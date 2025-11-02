Е Елена Великолепная экскурсия с Юлией. Очень много нового и интересного, 2 часа прошли незаметно. Узнали много и помимо основной темы. Большое спасибо!

М Марина Экскурсия очень понравилась! Юлия прекрасно все рассказала, отлично разбирается в материале. На все вопросы ответила. Очень приятно провели время. Огромное спасибо!!!

П Петр Отличная экскурсия!

Нина Замечательная, интересная и увлекательная экскурсия! Из окна автобуса не увидишь эти необыкновенные дворики, старинные палаты и архитектуру Нижнего Новгорода. С погодой нам не повезло, но Юлия сделала все возможное, чтобы прогулка прошла интересно и познавательно!

Н Нина Увлекательная и познавательная экскурсия. Приятно слушать человека, знающего материал и увлеченного своим делом. Время пролетело незаметно. Экскурсия очень понравилась. Желаю удачи и развития.

Наталия Все прекрасно, гид замечательный.

Екатерина Потрясающий экскурсовод Юлия!!! 2 часа пролетели невероятно быстро. Узнали много интересных фактов, получили массу удовольствия от общения с невероятно эрудированной девушкой, которая любит Нижний Новгород и преподносит материал легко и очень увлекательно!!!

Всем рекомендую прогуляться с Юлией и прикоснуться к истории НН!

В следующий визит в столицу закатов обязательно снова воспользуемся ее услугами.

Д Дмитрий Экскурсия очень понравилась. Интересный маршрут, приятный экскурсовод, узнали много новых для себя увлекательных историй о городе, получили ответы на все вопросы. Юле большое спасибо))) 👍

Елена Были на экскурсии, но, к сожалению, цельной истории не получилось — рассказ был отрывочный, без общей картины. Информация местами интересная, но её было мало и подача — довольно скудная. Сложилось впечатление, что Юля много знает, но, возможно, не хватает опыта или у нас большие требования. По факту это была скорее прогулка, чем экскурсия.



Желаем удачи и развития — потенциал есть!

Ольга Хорошая экскурсия по исторической части Нижнего Новгорода, по Започаинью. Увидели старинные палаты купца Афанасия Фирсовича Олисова 17 века и много других интересных зданий. Узнали много нового! Прогулялись по Федосеевской набережной, полюбовались закатом. Все понравилось)

М Марина Очень понравилась гид Юлия. Веселая и лёгкая.

В Виктория Все прошло отлично, понравился маршрут и то как Юлия всё рассказала, показала. Прекрасно организовано 👍🏼

Булашова Получили огромное удовольствие от экскурсии с Юлией. Было очень интересно и познавательно. Экскурсовод с приятной грамотной речью, лёгкий и нескучный рассказ. Очень советуем гостям города эту экскурсию!

Е Екатерина читать дальше шумно - посторонние звуки не мешали экскурсии. Юлия чудесный экскурсовод - рассказ был построен очень интересно и живо. Время пролетело незаметно. Большое вам спасибо! Обязательно приду к вам на другие экскурсии! Прекрасная экскурсия! Мне все очень понравилось. Было очень познавательно! В такой жаркий день по маршруту была тень и это, несомненно, дополнительный плюс. Кроме того, на протяжении всей экскурсии было не