Еще несколько необычных экскурсий в Нижнем Новгороде

Автобусная экскурсия ⛳. Мы проедем по улицам и площадям города, полюбуемся купеческими особняками и доходными домами. Вы увидите:
«Стрелку» — здесь встречаются Волга и Ока
Место, где проходила знаменитая Нижегородская ярмарка
Новоярморочный собор Александра Невского
Барочную Соборную церковь ⛪ Пресвятой Богородицы (снаружи и внутри)
Панорамы города, которые откроются на холмах Дятловых гор ⛰️
Экскурсия ⛳ по Нижегородскому кремлю. Мы расскажем о том, как возводили крепость, и поделимся легендами о кремлевских башнях. Вы узнаете об основателях города, а также раскроете историю 📖 обелиска в честь Минина и Пожарского. Полюбуетесь белокаменным Михайло-Архангельским собором и поймете, чем он знаменит. Затем рассмотрите здание-самолет ✈️ и Губернаторский дом и пройдете по аллее-выставке военной техники.
Организационные детали
Экскурсию ⛳ для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
Трансфер и билеты 🎫 в кремль входят в стоимость, дополнительных расходов не предвидится
Начало и место завершения
🚩 на улице Большая Покровская
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Наша компания рада предложить вам огромный выбор разнообразных туров и экскурсий по Нижнему Новгороду, области и регионам России. Благодаря историческому образованию и значительному опыту мы гарантируем вам увлекательные маршруты и подробное знакомство с богатой историей и невероятными панорамами.