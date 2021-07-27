Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец

Посетить два старинных русских города и раскрыть их богатую историю с профессиональным гидом

5
1 отзыв
Приглашаю провести день в окружении идиллической волжской природы и самобытной архитектуры разных веков.

Вы увидите Нижегородскую ГЭС, посетите дом-музей летчика Чкалова и Феодоровский монастырь.

Рассмотрите сохранившиеся деревянные дома, насладитесь пейзажами Святого озера и погуляете по стилизованному Городу Мастеров.
Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец
Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец
Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец
Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец
Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец
Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец
Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец
Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец
Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец
Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец
Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец
Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец

Что вас ожидает

Чкаловск и не только

Нижегородский край — кладезь старинных городов и живописных мест. Мы проедем Балахну, где когда-то добывали соль. Побываем в Заволжье с архитектурой сталинских времен, увидим нижегородскую ГЭС и перегораживающую Волгу плотину. В Чкаловске погуляем по историческому центру с деревянными домами, полюбуемся набережной и посетим дом-музей знаменитого летчика, в честь которого назван город.

Городец древний и живописный

Городец — один из самых колоритных городов региона. Вы осмотрите Феодоровский монастырь — место смерти Александра Невского. Побываете на Земляном валу, где стоял княжеский двор Юрия Долгорукого. А также увидите Святое озеро и услышите легенду о Малом Китеже. Оцените местные народные промыслы в Городе Мастеров и по желанию угоститесь городецким пряником и мороженым.

Организационные детали

  • Это авто-пешеходная экскурсия. Транспорт включен в стоимость.
  • Если вы на своей машине, в которой есть место для гида, то стоимость экскурсии составит 5500 р.
  • По запросу я могу организовать экскурсию для группы до 8 человек на минивэне. Детали уточняйте в личном сообщении.
  • В программе предусмотрено время на обед (35-45 мин). Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Марина
Марина
Добрый день! Меня зовут Марина. Я профессиональный гид-экскурсовод по Нижнему Новгороду и Нижегородской области, член гильдии экскурсоводов. Коренная нижегородка, очень люблю свой родной край. И гостям нашей области хочу показать самые красивые и необычные места, рассказать интересное из истории нашего края.
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1 реальный отзыв

А
27 июля 2021
Очень понравилась экскурсия! Марина прекрасный экскурсовод, приятный собеседник! Очень много рассказывала по пути в Чкаловск и Городец, предоставила время спокойно посетить все интересующие музеи, показала запланированные достопримечательности, попили чаю с вкусными городецкими пряниками😋. В то же время экскурсия была в легком прогулочном темпе и не перегружена излишней информацией. Вообщем мы остались довольны, спасибо 😊

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