Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться природой и историческими местами в полной мере, благодаря комфортным условиям для прогулок и посещений.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Нижегородская ГЭС
Дом-музей Чкалова
Феодоровский монастырь
Земляной вал
Описание экскурсии
Чкаловск и не только
Нижегородский край — кладезь старинных городов и живописных мест. Мы проедем Балахну, где когда-то добывали соль. Побываем в Заволжье с архитектурой сталинских времен, увидим нижегородскую ГЭС и перегораживающую Волгу плотину. В Чкаловске погуляем по историческому центру с деревянными домами, полюбуемся набережной и посетим дом-музей знаменитого летчика, в честь которого назван город.
Городец древний и живописный
Городец — один из самых колоритных городов региона. Вы осмотрите Феодоровский монастырь — место смерти Александра Невского. Побываете на Земляном валу, где стоял княжеский двор Юрия Долгорукого. А также увидите Святое озеро и услышите легенду о Малом Китеже. Оцените местные народные промыслы в Городе Мастеров и по желанию угоститесь городецким пряником и мороженым.
Организационные детали
Это автопешеходная экскурсия. Транспорт включён в стоимость.
Если вы на своем транспорте, то стоимость экскурсии будет уменьшена в зависимости от количества людей в группе
По запросу эту экскурсию можно организовать на группу до 30 человек
В программе предусмотрено время на обед (35-45 мин). Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 3072 туристов
Добрый день! Меня зовут Марина.
Я работаю с командой экскурсоводов. Все мы профессиональные гиды-экскурсоводы по Нижнему Новгороду и Нижегородской области, члены гильдии экскурсоводов. Любим свой родной край и очень много о читать дальшеуменьшить
нем знаем. Нашим гостям хотим показать самые красивые и необычные места, рассказать о культурных традициях Нижнего Новгорода, о его истории, показать местные достопримечательности и лучшие обзорные площадки города.
Цель нашей работы — это чтобы у вас остались самые приятные впечатления о поездке в наш край!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
2
3
–
2
–
1
–
И
Инна
Марина обладает поистине обширными знаниями о Нижнем Новгороде, Чкаловске и Городце. Долгая дорога до Чкаловска прошла незамеченной за её рассказами
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Ещё никогда я не слышала такой увлекательной истории о жизни одного человека. В. П. Чкалов и то как о нем рассказывает гид, стало для меня невероятным открытием. Около 2 часов читать дальшеуменьшить
до г. Чкаловск превратились в один момент невероятного библиографического рассказа о жизни, характере и интересном советском периоде. Марина очень внимательна к деталям, увлекает рассказом, хочется слушать и слушать, для удобства в машине гид использует микрофонную гарнитуру. Экскурсия Чкаловск-Городищи - это возможность за всего 1 день окунуться в 2 действительно увлекательные истории: героя-летчика и язычества на примере древнего города. Городищи это шикарный город мастеров на набережной, невероятный вид на реку, Горе-Море, древний храм, уютные музеи и вкусные пряники. Очень рекомендую Марину!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Марина прекрасный собеседник, очень интересно рассказывала по пути в Чкаловск и Городец. Посмотрели все запланированные достопримечательности. Марина дала время походить самостоятельно по музеям и сувенирным лавкам. Даже попили чай с пряниками в фамильной лавке Суворовых. Так что рекомендую посетить эту экскурсию, не пожалеете. И отдельно спасибо Марине за такое увлекательное путешествие.
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Лучший выбор, который мы сделали в этой поездке- это индивидуальный тур в Городец и Чкаловск. С первой минуты встречи с гидом стало понятно, что день задался. Марина замечательный рассказчик, впервые я запомнила читать дальшеуменьшить
такой объем информации, ничего из головы не вылетело как только закончилась экскурсия. Оптимально составлен маршрут, все наши пожелания были услышаны, Марина ещё и отличный водитель. Не жалейте денег на удивительные открытия российских городов и весей
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Вадим
Марина - замечательный гид! Первым делом отправились в Чкаловск. Я очень хотел побывать в музее Чкалова, в ангаре и особенно в Музее скоростей. Чкаловск весьма симпатичный город, а зал экранопланов читать дальшеуменьшить
в Музее скоростей это как раз то место, ради которого я хотел посетить Чкаловск. Ну, а Городец - просто улет! Марина провела по красивым уютным улочкам этого старинного города, славящегося домами с резными украшениями. С интересом узнал, что в Городце умер Александр Невский. Памятник ему установлен на территории Феодоровского монастыря. В Городце пекут бесподобно вкусные пряники с самой разнообразной начинкой. Марина привела меня в пряничную, которая находится напротив одного из самых известных своими резными украшениями дома. Было приятно перекусить во время экскурсии и поболтать с приветливыми хозяевами пряничной. А еще Городец славится художественным промыслом - яркой росписью столовых досок, мебели, ставней, дверей и т. д. Категорически рекомендую Маринц в качестве экскурсовода!
Вам был полезен этот отзыв?
Вадим
Поездка в Чкаловск и Городец была второй экскурсией с Мариной. Основные впечатления (сугубо положительные) я изложил в отзыве на экскурсию "Весь Нижний за один день". Здесь же хочется добавить следующее. Тематика читать дальшеуменьшить
вопросов, связанных как с личностью В,П, Чкалова, так и с историей Городца, очень обширна. Следует отметить желание и умение Марины корректировать изложение материала по ходу экскурсии, чтобы более подробно осветить вопросы заинтересовавшие экскурсантов. А это требует уверенного владения излагаемыми вопросами. Помимо освещения исторических вопросов прозвучало много полезной информации по наиболее заслуживающим посещения местным музеям, по продукции народных промыслов и наиболее удобным местам для ее приобретения. Все это весьма пригодилось в ходе выделенного свободного времени в Городце. Еще хочется отметить комфортный темп проведения экскурсии, готовность выделить достаточное время для осмотра интересных объектов и отсутствие желания обязательно строго уложиться в отведенное на экскурсию время (чем обычно отличаются поездки в составе больших групп). В общем поездка получилась не только познавательной, интересной, но и комфортной. Уверенно могу рекомендовать данную экскурсию для посещения.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии на «Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец»