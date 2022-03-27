Нижний Новгород - город с купеческим размахом

Погулять по старинным улицам, полюбоваться купеческими особняками и раскрыть истории их владельцев

Индивидуальная
Мы поговорим о купечестве Нижнего Новгорода: от истоков до исчезновения.

Расшифруем особенности архитектуры местных особняков и представим, как жили в них люди несколько веков назад.

А также посетим район Започаинье, сохранивший колорит Старого города.
Нижний Новгород - город с купеческим размахом
Нижний Новгород - город с купеческим размахом
Нижний Новгород - город с купеческим размахом
Нижний Новгород - город с купеческим размахом
Нижний Новгород - город с купеческим размахом
Нижний Новгород - город с купеческим размахом
Нижний Новгород - город с купеческим размахом
Нижний Новгород - город с купеческим размахом
Нижний Новгород - город с купеческим размахом
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Что вас ожидает

Купеческий Нижний Новгород

Мы пройдем по старинным улицам, сохранившим богатое культурное наследие: Малой и Большой Покровской, Ильинской, переулкам Крутому и Добролюбова. Погрузимся в атмосферу Нижнего Новгорода XVII — начала XX веков и поговорим о том, какие события происходили в городе в этот период. А еще мы расскажем о местных купцах: их добрых делах и историях успеха.

Погружение в прошлое

Вы полюбуетесь церковью Вознесения Господня и узнаете, почему ее называют «ильинская свеча». Раскроете секрет дедушки Горького и увидите музей детства писателя «Домик Каширина». Рассмотрите старинные дома купцов Башкировых, Иконникова, Рябининой, Сироткина, Олисова и Рукавишникова. Кроме того, заглянете в квартал со сказочным названием Започаинье, живописно расположившийся под кремлевским холмом.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Маршрут заканчивается у музея «Домик Каширина». По желанию вы сможете самостоятельно посетить его после экскурсии.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Сергию Радонежскому
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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