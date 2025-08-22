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В то время, когда Макарьевская ярмарка превратила захолустный прибрежный район города в центр торговли и сделала Нижний Новгород знаменитым не только на всю читать дальше уменьшить Россию, но и за ее пределами. Мы пройдем по старинным красивейшим местам, по одному из двух маршрутов на выбор. Вы узнаете про «Нижегородский карман России», тех, кто этот «карман» наполнял, и многое другое. Во время экскурсии мы окунемся в XIX век.В то время, когда Макарьевская ярмарка превратила захолустный прибрежный район города в центр торговли и сделала Нижний Новгород знаменитым не только на всю 5 16 отзывов

Алексей Ваш гид в Нижнем Новгороде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 9000 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 16 отзывов 1 час 45 минут 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Во время прогулки я расскажу: что из себя представляло купечество как сословие • как трансформировалось социальные основы и почему • про купечество на Нижегородской ярмарке и ее влияние на развитие торговли • как чиновники через купечество «отмывали» нетрудовые доходы • что значило «быть купцом» • про гильдейская реформу, взносы и подушную подать (сколько, за что и как) • как государство регулировало купечество и следило за их доходами • про семейный уклад в купеческих семьях и как он менялся в поколениях • истории самых богатых династий Нижнего, на чем делались деньги, на что тратили, судьбы потомков • какие способы применяли купцы для извлечения прибыли (аферы, фальсификат, мошенничество, нетрадиционные способы продвижения товаров) • что почем? (сколько стоили товары и услуги в XIX веке и что могли позволить купить на зарплату горожане) Кроме того вы увидите в каких условиях купцы жили и работали (дома, особняки, конторы). Познакомитесь с благотворительными проектами и узнаете как они влияли на судьбы нижегородцев.

Ежедневно по удобному графику, 7 дней в неделю в рамках свободных дат и времени моего календаря занятостм Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Набережная Федоровского

Ярмарки и Стрелка (панорама)

Ул. Рождественская

Площадь Народного Единства

Кремль (панорама) Что включено Услуги гида

Фотоматериалы Что не входит в цену Еда и напитки Где начинаем и завершаем? Начало: Переулок Крутой, 7 Завершение: Рождественская, 13 Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно по удобному графику, 7 дней в неделю в рамках свободных дат и времени моего календаря занятостм Экскурсия длится около 1 часа 45 минут Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.