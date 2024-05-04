1 чел.
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Мини-группа
1.5 часа
Истории Соцгорода, или Причём тут Генри Форд?
Познакомиться со сталинским ампиром и раскрыть замыслы архитекторов начала 20 века в мини-группе
Начало: У метро «Парк культуры»
Сегодня в 15:00
14 июня в 11:00
534₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Вокруг Большой Покровской: парадный и неизведанный Нижний Новгород
Непривычный взгляд на город с рассказом об истории и архитектуре простым и увлекательным языком
Начало: На ул. Большая Покровская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Започаинье с любимыми детьми
Раскрыть тайны старейшего района Нижнего Новгорода в компании увлечённого гида
Начало: у церкви Жён-Мироносиц
Завтра в 14:30
11 июня в 14:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по улице Ульянова: революционеры, душевнобольные и гении
Увидеть дом, где жил впроголодь первый марксист, и узнать, как готовили уху на шампанском
Начало: на улице Ульянова
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
от 5 340₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
5 часов
Словно в гостях у бабушки: деревенский дом-музей на Керженце
Проникнуться атмосферой крестьянской избы под любопытные истории и с угощениями
Начало: В деревне Хахалы
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Дзержинску и окрестностям из Нижнего Новгорода на вашем автомобиле
Узнать, почему Дзержинск - город мозаик, столица химии и энциклопедия советской архитектуры
10 июня в 09:00
11 июня в 14:00
60004 200₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника4 мая 2024Спасибо Светлане за выбор темы! Редко встретишь экскурсии по совецкой архитектуре, тем более в нецентральном районе. А ведь это тоже
- ААнтонина21 апреля 2024Очень приятная экскурсовод - Евгения. Гибкая, эрудированная. Хорошо провели время, узнали немного истории и интересные легенды. Дети спокойно 2 ч выдержали, маршрут прошли не большой, в спокойном темпе.
- ННаталья18 марта 2024Мои друзья, которые многократно бывали в Нижнем, с удивлением узнали от меня о существовании этого района. А я о нем
- ППолина27 февраля 2024Экскурсия понравилась, хорошее погружение в сферу Соцгородов. Понятна стала их структура и идея. Объектов не так много, не могу сказать, что экскурсия насыщена ими (тут важнее про задумку), хотя проходили через знаковые дома. Необычная тема, спасибо.
- ЕЕлена8 октября 2023Очень интересная и познавательная экскурсия по центральной улице Нижнего Новгорода, Даниил,умеет интересно преподнести неизведанные истории своего любимого города. Рекомендую любителям архитектуры и истории свой страны.
- ММарина6 октября 2023Отличная экскурсия! Много интересного и занимательного. Увидели интересные дворы и парадные. Очень советую! Мы были вечером везде очень красивая подсветка,
- ССергей16 сентября 2023Даниил открыл для нас удивительный мир старинного и современного Нижнего Новгорода, связанного с Большой Покровской улицей е её окрестностями. Мы
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Необычные дома»
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