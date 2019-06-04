2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Социалистический город ГАЗа (пешая 2 часа)

Единственный в России полностью сохранившийся Социалистический город Горьковского автозавода 1930-х

Сергей
Задать вопрос
Сергей – представитель гидов
Единственный в России целиком сохранившийся Социалистический город, город-сад, город мечты, построенный американцами и русскими специально для рабочих «Горьковского автомобильного завода» в 1930-х годах в стиле конструктивизма и «сталинского ампира».

Архитектура и быт автозаводцев.
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро «Парк культуры»
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Социалистический город ГАЗа (пешая 2 часа)
Социалистический город ГАЗа (пешая 2 часа)

Маршрут

Горьковский автомобильный завод ГАЗ в 1930-1940 годы был крупнейшим в Европе. Благодаря ему Нижний Новгород называли «Русским Детройтом». Мы посетим уникальный Социалистический город, построенный специально для рабочих Автозавода в стиле конструктивизма и сталинского ампира.

Мы осмотрим близлежащую к заводу территорию не менее знаменитого Соцгорода — жилого массива, построенного специально для работников автогиганта в советском стиле конструктивизма, давшего начало мировому направлению в архитектуре и искусстве, и в стиле «сталинского ампира». Во время неспешной пешеходной прогулки обсудим историю Соцгорода, его архитектуру и быт — в контексте эпохи того времени, жизни завода и судьбы его создателей, страны и всего мира.

Организационные детали

Режим работы Музея истории ГАЗа (музей вы посещаете самостоятельно): понедельник-четверг — с 9.00 до 18.00, пятница — с 9.00 до 17.00, суббота — с 9.00 до 16.00, воскресенье — выходной. Входные билеты оплачиваются самостоятельно на месте. Адрес: метро «Комсомольская», пр. Ленина, 95.

Социалистический город ГАЗа (пешая 2 часа)
Социалистический город ГАЗа (пешая 2 часа)
Социалистический город ГАЗа (пешая 2 часа)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро «Парк культуры».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Сергей
Сергей
Экскурсии веду я или мои коллеги (отзывы о них — в моих отзывах). Наши экскурсии плотно насыщены информацией (за 2-3 часа надо рассказать про 800 лет города). До старта путешественники добираются сами. Нижний — пятый город-миллионник, поэтому мы советуем выделять на его осмотр минимум 3 дня: Старый город (кремль и улицы 19 века), Канавино (ярмарка), Сормово (музей завода и деревянное зодчество 19 века), Автозавод (музей завода, Соцгород).
Напишите мне

2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Татьяна
4 июня 2019
Тема очень интересная. Маршрут занимает 2 часа, но тема на столько необъятна, что можно сделать несколько частей). Тем, кто интересуется архитектурой эта экскурсия очень подойдет. Удалось посмотреть настоящий город в городе. В следующий приезд обязательно пойду с Сергеем на другие экскурсии.
Елена
12 мая 2015
В целом тема интересная. Жалко, что был выходной и сам музей завода был закрыт. Тяжело было обежать за 2 часа такую территорию и завод сам со стороны посмотреть и Соцгород. Хорошо бы продумывать некоторые места, где можно присесть и прослушивать какую-то часть информации сидя. Также оговаривать в начале экскурсии план некоторый как будет все проходить и в какое время возможно, например, посещение туалета, т.к. это не туристическая часть города. С Сергеем мы не в первый раз, поэтому сложностей коммуникации у нас не было. В целом довольны.

Сергей проводит ещё 5 экскурсий

Кремль и Покровка (пешая 2 часа)Кремль и Покровка (пешая 2 часа)Кремль и Покровка (пешая 2 часа)
От 2600 за экскурсию
2 часа
70 отзывов
Уникальные памятники архитектуры на пешеходной прогулке по историческим местам города
Мы посетим Нижегородский кремль — уникальный памятник истории и архитектуры начала 16 века, один из самых больших в России, единственный с перепадом высот 80 метров.
История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на автоИстория Нижнего Новгорода​ за 3 часа на автоИстория Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто
От 3900 за экскурсию
3 часа
168 отзывов
Экскурсия по историческим, архитектурным и религиозным достопримечательностям города
Нижний Новгород — один из самых древних и живописных городов России. Расположен на горах на слиянии двух крупнейших рек Европы — Оки и Волги. Потрясающие виды, глубочайший след в истории, а также теплота и уют провинции не оставят никого равнодушным.
Дятловы горы (пешая 2 часа)Дятловы горы (пешая 2 часа)Дятловы горы (пешая 2 часа)
От 2600 за экскурсию
2 часа
16 отзывов
Пешеходная экскурсия по самым красивым и важным местам города
Наша прогулка пройдет по знаменитым Дятловым горам, потрясающий вид с которых открывается на стрелку (слияние) Оки и Волги, на великолепные заволжские дали, где, по мнению иностранцев, и начинается Россия. Именно здесь почти 800 лет назад потомком Рюриковичей, князей Киевской Руси, внуком основателя Москвы Юрия Долгорукого, великим князем владимирским Юрием II Всеволодовичем был основан Нов град Нижний, оставивший глубочайший след в истории государства Российского.
Квартал 1833 года (пешая 2 часа)Квартал 1833 года (пешая 2 часа)Квартал 1833 года (пешая 2 часа)
2600 за экскурсию
2 часа
4 отзыва
Прогулка по главному историческому кварталу Нижнего Новгорода с журналистом
На экскурсии мы познакомимся с уникальным для России историческим кварталом, сохранившим границы застройки 1833 года. Увидим и узнаем, как история квартала связана с именами Максима Горького, Ивана Кулибина, Александра Пушкина, Екатерины II, Николая I, с крупнейшей в мире всероссийской художественно-промышленной выставкой, со становлением народного образования, с истоками историко-архивной деятельности, с Православием и Благотворительностью с большой буквы, с революцией, с единственным в мире музеем интеллигенции и многим другим.
Украина в Нижнем Новгороде (пешая 2 часа)
От 2600 за экскурсию
2 часа
Об украинском наследии в истории русского города
Нижний Новгород очень тесно связан с Украиной. Его берега помнят ладьи киевского князя Святослава Храброго. Его основатель — правнук Владимира Мономаха. Его река носит украинское название. Его пейзажи напоминают — киевские. Его духовное начало — из Киево-Печерской лавры.

Экскурсии по музеям Нижнего Новгорода

Пешеланские пещеры и красавец АрзамасПешеланские пещеры и красавец АрзамасПешеланские пещеры и красавец Арзамас
2100 за человека
9 часов
Увидеть знаковые памятники и белокаменные храмы Арзамаса, а после спуститься в настоящую шахту!
Мы едем в Арзамас — один из старейших городов Нижегородской области. Здесь вас ждут удивительные предания и легенды, истории об известных жителях, белокаменные храмы и культурные памятники. А в селе Пешелань мы отправимся в путешествие к центру земли! Вы спуститесь в действующую шахту и познакомитесь с особенностями горного дела.
Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструкторВокруг Нижнего. Экскурсия-конструкторВокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор
От 3900 за экскурсию
8 часов
9 отзывов
Список увлекательных путешествий на выбор в любой уголок Нижегородской области
Дорогие друзья! Рад приветствовать вас на древней Нижегородской земле! Вы находитесь на страничке экскурсии-конструктора — единственной в своем роде площадке, на которой вы можете собрать пакет из заинтересовавших вас прогулок практически в любые уголки Нижегородской области, известные и не очень.
Литературно-графичный маршрутЛитературно-графичный маршрутЛитературно-графичный маршрут
От 2000 за экскурсию
2 часа
4 отзыва
О жизни и творчестве знаменитых писателей в Нижнем, об уличном искусстве и о многом другом
На экскурсии мы познакомимся с местами жизни и творчества известных писателей и не только. Вас ждут истории о Максиме Горьком, Владимире Дале, Павле Мельникове-Печерском и других. Не пропустим мы и точки, связанные с Ростиславом Алексеевым — создателем судов на подводных крыльях, летчиком Петром Нестеровым — основоположником высшего пилотажа, и возлюбленной самого Федора Достоевского. И, конечно, в экскурсии не обойдем вниманием купцов, живших в этом районе.
Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинкуЗаветлужский калейдоскоп: погружение в глубинкуЗаветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
От 2600 за экскурсию
6 часов
История, традиции и культовые места старожилов Заветлужья, марийцев и русских
Заветлужье — как узор на бабушкином домотканом половичке, край на стыке эпох и культур, затерянный в пространстве и схоронивший до поры от взора людского многие тайны, клады и легенды. В этом путешествии мы постараемся объять это узорное многообразие, схватив за хвост, как жар-птицу, ускользающие напевы седой старины. Вы посетите этнографический музей и ткацкую фабрику. В настоящей деревенской избе освоите азы сотворения традиционного узора. Познакомитесь с историей, преданиями и культурой в окрестностях Шахуньи. Узнаете, кто такие марийцы и почему их называют последними язычниками Европы. И побываете в самых колоритных местах нижегородского севера.

Выбирайте и другие экскурсии по Нижнему Новгороду

За городомЗимойГородецАрзамасНа автобусеМузеи и искусствоВ другой городИстория и архитектураПешкомНа велосипедеБольшая Покровская улицаБолдиноВсеХрамыГрупповыеИндивидуальныеНеобычные маршрутыНижегородский кремльДивеевоЧкаловская лестницаНа автомобилеОбзорныеДля детейЗамок ШереметеваОзеро СветлоярКвесты