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очень интересно. В т. ч. в этом районе есть очень интересные здания в переходном стиле от конструктивизма к сталинскому ампиру. До Нижнего Новгорода мы таких не видели. Экскурсия без оборудования, но т. к. группа маленькая, то слышно нормально. Светлана начинающий гид, но в целом впечатление осталось приятное.