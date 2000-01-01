Во время экскурсии мы окунемся в XIX век.



В то время, когда Макарьевская ярмарка превратила захолустный прибрежный район города в центр торговли и сделала Нижний Новгород знаменитым не только на всю Россию, но и за ее пределами.



Мы пройдем по старинным красивейшим местам, по одному из двух маршрутов на выбор.



Вы узнаете про «Нижегородский карман России», тех, кто этот «карман» наполнял, и многое другое.