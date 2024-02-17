Когда: в пятницу в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00, в субботу в 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00

Экскурсия длится около 1.5 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала