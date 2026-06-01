2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Горьковский автомобильный завод в 30-40-е годы был крупнейшим в Европе, и благодаря ему Нижний Новгород называли русским Детройтом.
Экскурсия предлагает погрузиться в атмосферу единственного в России сохранившегося Социалистического города. Здесь вы увидите образцы конструктивизма и сталинского ампира, созданные для рабочих завода.
Узнайте, как складывались судьбы создателей завода ГАЗ и какие особенности были в быту местных жителей
Экскурсия предлагает погрузиться в атмосферу единственного в России сохранившегося Социалистического города. Здесь вы увидите образцы конструктивизма и сталинского ампира, созданные для рабочих завода.
Узнайте, как складывались судьбы создателей завода ГАЗ и какие особенности были в быту местных жителей
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальная архитектура
- 🚗 История автопрома
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🏙 Единственный сохранившийся Соцгород
- 🕰 Погружение в историю
Лучшее время для посещения
янв
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май
июн
июл
авг
сен
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ноя
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Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В октябре и апреле также можно насладиться экскурсиями, но учтите, что может быть прохладно. В зимние месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать погодные условия и необходимость переноса при сильных морозах.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Соцгород
- Горьковский автомобильный завод
Описание экскурсии
Мы осмотрим ближайшую к заводу территорию знаменитого Соцгорода — жилого массива, построенного специально для работников автогиганта. Вы узнаете:
- как Соцгород сочетает в своём облике конструктивизм и сталинский ампир
- кто его построил
- в чём особенности местного быта
- как сложились судьбы создателей завода ГАЗ
Организационные детали
- Интересно будет взрослым и детям от 12 лет
- Завод осматриваем снаружи
- При температуре ниже –20°C мы предложим перенести экскурсию
- Экскурсию проведу я или другой гид их нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Парк культуры»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 7615 туристов
Экскурсии веду я — дипломированный гид, журналист и активист Сергей — и гиды из моей команды, если я занят. Наши экскурсии насыщены историей, архитектурой, искусством, экономикой, спортом, юмором, поэтому мои гости должны обладать минимальными знаниями в этих областях и, самое главное, интересоваться ими.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 76 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Экскурсия очень понравилась! много информации. Конечно, выбирая такую экскурсию надо хотя бы немного знать саму историю и место, чтобы понимать о чем рассказывает экскурсовод.
Учитывать надо, что маршрут достаточно длинный, в конце ноги устанут.
Учитывать надо, что маршрут достаточно длинный, в конце ноги устанут.
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С
Очень неожиданная тема, но так интересно было узнать, как грамотно планировали руководители СССР строительство завода и города для рабочих ГАЗа. Стоило бы у них поучиться нынешнему руководству нашей страны, чтобы так же комфортно было жить в современных городах.
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Нижний Новгород- великий труженик, основательный и серьезный, и по праву может гордиться своими достижениями. Но есть один проект, повторения которого нет нигде." Русский Детройт"- это единственный в России целиком сохранившийся
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М
По центру Нижнего Новгорода я гуляла не менее 100 раз) училась когда-то давно в этом городе. А вот на Автозаводе была только один раз, и то просто в гостях. И
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Е
27 января из другого города к нам приехали друзья, очень хотелось показать наш город. Кино, театры, музеи, колесо обозрения, канатная дорога… что выбрать? Хотелось как-то удивить))) Приняли решение сходить на
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А
Очень интересная экскурсия, скорее больше для взрослых. Детям может быть скучновато. Понравится тем, кто интересуется архитектурой, застройкой городов и кому хочется поностальгировать по советскому союзу. Причем как с положительной, так и отрицательной его сторонами.
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