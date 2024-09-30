Чкаловск

Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональными русскоязычными гидами.
Чкаловск
Чкаловск
Чкаловск

Описание экскурсии

Приглашаем вас познакомиться с историческими местами, малоизвестными и знаменитыми архитектурными шедеврами города Чкаловск, интересными событиями и героическими личностями ХХ столетия – Героем Советского Союза Валерием Чкаловым и Главным конструктором судов на подводных крыльях Ростиславом Алексеевым.

Программа

  • 09:00 Выезд из Нижнего Новгорода. Ориентировочное время в пути 2 часа 30 минут (110 км).

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  • 11:30 Прибытие в г. Чкаловск.

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  • 11:30 Экскурсия в музей В. П. Чкалова. Музей расположен в доме, где родился и вырос знаменитый летчик.

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  • 12:30 Музей скоростей, который рассказывает о жизни и работе Ростислава Алексеева. Он был известным конструктором, который создал несколько видов скоростного транспорта, включая суда на подводных крыльях и экранопланы.

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  • Просмотр научно-публицистического фильма "Скорость".

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  • 14:20 Обед в кафе города (за дополнительную плату).

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  • 15:00 Посещение предприятия народного промысла "Гипюр" - признан объектом культурного наследия области.

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  • 16:00 Свободное время.

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  • 17:00 Отправление в Нижний Новгород.

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  • 19:30 Ориентировочное время прибытия в Нижний Новгород.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чкаловск
  • Музей В. П. Чкалова
  • Музей скоростей
  • Предприятие народного промысла "Гипюр"
Что включено
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Обед (450 руб. с человека) Сувениры Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

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