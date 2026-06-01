2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Соцгород в Нижнем Новгороде

Узнайте историю Горьковского автозавода и его Соцгорода. Откройте для себя уникальные архитектурные стили и судьбы создателей
Горьковский автомобильный завод в 30-40-е годы был крупнейшим в Европе, и благодаря ему Нижний Новгород называли русским Детройтом.

Экскурсия предлагает погрузиться в атмосферу единственного в России сохранившегося Социалистического города. Здесь вы увидите образцы конструктивизма и сталинского ампира, созданные для рабочих завода.

Узнайте, как складывались судьбы создателей завода ГАЗ и какие особенности были в быту местных жителей
4.9
76 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальная архитектура
  • 🚗 История автопрома
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🏙 Единственный сохранившийся Соцгород
  • 🕰 Погружение в историю

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В октябре и апреле также можно насладиться экскурсиями, но учтите, что может быть прохладно. В зимние месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать погодные условия и необходимость переноса при сильных морозах.
Сейчас август — это идеальное время.
Соцгород в Нижнем Новгороде
Соцгород в Нижнем Новгороде
Соцгород в Нижнем Новгороде

Что можно увидеть

  • Соцгород
  • Горьковский автомобильный завод

Описание экскурсии

Мы осмотрим ближайшую к заводу территорию знаменитого Соцгорода — жилого массива, построенного специально для работников автогиганта. Вы узнаете:

  • как Соцгород сочетает в своём облике конструктивизм и сталинский ампир
  • кто его построил
  • в чём особенности местного быта
  • как сложились судьбы создателей завода ГАЗ

Организационные детали

  • Интересно будет взрослым и детям от 12 лет
  • Завод осматриваем снаружи
  • При температуре ниже –20°C мы предложим перенести экскурсию
  • Экскурсию проведу я или другой гид их нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Парк культуры»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 7615 туристов
Экскурсии веду я — дипломированный гид, журналист и активист Сергей — и гиды из моей команды, если я занят. Наши экскурсии насыщены историей, архитектурой, искусством, экономикой, спортом, юмором, поэтому мои гости должны обладать минимальными знаниями в этих областях и, самое главное, интересоваться ими.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 76 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
68
4
6
3
2
2
1
Д
Экскурсия очень понравилась! много информации. Конечно, выбирая такую экскурсию надо хотя бы немного знать саму историю и место, чтобы понимать о чем рассказывает экскурсовод.
Учитывать надо, что маршрут достаточно длинный, в конце ноги устанут.
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С
Очень неожиданная тема, но так интересно было узнать, как грамотно планировали руководители СССР строительство завода и города для рабочих ГАЗа. Стоило бы у них поучиться нынешнему руководству нашей страны, чтобы так же комфортно было жить в современных городах.
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Елена
Нижний Новгород- великий труженик, основательный и серьезный, и по праву может гордиться своими достижениями. Но есть один проект, повторения которого нет нигде." Русский Детройт"- это единственный в России целиком сохранившийся
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Социалистический город, город-сад, город мечты, построенный американцами и русскими специально для рабочих «Горьковского автомобильного завода» в 1930-х годах в стиле конструктивизма и «сталинского ампира».
Построенные большие дома- коммуны состояли из нескольких корпусов, связанных между собой крытыми переходами. Они должны были делиться по возрастам: корпус для школьников, корпус для молодёжи, далее – корпуса для взрослых с детьми. Были предусмотрены детский сад, клуб, столовая, зал собраний, физкультурный зал, библиотека-читальня, почта, торговые киоски. Кстати, в доме-коммуне была плоская крыша. Там отдыхали, загорали, играли, сушили бельё.
И сейчас еще в Соцгороде сохранилось очень много жилых домов и объектов соцкульбыта построенных в 30-е годы. Тут и дома- коммуны, и огромный дом, где квартиры и по сей день стоят огромных денег, и просторные проспекты для прогулок и здания, служившие когда-то фабриками-кухнями.
Очень интересно погрузиться в эпоху 30х годов прошлого века. Редкая и ценная получилась прогулка, которая закончилась у мощных ворот Горьковского автомобильного завода и огромными советскими мозаиками. К сожалению, Музей ГАЗ, открытый в 1965 году, пока ещё закрыт после пандемии. Придётся приехать ещё раз)
Большое спасибо году Павлу за удивительный рассказ про удивительный проект!)

Нижний Новгород- великий труженик, основательный и серьезный, и по праву может гордиться своими достижениями. Но есть
Нижний Новгород- великий труженик, основательный и серьезный, и по праву может гордиться своими достижениями. Но есть
Нижний Новгород- великий труженик, основательный и серьезный, и по праву может гордиться своими достижениями. Но есть
Нижний Новгород- великий труженик, основательный и серьезный, и по праву может гордиться своими достижениями. Но есть
Нижний Новгород- великий труженик, основательный и серьезный, и по праву может гордиться своими достижениями. Но есть
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М
По центру Нижнего Новгорода я гуляла не менее 100 раз) училась когда-то давно в этом городе. А вот на Автозаводе была только один раз, и то просто в гостях. И
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вообще мы любим нестандартные экскурсии и конструктивизм в советской архитектуре, так что выбрали этот маршрут.
В целом все очень неплохо, но лучше гулять в теплое время года. Район неважно чистят, ходить пришлось много, и это было не всегда удобно. К содержанию вопросов нет, все, как ожидали. Особенно впечатлил огромный серый «бусыгинский» дом.
Примечательно, что коренная нижегородка, которая ходила со мной, узнала массу неизвестных ей доселе фактов, так что рекомендовать можно не только иногородним туристам.

По центру Нижнего Новгорода я гуляла не менее 100 раз) училась когда-то давно в этом городе.
По центру Нижнего Новгорода я гуляла не менее 100 раз) училась когда-то давно в этом городе.
По центру Нижнего Новгорода я гуляла не менее 100 раз) училась когда-то давно в этом городе.
По центру Нижнего Новгорода я гуляла не менее 100 раз) училась когда-то давно в этом городе.
По центру Нижнего Новгорода я гуляла не менее 100 раз) училась когда-то давно в этом городе.
По центру Нижнего Новгорода я гуляла не менее 100 раз) училась когда-то давно в этом городе.
По центру Нижнего Новгорода я гуляла не менее 100 раз) училась когда-то давно в этом городе.
По центру Нижнего Новгорода я гуляла не менее 100 раз) училась когда-то давно в этом городе.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
27 января из другого города к нам приехали друзья, очень хотелось показать наш город. Кино, театры, музеи, колесо обозрения, канатная дорога… что выбрать? Хотелось как-то удивить))) Приняли решение сходить на
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пешую экскурсию по городу. Выбор пал совершенно случайно. Удобное время, необычное название экскурсии. Начиная с самого знакомства сразу было понятно, что контакт найден) Это не просто экскурсия, а настоящее познавательное шоу, построенное на диалоге, что очень приятно. Не буду скрывать, но я, нижегородка, не знала такой информации, которую нам рассказал и показал Сергей. Всех секретов открывать не буду, а просто ооочень рекомендую!!! сходите, не пожалеете!
Мы просто в восторге!
Сергей, респект!

27 января из другого города к нам приехали друзья, очень хотелось показать наш город. Кино, театры,
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А
Очень интересная экскурсия, скорее больше для взрослых. Детям может быть скучновато. Понравится тем, кто интересуется архитектурой, застройкой городов и кому хочется поностальгировать по советскому союзу. Причем как с положительной, так и отрицательной его сторонами.
Очень интересная экскурсия, скорее больше для взрослых. Детям может быть скучновато. Понравится тем, кто интересуется архитектурой,
Очень интересная экскурсия, скорее больше для взрослых. Детям может быть скучновато. Понравится тем, кто интересуется архитектурой,
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