Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Ингушетию
Посетить старинную Назрань и современную столицу республики Магас на обзорной экскурсии
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Горная Ингушетия - страна башен и легенд
Путешествие навстречу незабываемым пейзажам, истории и преданиям республики
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Назрани - в Горную Ингушетию
Средневековая башенная архитектура, величественные горные пейзажи и древняя история края за 1 день
Начало: У гостиницы Асса
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
13 200 ₽ за всё до 4 чел.
