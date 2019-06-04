2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Горьковский автомобильный завод ГАЗ в 1930-1940 годы был крупнейшим в Европе. Благодаря ему Нижний Новгород называли «Русским Детройтом». Мы посетим уникальный Социалистический город, построенный специально для рабочих Автозавода в стиле конструктивизма и сталинского ампира.
Мы осмотрим близлежащую к заводу территорию не менее знаменитого Соцгорода — жилого массива, построенного специально для работников автогиганта в советском стиле конструктивизма, давшего начало мировому направлению в архитектуре и искусстве, и в стиле «сталинского ампира». Во время неспешной пешеходной прогулки обсудим историю Соцгорода, его архитектуру и быт — в контексте эпохи того времени, жизни завода и судьбы его создателей, страны и всего мира.
Организационные детали
Режим работы Музея истории ГАЗа (музей вы посещаете самостоятельно): понедельник-четверг — с 9.00 до 18.00, пятница — с 9.00 до 17.00, суббота — с 9.00 до 16.00, воскресенье — выходной. Входные билеты оплачиваются самостоятельно на месте. Адрес: метро «Комсомольская», пр. Ленина, 95.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура в районе метро «Парк культуры».
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Экскурсии веду я или мои коллеги (отзывы о них — в моих отзывах). Наши экскурсии плотно насыщены информацией (за 2-3 часа надо рассказать про 800 лет города). До старта путешественники добираются сами. Нижний — пятый город-миллионник, поэтому мы советуем выделять на его осмотр минимум 3 дня: Старый город (кремль и улицы 19 века), Канавино (ярмарка), Сормово (музей завода и деревянное зодчество 19 века), Автозавод (музей завода, Соцгород).
Тема очень интересная. Маршрут занимает 2 часа, но тема на столько необъятна, что можно сделать несколько частей). Тем, кто интересуется архитектурой эта экскурсия очень подойдет. Удалось посмотреть настоящий город в городе. В следующий приезд обязательно пойду с Сергеем на другие экскурсии.
Елена
12 мая 2015
В целом тема интересная. Жалко, что был выходной и сам музей завода был закрыт. Тяжело было обежать за 2 часа такую территорию и завод сам со стороны посмотреть и Соцгород. Хорошо бы продумывать некоторые места, где можно присесть и прослушивать какую-то часть информации сидя. Также оговаривать в начале экскурсии план некоторый как будет все проходить и в какое время возможно, например, посещение туалета, т.к. это не туристическая часть города. С Сергеем мы не в первый раз, поэтому сложностей коммуникации у нас не было. В целом довольны.
Экскурсия по историческим, архитектурным и религиозным достопримечательностям города
Нижний Новгород — один из самых древних и живописных городов России. Расположен на горах на слиянии двух крупнейших рек Европы — Оки и Волги. Потрясающие виды, глубочайший след в истории, а также теплота и уют провинции не оставят никого равнодушным.
Пешеходная экскурсия по самым красивым и важным местам города
Наша прогулка пройдет по знаменитым Дятловым горам, потрясающий вид с которых открывается на стрелку (слияние) Оки и Волги, на великолепные заволжские дали, где, по мнению иностранцев, и начинается Россия. Именно здесь почти 800 лет назад потомком Рюриковичей, князей Киевской Руси, внуком основателя Москвы Юрия Долгорукого, великим князем владимирским Юрием II Всеволодовичем был основан Нов град Нижний, оставивший глубочайший след в истории государства Российского.
Прогулка по главному историческому кварталу Нижнего Новгорода с журналистом
На экскурсии мы познакомимся с уникальным для России историческим кварталом, сохранившим границы застройки 1833 года. Увидим и узнаем, как история квартала связана с именами Максима Горького, Ивана Кулибина, Александра Пушкина, Екатерины II, Николая I, с крупнейшей в мире всероссийской художественно-промышленной выставкой, со становлением народного образования, с истоками историко-архивной деятельности, с Православием и Благотворительностью с большой буквы, с революцией, с единственным в мире музеем интеллигенции и многим другим.
Нижний Новгород очень тесно связан с Украиной. Его берега помнят ладьи киевского князя Святослава Храброго. Его основатель — правнук Владимира Мономаха. Его река носит украинское название. Его пейзажи напоминают — киевские. Его духовное начало — из Киево-Печерской лавры.
Увидеть знаковые памятники и белокаменные храмы Арзамаса, а после спуститься в настоящую шахту!
Мы едем в Арзамас — один из старейших городов Нижегородской области. Здесь вас ждут удивительные предания и легенды, истории об известных жителях, белокаменные храмы и культурные памятники. А в селе Пешелань мы отправимся в путешествие к центру земли! Вы спуститесь в действующую шахту и познакомитесь с особенностями горного дела.
Список увлекательных путешествий на выбор в любой уголок Нижегородской области
Дорогие друзья! Рад приветствовать вас на древней Нижегородской земле! Вы находитесь на страничке экскурсии-конструктора — единственной в своем роде площадке, на которой вы можете собрать пакет из заинтересовавших вас прогулок практически в любые уголки Нижегородской области, известные и не очень.
О жизни и творчестве знаменитых писателей в Нижнем, об уличном искусстве и о многом другом
На экскурсии мы познакомимся с местами жизни и творчества известных писателей и не только. Вас ждут истории о Максиме Горьком, Владимире Дале, Павле Мельникове-Печерском и других. Не пропустим мы и точки, связанные с Ростиславом Алексеевым — создателем судов на подводных крыльях, летчиком Петром Нестеровым — основоположником высшего пилотажа, и возлюбленной самого Федора Достоевского. И, конечно, в экскурсии не обойдем вниманием купцов, живших в этом районе.
История, традиции и культовые места старожилов Заветлужья, марийцев и русских
Заветлужье — как узор на бабушкином домотканом половичке, край на стыке эпох и культур, затерянный в пространстве и схоронивший до поры от взора людского многие тайны, клады и легенды. В этом путешествии мы постараемся объять это узорное многообразие, схватив за хвост, как жар-птицу, ускользающие напевы седой старины.
Вы посетите этнографический музей и ткацкую фабрику. В настоящей деревенской избе освоите азы сотворения традиционного узора. Познакомитесь с историей, преданиями и культурой в окрестностях Шахуньи. Узнаете, кто такие марийцы и почему их называют последними язычниками Европы. И побываете в самых колоритных местах нижегородского севера.