Започаинье в Нижнем Новгороде - это место, где время словно остановилось. Каменные палаты 17 века, купеческие особняки и храмы расскажут историю города. Здесь развивалась торговля, жили ремесленники и купцы.
На экскурсии можно узнать, как один меткий выстрел спас город от разорения, и полюбоваться видами с набережной Федоровского.
Это уникальная возможность прикоснуться к истории и узнать удивительные сюжеты, связанные с этим районом
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Историческая атмосфера
- 📜 Увлекательные истории
- 🏞️ Прекрасные виды
- 🏘️ Уникальная архитектура
- 🔍 Интересные факты
Что можно увидеть
- Почаинский бульвар
- Церковь Святых Жён-Мироносиц
- Особняк купца Чернонебова
- Палаты купца Чатыгина
- Палаты купца Олисова
- Набережная Федоровского
- Улица Сергиевская
- Домик Каширина
Описание экскурсии
- Вы узнаете, почему этот уголок Нижнего называется Започаиньем и почему его выбирали для жизни нижегородцы
- Заглянете во дворы, к храмам и купеческим усадьбам, чтобы понять, каким был город вне стен Кремля
- Осмотрите каменные палаты 17 века — их всего три, и все они находятся в Започаинье
- Увидите один из самых красивых купеческих особняков с кованым крыльцом и массивными деревянными дверями
- Услышите историю сохранения и возрождения главных храмов Нижнего
- Мы полюбуемся видами с набережной Федоровского
- Я поделюсь удивительными и даже мистическими сюжетами, связанными с Започаиньем
- Вы выясните, как с помощью одного меткого выстрела город был спасен от битвы и разорения
На нашем маршруте:
- Почаинский бульвар со скульптурами-мышатами
- Церковь Святых Жён-Мироносиц с рассказом про Евфимия Суздальского и Макария Желтоводского
- Особняк купца Чернонебова, где теперь находится детский сад
- Палаты купца Чатыгина (Домик Петра I)
- Палаты купца Олисова
- Набережная Федоровского
- Улица Сергиевская
- Домик Каширина
Организационные детали
- Рекомендуемый возраст 12+
- На маршруте есть небольшие перепады высот
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около театра драмы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 81 туриста
Я родилась и живу в Нижнем Новгороде, где несколько поколений моих предков. Я журналист, координатор фестиваля «Том Сойер Фест Нижний Новгород», начинающий краевед и аттестованный гид. Провожу душевные экскурсии по городу —
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Елена
2 ноя 2025
Великолепная экскурсия с Юлией. Очень много нового и интересного, 2 часа прошли незаметно. Узнали много и помимо основной темы. Большое спасибо!
М
Марина
26 окт 2025
Экскурсия очень понравилась! Юлия прекрасно все рассказала, отлично разбирается в материале. На все вопросы ответила. Очень приятно провели время. Огромное спасибо!!!
П
Петр
25 окт 2025
Отличная экскурсия!
Нина
7 сен 2025
Замечательная, интересная и увлекательная экскурсия! Из окна автобуса не увидишь эти необыкновенные дворики, старинные палаты и архитектуру Нижнего Новгорода. С погодой нам не повезло, но Юлия сделала все возможное, чтобы прогулка прошла интересно и познавательно!
Н
Нина
27 авг 2025
Увлекательная и познавательная экскурсия. Приятно слушать человека, знающего материал и увлеченного своим делом. Время пролетело незаметно. Экскурсия очень понравилась. Желаю удачи и развития.
Наталия
16 авг 2025
Все прекрасно, гид замечательный.
Екатерина
3 авг 2025
Потрясающий экскурсовод Юлия!!! 2 часа пролетели невероятно быстро. Узнали много интересных фактов, получили массу удовольствия от общения с невероятно эрудированной девушкой, которая любит Нижний Новгород и преподносит материал легко и очень увлекательно!!!
Всем рекомендую прогуляться с Юлией и прикоснуться к истории НН!
В следующий визит в столицу закатов обязательно снова воспользуемся ее услугами.
Д
Дмитрий
3 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Интересный маршрут, приятный экскурсовод, узнали много новых для себя увлекательных историй о городе, получили ответы на все вопросы. Юле большое спасибо))) 👍
Елена
28 июл 2025
Были на экскурсии, но, к сожалению, цельной истории не получилось — рассказ был отрывочный, без общей картины. Информация местами интересная, но её было мало и подача — довольно скудная. Сложилось впечатление, что Юля много знает, но, возможно, не хватает опыта или у нас большие требования. По факту это была скорее прогулка, чем экскурсия.
Желаем удачи и развития — потенциал есть!
Ольга
24 июл 2025
Хорошая экскурсия по исторической части Нижнего Новгорода, по Започаинью. Увидели старинные палаты купца Афанасия Фирсовича Олисова 17 века и много других интересных зданий. Узнали много нового! Прогулялись по Федосеевской набережной, полюбовались закатом. Все понравилось)
М
Марина
20 июл 2025
Очень понравилась гид Юлия. Веселая и лёгкая.
В
Виктория
16 июл 2025
Все прошло отлично, понравился маршрут и то как Юлия всё рассказала, показала. Прекрасно организовано 👍🏼
Булашова
12 июл 2025
Получили огромное удовольствие от экскурсии с Юлией. Было очень интересно и познавательно. Экскурсовод с приятной грамотной речью, лёгкий и нескучный рассказ. Очень советуем гостям города эту экскурсию!
Е
Екатерина
11 июл 2025
Прекрасная экскурсия! Мне все очень понравилось. Было очень познавательно! В такой жаркий день по маршруту была тень и это, несомненно, дополнительный плюс. Кроме того, на протяжении всей экскурсии было не
Е
Елена
9 июл 2025
Экскурсия супер, погода тоже не подвела. Очень здорово прогуляться по Нижнему в компании классного экскурсовода.
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
