Еще несколько необычных экскурсий в Нижнем Новгороде

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Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе

Проехать по улицам города, полюбоваться панорамами со смотровых площадок и услышать легенды кремля

Анна
Анна – экскурсионное агентство из Нижнего Новгорода
В группе до 30 человек вы объедете ключевые достопримечательности 🏛️ Нижнего Новгорода — от Стрелки до нарядной Рождественской церкви.

Мы сделаем несколько остановок, чтобы поглядеть на город 🏙️ с высоты Дятловых холмов.

А во второй части экскурсии 🧭 вы рассмотрите памятники Нижегородского кремля и узнаете предания о его строительстве.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 600 ₽ за человека

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Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе

Что вас ожидает

Автобусная экскурсия ⛳. Мы проедем по улицам и площадям города, полюбуемся купеческими особняками и доходными домами. Вы увидите:

  • «Стрелку» — здесь встречаются Волга и Ока
  • Место, где проходила знаменитая Нижегородская ярмарка
  • Новоярморочный собор Александра Невского
  • Барочную Соборную церковь ⛪ Пресвятой Богородицы (снаружи и внутри)
  • Панорамы города, которые откроются на холмах Дятловых гор ⛰️

Экскурсия ⛳ по Нижегородскому кремлю. Мы расскажем о том, как возводили крепость, и поделимся легендами о кремлевских башнях. Вы узнаете об основателях города, а также раскроете историю 📖 обелиска в честь Минина и Пожарского. Полюбуетесь белокаменным Михайло-Архангельским собором и поймете, чем он знаменит. Затем рассмотрите здание-самолет ✈️ и Губернаторский дом и пройдете по аллее-выставке военной техники.

Организационные детали

  • Экскурсию ⛳ для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Трансфер и билеты 🎫 в кремль входят в стоимость, дополнительных расходов не предвидится
Начало и место завершения
🚩 на улице Большая Покровская
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анна
Анна
Наша компания рада предложить вам огромный выбор разнообразных туров и экскурсий по Нижнему Новгороду, области и регионам России. Благодаря историческому образованию и значительному опыту мы гарантируем вам увлекательные маршруты и подробное знакомство с богатой историей и невероятными панорамами.
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