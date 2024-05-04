Необычные дома в Нижнем Новгороде

Найдено 6 экскурсий в категории «Необычные дома» в Нижнем Новгороде, цены от 534 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Истории Соцгорода, или Причём тут Генри Форд?
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
3 отзыва
Истории Соцгорода, или Причём тут Генри Форд?
Познакомиться со сталинским ампиром и раскрыть замыслы архитекторов начала 20 века в мини-группе
Начало: У метро «Парк культуры»
Сегодня в 15:00
14 июня в 11:00
534 за человека
Вокруг Большой Покровской: парадный и неизведанный Нижний Новгород
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Вокруг Большой Покровской: парадный и неизведанный Нижний Новгород
Непривычный взгляд на город с рассказом об истории и архитектуре простым и увлекательным языком
Начало: На ул. Большая Покровская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 000 за всё до 2 чел.
Започаинье с любимыми детьми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Започаинье с любимыми детьми
Раскрыть тайны старейшего района Нижнего Новгорода в компании увлечённого гида
Начало: у церкви Жён-Мироносиц
Завтра в 14:30
11 июня в 14:00
5 500 за всё до 10 чел.
Прогулка по улице Ульянова: революционеры, душевнобольные и гении
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по улице Ульянова: революционеры, душевнобольные и гении
Увидеть дом, где жил впроголодь первый марксист, и узнать, как готовили уху на шампанском
Начало: на улице Ульянова
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
от 5 340 за всё до 20 чел.
Словно в гостях у бабушки: деревенский дом-музей на Керженце
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Словно в гостях у бабушки: деревенский дом-музей на Керженце
Проникнуться атмосферой крестьянской избы под любопытные истории и с угощениями
Начало: В деревне Хахалы
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Дзержинску и окрестностям из Нижнего Новгорода на вашем автомобиле
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Дзержинску и окрестностям из Нижнего Новгорода на вашем автомобиле
Узнать, почему Дзержинск - город мозаик, столица химии и энциклопедия советской архитектуры
10 июня в 09:00
11 июня в 14:00
60004 200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    4 мая 2024
    Истории Соцгорода, или Причём тут Генри Форд?
    Спасибо Светлане за выбор темы! Редко встретишь экскурсии по совецкой архитектуре, тем более в нецентральном районе. А ведь это тоже
    читать дальше

    очень интересно. В т. ч. в этом районе есть очень интересные здания в переходном стиле от конструктивизма к сталинскому ампиру. До Нижнего Новгорода мы таких не видели. Экскурсия без оборудования, но т. к. группа маленькая, то слышно нормально. Светлана начинающий гид, но в целом впечатление осталось приятное.

  • А
    Антонина
    21 апреля 2024
    Започаинье с любимыми детьми
    Очень приятная экскурсовод - Евгения. Гибкая, эрудированная. Хорошо провели время, узнали немного истории и интересные легенды. Дети спокойно 2 ч выдержали, маршрут прошли не большой, в спокойном темпе.
  • Н
    Наталья
    18 марта 2024
    Истории Соцгорода, или Причём тут Генри Форд?
    Мои друзья, которые многократно бывали в Нижнем, с удивлением узнали от меня о существовании этого района. А я о нем
    читать дальше

    узнала, собственно, из списка экскурсий на Трипстере:) Так что маршрут точно небанальный. Рекомендую экскурсию любителям советской архитектуры. Или даже точнее, советского градостроительства - тут скорее важны не конкретные здания, хотя и они интересные, а сама идея соцгорода. Экскурсовод цитирует много воспоминаний первых жителей соцгорода, показывает старые фотографии.

  • П
    Полина
    27 февраля 2024
    Истории Соцгорода, или Причём тут Генри Форд?
    Экскурсия понравилась, хорошее погружение в сферу Соцгородов. Понятна стала их структура и идея. Объектов не так много, не могу сказать, что экскурсия насыщена ими (тут важнее про задумку), хотя проходили через знаковые дома. Необычная тема, спасибо.
    Экскурсия понравилась, хорошее погружение в сферу Соцгородов. Понятна стала их структура и идея. Объектов не такЭкскурсия понравилась, хорошее погружение в сферу Соцгородов. Понятна стала их структура и идея. Объектов не такЭкскурсия понравилась, хорошее погружение в сферу Соцгородов. Понятна стала их структура и идея. Объектов не так
  • Е
    Елена
    8 октября 2023
    Вокруг Большой Покровской: парадный и неизведанный Нижний Новгород
    Очень интересная и познавательная экскурсия по центральной улице Нижнего Новгорода, Даниил,умеет интересно преподнести неизведанные истории своего любимого города. Рекомендую любителям архитектуры и истории свой страны.
  • М
    Марина
    6 октября 2023
    Вокруг Большой Покровской: парадный и неизведанный Нижний Новгород
    Отличная экскурсия! Много интересного и занимательного. Увидели интересные дворы и парадные. Очень советую! Мы были вечером везде очень красивая подсветка,
    читать дальше

    думаю днем так же красиво. Всем советуем и экскурсию и экскурсовода! Даниил с увлечением и любовью рассказывает о городе и архитектуре. Всем чудесного Нижнего Новгорода🤗

    Отличная экскурсия! Много интересного и занимательного. Увидели интересные дворы и парадные. Очень советую! Мы были вечеромОтличная экскурсия! Много интересного и занимательного. Увидели интересные дворы и парадные. Очень советую! Мы были вечеромОтличная экскурсия! Много интересного и занимательного. Увидели интересные дворы и парадные. Очень советую! Мы были вечером
  • С
    Сергей
    16 сентября 2023
    Вокруг Большой Покровской: парадный и неизведанный Нижний Новгород
    Даниил открыл для нас удивительный мир старинного и современного Нижнего Новгорода, связанного с Большой Покровской улицей е её окрестностями. Мы
    читать дальше

    увидели через рассказ Даниила историю города, которая воплотилась в архитектурных свидетелях прошедших эпох. Кремль, купеческие и доходные дома, дворы, парадные и многое другое. Даниил, искусствовед по профессии, глубоко знает материал, интересно его раскрывает. Время экскурсии пролетело незаметно, оставив желание продолжить знакомство с городом. Спасибо Даниилу.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Истории Соцгорода, или Причём тут Генри Форд?
  2. Вокруг Большой Покровской: парадный и неизведанный Нижний Новгород
  3. Започаинье с любимыми детьми
  4. Прогулка по улице Ульянова: революционеры, душевнобольные и гении
  5. Словно в гостях у бабушки: деревенский дом-музей на Керженце
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Необычные дома" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 534 до 8 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Нижнем Новгороде на 2024 год по теме «Необычные дома», 11 ⭐ отзывов, цены от 534₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам