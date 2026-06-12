Экскурсия по Нижегородскому краю предлагает насыщенный день в Чкаловске и Городце.Участники увидят Нижегородскую ГЭС, исторический центр Чкаловска с его деревянными домами и дом-музей знаменитого летчика. В Городце посетят Феодоровский монастырь,

Земляной вал и насладятся легендами о Малом Китеже. В программе предусмотрено время на обед, а также возможность попробовать городецкий пряник и мороженое. Это идеальный выбор для тех, кто ценит природу и историю

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться природой и историческими местами в полной мере, благодаря комфортным условиям для прогулок и посещений.

Сейчас август — это идеальное время.