🚌 На автобусе Групповая 12 часов 27 отзывов В тренде Групповая экскурсия по Арзамасу и Дивеево из Нижнего Новгорода Погрузитесь в атмосферу старинных нижегородских селений Арзамас и Дивеево. Посетите знаменитый Дивеевский монастырь и древние храмы Арзамаса Начало: На площади Ленина 2 400 ₽ за человека

🚶 Пешая 20% скидка Групповая 1.5 часа 10 отзывов Популярное предложение Стрит-арт Нижнего Новгорода: искусство на улицах Погрузитесь в мир уличного искусства Нижнего Новгорода, открыв для себя уникальные работы знаменитых художников Начало: В районе сквера им. Свердлова 1800 1 440 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 738 отзывов Мистика и история Нижнего: индивидуальный тур Откройте для себя мистические и исторические тайны Нижнего Новгорода в увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: около Кремля от 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 227 отзывов Исторический Нижний: путеводитель по векам Откройте для себя уникальную историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улицам и кремлю Начало: На пл. Минина и Пожарского 4 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 440 отзывов Популярное предложение Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода: от древних времен до наших дней. Вас ждет путешествие по кремлю и его окрестностям Начало: На площади Минина и Пожарского 1 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 107 отзывов Нижегородский кремль: факты и мифы Познакомиться с историей средневековой крепости и раскрыть кремлевские тайны Начало: На площади Минина 2 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Квест 1.5 часа 271 отзыв Театрализованный квест в Нижнем Новгороде: путешествие в историю Присоединяйтесь к захватывающему путешествию в прошлое Нижнего Новгорода в компании старого фонарщика и его друзей-актеров Начало: Около Памятника Петру I 1900 1 710 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 32 отзыва Путешествие по кинообъективу Балабанова: «Жмурки» в Нижнем Новгороде Погрузитесь в атмосферу культового фильма «Жмурки», исследуя его локации в Нижнем Новгороде. Интерактив, истории и киноляпы ждут вас Начало: На Сенной площади или по договоренности 5 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 39 отзывов Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов Прогулка по Нижнему Новгороду: история, архитектура, главные достопримечательности и современные виды. Откройте для себя уникальный город с богатым наследием Начало: Ул Большая Покровская от 5 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 55 отзывов Усатый-полосатый Нижний Новгород: индивидуальная экскурсия Прогуляйтесь по историческому центру Нижнего Новгорода, открывая для себя кошачьи арт-объекты и истории. Завершите день в уютном котокафе Начало: На Большой Покровской улице 3 800 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 83 отзыва Уникальная экскурсия по деревянным домам Нижнего Новгорода Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, исследуя уникальную домовую резьбу и архитектуру деревянных домов Начало: УЛ.Б. Покровская, 38а, у входа в кинотеатр «Орлено... 5 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 57 отзывов Нижегородский кремль: путешествие сквозь века и легенды Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, посетив его сердце - Нижегородский кремль. Величественные виды и захватывающие рассказы ждут вас Начало: У памятника Минину 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 123 отзыва Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно Подробный и живой рассказ о стенах, башнях и главных памятниках Нижегородского Кремля Начало: Центр города недалеко от Кремля от 4 670 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 66 отзывов Нижегородская Ярмарка: великолепие истории и архитектуры Погрузитесь в атмосферу великой Нижегородской Ярмарки, где история и культура России оживают на берегах Оки и Волги Начало: Площадь Ленина. У памятника В.И. Ленину от 2 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 67 отзывов Рождественская и Кожевенная: контрасты Старого Нижнего Прогулка по Рождественской и Кожевенной улицам Нижнего Новгорода. Истории о купцах, босяках и тайнах города Начало: На площади Народного единства 2 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 41 отзыв Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки Присоединяйтесь к уникальной квест-экскурсии, которая объединяет театр и историю. Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода Начало: Около Главного Ярмарочного дома 1 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 48 отзывов Нижний Новгород в историях и лицах - Групповая экскурсия Познакомьтесь с Нижним Новгородом через удивительные истории и легенды. Пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям города Начало: На ул. Большая Покровская 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 27 отзывов Литературно-графичный маршрут в Нижнем Новгороде: путешествие по истории Откройте для себя уникальный мир литературы и искусства Нижнего Новгорода, познакомьтесь с жизнью и творчеством знаменитых личностей Начало: На площади Минина от 3 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Тайные общества Нижнего Новгорода Тамплиеры и провидцы, тайна кольца и зелёного абажура, а также секретный уговор с царём и не только Начало: На пл. Горького (ст. метро Горьковская) 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 23 отзыва Душа Нижнего: нескучная прогулка по Рождественской улице Полюбить историю во время захватывающей прогулки по центру города Начало: На площади Народного Единства 1 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 27 отзывов Популярное предложение Приглашаем на экскурсию: хохломская роспись и озеро Светлояр в Нижегородской области Отправляйтесь в Семенов и на озеро Светлояр, чтобы увидеть процесс создания хохломских изделий и принять участие в мастер-классе. Узнайте легенды о граде Китеже Начало: Около автобусной остановки «Диагностический Центр»... 3 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 67 отзывов Нижегородский кремль: погружение в историю и легенды Познайте историю Нижнего Новгорода через экскурсию в его древнее сердце - Нижегородский кремль, где каждый камень хранит свои тайны Начало: Памятник Городовому. Улица Большая Покровская дом ... 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 18 отзывов Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его главной улице с экскурсоводом Начало: Пл. Минина и Пожарского 4 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3.5 часа 30 отзывов Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком Узнайте историю Нижнего Новгорода на автобусной и пешеходной экскурсии. Посетите ярмарку, храмы и Рождественскую улицу Начало: УЛ.М. Горького ст. метро «Горьковская» Расписание: в воскресенье в 10:00 1 100 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 27 отзывов Купеческий Нижний Новгород: путешествие в прошлое Вас ждет увлекательное путешествие по историческим местам Нижнего Новгорода с рассказами о жизни купцов Начало: У церкви жен Мироносиц 3 450 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 3 часа 512 отзывов Историческое путешествие по Нижнему Новгороду Откройте для себя древний Нижний Новгород, его кремль и сакральные сокровища в обзорной экскурсии Начало: На ул. Большая Покровская Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 131 отзыв Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе Проехать по улицам города, полюбоваться панорамами со смотровых площадок и услышать легенды кремля Начало: На Большой Покровской или на пл. Ленина 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 191 отзыв Популярное предложение Вечерняя групповая экскурсия по Нижнему Новгороду Получите незабываемые впечатления от вечернего осмотра достопримечательностей Нижнего Новгорода в уютной компании Начало: ул. Большая Покровская д1 Расписание: ежедневно в 19:00 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 143 отзыва Групповая прогулка по историческому Нижнему Новгороду с экспертом Прогулка по Нижнему Новгороду: кремль, легенды и усадьбы ждут вас на двух маршрутах с местным экспертом Начало: На Верхне-Волжской набережной Расписание: ежедневно в 15:15 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 280 отзывов Здравствуй, Нижний Новгород Погулять по старинному Кремлю и его живописным окрестностям и раскрыть местные тайны и легенды Начало: У памятника Чкалову 4 200 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Из грязи в князи: прогулка по улицам Кожевенная и Рождественская Узнать о шике, блеске, нищете и аферах Нижнего Новгорода от 3000 2 700 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 3 отзыва Истории Соцгорода, или Причём тут Генри Форд? Познакомиться со сталинским ампиром и раскрыть замыслы архитекторов начала 20 века в мини-группе Начало: У метро «Парк культуры» 534 ₽ за человека

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 1 час 11 отзывов По Нижнему Новгороду на мотоцикле Прокатиться с ветерком по улицам и набережным города, останавливаясь в самых ярких точках Начало: В районе Московского вокзала 2 700 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 54 отзыва Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего» Оценить главные достопримечательности города в свете фонарей и погулять по Рождественской улице Начало: У скульптуры Городовому 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 176 отзывов Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево Путешествие по святым местам женской обители с заездом в город-крепость Начало: На площади Ленина 2 400 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Неизведанный Нижний Новгород Прогулка по удивительному району Сормово, на примере которого вы проследите историю всей страны Начало: В районе Сормово 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Святые Нижнего Новгорода: маршрут веры и чудес Исследуйте духовное богатство Нижнего Новгорода, открывая истории святых, их жизнь и влияние на город Начало: На улице Добролюбова 3 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Тайны Нижегородского кремля Погулять по итальянской крепости на берегу Волги и раскрыть её секреты 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 1 час 9 отзывов Групповая иммерсивная экскурсия «Кремль звучит» В лёгком динамичном формате погрузиться в прошлое Нижнего Новгорода Начало: На площади Минина Расписание: в субботу в 15:00, в воскресенье в 13:00 1 345 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 7 отзывов Вечерний Нижегородский кремль с подъёмом на колокольню Раскрыть тайны древней крепости и полюбоваться городом с высоты в мини-группе Начало: На пл. Минина и Пожарского 1 350 ₽ за человека

🚶 Пешая ⛴ На теплоходе Групповая 3 часа 8 отзывов Рождественская улица и теплоходная прогулка за 1 день Раскрыть тайны старинной пешеходной улицы и полюбоваться видами города с воды Начало: На пл. Народного Единства 1 300 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 47 отзывов Популярное предложение Автобусная экскурсия «Самобытный Городец» Погулять по древнему городу, посетить Феодоровский монастырь, музеи самовара и деревянного зодчества Начало: На площади Ленина Расписание: в среду и воскресенье в 09:00 2 400 ₽ за человека

Индивидуальная 1 час 1 отзыв О Нижнем Новгороде - в небе над Волгой Поговорить о купцах, бурлаках и лоцманах во время поездки по канатной дороге Начало: У Сенной площади 3 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Рождественская - «шкатулка с секретом» Погулять по самой красивой улице города и узнать ее историю с профессиональным гидом Начало: У памятника Минину и Пожарскому 4 500 ₽ за всё до 5 чел.