Тур открывается знакомством с сердцем региона — городом
Программа тура по дням
Прибытие в Минеральные Воды
Прибытие в аэропорт / на ж/д вокзал г. Минеральные Воды до 12:00-12:30.
12:30 Групповой трансфер в г. Нальчик из Минеральных Вод.
При наличии рейсов в г. Нальчик просим при бронировании уточнить о возможности замены города прибытия.
Обзорная экскурсия по городу Нальчик, основанному в 1818 году.
Вы пройдетесь по аллеям Атажукинского курортного парка, познакомитесь с богатой историей города, его культурными и природными памятниками.
После прогулки вы сможете насладиться видом на Нальчик с высоты: со смотровой площадки открывается панорамный вид на столицу Республики, в том числе — на расположенный неподалёку легендарный советский ресторан Сосруко.
В бювете вы также сможете выпить минеральных вод, которыми так славится Кавказ.
Подъём на смотровую площадку осуществляется в часы работы канатной дороги за дополнительную плату: 400 руб. /чел.
Экскурсия в Арт центр Мадины Саральп.
Мадина Саральп –дизайнер-модельер, создающий эксклюзивную одежду, в основе которой – национальный костюм.
Мадина Саральп является автором книги об адыгском женском платье в контексте времени. Особым эпизодом в ее творчестве стало изготовление свадебного наряда в национальном стиле для принцессы Иордании.
Вас ждет экскурсия по арт-центру, где вы познакомитесь с постоянной экспозицией этнических платьев, артефактов, с историей возникновения национального костюма, услышите реальные истории о родных Мадины Саральп, благодаря которым появился центр, сохраняются и передаются традиции и культура балкарского народа.
После экскурсии размещение в выбранном отеле.
Ужин — самостоятельно.
Джип-экскурсия через перевал Актопрак в селение Эль-тюбю и к Чегемским водопадам
Завтрак в гостинице.
Выезд на внедорожниках в Чегемское ущелье к уникальным карстовым водопадам.
Ущелье сформировалось под влиянием бегущей речной воды: она «прорезала» в массиве Скалистого хребта узкий и глубокий каньон. Средняя ширина прохода в ущелье составляет всего лишь 20 метров; с обеих сторон над узкой тропинкой нависают древние горы, высота которых достигает 800 метров.
Посещение парадрома Флай Чегем.
На парадроме за доп. плату по желанию (предупредить заранее о желании воспользоваться активностями парадрома):
- параплан – 7000 рублей;
- зиплайн – 1500 рублей;
- роупджампинг – 3500 рублей.
Полеты возможны при благоприятных погодных условиях.
Обед с блюдами национальной кухни в кафе — самостоятельно.
Переезд через перевал Актопрак (2 200 м над у. м.) на джипах. Во время поездки вы полюбуетесь величественными горами с высоты птичьего полёта.
Следующей остановкой станет одно из самых древних и загадочных мест Чегемского ущелья — древнее балкарское селение Эльтюбю (XIII-XVIII вв.). Эльтюбю известно впечатляющими сооружениями: каменными наземными склепами средневековыми башнями. Именно Эльтюбю является Родиной самого знаменитого балкарского поэта Кайсына Кулиева.
Возвращение в отель.
Ужин (самостоятельно).
Экскурсия «Величественный Эльбрус». Термальные источники
Завтрак в гостинице или сухой паек. Встреча с гидом.
Трансфер в Приэльбрусье.
Прибытие на поляну Азау.
Подъем на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3800 м на канатной дороге* (закрытые кабинки).
Посещение фотозон «Зеркальный куб 3847».
На станции «Гарабаши» установлен самый высокогорный почтовый ящик России.
Отсюда, с рекордной высоты 3 847 метров надо уровнем моря, можно отправить открытку или письмо близким.
Начиная с высоты 3500 м, Эльбрус покрыт ледниками и снегом, так что у вас будет возможность поиграть в снежки или прокатиться на снегоходе за доп. плату до Приюта 11 (высота 4200 м), или прокатиться на ратраке**, спуск на поляну Азау.
* Дополнительная плата — 2300 руб. /чел. на месте.
** Дополнительная плата — от 5 000 руб. /чел. на месте.
Обед в местном кафе (самостоятельно).
Посещение спа-комплекса термальных источников «Гедуко» или «Баксан»***.
Здешние водыобладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Они рекомендованы для наружного применения при заболеваниях сосудов, кожи, опорно-двигательного аппарата, нервной системы.
На территории расположено несколько видов бассейнов с термальной водой разной температуры, горка. Для детей предусмотрена специальная безопасная зона для купания.
*** Дополнительная плата — от 500 руб. /чел. на месте.
Для посещения термального комплекса: резиновые тапочки, шапочки по желанию, полотенца.
Продолжительность купания 1 час 30 минут.
Голубые озера и Верхняя Балкария. Отъезд
Завтрак.
Освобождение номеров.
Путешествие к сердцу Балкарии в ущелье реки Черек, где с XII века располагается 18 горских аулов.
На территории села и в его окрестностях находится множество археологических памятников.
Вас ждёт встреча с местным жителем, который расскажет о жизни, обычаях и обрядах горцев.
Вы увидите средневековые башни и древние аулы, которые привлекают внимание кинематографистов; в частности, фильм «Война» Балабанова был снят в этой местности.
Обед в горской семье с блюдами национальной кухни или в местном кафе.
Остановка у Голубого озёра, которое по праву считается жемчужиной Кабардино-Балкарии.
Глубина озера составляет 278 метров, что делает его третьим по глубине в России.
Трансфер в аэропорт «Минеральные Воды» к рейсам, вылетающим после 20:00.
При наличии рейсов в г. Нальчик просим при бронировании уточнить о возможности замены города вылета.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения на заезды в 2025, руб:
|Отель/размещение
|Место в двухместном номере
|Одноместное размещение
Дополнительное место
ребенок или взрослый
Отель «Корона» 3*
Стандарт, twin/dbl
45000
55000
нет
|Улучшенный, twin/dbl
|46500
Под запрос
41500
Спа-отель «Синдика» 4*
Стандарт, dbl/twin
45500
56000
нет
|Бизнес, twin/dbl
47000
57000
нет
Бизнес-отель «Нальчик» 3*
Стандарт, dbl/twin
45000
55000
нет
|Бизнес, twin/dbl
48000
58000
43000
Отель «Азимут» 4*
супериор, twin/dbl
|52000
|55000 стандарт/ 69000 супериор
41000
- для гостей отеля «Азимут» пользование бассейном в течение дня;
- для гостей отеля “Корона” пользование бассейном 25 метров с подогреваемой водой, и пользование термальным бассейном с 08:00-20:00.
Варианты проживания
Отель «AZIMUT Нальчик»
Отель "AZIMUT Нальчик" с рестораном, фитнес-центром, баром и общим лаунджем находится в Нальчике. К услугам гостей этого 4-звездочного отеля сад и номера с кондиционером, бесплатным Wi-Fi и собственной ванной комнатой. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер и камера хранения багажа.
В номерах отеля установлен шкаф для одежды. Номера отеля AZIMUT Nicpank оснащены письменным столом и телевизором с плоским экраном.
Для гостей сервируется завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак.
К услугам гостей 4-звездочные номера «AZIMUT Нальчик» с крытым бассейном и террасой.
Расстояние до ближайшего аэропорта Нальчик составляет 11 км. За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.
Отель Синдика 4
Спа-отель «СИНДИКА» с крытым бассейном и оздоровительным спа-центром находится в Нальчике. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Все элегантно оформленные номера располагают телевизором с кабельными каналами, холодильником и балконом с видом на горы. В собственной ванной комнате предоставляется фен.
К услугам гостей ресторан и бар.
Гости спа-отеля «СИНДИКА» могут заняться спортом и отдохнуть в оздоровительном спа-центре. В распоряжении гостей помещения для совещаний.
На территории обустроена бесплатная парковка.
Отель Корона 3
Гостиница "Корона" расположена в 3 минутах ходьбы от автобусной остановки "Курзал", с которой без пересадок можно доехать до центра Нальчика. Гостям накрывают полный английский завтрак и предоставляют номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.
Все номера гостиницы "Корона" оформлены в классическом стиле, имеют полы с ковровым покрытием и оборудованы телевизором со спутниковыми каналами. Ванная комната укомплектована душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В хорошо освещенном кафе гостиницы "Корона" сервируют блюда европейской и кавказской кухни. В круглосуточном баре предлагают местные и интернациональные напитки.
Проводить досуг можно в бильярдном зале или за настольными играми. В 7 минутах ходьбы находятся Нарзанная галерея с минеральной водой и грязелечебница.
Бизнес Отель Нальчик
Отель «Бизнес Отель Нальчик» находится в Нальчике. Этот отель расположен неподалёку от центра города. Рядом с отелем — Замок Шато Эркен, Верхние Голубые Озёра и Чегемские водопады.
Попробовать новые блюда и отдохнуть можно в ресторане. На территории работает бесплатный Wi-Fi. Уточняйте информацию сразу при заезде. Специально для автопутешественников организована парковка. Чтобы путешествие было не только приятным, но и удобным, гости могут заказать трансфер.
Доступная среда: работает лифт. Гостям доступны и другие услуги. Например, прачечная, индивидуальная регистрация заезда и отъезда и гладильные услуги. Персонал отеля говорит на английском и русском.
В номере вы найдёте телевизор. Перечисленные услуги есть не во всех номерах.
Аэропорт Нальчик 3.5 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер аэропорт Минеральные Воды, жд - гостиница - аэропорт/жд
- Размещение на 3 ночи в отеле на выбор c завтраком
- Транспортные услуги внедорожников
- Услуги местных гидов
- Посещение термального комплекса «Гедуко/Баксан»
- Питание по программе тура (завтраки в отеле, 1 обед национальной кухни)
- Обзорные экскурсии с местным гидом: Нальчик, Арт центр Мадины Саральп, Приэльбрусье, Верхняя Балкария, перевал Актопрак, Эльтюбю, Чегемские водопады
- Экосборы
- Для гостей отеля «Азимут» пользование бассейном в течение дня
- Для гостей отеля «Корона» пользование бассейном 25 метров с подогреваемой водой, и пользование термальным бассейном с 08:00-20:00
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Трансфер Нальчик аэропорт, жд - отель, стоимость уточнять при бронировании
- Дополнительные экскурсии
- Питание, не включенное в стоимость
- Ужины в отеле «Корона» (пакет с ужином предоставляется от 10 человек, уточнять при бронировании) от 700 рублей
- Входные билеты в комплекс "Гедуко"/"Баксан" - 500 рублей
- Подъем по канатной дороге Эльбрус - 2300 рублей
- Подъем по канатной дороге Нальчик - 400 рублей
- Доп. активности/экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ветрозащитная (мембранная) куртка;
- трекинговые брюки из синтетической ткани;
- горные трекинговые ботинки;
- желательно иметь термобелье, флисовую кофту;
- перчатки, шапка, кепка;
- сменное белье, купальник, носки;
- умывальные принадлежности;
- накидка от дождя (дождевик);
- солнцезащитные очки и крем от загара;
- обычная летняя одежда для экскурсионной части тура футболки, легкие брюки и шорты, легкая обувь (сандали), одежда для выхода в кафе и рестораны.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Куда точно я должен прилететь?
Встреча.
Групповой трансфер из аэропорта (ж/д вокзала) рекомендуемого города прибытия, осуществляются в назначенное время, но не позднее 12:30. В аэропорту туристов встречает гид с табличкой с названием тура «3 ущелья КБР» на выходе из зала прилёта.
Для туристов, приезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату.
Проводы.
Проводы туристов осуществляются в аэропорт и на ж/д вокзал рекомендуемого города отправления, к рейсам, отправляющимся после 20:00 часов местного времени.
Для туристов, уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату.