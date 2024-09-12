1 отзыв оставили туристы

Погрузитесь в историю и культуру Нижегородчины, посетив Чкаловск, Балахну и Городец. Узнайте о великих людях и традиционных промыслах
На этой индивидуальной экскурсии вы отправитесь в путешествие по историческим местам Нижегородчины. В Чкаловске узнаете о знаменитом летчике Валерии Чкалове и увидите самолет АНТ-25. В Балахне посетите древнейшую церковь области и насладитесь видами на Волгу.
В Городце познакомитесь с историей Александра Невского и Андрея Рублева, посетите Федоровский монастырь и Музей самоваров. Также попробуете местные пряники и травяные чаи
Лучшее время для экскурсии по Нижегородской глубинке - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует глаз зеленью и цветами. Май, сентябрь и октябрь также подойдут для путешествия, хотя в эти месяцы возможны дожди и прохлада. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но стоит учитывать холод и снег, которые могут ограничить пешие прогулки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Музей Чкалова
АНТ-25
Никольская церковь
Федоровский монастырь
Музей самоваров
Описание экскурсии
Чкаловск — родина великого летчика
Путешествие начнется с уютного и тихого городка на берегу Горьковского моря. Вы прогуляетесь по живописному побережью водохранилища, по пути узнаете о прославленном советском летчике-испытателе, родившемся здесь. Ядам вам время посетить музей Чкалова и осмотреть его мемориальный дом. А также познакомиться с небольшой коллекцией старых самолетов в ангаре, где среди экспонатов встретится тот самый самолет АНТ-25, перелетевший Северный полюс во время первого в мире беспосадочного трансполярного рейса Москва-Ванкувер.
Провинциальное обаяние Балахны
Далее вы отправитесь на родину патриота Кузьмы Минина. Здесь вы осмотрите храмы старого уездного города, в том числе, древнейшую церковь в регионе, сооруженную по приказу Ивана Грозного в честь взятия Казани, — Никольскую. Прикоснетесь к тихой жизни глубинки на старых улочках Балахны и познакомитесь с типичной деревянной застройкой 19 века в центре города. А с набережной откроете чудесный вид на Волгу.
Городец — древнейший город области
В завершение вы посетите город, неоднократно признаваемый туристической жемчужиной региона. В этом живописном месте с патриархальной атмосферой вы услышите истории об Александре Невском, Андрее Рублеве и легендарном живописце Прохоре. Прогуляетесь по древнему земляному валу и посетите Федоровский монастырь, где хранится особо почитаемая в Русской православной церкви Феодоровская икона Божией Матери. Познакомитесь с промыслами Нижегородчины в Городе мастеров и, если захотите, побываете в интересном Музее самоваров с крупнейшей в стране коллекцией. А также отведаете местные травяные чаи и пряники, которые в былые времена составляли реальную конкуренцию тульским.
Организационные детали
Трансфер включен в цену экскурсии
Посещение музеев по вашему желанию без гида. Входные билеты оплачиваются отдельно
Возможно провести экскурсию на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида. В этом случае стоимость — 10 000 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 11146 туристов
Окончил исторический факультет Мининского университета. Краевед, знаток города прошлого и позапрошлого веков, могу составить индивидуальные маршруты для каждого.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Отлично провели день с Павлом, знакомясь с городами Нижегородчины. Истории мест и людей,, рассказанные интересно и обстоятельно, путешествие по давним временам и настоящему, прогулки по улицам, храмам, площадям и симпатичным уголкам - всё это было! Спасибо экскурсоводу Павлу и водителю Ивану за полученные знания и удовольствие!!!
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Анна
Павел отличный рассказчик, экскурсия прошла в комфортной обстановке, без суеты. Смогли спокойно погулять, пообедать и рассматривать все интересующее.
В целом, экскурсия вышла достаточно насыщенная. Но на мой взгляд музеи Городца переоценены))
+2
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Х
Холодова
Благодарим Павла и водителя Ивана за сегодняшний день! Интенсивно по маршруту, объемно по информации, интересно по материалам рассказов.
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Алена
Очень интересно путешествовать с Павлом. Поездка комфортная, учитываются все пожелания. Информация о посещаемых местах подается ярко.
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Оксана
Спасибо большое Павлу за экскурсии! Узнали много интересного! Увидели много нового!!! Благодаря вам мы по-другому посмотрели на Нижний и его окрестности!
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Л
Любовь
Павел — потрясающий экскурсовод! Историк по образованию, он способен ответить на любые вопросы об истории города. Во время экскурсии мы узнали много интересных фактов о правителях и событиях нашей страны. читать дальшеуменьшить
Павел увлекательно обсуждал с нами сложные исторические вопросы, которые до сих пор не имеют однозначных ответов. Экскурсия была невероятно познавательной — благодаря его таланту рассказчика 10 часов пролетели незаметно. Настоятельно рекомендую этого гида: с ним вы не только существенно расширите свои знания, но и сможете глубоко поразмышлять на различные темы с интеллигентным и образованным человеком.
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