Еще несколько необычных экскурсий в Нижнем Новгороде

Что вас ожидает

Автобусная экскурсия ⛳. Мы проедем по улицам и площадям города, полюбуемся купеческими особняками и доходными домами. Вы увидите:

«Стрелку» — здесь встречаются Волга и Ока

Место, где проходила знаменитая Нижегородская ярмарка

Новоярморочный собор Александра Невского

Барочную Соборную церковь ⛪ Пресвятой Богородицы (снаружи и внутри)

Панорамы города, которые откроются на холмах Дятловых гор ⛰️

Экскурсия ⛳ по Нижегородскому кремлю. Мы расскажем о том, как возводили крепость, и поделимся легендами о кремлевских башнях. Вы узнаете об основателях города, а также раскроете историю 📖 обелиска в честь Минина и Пожарского. Полюбуетесь белокаменным Михайло-Архангельским собором и поймете, чем он знаменит. Затем рассмотрите здание-самолет ✈️ и Губернаторский дом и пройдете по аллее-выставке военной техники.

Организационные детали