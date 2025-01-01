Квест-экскурсия по Нижегородскому кремлю - без гида

Исследовать историческое сердце города в комфортном темпе, решая задания в телефоне
Невозможно приехать в Нижний и не посетить кремль! Предлагаю вам прогулку по главному месту города в увлекательном формате, без гида. Вы пройдёте по специальному маршруту, узнавая интересные факты и рассматривая архивные фото. Простые загадки вовлекут вас в процесс и потренируют вашу смекалку. Всё это — в любое удобное время, в своём ритме.
5
1 отзыв
Квест-экскурсия по Нижегородскому кремлю - без гида
Квест-экскурсия по Нижегородскому кремлю - без гида
Квест-экскурсия по Нижегородскому кремлю - без гида
Ближайшие даты:
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Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание квеста

Знакомство с кремлём пройдёт не под нудные факты, а через занимательные истории, которые, как ниточки, пронизывают всё пространство крепости. Вас ждёт не законсервированный под музей, а живой и гостеприимный архитектурный ансамбль! В маршруте — все самые видовые точки и красивые уголки кремля.

Вы узнаете:

  • как выглядели башни кремля раньше
  • куда делся крепостной ров
  • откуда взялся дом-самолёт на территории крепости
  • когда хотели снести кремль
  • есть ли связь между нашим кремлём и Леонардо да Винчи
  • кого принесли в жертву при строительстве оборонительного сооружения
  • кто спас Нижегородский кремль от разрушения
  • какой общественный транспорт курсировал по кремлю

О формате

Все загадки, истории, фото — в вашем мобильном устройстве (нужен телефон или планшет и мобильный интернет). Вы исследуете кремль самостоятельно, не будете привязаны к группе с экскурсоводом, прогуляетесь в своём темпе в удобные день и время. Сможете сделать паузу на кофе, зайти в любой музей, сувенирную лавочку, а потом продолжить прогулку! Это особенно ценно в холодное время года:)

Организационные детали

Вам не придётся устанавливать никаких приложений, квест работает в браузере.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталья
1 янв 2025
Спасибо большое Марине за квест-прогулку по Кремлю. Мы прошли всё менее чем за 2 часа. Зимняя погода не позволила долго задерживаться на одном месте, но всё равно мы получили большое
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удовольствие. Задания интересные. Информация структурированная, укладывается в голове хорошо😄 всё понятно и доступно. Очень ценно, что квест можно пройти в любое время, сделать паузу на кофе или просто погреться где-нибудь. Марина оперативно отреагировала на заказ, всё понятно и подробно расписала. Было приятно и легко общаться. Единственное, что отметил муж, - ему было бы удобнее получать информацию в аудиоформате. Мне, как визуалу, было комфортно и просто читать тексты и рассматривать фото. Рекомендую квест всем - и семьям с детьми, и компаниям, и соло-путешественникам. Марине - вдохновения на дальнейшие интересные проекты.

Спасибо большое Марине за квест-прогулку по Кремлю. Мы прошли всё менее чем за 2 часа. ЗимняяСпасибо большое Марине за квест-прогулку по Кремлю. Мы прошли всё менее чем за 2 часа. ЗимняяСпасибо большое Марине за квест-прогулку по Кремлю. Мы прошли всё менее чем за 2 часа. ЗимняяСпасибо большое Марине за квест-прогулку по Кремлю. Мы прошли всё менее чем за 2 часа. Зимняя

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