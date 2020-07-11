1 отзыв оставили туристы

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Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец

О легендарных князьях, патриотах, мастерах и авиаторах в путешествии по самобытным окраинам Нижнего

5
1 отзыв
Павел
Павел – Гид из Нижнего Новгорода
Вы посетите родные места национальных героев из разных эпох и познакомитесь с историей 📖 провинциальных уголков Нижегородчины.

Увидите самолет ✈️, совершивший первый беспосадочный рейс через Северный полюс, старейший храм области и деревянную застройку 19 века.

А также узнаете о традиционных промыслах, рассмотрите редкую коллекцию самоваров и отведаете пряники, соперничавшие с тульскими!
Задать вопросОбычно отвечает за 44 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

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Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец

Что вас ожидает

Чкаловск — родина великого летчика
Путешествие начнется с уютного и тихого городка на берегу Горьковского моря 🌊. Вы прогуляетесь 👣 по живописному побережью водохранилища, по пути узнаете о прославленном советском летчике-испытателе, родившемся здесь. Посетите музей 🖼 Чкалова и осмотрите его мемориальный дом. А также познакомитесь с небольшой коллекцией старых самолетов в ангаре, где среди экспонатов встретите тот самый самолет ✈️ АНТ-25, перелетевший Северный полюс во время первого в мире беспосадочного трансполярного рейса Москва-Ванкувер.

Провинциальное обаяние Балахны
Далее вы отправитесь на родину патриота Кузьмы Минина. Здесь вы осмотрите храмы старого уездного города, в том числе, древнейшую церковь ⛪ в регионе, сооруженную по приказу Ивана Грозного в честь взятия Казани, — Никольскую. Прикоснетесь к тихой жизни глубинки на старых улочках Балахны и познакомитесь с типичной деревянной застройкой 19 века в центре города. А с набережной откроете чудесный вид на Волгу.

Городец — древнейший город 🏙️ области
В завершение вы посетите город, неоднократно признаваемый туристической жемчужиной региона. В этом живописном месте с патриархальной атмосферой вы услышите истории 📖 об Александре Невском, Андрее Рублеве и легендарном живописце Прохоре. Прогуляетесь по древнему земляному валу и посетите Федоровский монастырь, где хранится особо почитаемая в Русской православной церкви Феодоровская икона Божией Матери. Познакомитесь с промыслами Нижегородчины в Городе мастеров и побываете в интересном Музее самоваров с крупнейшей в стране коллекцией. А также отведаете местные травяные чаи и пряники, которые в былые времена составляли реальную конкуренцию тульским.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются билеты 🎫 в музеи — до 100 рублей/человека — и трансфер, если вы не на своем авто — 5000 рублей.

Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Павел
Павел
Окончил исторический факультет Мининского Университета. Краевед, знаток города прошлого и позапрошлого веков, могу составить индивидуальные маршруты для каждого.
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1 отзыв оставили туристы

11 июля 2020
Эрудированный гид Павел провел познавательную экскурсию. Очень понравился дом-музей Чкалова, ангар с самолётами, а также архитектура Балахны и Городца, музеи быта и самовара. Также понравилось купание в Горьковском море и виды волжских просторов.

Павел проводит ещё 4 экскурсии

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