про купечество на Нижегородской ярмарке и ее влияние на развитие торговли
как чиновники через купечество «отмывали» нетрудовые доходы
что значило «быть купцом»
про гильдейская реформу, взносы и подушную подать (сколько, за что и как)
как государство регулировало купечество и следило за их доходами
про семейный уклад в купеческих семьях и как он менялся в поколениях
истории самых богатых династий Нижнего, на чем делались деньги, на что тратили, судьбы потомков
какие способы применяли купцы для извлечения прибыли (аферы, фальсификат, мошенничество, нетрадиционные способы продвижения товаров)
что почем? (сколько стоили товары и услуги в XIX веке и что могли позволить купить на зарплату горожане)
Кроме того вы увидите в каких условиях купцы жили и работали (дома, особняки, конторы). Познакомитесь с благотворительными проектами и узнаете как они влияли на судьбы нижегородцев.
Цены на экскурсию
Для одного человека
Для 2 человек
Для 3 человек
Для 4 человек
Для 5 человек
Стандартный билет
2 000 ₽
2 600 ₽
3 600 ₽
4 800 ₽
6 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
услуги гида
фотоматериалы
Что не входит
Еда и напитки
Где начинаем и завершаем
Начало: переулок Крутой, 7
Завершение: Рождественская, 13
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по удобному графику
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.