Что вас ожидает

Чкаловск и не только

Нижегородский край — кладезь старинных городов и живописных мест. Мы проедем Балахну, где когда-то добывали соль. Побываем в Заволжье с архитектурой сталинских времен, увидим нижегородскую ГЭС и перегораживающую Волгу плотину. В Чкаловске погуляем по историческому центру с деревянными домами, полюбуемся набережной и посетим дом-музей знаменитого летчика, в честь которого назван город.

Городец древний и живописный

Городец — один из самых колоритных городов региона. Вы осмотрите Феодоровский монастырь — место смерти Александра Невского. Побываете на Земляном валу, где стоял княжеский двор Юрия Долгорукого. А также увидите Святое озеро и услышите легенду о Малом Китеже. Оцените местные народные промыслы в Городе Мастеров и по желанию угоститесь городецким пряником и мороженым.

Организационные детали