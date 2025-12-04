Приглашаем на костюмированную программу в аутентичной студии XIX века.
Вы станете гостем нижегородской купчихи, которая раскроет секреты торгового дела: искусство торга, цены на ярмарке и старинные приметы. В финале — получение почетного купеческого удостоверения и фото в антикварной фотозоне.
Описание мастер-классаКостюмированный исторический Интерактивная программа для детей и взрослых. Проводится в историческом здании 19 века в сердце Старого Нижнего, в творческой студии "Карман России" (Нижний Новгород, Кожевенный переулок, 4/8) Погружение в атмосферу купеческого Нижнего 19 столетия! Настоящая нижегородская купчиха Капитолина Матвеевна Пирогова поделится с нами секретами торгового дела. Капитолина Матвеевна научит: - как правильно торговаться - продать подороже, купить подешевле, - что почем на Нижегородской ярмарке, - какие торговые приметы - самые верные, - и многому другому, о чем не знают люди в эпоху маркетплейсов В финале все участники получат удостоверение настоящих купцов и купчих и смогут сделать памятные фотографии в антикварной фото-зоне
Программа проводиться по индивидуальному запросу в любой день недели с 09.00 до 17.00
Ответы на вопросы
Что включено
- Интерактивная программа
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Кожевенный переулок, 4/8
Когда и сколько длится?
Когда: Программа проводиться по индивидуальному запросу в любой день недели с 09.00 до 17.00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
