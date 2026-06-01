2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Горьковский автомобильный завод в 30-40-е годы был крупнейшим в Европе, и благодаря ему Нижний Новгород называли русским Детройтом.



Экскурсия предлагает погрузиться в атмосферу единственного в России сохранившегося Социалистического города. Здесь вы увидите образцы конструктивизма и сталинского ампира, созданные для рабочих завода.



Узнайте, как складывались судьбы создателей завода ГАЗ и какие особенности были в быту местных жителей

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В октябре и апреле также можно насладиться экскурсиями, но учтите, что может быть прохладно. В зимние месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать погодные условия и необходимость переноса при сильных морозах.

Сейчас август — это идеальное время.