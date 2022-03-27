Что вас ожидает

Купеческий Нижний Новгород

Мы пройдем по старинным улицам, сохранившим богатое культурное наследие: Малой и Большой Покровской, Ильинской, переулкам Крутому и Добролюбова. Погрузимся в атмосферу Нижнего Новгорода XVII — начала XX веков и поговорим о том, какие события происходили в городе в этот период. А еще мы расскажем о местных купцах: их добрых делах и историях успеха.

Погружение в прошлое

Вы полюбуетесь церковью Вознесения Господня и узнаете, почему ее называют «ильинская свеча». Раскроете секрет дедушки Горького и увидите музей детства писателя «Домик Каширина». Рассмотрите старинные дома купцов Башкировых, Иконникова, Рябининой, Сироткина, Олисова и Рукавишникова. Кроме того, заглянете в квартал со сказочным названием Започаинье, живописно расположившийся под кремлевским холмом.

Организационные детали