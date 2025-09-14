Отправляйтесь на водную прогулку по Волге в Нижнем Новгороде. На борту катера можно расслабиться, наслаждаясь видами и атмосферой. Прогулка подходит для взрослых и детей любого возраста. В наличии тёплые пледы и столик для напитков. Прогулку можно продлить по желанию. Наслаждайтесь закатом и мерцающими огнями города, оставив повседневные заботы позади. Прекрасная возможность провести время с семьёй или друзьями в комфортной обстановке
5 причин купить эту прогулку
- 🌅 Увидеть закат над Волгой
- 🛥 Комфортная прогулка на катере
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
- 🍷 Возможность взять напитки
- 🧣 Тёплые пледы на борту
Что можно увидеть
- Закат над Волгой
- Огни Нижнего Новгорода
Описание водной прогулки
Организационные детали
- На борту находимся без обуви.
- Есть тёплые пледы, столик.
- Можете взять с собой любые напитки (вино только белое).
- Прогулку можно забронировать на большее количество времени.
- На катер допускаются взрослые и дети любого возраста.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Набережная Гребного канала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 617 туристов
Несколько лет занимаюсь организацией прогулок на воде, давно в этой сфере. Много отличных отзывов от гостей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 65 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
К
Киндеева
14 сен 2025
При посещении прекрасного города Нижний Новгород, решили с подружками посмотреть закат с воды и я осталась в полном восторге 😍 Спустя месяц я забронировала прогулку для своих родителей, они остались в таком же восторге как и я! Спасибо Ивану за теплый прием, интересные беседы и прекрасную прогулку по воде)
М
Мария
12 сен 2025
Совершенно замечательный Иван, на отличном катере!
Все очень понравилось, буду рекомендовать друзьям однозначно!
Все очень понравилось, буду рекомендовать друзьям однозначно!
М
Михаил
10 сен 2025
Только положительные эмоции от речного путешествия. С воды вечерний город открывается новыми красками.
Ирина
8 сен 2025
Была приятная прогулка на катере с Артемом. Как и было заявлено он не экскурсовод, но все наши вопросы которые мы задавали про окрестности Нижнего Новгорода он рассказывал. Так как на кануне мы осматривали город на суше, то хотелось посмотреть на город с воды. Для расслабленного отдыха рекомендую однозначно.
Наташа
3 сен 2025
Всё отлично, Иван, спасибо большое! Вечерний Нижний Новгород прекрасен!
V
Vera
30 авг 2025
Супер! 👍
А
Анна
27 авг 2025
Если вы просто ищете, где покататься, остановитесь прямо здесь и бронируйте! Потому что эта поездка — это не просто маршрут по воде, это целое приключение, и главный создатель его атмосферы
А
Анастасия
25 авг 2025
Катались с Иваном на катере 17 августа, остались только положительные впечатления. Хороший катер, приятная музыка, Иван отличный собеседник.
Все супер, точно рекомендую
Все супер, точно рекомендую
О
Ольга
24 авг 2025
Отличная прогулка! Иван опытный капитан и интересный экскурсовод, однозначно рекомендую! Нижний Новгород прекрасен с воды.
Камаля
22 авг 2025
Спасибо большое Ивану) Нам так понравилось все) Если будем вновь в Нижнем Новгороде - обязательно еще раз прокатимся. .)
Е
Евгения
22 авг 2025
Всë прошло на высшем уровне! Время выбрали позднее и попали в точку - ночной город выглядел потрясающе! Есть возможность подключить по блютуз свою музыку. Мы остались в восторге, впечатления потрясающие)) Иван, огромное спасибо! Обязательно придём ещё раз, если будем в Нижнем!
Наталья
21 авг 2025
🔥🔥🔥
Анна
21 авг 2025
Прекрасная прогулка на катере! Иван очень внимательный и доброжелательный, много знает о родном городе. И весело, и захватывающе, и фотографии получились прекрасные. Однозначно рекомендуем!
К
Кристина
19 авг 2025
Прогулка с Иваном на катере нам очень понравилась, выбрали закатное время с 18.00 до 19.00 и смогли застать фестиваль воздушных шаров от момента их запуска до пролета прямо над нами.
Л
Лидия
19 авг 2025
Спасибо капитану Ивану!
Прокатил с ветерком, сфотографировал, разрешил посидеть за штурвалом 🤗
Рекомендую!
Прокатил с ветерком, сфотографировал, разрешил посидеть за штурвалом 🤗
Рекомендую!
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
Индивидуальная
до 5 чел.
Малый Китеж, или Городец на Волге
Увлекательное путешествие в Городец на Волге, где древняя история и деревянная архитектура оживают на фоне живописных пейзажей и волжских просторов
Начало: Площадь Ленина
Завтра в 09:00
15 ноя в 09:00
18 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По Нижнему Новгороду - на авто
Увлекательное путешествие по Нижнему Новгороду на авто. Исторические места, легенды и панорамные виды ждут вас в этом незабываемом туре
Начало: На площади Минина и Пожарского
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
В трендеО Нижнем Новгороде - в небе над Волгой
Прокатитесь по канатной дороге в Нижнем Новгороде и узнайте о жизни бурлаков и купцов. Захватывающие виды и интересные истории ждут вас
Начало: У Сенной площади
Сегодня в 17:30
17 ноя в 08:00
3800 ₽ за всё до 7 чел.