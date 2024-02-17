Истории Соцгорода, или Причём тут Генри Форд?
Групповая экскурсия в Нижнем Новгороде

Познакомиться со сталинским ампиром и раскрыть замыслы архитекторов начала 20 века в мини-группе

Социальная утопия или повседневная реальность? Предлагаю подробнее познакомиться с идеями, которые архитекторы всей страны пытались воплотить в облике Соцгородов в 1920-х годах. Сейчас те здания отреставрированы, но я покажу вам, как они выглядели столетие назад. Раскрою тайну Радиусного дома и расскажу, что связывает этот район и Генри Форда.
Истории Соцгорода, или Причём тут Генри Форд?
Истории Соцгорода, или Причём тут Генри Форд?
Истории Соцгорода, или Причём тут Генри Форд?
Ближайшие даты:
17
фев
23
фев
24
фев
1
мар
2
мар
8
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мар
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет455 ₽
Дети до 13 лет360 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Начнём от места, где зародился Соцгород и были построены дома-коммуны.
  • Пройдёмся по бывшему проспекту Жданова, ныне — Молодёжному.
  • Дойдём до местного озера. Вы послушаете истории про Генри Форда и поймёте, как он связан с Соцгородом.
  • Разберёмся в архитектурных приёмах, использованных при строительстве Радиусного дома.
  • Посетим Парк культуры, который когда-то был центром притяжения всех жителей Автозавода.

Вы узнаете:

  • Как были организованы первые дома Соцгорода.
  • Какие идеи предлагали разработчики тех времён.
  • Как чехословацкий журналист Юлиус Фучик попал в один из домов Соцгорода и что он там делал.
  • Почему Радиусный дом получил выгнутую форму.
  • Из-за чего Генри Форд решил подписать договор на строительство завода Форд в СССР.

Организационные детали

  • Длительность экскурсии — 1-1,5 часа.
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены.
  • Начнём и закончим экскурсию у станции метро, так что вы сможете без проблем дальше строить свой маршрут по городу.

в пятницу в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00, в субботу в 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Парк культуры»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00, в субботу в 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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