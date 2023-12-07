Описание

Кулинарные секреты Вы узнаете много кулинарных секретов. Оказывается, именно от бурлаков пошла окрошка, которую до сих пор готовят в Нижегородской области с вяленым лещом. Также в ходе экскурсии я проведу гастрономическую викторину, и выигравший получит приз! Гастрономия бедняков Наша прогулка начинается с площади Народного единства, от памятника Минину и Пожарскому. Это своеобразная граница, которая делила этот район на две части – в одной жили самые бедные люди, в другой - миллионеры. В ходе экскурсии мы увидим известную ночлежку, описанную Максимом Горьким в повести «На дне». Также вы увидите сохранившуюся чайную «Столбы», созданную Горьким и нижегородским купцом Сироткиным. Это было передовое явление того времени – бедняки не просто отогревались, но имели возможность слушать музыкальные концерты и поэтические вечера. Доходные дома Каждый дом на Рождественской хранит в себе секреты – например, от доходного дома купца Федора Переплетчикова пошла в народ фраза «попасть в переплет». Также узнаем, откуда появилась фраза «дошел до ручки». Я расскажу и покажу первые доходные дома 19 века и первый торговый центр. Вы узнаете, как нижегородцы провожали с Рождественской Максима Горького в ссылку и добились его отсрочки. Большое число секретов хранит в себе Строгановская церковь – ее имя связано с таким известными людьми, как Григорий Строганов, Петр Первый, Иван Кулибин. Немного мистики Я раскрою секрет, где жил прообраз Пиковой дамы А. С. Пушкина, и что делал в Нижнем Новгороде известный поэт. А также, зачем приезжал и останавливался на Рождественской великий мистификатор, сатанист, создатель самой известной колоды карт Таро Элистер Кроули и английский писатель, создатель «Алисы в стране чудес» Льюис Кэролл. Покажу, в каком особняке сохранились фрески 18 века - ими можно полюбоваться и по сей день. Кроме того, улица Рождественская очень мистичная – ходит множество легенд про ее призраков. Среди них и призрак известных купцов Переплетчикова и Бугрова, и призрак девушки с факелом. А призрак Блиновского пассажа даже сняли на видеокамеру. Рецепты богачей Но самая главная изюминка нашей прогулки будет заключаться в ее гастрономической составляющей – я расскажу, чем питались богачи 19 века. Открою рецепт волжского кваска, гусарского пунша, ветлужских пирогов, ухи на шампанском, варева с овощами, лосьих губ в меду и щечек селедок. Объясню, что скрывает под собой фраза «французское с нижегородским». Современное прочтение старинных рецептов Плюс я раскрою секреты каждого нижегородского ресторана этой улицы. Вы узнаете, где можно попробовать бургер с пряженым карасем, уху на соломе, борщ с салом на гренках и гречей в прикуску, гороховый суп в хлебной тарелке, эклеры с красной икрой, медовик с сотами и мороженым из чая, пирог из ржаной муки с копченым лещем и другие нижегородские изыски.