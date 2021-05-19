Полезная информация о Невинномысске
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Местное время в Невинномысске
00:1511
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Невинномысск
|По-английски
|Nevinnomyssk
|Население города
|134 345 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|330 м. от уровня моря