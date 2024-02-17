Познакомиться со сталинским ампиром и раскрыть замыслы архитекторов начала 20 века в мини-группе
Социальная утопия или повседневная реальность? Предлагаю подробнее познакомиться с идеями, которые архитекторы всей страны пытались воплотить в облике Соцгородов в 1920-х годах. Сейчас те здания отреставрированы, но я покажу вам, как они выглядели столетие назад. Раскрою тайну Радиусного дома и расскажу, что связывает этот район и Генри Форда.
Ближайшие даты:
17
фев
фев
23
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|455 ₽
|Дети до 13 лет
|360 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Начнём от места, где зародился Соцгород и были построены дома-коммуны.
- Пройдёмся по бывшему проспекту Жданова, ныне — Молодёжному.
- Дойдём до местного озера. Вы послушаете истории про Генри Форда и поймёте, как он связан с Соцгородом.
- Разберёмся в архитектурных приёмах, использованных при строительстве Радиусного дома.
- Посетим Парк культуры, который когда-то был центром притяжения всех жителей Автозавода.
Вы узнаете:
- Как были организованы первые дома Соцгорода.
- Какие идеи предлагали разработчики тех времён.
- Как чехословацкий журналист Юлиус Фучик попал в один из домов Соцгорода и что он там делал.
- Почему Радиусный дом получил выгнутую форму.
- Из-за чего Генри Форд решил подписать договор на строительство завода Форд в СССР.
Организационные детали
- Длительность экскурсии — 1-1,5 часа.
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены.
- Начнём и закончим экскурсию у станции метро, так что вы сможете без проблем дальше строить свой маршрут по городу.
в пятницу в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00, в субботу в 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро «Парк культуры»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00, в субботу в 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Нижнем Новгороде
Знаток-любитель Автозавода Нижнего Новгорода, на экскурсиях всегда стараюсь подавать информацию чётко и по делу, сочетая факты из быта с короткими воспоминаниями жителей, люблю общаться с людьми на экскурсии.
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