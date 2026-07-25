5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Исследуйте культурное наследие Нижнего Новгорода: от кремлевских стен до Стрелки, где сливаются Ока и Волга
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Нижнему Новгороду, где каждый уголок хранит свои уникальные истории.
Экскурсия «Весь Нижний за один день» позволит вам ощутить дух города, узнать о знаменитых личностях, которые оставили читать дальшеуменьшить
свой след в истории, и насладиться архитектурными шедеврами.
Вас ждет знакомство с Кафедральным собором, прогулка по мощеным улицам кремля, осмотр Печерского монастыря, восхождение по Чкаловской лестнице и многое другое. Эта экскурсия станет настоящим открытием для любителей истории и архитектуры
Лучше всего посетить Нижний Новгород в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень и цветы делают виды особенно живописными. В мае, сентябре и октябре также приятно гулять, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. Зимой и ранней весной экскурсия тоже возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде и скользким тротуарам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Главная площадь
Усадьба купцов Рукавишниковых
Чкаловская лестница
Памятники Горькому и Минину
Набережная Федоровского
Стрелка
Строгановская церковь
Кафедральный собор Александра Невского
Улица Рождественская
Нижегородский кремль
Большая Покровская улица
Печерский монастырь
Описание экскурсии
Лучшие виды города
Вы проедете по главной площади и узнаете, почему именно на ней в 1847 году открыли первый городской фонтан. Полюбуетесь великолепной усадьбой купцов Рукавишниковых, примерите на себя «купеческую честь и совесть», посчитаете ступеньки Чкаловской лестницы и рассмотрите памятники Горькому и Минину. А еще прогуляетесь по живописной набережной Федоровского, насладитесь панорамой города с высоты, увидите знаменитую Стрелку, место впадения Оки в Волгу, и узнаете, почему Петр I приказал закрыть Строгановскую церковь.
Нижний сквозь века
В Кафедральном соборе Александра Невского вы познакомитесь с удивительной историей его создания и впечатлитесь шестиэтажным липовым иконостасом и коллекцией икон Богородиц. На улице Рождественской услышите, где и как был запущен первый трамвай в стране. А в сердце города — Нижегородском кремле — ощутите себя в настоящей крепости XVI века. Кроме того, пройдете по первой пешеходной улице России — Большой Покровской — и посетите старинный Печерский монастырь, где в 1377 году была написана Лаврентьевская летопись.
Организационные детали
Если вы на своем транспорте, то стоимость экскурсии будет уменьшена в зависимости от количества людей в группе
По запросу эту экскурсию можно организовать на группу до 30 человек
По желанию мы можем включить в маршрут катание на канатной дороге — 100 руб. /чел в одну сторону
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 3080 туристов
Добрый день! Меня зовут Марина.
Я работаю с командой экскурсоводов. Все мы профессиональные гиды-экскурсоводы по Нижнему Новгороду и Нижегородской области, члены гильдии экскурсоводов. Любим свой родной край и очень много о читать дальшеуменьшить
нем знаем. Нашим гостям хотим показать самые красивые и необычные места, рассказать о культурных традициях Нижнего Новгорода, о его истории, показать местные достопримечательности и лучшие обзорные площадки города.
Цель нашей работы — это чтобы у вас остались самые приятные впечатления о поездке в наш край!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 208 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
194
4
5
3
5
2
–
1
4
О
Орлова
Замечательная экскурсия! Очень довольна. Вместе с Мвриной побывали в центре города, посмотрели основные достопримечательности. Марина все подобробно и интересно объяснила и я отлично провела с ней время. Всем советую!
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А
Анна
Спасибо гиду Регине за подробный и интересный рассказ! За отсылки к современным и не очень фильмам, за подсказки и учет наших пожеланий. Спасибо организатору, что предложила микроавтобус, а не только читать дальшеуменьшить
пеший маршрут - стояла сильная жара и мы могли прятаться от солнца, хотя планировали прятаться от дождя:) Спасибо, что скорректировали маршрут под нас. Мы встречали во время экскурсии и другие группы с гидами - наш гид рассказывал интереснее всех!
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Елена
Добрый день! С удовольствием хочу поделиться впечатлениями от экскурсии, которую нам провела Татьяна. У нас была задача "со звездочкой" - провести увлекательную экскурсию на английском языке. Мы не первый раз читать дальшеуменьшить
берем англоязычных гидов, что греха таить, в России это большая редкость, когда человек исторически подкован, прекрасно эрудирован, да еще 3 с лишним часа рассказывает удивительные истории на английском. Такой уникальный гид Татьяна! Мы действительно под впечатлением! Погода была солнечной и по-весеннему теплой, поэтому маршрут по центру города мы проделали пешком, потом на автомобиле доехали до Печерского монастыря и до Кафедрального собора. Татьяна показывала и старые фотографии, как выглядел город раньше, и напевала песни про ее любимый город (кстати у нее еще и хороший вокал). Спасибо организатору тура, что были учтены все наши пожелания.
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З
ЗУБКОВА
Большое спасибо за экскурсию! Прекрасный гид Марина, я была с двумя детьми, и Марина сумела их так увлечь, что дети даже не поняли, что прошло 3 часа. Все было интересно, понятно, красиво и познавательно. Потом дети все время сравнивали с другими экскурсиями говорили, что вот в Н. Новгороде было лучше
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Баталов
нам понравилось. было интересно и познавательно
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Viktor
Замечательная экскурсия. Марина забрала в аэропорту. 3 часа пролетели незаметно. Рекомендую.