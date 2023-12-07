Ранее Кожевенную улицу называли Миллионкой, хотя там жили самые бедные люди города. Откуда возникло такое странное название – я расскажу на экскурсии.
За два часа вы узнаете, что ели нижегородские «золоторотцы» (бедные люди) в 19 веке – бурлаки, босяки, грузчики, женщины легкого поведения и попрошайки. И какие кулинарные изыски заказывали в ресторанах и трактирах купцы-миллионеры.
За два часа вы узнаете, что ели нижегородские «золоторотцы» (бедные люди) в 19 веке – бурлаки, босяки, грузчики, женщины легкого поведения и попрошайки. И какие кулинарные изыски заказывали в ресторанах и трактирах купцы-миллионеры.
Ближайшие даты:
7
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Что вас ожидает:
- Ночлежка Бугрова
- Описанная Горьким в пьесе «На дне»
- Строгановская церковь
- Доходные дома купцов-миллионеров Сироткиных
- Блиновых
- Бугровых
- Пятовых
- Рукавишников. Дом убийцы поэта Лермонтова и дома
- Где побывали известный анлийский писатель Льюис Кэролл и сатанист
- Мисти Элистер Кроули
- А также прробраз Пиковой дамы. А также я покажу вам лучшие рестораны 19 века и сегодняшнего дня
Описание
Кулинарные секреты Вы узнаете много кулинарных секретов. Оказывается, именно от бурлаков пошла окрошка, которую до сих пор готовят в Нижегородской области с вяленым лещом. Также в ходе экскурсии я проведу гастрономическую викторину, и выигравший получит приз! Гастрономия бедняков Наша прогулка начинается с площади Народного единства, от памятника Минину и Пожарскому. Это своеобразная граница, которая делила этот район на две части – в одной жили самые бедные люди, в другой - миллионеры. В ходе экскурсии мы увидим известную ночлежку, описанную Максимом Горьким в повести «На дне». Также вы увидите сохранившуюся чайную «Столбы», созданную Горьким и нижегородским купцом Сироткиным. Это было передовое явление того времени – бедняки не просто отогревались, но имели возможность слушать музыкальные концерты и поэтические вечера. Доходные дома Каждый дом на Рождественской хранит в себе секреты – например, от доходного дома купца Федора Переплетчикова пошла в народ фраза «попасть в переплет». Также узнаем, откуда появилась фраза «дошел до ручки». Я расскажу и покажу первые доходные дома 19 века и первый торговый центр. Вы узнаете, как нижегородцы провожали с Рождественской Максима Горького в ссылку и добились его отсрочки. Большое число секретов хранит в себе Строгановская церковь – ее имя связано с таким известными людьми, как Григорий Строганов, Петр Первый, Иван Кулибин. Немного мистики Я раскрою секрет, где жил прообраз Пиковой дамы А. С. Пушкина, и что делал в Нижнем Новгороде известный поэт. А также, зачем приезжал и останавливался на Рождественской великий мистификатор, сатанист, создатель самой известной колоды карт Таро Элистер Кроули и английский писатель, создатель «Алисы в стране чудес» Льюис Кэролл. Покажу, в каком особняке сохранились фрески 18 века - ими можно полюбоваться и по сей день. Кроме того, улица Рождественская очень мистичная – ходит множество легенд про ее призраков. Среди них и призрак известных купцов Переплетчикова и Бугрова, и призрак девушки с факелом. А призрак Блиновского пассажа даже сняли на видеокамеру. Рецепты богачей Но самая главная изюминка нашей прогулки будет заключаться в ее гастрономической составляющей – я расскажу, чем питались богачи 19 века. Открою рецепт волжского кваска, гусарского пунша, ветлужских пирогов, ухи на шампанском, варева с овощами, лосьих губ в меду и щечек селедок. Объясню, что скрывает под собой фраза «французское с нижегородским». Современное прочтение старинных рецептов Плюс я раскрою секреты каждого нижегородского ресторана этой улицы. Вы узнаете, где можно попробовать бургер с пряженым карасем, уху на соломе, борщ с салом на гренках и гречей в прикуску, гороховый суп в хлебной тарелке, эклеры с красной икрой, медовик с сотами и мороженым из чая, пирог из ржаной муки с копченым лещем и другие нижегородские изыски.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Я имею возможность отвести туристов в две самые известные рюмочные города, где можно отведать 20 видов фирменных настоек — Шаляпинская на чае с лимоном,. на анисе, малине, из фильма Иван Васильевич меняет профессию и др. Настоечник расскажет про каждую из настоек.
- Плюс под закуску идут фирменные вещи — расстегай из ржаной муки с лещом, гренки со шпротами и сало, картошечка с селедкой, бутерброды с бужениной. Средний чек в рюмочной — 600 рублей
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Памятник Минина и ПожарскомуЗавершение: Кафе, 38
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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