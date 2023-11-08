Мультиактив на Эльбрусе

Групповой тур в Нальчике
5
3 отзыва
В рамках тура вы сможете не только посетить самые красочные места КБР в сжатый срок, но и насладиться различными видами туризма: вас ожидают прогулочные экскурсии, треккинги на природе, джипинг к самым труднодоступным уголкам Республики.

Тур открывается знакомством с сердцем региона — городом Нальчиком, где вы исследуете его улочки, историю и культуру.

Большая часть тура посвящена знакомству с удивительной природой КБР, а также с удивительными горными народами.

Перебравшись через знаменитую Теснину, увидите Чегемские водопады, после чего будет джипинг через перевал Актопарк, за которым расположены склепы Эльтюбю.
Мультиактив на Эльбрусе
Мультиактив на Эльбрусе
Мультиактив на Эльбрусе
Ближайшие даты:
4
июл
25
июл
22
авг
19
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даты

Что вас ожидает:

История Нальчика
История Нальчика
Познакомимся с богатой историей города и отведаем лечебной минеральной воды
Вверх на канатке
Вверх на канатке
Поднимемся на головокружительную высоту на самую высокую гору России и Европы
Удивительные ущелья Балкарии
Удивительные ущелья Балкарии
Прогуляемся по одному из самых живописных ущелий на Северном Кавказе
Старинная архитектура
Старинная архитектура
Побываем в древнем балкарском селении – “Чудо России” 2009
Красоты Верхней Балкарии
Красоты Верхней Балкарии
Увидим средневековые башни и древние аулы в окружении величественных гор

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Минеральные Воды

Прибытие в аэропорт / на ж/д вокзал г. Минеральные Воды до 12:00-12:30.

12:30 Групповой трансфер в г. Нальчик из Минеральных Вод.

При наличии рейсов в г. Нальчик просим при бронировании уточнить о возможности замены города прибытия.

Остановка на обед за дополнительную плату.

Обзорная экскурсия по городу Нальчик, основанному в 1818 году.

Вы пройдетесь по аллеям Атажукинского курортного парка, познакомитесь с богатой историей города, его культурными и природными памятниками.

После прогулки вы сможете насладиться видом на Нальчик с высоты: со смотровой площадки открывается панорамный вид на столицу Республики, в том числе — на расположенный неподалёку легендарный советский ресторан Сосруко.

В бювете вы также сможете выпить минеральных вод, которыми так славится Кавказ.

Подъём на смотровую площадку осуществляется в часы работы канатной дороги за дополнительную плату: 350 руб. /чел.

Экскурсия в Арт центр Мадины Саральп.

Мадина Саральп — дизайнер-модельер, создающий эксклюзивную одежду, в основе которой -— национальный костюм.

Вас ждет экскурсия по арт-центру, где вы познакомитесь с постоянной экспозицией этнических платьев, артефактов, с историей возникновения национального костюма, услышите реальные истории о родных Мадины Саральп, благодаря которым появился центр, сохраняются и передаются традиции и культура балкарского народа.

После экскурсии размещение в выбранном отеле.

Ужин — самостоятельно.

Прибытие в Минеральные ВодыПрибытие в Минеральные ВодыПрибытие в Минеральные ВодыПрибытие в Минеральные Воды
2 день

Джип-экскурсия через перевал Актопрак в селение Эль-тюбю и к Чегемским водопадам

Завтрак в гостинице.

Выезд на внедорожниках в Чегемское ущелье к уникальным карстовым водопадам.

Ущелье сформировалось под влиянием бегущей речной воды: она «прорезала» в массиве Скалистого хребта узкий и глубокий каньон.

Средняя ширина прохода в ущелье составляет всего лишь 20 метров; с обеих сторон над узкой тропинкой нависают древние горы, высота которых достигает 800 метров.

Обед с блюдами национальной кухни в кафе — самостоятельно.

Переезд через перевал Актопрак (2 200 м. над у. м.) на джипах.

Во время поездки вы полюбуетесь величественными горами с высоты птичьего полёта.

Следующей остановкой станет одно из самых древних и загадочных мест Чегемского ущелья — древнее балкарское селение Эльтюбю (XIII-XVIII вв.).

Эльтюбю известны впечатляющими сооружениями: каменными наземными склепами средневековыми башнями.

Именно Эльтюбю является Родиной самого знаменитого балкарского поэта Кайсына Кулиева.

Возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

Джип-экскурсия через перевал Актопрак в селение Эль-тюбю и к Чегемским водопадамДжип-экскурсия через перевал Актопрак в селение Эль-тюбю и к Чегемским водопадамДжип-экскурсия через перевал Актопрак в селение Эль-тюбю и к Чегемским водопадамДжип-экскурсия через перевал Актопрак в селение Эль-тюбю и к Чегемским водопадам
3 день

Экскурсия «Величественный Эльбрус». Термальные источники

Завтрак в гостинице или сух. паек.

Встреча с гидом.

Трансфер в Приэльбрусье.

Прибытие на поляну Азау.

Подъем на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3800 м. на канатной дороге (доп. плата 1 600 руб. /чел. на месте).

Начиная с высоты 3500 м., Эльбрус покрыт ледниками и снегом, так что у вас будет возможность поиграть в снежки или прокатиться на снегоходе до Приюта 11 (высота 4200 м.) (за доп. плату от 5 000 руб. /чел. на месте).

Спуск на поляну Азау.

Обед в местном кафе (самостоятельно).

Посещение спа-комплекса термальных источников «Гедуко» или «Баксан».

Воды «Гедуко»обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами.

Они рекомендованы для наружного применения при заболеваниях сосудов, кожи, опорно-двигательного аппарата, нервной системы.

На территории расположено несколько видов бассейнов с термальной водой разной температуры, массажными столами и горками.

Для детей предусмотрена специальная безопасная зона.

Дополнительная плата — от 350 руб. /чел. на месте.

Экскурсия «Величественный Эльбрус». Термальные источникиЭкскурсия «Величественный Эльбрус». Термальные источникиЭкскурсия «Величественный Эльбрус». Термальные источникиЭкскурсия «Величественный Эльбрус». Термальные источники
4 день

Голубые озера и Верхняя Балкария. Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

Путешествие к сердцу Балкарии в ущелье реки Черек, где с XII века располагается 18 горских аулов.

На территории села и в его окрестностях находится множество археологических памятников.

Вас ждёт встреча с местным жителем, который расскажет о жизни, обычаях и обрядах горцев.

Вы увидите средневековые башни и древние аулы, которые привлекают внимание кинематографистов; в частности, фильм «Война» Балабанова был снят в этой местности.

Обед в горской семье с блюдами национальной кухни или в местном кафе.

Остановка у Голубого озёра, которое по праву считается жемчужиной Кабардино-Балкарии.

Глубина озера составляет 278 метров, что делает его третьим по глубине в России.

Трансфер в аэропорт «Минеральные Воды» к рейсам, вылетающим после 20:00.

При наличии рейсов в г. Нальчик просим при бронировании уточнить о возможности замены города вылета.

Голубые озера и Верхняя Балкария. ОтъездГолубые озера и Верхняя Балкария. ОтъездГолубые озера и Верхняя Балкария. ОтъездГолубые озера и Верхняя Балкария. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения на заезды в 2024, руб:

Отель/размещениеМесто в двухместном номереОдноместное размещение

Дополнительное место

ребенок или взрослый

Отель «Корона» 3*

Стандарт, twin/dbl

37500

43000

нет

Отель «Корона» 3*

Улучшенный, twin/dbl

38500

49000

32500

Отель «Корона» 3*

Стандарт, twin/dbl

Завтрак + ужин

40500

46000

нет

Отель «Корона» 3*

Улучшенный, twin/dbl

Завтрак + ужин*

41500

52000

35000

Спа-отель «Синдика» 4*

Бизнес, dbl/twin

41000

47000

нет

Бизнес-отель «Нальчик» 3*

Стандарт, dbl/twin

42000

50000

нет

«Гранд Кавказ» 4*

Стандарт, twin/dbl

42500

54000

32500

Спа-отель «Синдика» 4*

Стандарт, twin/dbl

43000

49500

нет

Бизнес-отель «Нальчик» 3*

Бизнес, twin/dbl

44000

57000

37000

Отель «Азимут» 4*, супериор twin/dbl4500047000 стандарт/ 56000 супериор

36000

  • для гостей отеля «Азимут» пользование бассейном в течении дня;
  • для гостей отеля «Синдика» пользование бассейном 40 минут, расписание уточнять в отеле.
  • для гостей отеля “Корона” пользование бассейном 25 метров с подогреваемой водой, и пользование термальным бассейном с 08:00-20:00.

Варианты проживания

Отель «AZIMUT Нальчик»

3 ночи

Отель "AZIMUT Нальчик" с рестораном, фитнес-центром, баром и общим лаунджем находится в Нальчике. К услугам гостей этого 4-звездочного отеля сад и номера с кондиционером, бесплатным Wi-Fi и собственной ванной комнатой. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер и камера хранения багажа.

В номерах отеля установлен шкаф для одежды. Номера отеля AZIMUT Nicpank оснащены письменным столом и телевизором с плоским экраном.

Для гостей сервируется завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак.

К услугам гостей 4-звездочные номера «AZIMUT Нальчик» с крытым бассейном и террасой.

Расстояние до ближайшего аэропорта Нальчик составляет 11 км. За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.

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Отель Синдика 4

3 ночи

Спа-отель «СИНДИКА» с крытым бассейном и оздоровительным спа-центром находится в Нальчике. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Все элегантно оформленные номера располагают телевизором с кабельными каналами, холодильником и балконом с видом на горы. В собственной ванной комнате предоставляется фен.

К услугам гостей ресторан и бар.

Гости спа-отеля «СИНДИКА» могут заняться спортом и отдохнуть в оздоровительном спа-центре. В распоряжении гостей помещения для совещаний.

На территории обустроена бесплатная парковка.

Отель Синдика 4Отель Синдика 4Отель Синдика 4Отель Синдика 4Отель Синдика 4Отель Синдика 4

Отель Корона 3

3 ночи

Гостиница "Корона" расположена в 3 минутах ходьбы от автобусной остановки "Курзал", с которой без пересадок можно доехать до центра Нальчика. Гостям накрывают полный английский завтрак и предоставляют номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.

Все номера гостиницы "Корона" оформлены в классическом стиле, имеют полы с ковровым покрытием и оборудованы телевизором со спутниковыми каналами. Ванная комната укомплектована душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В хорошо освещенном кафе гостиницы "Корона" сервируют блюда европейской и кавказской кухни. В круглосуточном баре предлагают местные и интернациональные напитки.

Проводить досуг можно в бильярдном зале или за настольными играми. В 7 минутах ходьбы находятся Нарзанная галерея с минеральной водой и грязелечебница.

Отель Корона 3Отель Корона 3Отель Корона 3Отель Корона 3Отель Корона 3Отель Корона 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
  • Размещение на 3 ночи в отеле на выбор c завтраком или завтрак + ужин для гостей отеля «Корона» (пакет с ужином предоставляется от 10 человек, уточнять при бронировании)
  • Транспортные услуги внедорожников
  • Услуги местных гидов
  • Посещение термального комплекса «Гедуко/Баксан»
  • Питание по программе тура (завтраки в отеле,1 обед национальной кухни)
  • Обзорные экскурсии с местным гидом: Нальчик, Арт центр Мадины Саральп, Приэльбрусье, Верхняя Балкария, перевал Актопрак, Эльтюбю, Чегемские водопады
  • Экосборы
  • Для гостей отеля Азимут пользование бассейном в течении дня
  • Для гостей отеля Синдика пользование бассейном 40 минут, расписание уточнять в отеле
  • Для гостей отеля «Корона» пользование бассейном 25 метров с подогреваемой водой, и пользование термальным бассейном с 08:00-20:00
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Индивидуальные трансферы
  • Питание, не указанное в программе тура (ужины, обеды)
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Заказ дополнительных экскурсий
  • Спиртные напитки
  • Входные билеты в комплекс «Гедуко/Баксан» - 350 рублей
  • Подъем по канатной дороге Эльбрус - 1600 рублей
  • Подъем по канатной дороге Нальчик - 350 рублей
  • Прокатиться на снегоходе до Приюта 11 (высота 4200 м.) - от 5 000 руб. /чел. на месте)
  • Страховка от н/с
Место начала и завершения?
г. Нальчик
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ветрозащитная (мембранная) куртка;
  • трекинговые брюки из синтетической ткани;
  • горные трекинговые ботинки;
  • желательно иметь термобелье, флисовую кофту;
  • перчатки, шапка, кепка;
  • сменное белье, купальник, носки;
  • умывальные принадлежности;
  • накидка от дождя (дождевик);
  • солнцезащитные очки и крем от загара;
  • обычная летняя одежда для экскурсионной части тура футболки, легкие брюки и шорты, легкая обувь (сандали), одежда для выхода в кафе и рестораны.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Куда точно я должен прилететь?

Встреча.

Групповой трансфер из аэропорта (ж/д вокзала) рекомендуемого города прибытия, осуществляются в назначенное время, но не позднее 12:30. В аэропорту туристов встречает гид с табличкой с названием тура «3 ущелья КБР» на выходе из зала прилёта.

Для туристов, приезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату.

Проводы.

Проводы туристов осуществляются в аэропорт и на ж/д вокзал рекомендуемого города отправления, к рейсам, отправляющимся после 20:00 часов местного времени.

Для туристов, уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
8 ноя 2023
Спасибо большое вам за этот тур, даже уезжать не хочется, невероятно много красивых мест и очень вкусная местная кухня, огромное спасибо за таких гидов за Стаса, Ибрагима и Эдуарда, они очень интересные рассказывают и сами по себе очень классные, с радостью бы еще вернулись и побывали бы других красивых и интересных местах
Е
7 ноя 2023
Это было потрясающее путешествие, из которого мы вернулись с самыми невероятными впечатлениями. Пока только одни эмоции и состояние эйфории. Все гиды, которые у нас были настоящие профессионалы, с ними я чувствовала спокойствие и уверенность. Очень продуманный тайминг поездок и экскурсий, никуда не бежим, не летим, нет никакой суеты, но успевали везде. Все четко и спокойно. При этом очень комфортное время встречи из отеля на экскурсии. Можно спокойно позавтракать в предвкушении очередной приключений и живописных пейзажей. Мы были в Кабардино-Балкарии тур мультиактивный Эльбрус. Это смесь Швейцарии и Италии, я даже представить не могла, что у нас тоже такое есть. Почему мне никто не рассказал об этом раньше?! Спасибо за это путешествие, приехали обновленные и заряженные!
Это было потрясающее путешествие, из которого мы вернулись с самыми невероятными впечатлениями. Пока только одни эмоцииЭто было потрясающее путешествие, из которого мы вернулись с самыми невероятными впечатлениями. Пока только одни эмоцииЭто было потрясающее путешествие, из которого мы вернулись с самыми невероятными впечатлениями. Пока только одни эмоцииЭто было потрясающее путешествие, из которого мы вернулись с самыми невероятными впечатлениями. Пока только одни эмоции
А
18 мая 2022
Были в туре мульиактиктив на Эльбрусе. Все было организовано замечательно. Отель Азимут с видом на горы и пением птиц по утра просто сказка!
Отдельная благодарность гидам Аскеру, Алле, чудесные, добрые люди, прекрасные экскурсии! Встретили, проводили, были с нами все это время. Ещё поедем обязательно на Кавказ через вашу компания!

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