1 отзыв оставили туристы

Лучшее время для экскурсии по Нижегородской глубинке - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует глаз зеленью и цветами. Май, сентябрь и октябрь также подойдут для путешествия, хотя в эти месяцы возможны дожди и прохлада. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но стоит учитывать холод и снег, которые могут ограничить пешие прогулки.

На этой индивидуальной экскурсии вы отправитесь в путешествие по историческим местам Нижегородчины. В Чкаловске узнаете о знаменитом летчике Валерии Чкалове и увидите самолет АНТ-25. В Балахне посетите древнейшую церковь области и насладитесь видами на Волгу. В Городце познакомитесь с историей Александра Невского и Андрея Рублева, посетите Федоровский монастырь и Музей самоваров. Также попробуете местные пряники и травяные чаи

Описание экскурсии

Чкаловск — родина великого летчика

Путешествие начнется с уютного и тихого городка на берегу Горьковского моря. Вы прогуляетесь по живописному побережью водохранилища, по пути узнаете о прославленном советском летчике-испытателе, родившемся здесь. Ядам вам время посетить музей Чкалова и осмотреть его мемориальный дом. А также познакомиться с небольшой коллекцией старых самолетов в ангаре, где среди экспонатов встретится тот самый самолет АНТ-25, перелетевший Северный полюс во время первого в мире беспосадочного трансполярного рейса Москва-Ванкувер.

Провинциальное обаяние Балахны

Далее вы отправитесь на родину патриота Кузьмы Минина. Здесь вы осмотрите храмы старого уездного города, в том числе, древнейшую церковь в регионе, сооруженную по приказу Ивана Грозного в честь взятия Казани, — Никольскую. Прикоснетесь к тихой жизни глубинки на старых улочках Балахны и познакомитесь с типичной деревянной застройкой 19 века в центре города. А с набережной откроете чудесный вид на Волгу.

Городец — древнейший город области

В завершение вы посетите город, неоднократно признаваемый туристической жемчужиной региона. В этом живописном месте с патриархальной атмосферой вы услышите истории об Александре Невском, Андрее Рублеве и легендарном живописце Прохоре. Прогуляетесь по древнему земляному валу и посетите Федоровский монастырь, где хранится особо почитаемая в Русской православной церкви Феодоровская икона Божией Матери. Познакомитесь с промыслами Нижегородчины в Городе мастеров и, если захотите, побываете в интересном Музее самоваров с крупнейшей в стране коллекцией. А также отведаете местные травяные чаи и пряники, которые в былые времена составляли реальную конкуренцию тульским.

Организационные детали