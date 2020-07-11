1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Чкаловск — родина великого летчика

Путешествие начнется с уютного и тихого городка на берегу Горьковского моря 🌊. Вы прогуляетесь 👣 по живописному побережью водохранилища, по пути узнаете о прославленном советском летчике-испытателе, родившемся здесь. Посетите музей 🖼 Чкалова и осмотрите его мемориальный дом. А также познакомитесь с небольшой коллекцией старых самолетов в ангаре, где среди экспонатов встретите тот самый самолет ✈️ АНТ-25, перелетевший Северный полюс во время первого в мире беспосадочного трансполярного рейса Москва-Ванкувер.

Провинциальное обаяние Балахны

Далее вы отправитесь на родину патриота Кузьмы Минина. Здесь вы осмотрите храмы старого уездного города, в том числе, древнейшую церковь ⛪ в регионе, сооруженную по приказу Ивана Грозного в честь взятия Казани, — Никольскую. Прикоснетесь к тихой жизни глубинки на старых улочках Балахны и познакомитесь с типичной деревянной застройкой 19 века в центре города. А с набережной откроете чудесный вид на Волгу.

Городец — древнейший город 🏙️ области

В завершение вы посетите город, неоднократно признаваемый туристической жемчужиной региона. В этом живописном месте с патриархальной атмосферой вы услышите истории 📖 об Александре Невском, Андрее Рублеве и легендарном живописце Прохоре. Прогуляетесь по древнему земляному валу и посетите Федоровский монастырь, где хранится особо почитаемая в Русской православной церкви Феодоровская икона Божией Матери. Познакомитесь с промыслами Нижегородчины в Городе мастеров и побываете в интересном Музее самоваров с крупнейшей в стране коллекцией. А также отведаете местные травяные чаи и пряники, которые в былые времена составляли реальную конкуренцию тульским.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются билеты 🎫 в музеи — до 100 рублей/человека — и трансфер, если вы не на своем авто — 5000 рублей.