеих сторон над узкой тропинкой нависают древние горы, высота которых достигает 800 метров.

Посещение парадрома Флай Чегем.

На парадроме за доп. плату по желанию (предупредить заранее о желании воспользоваться активностями парадрома):

  • параплан – 7000 рублей;
  • зиплайн – 1500 рублей;
  • роупджампинг – 3500 рублей.

Полеты возможны при благоприятных погодных условиях.

Обед с блюдами национальной кухни в кафе — самостоятельно.

Переезд через перевал Актопрак (2 200 м над у. м.) на джипах. Во время поездки вы полюбуетесь величественными горами с высоты птичьего полёта.

Следующей остановкой станет одно из самых древних и загадочных мест Чегемского ущелья — древнее балкарское селение Эльтюбю (XIII-XVIII вв.). Эльтюбю известно впечатляющими сооружениями: каменными наземными склепами средневековыми башнями. Именно Эльтюбю является Родиной самого знаменитого балкарского поэта Кайсына Кулиева.

Возвращение в отель.

Ужин (самостоятельно).

Джип-экскурсия через перевал Актопрак в селение Эль-тюбю и к Чегемским водопадамДжип-экскурсия через перевал Актопрак в селение Эль-тюбю и к Чегемским водопадамДжип-экскурсия через перевал Актопрак в селение Эль-тюбю и к Чегемским водопадамДжип-экскурсия через перевал Актопрак в селение Эль-тюбю и к Чегемским водопадам
3 день

Экскурсия «Величественный Эльбрус». Термальные источники

Завтрак в гостинице или сухой паек. Встреча с гидом.

Трансфер в Приэльбрусье.

Прибытие на поляну Азау.

Подъем на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3800 м на канатной дороге* (закрытые кабинки).

Посещение фотозон «Зеркальный куб 3847».

На станции «Гарабаши» установлен самый высокогорный почтовый ящик России.

Отсюда, с рекордной высоты 3 847 метров надо уровнем моря, можно отправить открытку или письмо близким.

Начиная с высоты 3500 м, Эльбрус покрыт ледниками и снегом, так что у вас будет возможность поиграть в снежки или прокатиться на снегоходе за доп. плату до Приюта 11 (высота 4200 м), или прокатиться на ратраке**, спуск на поляну Азау.

* Дополнительная плата — 2300 руб. /чел. на месте.

** Дополнительная плата — от 5 000 руб. /чел. на месте.

Обед в местном кафе (самостоятельно).

Посещение спа-комплекса термальных источников «Гедуко» или «Баксан»***.

Здешние водыобладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Они рекомендованы для наружного применения при заболеваниях сосудов, кожи, опорно-двигательного аппарата, нервной системы.

На территории расположено несколько видов бассейнов с термальной водой разной температуры, горка. Для детей предусмотрена специальная безопасная зона для купания.

*** Дополнительная плата — от 500 руб. /чел. на месте.

Для посещения термального комплекса: резиновые тапочки, шапочки по желанию, полотенца.

Продолжительность купания 1 час 30 минут.

Экскурсия «Величественный Эльбрус». Термальные источникиЭкскурсия «Величественный Эльбрус». Термальные источникиЭкскурсия «Величественный Эльбрус». Термальные источникиЭкскурсия «Величественный Эльбрус». Термальные источники
4 день

Голубые озера и Верхняя Балкария. Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

Путешествие к сердцу Балкарии в ущелье реки Черек, где с XII века располагается 18 горских аулов.

На территории села и в его окрестностях находится множество археологических памятников.

Вас ждёт встреча с местным жителем, который расскажет о жизни, обычаях и обрядах горцев.

Вы увидите средневековые башни и древние аулы, которые привлекают внимание кинематографистов; в частности, фильм «Война» Балабанова был снят в этой местности.

Обед в горской семье с блюдами национальной кухни или в местном кафе.

Остановка у Голубого озёра, которое по праву считается жемчужиной Кабардино-Балкарии.

Глубина озера составляет 278 метров, что делает его третьим по глубине в России.

Трансфер в аэропорт «Минеральные Воды» к рейсам, вылетающим после 20:00.

При наличии рейсов в г. Нальчик просим при бронировании уточнить о возможности замены города вылета.

Голубые озера и Верхняя Балкария. ОтъездГолубые озера и Верхняя Балкария. ОтъездГолубые озера и Верхняя Балкария. ОтъездГолубые озера и Верхняя Балкария. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения на заезды в 2025, руб:

Отель/размещениеМесто в двухместном номереОдноместное размещение

Дополнительное место

ребенок или взрослый

Отель «Корона» 3*

Стандарт, twin/dbl

45000

55000

нет

Улучшенный, twin/dbl46500

Под запрос

41500

Спа-отель «Синдика» 4*

Стандарт, dbl/twin

45500

56000

нет

Бизнес, twin/dbl

47000

57000

нет

Бизнес-отель «Нальчик» 3*

Стандарт, dbl/twin

45000

55000

нет

Бизнес, twin/dbl

48000

58000

43000

Отель «Азимут» 4*

супериор, twin/dbl

5200055000 стандарт/ 69000 супериор

41000

  • для гостей отеля «Азимут» пользование бассейном в течение дня;
  • для гостей отеля “Корона” пользование бассейном 25 метров с подогреваемой водой, и пользование термальным бассейном с 08:00-20:00.

Варианты проживания

Отель «AZIMUT Нальчик»

3 ночи

Отель "AZIMUT Нальчик" с рестораном, фитнес-центром, баром и общим лаунджем находится в Нальчике. К услугам гостей этого 4-звездочного отеля сад и номера с кондиционером, бесплатным Wi-Fi и собственной ванной комнатой. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер и камера хранения багажа.

В номерах отеля установлен шкаф для одежды. Номера отеля AZIMUT Nicpank оснащены письменным столом и телевизором с плоским экраном.

Для гостей сервируется завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак.

К услугам гостей 4-звездочные номера «AZIMUT Нальчик» с крытым бассейном и террасой.

Расстояние до ближайшего аэропорта Нальчик составляет 11 км. За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.

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Отель Синдика 4

3 ночи

Спа-отель «СИНДИКА» с крытым бассейном и оздоровительным спа-центром находится в Нальчике. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Все элегантно оформленные номера располагают телевизором с кабельными каналами, холодильником и балконом с видом на горы. В собственной ванной комнате предоставляется фен.

К услугам гостей ресторан и бар.

Гости спа-отеля «СИНДИКА» могут заняться спортом и отдохнуть в оздоровительном спа-центре. В распоряжении гостей помещения для совещаний.

На территории обустроена бесплатная парковка.

Отель Синдика 4Отель Синдика 4Отель Синдика 4Отель Синдика 4Отель Синдика 4Отель Синдика 4

Отель Корона 3

3 ночи

Гостиница "Корона" расположена в 3 минутах ходьбы от автобусной остановки "Курзал", с которой без пересадок можно доехать до центра Нальчика. Гостям накрывают полный английский завтрак и предоставляют номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.

Все номера гостиницы "Корона" оформлены в классическом стиле, имеют полы с ковровым покрытием и оборудованы телевизором со спутниковыми каналами. Ванная комната укомплектована душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В хорошо освещенном кафе гостиницы "Корона" сервируют блюда европейской и кавказской кухни. В круглосуточном баре предлагают местные и интернациональные напитки.

Проводить досуг можно в бильярдном зале или за настольными играми. В 7 минутах ходьбы находятся Нарзанная галерея с минеральной водой и грязелечебница.

Отель Корона 3Отель Корона 3Отель Корона 3Отель Корона 3Отель Корона 3Отель Корона 3

Бизнес Отель Нальчик

3 ночи

Отель «Бизнес Отель Нальчик» находится в Нальчике. Этот отель расположен неподалёку от центра города. Рядом с отелем — Замок Шато Эркен, Верхние Голубые Озёра и Чегемские водопады.

Попробовать новые блюда и отдохнуть можно в ресторане. На территории работает бесплатный Wi-Fi. Уточняйте информацию сразу при заезде. Специально для автопутешественников организована парковка. Чтобы путешествие было не только приятным, но и удобным, гости могут заказать трансфер.

Доступная среда: работает лифт. Гостям доступны и другие услуги. Например, прачечная, индивидуальная регистрация заезда и отъезда и гладильные услуги. Персонал отеля говорит на английском и русском.

В номере вы найдёте телевизор. Перечисленные услуги есть не во всех номерах.

Аэропорт Нальчик 3.5 км.

Бизнес Отель НальчикБизнес Отель НальчикБизнес Отель НальчикБизнес Отель НальчикБизнес Отель НальчикБизнес Отель НальчикБизнес Отель Нальчик

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер аэропорт Минеральные Воды, жд - гостиница - аэропорт/жд
  • Размещение на 3 ночи в отеле на выбор c завтраком
  • Транспортные услуги внедорожников
  • Услуги местных гидов
  • Посещение термального комплекса «Гедуко/Баксан»
  • Питание по программе тура (завтраки в отеле, 1 обед национальной кухни)
  • Обзорные экскурсии с местным гидом: Нальчик, Арт центр Мадины Саральп, Приэльбрусье, Верхняя Балкария, перевал Актопрак, Эльтюбю, Чегемские водопады
  • Экосборы
  • Для гостей отеля «Азимут» пользование бассейном в течение дня
  • Для гостей отеля «Корона» пользование бассейном 25 метров с подогреваемой водой, и пользование термальным бассейном с 08:00-20:00
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Трансфер Нальчик аэропорт, жд - отель, стоимость уточнять при бронировании
  • Дополнительные экскурсии
  • Питание, не включенное в стоимость
  • Ужины в отеле «Корона» (пакет с ужином предоставляется от 10 человек, уточнять при бронировании) от 700 рублей
  • Входные билеты в комплекс "Гедуко"/"Баксан" - 500 рублей
  • Подъем по канатной дороге Эльбрус - 2300 рублей
  • Подъем по канатной дороге Нальчик - 400 рублей
  • Доп. активности/экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ветрозащитная (мембранная) куртка;
  • трекинговые брюки из синтетической ткани;
  • горные трекинговые ботинки;
  • желательно иметь термобелье, флисовую кофту;
  • перчатки, шапка, кепка;
  • сменное белье, купальник, носки;
  • умывальные принадлежности;
  • накидка от дождя (дождевик);
  • солнцезащитные очки и крем от загара;
  • обычная летняя одежда для экскурсионной части тура футболки, легкие брюки и шорты, легкая обувь (сандали), одежда для выхода в кафе и рестораны.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Куда точно я должен прилететь?

Встреча.

Групповой трансфер из аэропорта (ж/д вокзала) рекомендуемого города прибытия, осуществляются в назначенное время, но не позднее 12:30. В аэропорту туристов встречает гид с табличкой с названием тура «3 ущелья КБР» на выходе из зала прилёта.

Для туристов, приезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату.

Проводы.

Проводы туристов осуществляются в аэропорт и на ж/д вокзал рекомендуемого города отправления, к рейсам, отправляющимся после 20:00 часов местного времени.

Для туристов, уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
13 янв 2025
Прекрасно организованный тур, позволивший увидеть значимые и красивые места кавказских республик. Безупречная работа гидов и водителей, прекрасные гостиницы и небольшая группа сделали тур комфортным и приятным.
Прекрасно организованный тур, позволивший увидеть значимые и красивые места кавказских республик. Безупречная работа гидов и водителей,Прекрасно организованный тур, позволивший увидеть значимые и красивые места кавказских республик. Безупречная работа гидов и водителей,Прекрасно организованный тур, позволивший увидеть значимые и красивые места кавказских республик. Безупречная работа гидов и водителей,Прекрасно организованный тур, позволивший увидеть значимые и красивые места кавказских республик. Безупречная работа гидов и водителей,Прекрасно организованный тур, позволивший увидеть значимые и красивые места кавказских республик. Безупречная работа гидов и водителей,Прекрасно организованный тур, позволивший увидеть значимые и красивые места кавказских республик. Безупречная работа гидов и водителей,Прекрасно организованный тур, позволивший увидеть значимые и красивые места кавказских республик. Безупречная работа гидов и водителей,Прекрасно организованный тур, позволивший увидеть значимые и красивые места кавказских республик. Безупречная работа гидов и водителей,Прекрасно организованный тур, позволивший увидеть значимые и красивые места кавказских республик. Безупречная работа гидов и водителей,Прекрасно организованный тур, позволивший увидеть значимые и красивые места кавказских республик. Безупречная работа гидов и водителей,
В
9 янв 2025
Организация на высоте, только долго решался вопрос с бронированием гостиницы, но по-моему это так работает отель. Автобус и гид на высоте.
А
4 янв 2025
Всё было на высоте. Водители, гиды, виды, экскурсии высший класс.

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