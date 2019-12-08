5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Лучшие виды города

Вы проедете по главной площади и узнаете, почему именно на ней в 1847 году открыли первый городской фонтан. Полюбуетесь великолепной усадьбой купцов Рукавишниковых, примерите на себя «купеческую честь и совесть», посчитаете ступеньки Чкаловской лестницы и рассмотрите памятники Горькому и Минину. А еще прогуляетесь по живописной набережной Федоровского, насладитесь панорамой города с высоты, увидите знаменитую Стрелку, место впадения Оки в Волгу, и узнаете, почему Петр I приказал закрыть Строгановскую церковь.

Нижний сквозь века

В Кафедральном соборе Александра Невского вы познакомитесь с удивительной историей его создания и впечатлитесь шестиэтажным липовым иконостасом и коллекцией икон Богородиц. На улице Рождественской услышите, где и как был запущен первый трамвай в стране. А в сердце города — Нижегородском кремле — ощутите себя в настоящей крепости XVI века. Кроме того, пройдете по первой пешеходной улице России — Большой Покровской — и посетите старинный Печерский монастырь, где в 1377 году была написана Лаврентьевская летопись.