Каменные палаты и купеческие особняки Започаинья - с краеведом

Започаинье - это уголок Нижнего Новгорода, где сохранился дух старины. Узнайте о судьбах купцов и ремесленников, гуляя по улицам с краеведом
Започаинье в Нижнем Новгороде - это место, где время словно остановилось. Каменные палаты 17 века, купеческие особняки и храмы расскажут историю города. Здесь развивалась торговля, жили ремесленники и купцы.

На экскурсии можно узнать, как один меткий выстрел спас город от разорения, и полюбоваться видами с набережной Федоровского.

Это уникальная возможность прикоснуться к истории и узнать удивительные сюжеты, связанные с этим районом
Что можно увидеть

  • Почаинский бульвар
  • Церковь Святых Жён-Мироносиц
  • Особняк купца Чернонебова
  • Палаты купца Чатыгина
  • Палаты купца Олисова
  • Набережная Федоровского
  • Улица Сергиевская
  • Домик Каширина

Описание экскурсии

  • Вы узнаете, почему этот уголок Нижнего называется Започаиньем и почему его выбирали для жизни нижегородцы
  • Заглянете во дворы, к храмам и купеческим усадьбам, чтобы понять, каким был город вне стен Кремля
  • Осмотрите каменные палаты 17 века — их всего три, и все они находятся в Започаинье
  • Увидите один из самых красивых купеческих особняков с кованым крыльцом и массивными деревянными дверями
  • Услышите историю сохранения и возрождения главных храмов Нижнего
  • Мы полюбуемся видами с набережной Федоровского
  • Я поделюсь удивительными и даже мистическими сюжетами, связанными с Започаиньем
  • Вы выясните, как с помощью одного меткого выстрела город был спасен от битвы и разорения

На нашем маршруте:

  • Почаинский бульвар со скульптурами-мышатами
  • Церковь Святых Жён-Мироносиц с рассказом про Евфимия Суздальского и Макария Желтоводского
  • Особняк купца Чернонебова, где теперь находится детский сад
  • Палаты купца Чатыгина (Домик Петра I)
  • Палаты купца Олисова
  • Набережная Федоровского
  • Улица Сергиевская
  • Домик Каширина

Организационные детали

  • Рекомендуемый возраст 12+
  • На маршруте есть небольшие перепады высот

Юлия
Юлия — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 81 туриста
Я родилась и живу в Нижнем Новгороде, где несколько поколений моих предков. Я журналист, координатор фестиваля «Том Сойер Фест Нижний Новгород», начинающий краевед и аттестованный гид. Провожу душевные экскурсии по городу —
как прогулка с другом. Мы будем любоваться архитектурой, замечать детали и погружаться в историю. С 2018 года занимаюсь сохранением исторической среды: организую реставрацию деревянных домов, популяризирую наследие и открываю людям уникальные детали старинной архитектуры.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
1
3
2
1

Е
Елена
2 ноя 2025
Великолепная экскурсия с Юлией. Очень много нового и интересного, 2 часа прошли незаметно. Узнали много и помимо основной темы. Большое спасибо!
М
Марина
26 окт 2025
Экскурсия очень понравилась! Юлия прекрасно все рассказала, отлично разбирается в материале. На все вопросы ответила. Очень приятно провели время. Огромное спасибо!!!
П
Петр
25 окт 2025
Отличная экскурсия!
Нина
Нина
7 сен 2025
Замечательная, интересная и увлекательная экскурсия! Из окна автобуса не увидишь эти необыкновенные дворики, старинные палаты и архитектуру Нижнего Новгорода. С погодой нам не повезло, но Юлия сделала все возможное, чтобы прогулка прошла интересно и познавательно!
Н
Нина
27 авг 2025
Увлекательная и познавательная экскурсия. Приятно слушать человека, знающего материал и увлеченного своим делом. Время пролетело незаметно. Экскурсия очень понравилась. Желаю удачи и развития.
Наталия
Наталия
16 авг 2025
Все прекрасно, гид замечательный.
Екатерина
Екатерина
3 авг 2025
Потрясающий экскурсовод Юлия!!! 2 часа пролетели невероятно быстро. Узнали много интересных фактов, получили массу удовольствия от общения с невероятно эрудированной девушкой, которая любит Нижний Новгород и преподносит материал легко и очень увлекательно!!!
Всем рекомендую прогуляться с Юлией и прикоснуться к истории НН!
В следующий визит в столицу закатов обязательно снова воспользуемся ее услугами.
Д
Дмитрий
3 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Интересный маршрут, приятный экскурсовод, узнали много новых для себя увлекательных историй о городе, получили ответы на все вопросы. Юле большое спасибо))) 👍
Елена
Елена
28 июл 2025
Были на экскурсии, но, к сожалению, цельной истории не получилось — рассказ был отрывочный, без общей картины. Информация местами интересная, но её было мало и подача — довольно скудная. Сложилось впечатление, что Юля много знает, но, возможно, не хватает опыта или у нас большие требования. По факту это была скорее прогулка, чем экскурсия.

Желаем удачи и развития — потенциал есть!
Ольга
Ольга
24 июл 2025
Хорошая экскурсия по исторической части Нижнего Новгорода, по Започаинью. Увидели старинные палаты купца Афанасия Фирсовича Олисова 17 века и много других интересных зданий. Узнали много нового! Прогулялись по Федосеевской набережной, полюбовались закатом. Все понравилось)
Хорошая экскурсия по исторической части Нижнего Новгорода, по Започаинью. Увидели старинные палаты купца Афанасия Фирсовича ОлисоваХорошая экскурсия по исторической части Нижнего Новгорода, по Започаинью. Увидели старинные палаты купца Афанасия Фирсовича ОлисоваХорошая экскурсия по исторической части Нижнего Новгорода, по Започаинью. Увидели старинные палаты купца Афанасия Фирсовича ОлисоваХорошая экскурсия по исторической части Нижнего Новгорода, по Започаинью. Увидели старинные палаты купца Афанасия Фирсовича ОлисоваХорошая экскурсия по исторической части Нижнего Новгорода, по Започаинью. Увидели старинные палаты купца Афанасия Фирсовича ОлисоваХорошая экскурсия по исторической части Нижнего Новгорода, по Започаинью. Увидели старинные палаты купца Афанасия Фирсовича ОлисоваХорошая экскурсия по исторической части Нижнего Новгорода, по Започаинью. Увидели старинные палаты купца Афанасия Фирсовича ОлисоваХорошая экскурсия по исторической части Нижнего Новгорода, по Започаинью. Увидели старинные палаты купца Афанасия Фирсовича Олисова
М
Марина
20 июл 2025
Очень понравилась гид Юлия. Веселая и лёгкая.
Очень понравилась гид Юлия. Веселая и лёгкая.Очень понравилась гид Юлия. Веселая и лёгкая.Очень понравилась гид Юлия. Веселая и лёгкая.Очень понравилась гид Юлия. Веселая и лёгкая.
В
Виктория
16 июл 2025
Все прошло отлично, понравился маршрут и то как Юлия всё рассказала, показала. Прекрасно организовано 👍🏼
Булашова
Булашова
12 июл 2025
Получили огромное удовольствие от экскурсии с Юлией. Было очень интересно и познавательно. Экскурсовод с приятной грамотной речью, лёгкий и нескучный рассказ. Очень советуем гостям города эту экскурсию!
Е
Екатерина
11 июл 2025
Прекрасная экскурсия! Мне все очень понравилось. Было очень познавательно! В такой жаркий день по маршруту была тень и это, несомненно, дополнительный плюс. Кроме того, на протяжении всей экскурсии было не
шумно - посторонние звуки не мешали экскурсии. Юлия чудесный экскурсовод - рассказ был построен очень интересно и живо. Время пролетело незаметно. Большое вам спасибо! Обязательно приду к вам на другие экскурсии!

Е
Елена
9 июл 2025
Экскурсия супер, погода тоже не подвела. Очень здорово прогуляться по Нижнему в компании классного экскурсовода.

