Квест-экскурсия по Нижегородскому кремлю

Описание квеста
Знакомство с кремлём пройдёт не под нудные факты, а через занимательные истории, которые, как ниточки, пронизывают всё пространство крепости. Вас ждёт не законсервированный под музей, а живой и гостеприимный архитектурный ансамбль! В маршруте — все самые видовые точки и красивые уголки кремля.
Вы узнаете:
- как выглядели башни кремля раньше
- куда делся крепостной ров
- откуда взялся дом-самолёт на территории крепости
- когда хотели снести кремль
- есть ли связь между нашим кремлём и Леонардо да Винчи
- кого принесли в жертву при строительстве оборонительного сооружения
- кто спас Нижегородский кремль от разрушения
- какой общественный транспорт курсировал по кремлю
О формате
Все загадки, истории, фото — в вашем мобильном устройстве (нужен телефон или планшет и мобильный интернет). Вы исследуете кремль самостоятельно, не будете привязаны к группе с экскурсоводом, прогуляетесь в своём темпе в удобные день и время. Сможете сделать паузу на кофе, зайти в любой музей, сувенирную лавочку, а потом продолжить прогулку! Это особенно ценно в холодное время года:)
Организационные детали
Вам не придётся устанавливать никаких приложений, квест работает в браузере.