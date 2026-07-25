5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Нижнему Новгороду, где каждый уголок хранит свои уникальные истории.Экскурсия «Весь Нижний за один день» позволит вам ощутить дух города, узнать о знаменитых личностях, которые оставили

свой след в истории, и насладиться архитектурными шедеврами. Вас ждет знакомство с Кафедральным собором, прогулка по мощеным улицам кремля, осмотр Печерского монастыря, восхождение по Чкаловской лестнице и многое другое. Эта экскурсия станет настоящим открытием для любителей истории и архитектуры

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего посетить Нижний Новгород в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень и цветы делают виды особенно живописными. В мае, сентябре и октябре также приятно гулять, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. Зимой и ранней весной экскурсия тоже возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде и скользким тротуарам.

Сейчас август — это идеальное время.