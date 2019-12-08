5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Исследовать главные достопримечательности старинного города на обзорной авто-пешеходной экскурсии

Марина
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Марина – ваш гид
Вы посетите все «визитные карточки» Нижнего Новгорода: Кафедральный собор, Кремль, Печерский монастырь, Чкаловскую лестницу и Стрелку.

Узнаете, как и кем был основан город, какие великие люди здесь жили, какие события происходили и как они повлияли на историю государства Российского.
3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Весь Нижний за один день!
Весь Нижний за один день!

Что вас ожидает

Лучшие виды города
Вы проедете по главной площади и узнаете, почему именно на ней в 1847 году открыли первый городской фонтан. Полюбуетесь великолепной усадьбой купцов Рукавишниковых, примерите на себя «купеческую честь и совесть», посчитаете ступеньки Чкаловской лестницы и рассмотрите памятники Горькому и Минину. А еще прогуляетесь по живописной набережной Федоровского, насладитесь панорамой города с высоты, увидите знаменитую Стрелку, место впадения Оки в Волгу, и узнаете, почему Петр I приказал закрыть Строгановскую церковь.

Нижний сквозь века
В Кафедральном соборе Александра Невского вы познакомитесь с удивительной историей его создания и впечатлитесь шестиэтажным липовым иконостасом и коллекцией икон Богородиц. На улице Рождественской услышите, где и как был запущен первый трамвай в стране. А в сердце города — Нижегородском кремле — ощутите себя в настоящей крепости XVI века. Кроме того, пройдете по первой пешеходной улице России — Большой Покровской — и посетите старинный Печерский монастырь, где в 1377 году была написана Лаврентьевская летопись.

Организационные детали

  • Доплата за транспорт — 1000 руб. за 1-4 человека (личный легковой автомобиль Шевроле) и 3500 руб. за 5-10 человек (минивэн или микроавтобус). Можно провести экскурсию на вашем транспорте.
  • Если вас больше 6 человек, доплата за каждого участника составит 500 руб.
  • По желанию мы можем включить в маршрут катание на канатной дороге — 100 руб./чел в одну сторону
Весь Нижний за один день!
Весь Нижний за один день!
Весь Нижний за один день!
Весь Нижний за один день!
Весь Нижний за один день!
Весь Нижний за один день!
Весь Нижний за один день!
Весь Нижний за один день!
Весь Нижний за один день!
Весь Нижний за один день!
Весь Нижний за один день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Добрый день! Меня зовут Марина. Я профессиональный гид-экскурсовод по Нижнему Новгороду и Нижегородской области, член гильдии экскурсоводов. Коренная нижегородка, очень люблю свой родной край. И гостям нашей области хочу показать самые красивые и необычные места, рассказать интересное из истории нашего края.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 декабря 2019
Желательно перед экскурсиией мы согласовали и определились с выбором мест, куда бы было предпочтительно пойти туристам. Не очень соответствует заявленная программа на сайте и в действительности маршрут, который прошли ( проехали). Гид отлично рассказывала про город, места и факты. Рекомендуем другим туристам.
18 октября 2019
Марина - отличный гид! Мне понравился маршрут и сама экскурсия. Живой, интересный рассказ о главных исторических событиях города, о его жителях, достопримечательностях.
15 октября 2019
Марина очень интересный и интеллигентный человек и замечательный гид. Не знаю, что важнее, когда вы познаёте город и в плотном контакте более 3 часов.  Нас было 4 человек - нам всем понравилась экскурсионная программа. Благодаря продуманному Мариной маршруту и тому, что Марина была на автомобиле, мы успели посмотреть все основные знаковые месте. Содержательный рассказ и преподнесение материала позволило погрузиться в историю и легенды города. И главное, что Марина не перегружала информацией, а рассказывала запоминающиеся моменты/истории – для нас это было то, что нужно.
15 октября 2019
Большое спасибо Марине! Очень интересная экскурсия! Марина прекрасно построила для нас маршрут, было очень удобно и для пожилого человека. Хочется вернуться еще и поехать с Мариной на новую экскурсию.
Пётр
6 октября 2019
Знакомство с Нижним Новгородом прошло ненавязчиво и комфортно. Спасибо! К вечеру научились ориентироваться в центре! Лучшие рекомендации.

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