Во время экскурсии мы окунемся в XIX век.
В то время, когда Макарьевская ярмарка превратила захолустный прибрежный район города в центр торговли и сделала Нижний Новгород знаменитым не только на всю
В то время, когда Макарьевская ярмарка превратила захолустный прибрежный район города в центр торговли и сделала Нижний Новгород знаменитым не только на всю
Описание экскурсии
Во время прогулки я расскажу:что из себя представляло купечество как сословие • как трансформировалось социальные основы и почему • про купечество на Нижегородской ярмарке и ее влияние на развитие торговли • как чиновники через купечество «отмывали» нетрудовые доходы • что значило «быть купцом» • про гильдейская реформу, взносы и подушную подать (сколько, за что и как) • как государство регулировало купечество и следило за их доходами • про семейный уклад в купеческих семьях и как он менялся в поколениях • истории самых богатых династий Нижнего, на чем делались деньги, на что тратили, судьбы потомков • какие способы применяли купцы для извлечения прибыли (аферы, фальсификат, мошенничество, нетрадиционные способы продвижения товаров) • что почем? (сколько стоили товары и услуги в XIX веке и что могли позволить купить на зарплату горожане) Кроме того вы увидите в каких условиях купцы жили и работали (дома, особняки, конторы). Познакомитесь с благотворительными проектами и узнаете как они влияли на судьбы нижегородцев.
Ежедневно по удобному графику, 7 дней в неделю в рамках свободных дат и времени моего календаря занятостм
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная Федоровского
- Ярмарки и Стрелка (панорама)
- Ул. Рождественская
- Площадь Народного Единства
- Кремль (панорама)
Что включено
- Услуги гида
- Фотоматериалы
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Переулок Крутой, 7
Завершение: Рождественская, 13
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по удобному графику, 7 дней в неделю в рамках свободных дат и времени моего календаря занятостм
Экскурсия длится около 1 часа 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей - прекрасный гид! На экскурсии про купечество Нижнего Новгорода мы были впечатлены тем, как ярко и просто он преподносит статистические данные. Слушать невероятно интересно: гид рассказывает всё так, будто
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Н
Новая встреча с экскурсоводом Алексеем была не менее увлекательной и насыщенной по своему содержанию. Вместе с нашим неутомимым проводником в мир прошлого и настоящего, мы прошли красивейшими местами, наслаждаясь панорамой города. Узнали много интересных фактов об истории Нижегородской ярмарки и купеческих династий.
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О
Экскурсия была очень интересной! Алексей смог показать Нижний Новгород с другой стороны, заинтересовать историей этого города. Рассказ настолько впечатлил, что мы решили пойти на его вторую тематическую экскурсию.
Большое спасибо Алексею!
Большое спасибо Алексею!
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О
Экскурсия была очень интересной! Алексей смог показать Нижний Новгород с другой стороны, заинтересовать историей этого города. Рассказ настолько впечатлил, что мы решили пойти на его вторую тематическую экскурсию.
Большое спасибо Алексею!
Большое спасибо Алексею!
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О
Экскурсия была очень интересной! Алексей смог показать Нижний Новгород с другой стороны, заинтересовать историей этого города. Рассказ настолько впечатлил, что мы решили пойти на его вторую тематическую экскурсию.
Большое спасибо Алексею!
Большое спасибо Алексею!
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Д
Благодарю за интересную экскурсию! Узнаёшь очень много об истории города. Такую информацию редко где прочитаешь! Рекомендую всем!
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