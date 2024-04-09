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я бы назвал ещё одной достопримечательностью Ингушетии. Такого тщательного и интересного рассказа о своей родине я не слышал ни от одного гида и с уверенностью могу сказать что Рамзан задаёт настоящий стандарт для всех представителей своей профессии. Любого гида я теперь буду сравнивать с ним. Тур рекомендуется всем кто не уверен ехать ли ему в Ингушетию. Это место потрясающей красоты природы, невероятного разнообразия исторических локаций и уникальной архитектуры. Я остался в полном восторге! Рекомендую всем и каждому!