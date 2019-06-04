2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Маршрут

Горьковский автомобильный завод ГАЗ в 1930-1940 годы был крупнейшим в Европе. Благодаря ему Нижний Новгород называли «Русским Детройтом». Мы посетим уникальный Социалистический город, построенный специально для рабочих Автозавода в стиле конструктивизма и сталинского ампира.

Мы осмотрим близлежащую к заводу территорию не менее знаменитого Соцгорода — жилого массива, построенного специально для работников автогиганта в советском стиле конструктивизма, давшего начало мировому направлению в архитектуре и искусстве, и в стиле «сталинского ампира». Во время неспешной пешеходной прогулки обсудим историю Соцгорода, его архитектуру и быт — в контексте эпохи того времени, жизни завода и судьбы его создателей, страны и всего мира.