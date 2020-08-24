1 отзыв оставили туристы

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Купеческий шик Нижнего Новгорода

Приготовьтесь увидеть Нижний Новгород таким, каким он был во времена своего расцвета и величия. Чтобы перенестись на пару веков назад, мы прогуляемся по Большой Покровской и Рождественской улицам, где лучше всего сохранились пышные купеческие особняки. Вы увидите помпезный дом Рукавишниковых, украшенный статуями и барельефами, пройдете мимо одного из красивейших городских банков, рассмотрите нижегородские театры и другие памятники купеческой эпохи. А у Рождественской (Строгановской) церкви узнаете, почему этот храм прогневал самого Петра I.

Шкатулка городских историй

По пути вы услышите любопытные истории 📖 о купцах-нижегородцах и знаменитых личностях, гостивших здесь: например, поговорим о визите в Нижний Новгород Льюиса Кэрролла, и даже посмотрим на дом, в котором он останавливался. Прогуливаясь по зеленой площади Горького, обсудим, почему город 🏙️ долгое время носил имя писателя. А еще вспомним нижегородские легенды, обсудим, чем жил город во времена купечества, полюбуемся речными просторами с Благовещенской площади и с удачного ракурса сфотографируем панораму Нижнего Новгорода.

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