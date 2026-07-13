Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в историю и гастрономию Нижнего Новгорода! На Рождественской улице вы откроете тайны доходных домов, мистические легенды, узнаете рецепты XIX века и попробуете современные блюда по старинным рецептам — от бургеров с карасём до ухи на шампанском. 5 30 отзывов

Марина Ваш гид в Нижнем Новгороде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 7150 ₽ за экскурсию Цена за 1-20 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 30 отзывов 2 часа 1-20 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Историческая гастрономическая экскурсия На экскурсии вы узнаете множество кулинарных тайн Нижнего Новгорода. Прогулка начинается на площади Народного единства, у памятника Минину и Пожарскому — своеобразной границе между районами бедняков и миллионеров. Мы увидим известную ночлежку, описанную Максимом Горьким в «На дне», и чайную «Столбы», созданную писателем и купцом Сироткиным. Здесь бедняки могли не только согреться, но и слушать концерты и поэтические вечера — передовое явление своего времени. Доходные дома Каждый дом на Рождественской хранит свои тайны. У доходного дома купца Переплетчикова появилась крылатая фраза «попасть в переплёт», а выражение «дошёл до ручки» — тоже нижегородского происхождения. Мы увидим первые доходные дома XIX века и первый торговый центр, услышим истории о провожании Максима Горького в ссылку и об отсрочке его отправки. Строгановская церковь раскроет связи с Петром I, Григорием Строгановым и изобретателем Иваном Кулибиным. Рождественская улица полна мистики. Я покажу дом, где жил прообраз Пиковой дамы Пушкина, расскажу о визитах поэта в Нижний Новгород, а также о том, зачем сюда приезжали мистификатор Алистер Кроули и Льюис Кэрролл, автор «Алисы в стране чудес». Рецепты богачей Главная изюминка экскурсии — гастрономические тайны аристократов XIX века. Вы узнаете рецепты волжского кваска, гусарского пунша, ветлужских пирогов, ухи на шампанском, варева с овощами, лосиных губ в меду и щечек селёдки. Расскажу, что скрывает фраза «французское с нижегородским». Современное прочтение старинных рецептов В завершение — секреты ресторанов Рождественской, где старинные рецепты оживают в современной подаче. Здесь подают бургер с пряжёным карасём, уху на соломе, борщ с салом и гречей, гороховый суп в хлебной тарелке, эклеры с красной икрой, медовик с сотами и мороженым из чая, пирог из ржаной муки с копчёным лещом и другие местные деликатесы. Настоящее гастрономическое путешествие во времени!

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Ночлежка Бугрова

Строгановская церковь

Доходные дома купцов-миллионеров

Исторические дома

Улица Рождественская

Рестораны 19 века Что включено Услуги гида Что не входит в цену Расходы в кафе и ресторанах Где начинаем и завершаем? Начало: Памятник Минина и Пожарскому Завершение: Кафе, 38 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.