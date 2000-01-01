«Меценаты и жулики» - история нижегородского купечества

Во время экскурсии мы окунемся в XIX век

Во время экскурсии мы окунемся в XIX век.

В то время, когда Макарьевская ярмарка превратила захолустный прибрежный район города в центр торговли и сделала Нижний Новгород знаменитым не только на всю Россию, но и за ее пределами.

Мы пройдем по старинным красивейшим местам, по одному из двух маршрутов на выбор.

Вы узнаете про «Нижегородский карман России», тех, кто этот «карман» наполнял, и многое другое.
«Меценаты и жулики» - история нижегородского купечества
«Меценаты и жулики» - история нижегородского купечества
«Меценаты и жулики» - история нижегородского купечества
«Меценаты и жулики» - история нижегородского купечества
«Меценаты и жулики» - история нижегородского купечества
«Меценаты и жулики» - история нижегородского купечества

Что вы увидите 🤩

  • Набережная Федоровского
  • Ярмарки и Стрелка (панорама)
  • ул. Рождественская
  • площадь Народного Единства
  • Кремль
  • Верхне-Волжская набережная

Во время прогулки я расскажу:

  • что из себя представляло купечество как сословие
  • как трансформировалось социальные основы и почему
  • про купечество на Нижегородской ярмарке и ее влияние на развитие торговли
  • как чиновники через купечество «отмывали» нетрудовые доходы
  • что значило «быть купцом»
  • про гильдейская реформу, взносы и подушную подать (сколько, за что и как)
  • как государство регулировало купечество и следило за их доходами
  • про семейный уклад в купеческих семьях и как он менялся в поколениях
  • истории самых богатых династий Нижнего, на чем делались деньги, на что тратили, судьбы потомков
  • какие способы применяли купцы для извлечения прибыли (аферы, фальсификат, мошенничество, нетрадиционные способы продвижения товаров)
  • что почем? (сколько стоили товары и услуги в XIX веке и что могли позволить купить на зарплату горожане)
  • Кроме того вы увидите в каких условиях купцы жили и работали (дома, особняки, конторы). Познакомитесь с благотворительными проектами и узнаете как они влияли на судьбы нижегородцев.

Цены на экскурсию

Для одного человекаДля 2 человекДля 3 человекДля 4 человекДля 5 человек
Стандартный билет
2 000 ₽
2 600 ₽
3 600 ₽
4 800 ₽
6 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • фотоматериалы
Что не входит
  • Еда и напитки
Где начинаем и завершаем
Начало: переулок Крутой, 7
Завершение: Рождественская, 13
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по удобному графику
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно по удобному графику

Алексей З.
Алексей З.
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