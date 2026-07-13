Погрузитесь в историю и гастрономию Нижнего Новгорода! На Рождественской улице вы откроете тайны доходных домов, мистические легенды, узнаете рецепты XIX века и попробуете современные блюда по старинным рецептам — от бургеров с карасём до ухи на шампанском.
Описание экскурсииИсторическая гастрономическая экскурсия На экскурсии вы узнаете множество кулинарных тайн Нижнего Новгорода. Прогулка начинается на площади Народного единства, у памятника Минину и Пожарскому — своеобразной границе между районами бедняков и миллионеров. Мы увидим известную ночлежку, описанную Максимом Горьким в «На дне», и чайную «Столбы», созданную писателем и купцом Сироткиным. Здесь бедняки могли не только согреться, но и слушать концерты и поэтические вечера — передовое явление своего времени. Доходные дома Каждый дом на Рождественской хранит свои тайны. У доходного дома купца Переплетчикова появилась крылатая фраза «попасть в переплёт», а выражение «дошёл до ручки» — тоже нижегородского происхождения. Мы увидим первые доходные дома XIX века и первый торговый центр, услышим истории о провожании Максима Горького в ссылку и об отсрочке его отправки. Строгановская церковь раскроет связи с Петром I, Григорием Строгановым и изобретателем Иваном Кулибиным. Рождественская улица полна мистики. Я покажу дом, где жил прообраз Пиковой дамы Пушкина, расскажу о визитах поэта в Нижний Новгород, а также о том, зачем сюда приезжали мистификатор Алистер Кроули и Льюис Кэрролл, автор «Алисы в стране чудес». Рецепты богачей Главная изюминка экскурсии — гастрономические тайны аристократов XIX века. Вы узнаете рецепты волжского кваска, гусарского пунша, ветлужских пирогов, ухи на шампанском, варева с овощами, лосиных губ в меду и щечек селёдки. Расскажу, что скрывает фраза «французское с нижегородским». Современное прочтение старинных рецептов В завершение — секреты ресторанов Рождественской, где старинные рецепты оживают в современной подаче. Здесь подают бургер с пряжёным карасём, уху на соломе, борщ с салом и гречей, гороховый суп в хлебной тарелке, эклеры с красной икрой, медовик с сотами и мороженым из чая, пирог из ржаной муки с копчёным лещом и другие местные деликатесы. Настоящее гастрономическое путешествие во времени!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ночлежка Бугрова
- Строгановская церковь
- Доходные дома купцов-миллионеров
- Исторические дома
- Улица Рождественская
- Рестораны 19 века
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Расходы в кафе и ресторанах
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Минина и Пожарскому
Завершение: Кафе, 38
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Это была лучшая экскурсия из возможных! Подача, подход, интересные факты, интерактив! Я ни в одном городе России не видела такого уровня - вкусная еда, настойки и интересные факты о новом городе. Марина прекрасный рассказчик, а Нижний Новгород не зря главная гастрономическая столица!
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О
Замечательный экскурсовод Марина провела интереснейшую экскурсию по улочкам Нижнего с рассказами об истории Нижнего, что кушали разные слои населения. Посетили две рюмочные с интересными вкусами настоек, пирогами с солеными огурцами. Мы остались в полном восторге. Спасибо!!!
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А
Очень понравилось. Экскурсия оказалась весьма познавательной, позволив получить ценные сведения о быте и кулинарных традициях нижегородцев XIX века.
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С
Здравствуйте, нам очень понравилась экскурсия получили много новой информации о городе и о ресторанах Марина просто молодец
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М
Экскурсия необычная, но интересная, историческая и г астрономическая. Рекомендую. Интересные настойки и блюда местные пробовали.
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Е
Интересно, хорошие рекомендации по древнерусским блюдам и местам, где они приготовлены по всем традициям
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