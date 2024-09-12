1 отзыв оставили туристы

Мои заказы

Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец

Погрузитесь в историю и культуру Нижегородчины, посетив Чкаловск, Балахну и Городец. Узнайте о великих людях и традиционных промыслах
На этой индивидуальной экскурсии вы отправитесь в путешествие по историческим местам Нижегородчины. В Чкаловске узнаете о знаменитом летчике Валерии Чкалове и увидите самолет АНТ-25. В Балахне посетите древнейшую церковь области и насладитесь видами на Волгу.

В Городце познакомитесь с историей Александра Невского и Андрея Рублева, посетите Федоровский монастырь и Музей самоваров. Также попробуете местные пряники и травяные чаи
5
28 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные исторические места
  • 🛩 Музей Чкалова и самолет АНТ-25
  • ⛪ Древнейшие храмы региона
  • 🏘 Деревянная застройка 19 века
  • 🍯 Традиционные промыслы и пряники

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по Нижегородской глубинке - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует глаз зеленью и цветами. Май, сентябрь и октябрь также подойдут для путешествия, хотя в эти месяцы возможны дожди и прохлада. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но стоит учитывать холод и снег, которые могут ограничить пешие прогулки.
Сейчас август — это идеальное время.
Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец

Что можно увидеть

  • Музей Чкалова
  • АНТ-25
  • Никольская церковь
  • Федоровский монастырь
  • Музей самоваров

Описание экскурсии

Чкаловск — родина великого летчика

Путешествие начнется с уютного и тихого городка на берегу Горьковского моря. Вы прогуляетесь по живописному побережью водохранилища, по пути узнаете о прославленном советском летчике-испытателе, родившемся здесь. Ядам вам время посетить музей Чкалова и осмотреть его мемориальный дом. А также познакомиться с небольшой коллекцией старых самолетов в ангаре, где среди экспонатов встретится тот самый самолет АНТ-25, перелетевший Северный полюс во время первого в мире беспосадочного трансполярного рейса Москва-Ванкувер.

Провинциальное обаяние Балахны

Далее вы отправитесь на родину патриота Кузьмы Минина. Здесь вы осмотрите храмы старого уездного города, в том числе, древнейшую церковь в регионе, сооруженную по приказу Ивана Грозного в честь взятия Казани, — Никольскую. Прикоснетесь к тихой жизни глубинки на старых улочках Балахны и познакомитесь с типичной деревянной застройкой 19 века в центре города. А с набережной откроете чудесный вид на Волгу.

Городец — древнейший город области

В завершение вы посетите город, неоднократно признаваемый туристической жемчужиной региона. В этом живописном месте с патриархальной атмосферой вы услышите истории об Александре Невском, Андрее Рублеве и легендарном живописце Прохоре. Прогуляетесь по древнему земляному валу и посетите Федоровский монастырь, где хранится особо почитаемая в Русской православной церкви Феодоровская икона Божией Матери. Познакомитесь с промыслами Нижегородчины в Городе мастеров и, если захотите, побываете в интересном Музее самоваров с крупнейшей в стране коллекцией. А также отведаете местные травяные чаи и пряники, которые в былые времена составляли реальную конкуренцию тульским.

Организационные детали

  • Трансфер включен в цену экскурсии
  • Посещение музеев по вашему желанию без гида. Входные билеты оплачиваются отдельно
  • Возможно провести экскурсию на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида. В этом случае стоимость — 10 000 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 11146 туристов
Окончил исторический факультет Мининского университета. Краевед, знаток города прошлого и позапрошлого веков, могу составить индивидуальные маршруты для каждого.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
1
3
2
1
И
Отлично провели день с Павлом, знакомясь с городами Нижегородчины. Истории мест и людей,, рассказанные интересно и обстоятельно, путешествие по давним временам и настоящему, прогулки по улицам, храмам, площадям и симпатичным уголкам - всё это было!
Спасибо экскурсоводу Павлу и водителю Ивану за полученные знания и удовольствие!!!
Отлично провели день с Павлом, знакомясь с городами Нижегородчины. Истории мест и людей,, рассказанные интересно и
Отлично провели день с Павлом, знакомясь с городами Нижегородчины. Истории мест и людей,, рассказанные интересно и
Отлично провели день с Павлом, знакомясь с городами Нижегородчины. Истории мест и людей,, рассказанные интересно и
Отлично провели день с Павлом, знакомясь с городами Нижегородчины. Истории мест и людей,, рассказанные интересно и
Отлично провели день с Павлом, знакомясь с городами Нижегородчины. Истории мест и людей,, рассказанные интересно и
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Павел отличный рассказчик, экскурсия прошла в комфортной обстановке, без суеты. Смогли спокойно погулять, пообедать и рассматривать все интересующее.

В целом, экскурсия вышла достаточно насыщенная. Но на мой взгляд музеи Городца переоценены))
Павел отличный рассказчик, экскурсия прошла в комфортной обстановке, без суеты. Смогли спокойно погулять, пообедать и рассматривать все интересующее.
Павел отличный рассказчик, экскурсия прошла в комфортной обстановке, без суеты. Смогли спокойно погулять, пообедать и рассматривать все интересующее.
Павел отличный рассказчик, экскурсия прошла в комфортной обстановке, без суеты. Смогли спокойно погулять, пообедать и рассматривать все интересующее.
Павел отличный рассказчик, экскурсия прошла в комфортной обстановке, без суеты. Смогли спокойно погулять, пообедать и рассматривать все интересующее.
Павел отличный рассказчик, экскурсия прошла в комфортной обстановке, без суеты. Смогли спокойно погулять, пообедать и рассматривать все интересующее.
Павел отличный рассказчик, экскурсия прошла в комфортной обстановке, без суеты. Смогли спокойно погулять, пообедать и рассматривать все интересующее.
Павел отличный рассказчик, экскурсия прошла в комфортной обстановке, без суеты. Смогли спокойно погулять, пообедать и рассматривать все интересующее.
Павел отличный рассказчик, экскурсия прошла в комфортной обстановке, без суеты. Смогли спокойно погулять, пообедать и рассматривать все интересующее.+2
Павел отличный рассказчик, экскурсия прошла в комфортной обстановке, без суеты. Смогли спокойно погулять, пообедать и рассматривать все интересующее.
Павел отличный рассказчик, экскурсия прошла в комфортной обстановке, без суеты. Смогли спокойно погулять, пообедать и рассматривать все интересующее.
Вам был полезен этот отзыв?
Х
Благодарим Павла и водителя Ивана за сегодняшний день! Интенсивно по маршруту, объемно по информации, интересно по материалам рассказов.
Благодарим Павла и водителя Ивана за сегодняшний день! Интенсивно по маршруту, объемно по информации, интересно по материалам рассказов.
Благодарим Павла и водителя Ивана за сегодняшний день! Интенсивно по маршруту, объемно по информации, интересно по материалам рассказов.
Благодарим Павла и водителя Ивана за сегодняшний день! Интенсивно по маршруту, объемно по информации, интересно по материалам рассказов.
Благодарим Павла и водителя Ивана за сегодняшний день! Интенсивно по маршруту, объемно по информации, интересно по материалам рассказов.
Благодарим Павла и водителя Ивана за сегодняшний день! Интенсивно по маршруту, объемно по информации, интересно по материалам рассказов.
Благодарим Павла и водителя Ивана за сегодняшний день! Интенсивно по маршруту, объемно по информации, интересно по материалам рассказов.
Благодарим Павла и водителя Ивана за сегодняшний день! Интенсивно по маршруту, объемно по информации, интересно по материалам рассказов.
Вам был полезен этот отзыв?
Алена
Очень интересно путешествовать с Павлом. Поездка комфортная, учитываются все пожелания. Информация о посещаемых местах подается ярко.
Очень интересно путешествовать с Павлом. Поездка комфортная, учитываются все пожелания. Информация о посещаемых местах подается ярко.
Очень интересно путешествовать с Павлом. Поездка комфортная, учитываются все пожелания. Информация о посещаемых местах подается ярко.
Очень интересно путешествовать с Павлом. Поездка комфортная, учитываются все пожелания. Информация о посещаемых местах подается ярко.
Очень интересно путешествовать с Павлом. Поездка комфортная, учитываются все пожелания. Информация о посещаемых местах подается ярко.
Очень интересно путешествовать с Павлом. Поездка комфортная, учитываются все пожелания. Информация о посещаемых местах подается ярко.
Очень интересно путешествовать с Павлом. Поездка комфортная, учитываются все пожелания. Информация о посещаемых местах подается ярко.
Вам был полезен этот отзыв?
Оксана
Спасибо большое Павлу за экскурсии! Узнали много интересного! Увидели много нового!!! Благодаря вам мы по-другому посмотрели на Нижний и его окрестности!
Спасибо большое Павлу за экскурсии! Узнали много интересного! Увидели много нового!!! Благодаря вам мы по-другому посмотрели
Спасибо большое Павлу за экскурсии! Узнали много интересного! Увидели много нового!!! Благодаря вам мы по-другому посмотрели
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Павел — потрясающий экскурсовод! Историк по образованию, он способен ответить на любые вопросы об истории города. Во время экскурсии мы узнали много интересных фактов о правителях и событиях нашей страны.
читать дальшеуменьшить

Павел увлекательно обсуждал с нами сложные исторические вопросы, которые до сих пор не имеют однозначных ответов. Экскурсия была невероятно познавательной — благодаря его таланту рассказчика 10 часов пролетели незаметно. Настоятельно рекомендую этого гида: с ним вы не только существенно расширите свои знания, но и сможете глубоко поразмышлять на различные темы с интеллигентным и образованным человеком.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

Похожие экскурсии на «Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец»

Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец
На машине
7.5 часов
-
5%
19 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец
Проведите день в окружении волжской природы и архитектуры. Узнайте о Нижегородской ГЭС, посетите дом-музей Чкалова и насладитесь местными промыслами
Начало: По договоренности
13 авг в 08:30
16 авг в 08:30
от 19 950 ₽21 000 ₽ за всё до 3 чел.
К нижегородским мастерам: Богородск, Павлово и Казаково
На автобусе
10 часов
3 отзыва
Групповая
К нижегородским мастерам: Богородск, Павлово и Казаково
Поехать в путешествие из Нижнего Новгорода, чтобы изучить гончарный промысел, металл и филигрань
Начало: На площади Ленина
13 авг в 08:00
23 авг в 08:00
3300 ₽ за человека
Балахна, Конёво, Юрино: увлекательное путешествие в старину
На машине
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Балахна, Конёво, Юрино: увлекательное путешествие в старину
Побывать на родине Кузьмы Минина, где строили корабли и плели кружева на коклюшках
Начало: У ж/д станции Дубравная
Сегодня в 09:00
13 авг в 09:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Городец - увидеть, понять и полюбить! (из Нижнего Новгорода)
На машине
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Городец - увидеть, понять и полюбить! (из Нижнего Новгорода)
От крепости князей до города мастеров и купцов
22 авг в 09:30
27 авг в 10:00
от 18 500 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нижнем Новгороде
от 19 000 ₽ за экскурсию