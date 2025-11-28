Давайте начнем с кремля — с того места, где Нижний родился.
И проследим, как военное укрепление обрастали у подножия холма лавками, особняками купцов, храмами и гостиницами.
Вы выясните, что прятали в тайных подземельях, какие легенды хранят старинные башни и где Пушкин и Горький находили вдохновение. С аудиоэкскурсией вы исследуете Старый город в комфортном темпе.
И проследим, как военное укрепление обрастали у подножия холма лавками, особняками купцов, храмами и гостиницами.
Вы выясните, что прятали в тайных подземельях, какие легенды хранят старинные башни и где Пушкин и Горький находили вдохновение. С аудиоэкскурсией вы исследуете Старый город в комфортном темпе.
Описание аудиогида
Вы узнаете:
- Кто и как защищал стены кремля от врагов на протяжении веков
- Где скрывались тайные подземные ходы и что в них хранилось
- За что Романовы были благодарны Минину
- Зачем Горький бывал в ночлежном доме Бугрова
- Как чугунные галоши связаны с соляной аферой
- Как «усатая дама» в усадьбе на Рождественской вдохновила Пушкина
- Что после революции нашли в одной тайной комнате
На маршруте: Дмитровская башня — Никольская башня — музей «Город Горький — фронту» — Михайло-Архангельский собор — Дом Советов — Арсенал — Смотровая площадка — Скоба — Дом Рукавишникова — Пассаж Блиновых — Усадьба Строгановых — Рождественская церковь — Часы и 17 делений — Усадьба Голицыных
Организационные детали
Обратите внимание: эта аудиоэкскурсия проходит без сопровождения гида
- После бронирования экскурсии на сайте я пришлю вам ссылку на доплату. После 100% оплаты вы получите ссылку на Telegram-бот. Доступ откроется на один аккаунт и останется у вас навсегда
- Вам потребуется заряженный гаджет с доступом в интернет
- Все объекты вы осмотрите снаружи
- Аудиоэкскурсия подходит для участников любого возраста
- В качестве бонуса после бронирования вы получите карту вкусных мест в Нижнем Новгороде
- Дополнительно (по желанию) оплачивается посещение кремлёвской стены по боевому ходу — 500 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 13222 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
Групповая
до 14 чел.
Надёжный Нижний: экскурсия по кремлю
Исследуйте территорию Нижегородского кремля, узнавая его историю и наслаждаясь видами на Волгу и Оку. Викторина поможет закрепить знания
Начало: На пл. Минина и Пожарского
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 17:30, в субботу и воскресенье в 10:00
28 ноя в 17:30
3 дек в 17:30
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Величественный Нижегородский кремль
Узнайте, что скрывают стены одного из крупнейших кремлей России. Оцените величие древних башен и откройте для себя уникальные истории
Начало: В начале Большой Покровской улицы
3 дек в 08:00
4 дек в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Зимняя экскурсия по Нижегородскому кремлю
Откройте для себя зимний Нижний Новгород с эксклюзивной экскурсией по Нижегородскому кремлю и его тайнам
Начало: На пл. Минина и Пожарского
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
2600 ₽ за всё до 10 чел.