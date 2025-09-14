К Киндеева При посещении прекрасного города Нижний Новгород, решили с подружками посмотреть закат с воды и я осталась в полном восторге 😍 Спустя месяц я забронировала прогулку для своих родителей, они остались в таком же восторге как и я! Спасибо Ивану за теплый прием, интересные беседы и прекрасную прогулку по воде)

М Мария Совершенно замечательный Иван, на отличном катере!

Все очень понравилось, буду рекомендовать друзьям однозначно!

М Михаил Только положительные эмоции от речного путешествия. С воды вечерний город открывается новыми красками.

Ирина Была приятная прогулка на катере с Артемом. Как и было заявлено он не экскурсовод, но все наши вопросы которые мы задавали про окрестности Нижнего Новгорода он рассказывал. Так как на кануне мы осматривали город на суше, то хотелось посмотреть на город с воды. Для расслабленного отдыха рекомендую однозначно.

Наташа Всё отлично, Иван, спасибо большое! Вечерний Нижний Новгород прекрасен!

V Vera Супер! 👍

А Анна читать дальше — капитан и ваш проводник Иван.



С первого же момента знакомства понимаешь, что попал в хорошие руки. Иван — это не просто профессионал, который виртуозно управляет катером и знает каждый поворот реки. Он невероятно классный, душевный и интересный человек! Общение с ним было настолько безумно комфортным, легким и непринужденным, словно вы знакомы много лет. Он с радостью и искренним интересом отвечал на все вопросы, рассказывал увлекательные истории о Нижнем Новгороде, его достопримечательностях, которые проплывали мимо, и о самой Волге-матушке. Если вы просто ищете, где покататься, остановитесь прямо здесь и бронируйте! Потому что эта поездка — это не просто маршрут по воде, это целое приключение, и главный создатель его атмосферы

А Анастасия Катались с Иваном на катере 17 августа, остались только положительные впечатления. Хороший катер, приятная музыка, Иван отличный собеседник.

Все супер, точно рекомендую

О Ольга Отличная прогулка! Иван опытный капитан и интересный экскурсовод, однозначно рекомендую! Нижний Новгород прекрасен с воды.

Камаля Спасибо большое Ивану) Нам так понравилось все) Если будем вновь в Нижнем Новгороде - обязательно еще раз прокатимся. .)

Е Евгения Всë прошло на высшем уровне! Время выбрали позднее и попали в точку - ночной город выглядел потрясающе! Есть возможность подключить по блютуз свою музыку. Мы остались в восторге, впечатления потрясающие)) Иван, огромное спасибо! Обязательно придём ещё раз, если будем в Нижнем!

Наталья 🔥🔥🔥

Анна Прекрасная прогулка на катере! Иван очень внимательный и доброжелательный, много знает о родном городе. И весело, и захватывающе, и фотографии получились прекрасные. Однозначно рекомендуем!

К Кристина читать дальше Поймали просто шикарный вид 🔥.

Иван предложил сделать нам фото и видео на память, рассказал про город, а на обратном пути добавили немного экстрима и покатались по волнам 😄.

Прогулку на катере непременно рекомендуем к посещению, все очень здорово! 🤩 Прогулка с Иваном на катере нам очень понравилась, выбрали закатное время с 18.00 до 19.00 и смогли застать фестиваль воздушных шаров от момента их запуска до пролета прямо над нами.