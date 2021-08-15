1 отзыв оставили туристы

Нижний Новгород - это город с богатой историей, который на протяжении веков привлекал купцов и путешественников. На этой индивидуальной экскурсии по Большой Покровской и Рождественской улицам можно увидеть сохранившиеся купеческие особняки и театры, узнать о визите Льюиса Кэрролла и других знаменитостей. Путешествие по улицам города позволит ощутить дух золотого века и насладиться панорамными видами с Благовещенской площади

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Купеческий шик Нижнего Новгорода

Приготовьтесь увидеть Нижний Новгород таким, каким он был во времена своего расцвета и величия. Чтобы перенестись на пару веков назад, мы прогуляемся по Большой Покровской и Рождественской улицам, где лучше всего сохранились пышные купеческие особняки. Вы увидите помпезный дом Рукавишниковых, украшенный статуями и барельефами, пройдете мимо одного из красивейших городских банков, рассмотрите нижегородские театры и другие памятники купеческой эпохи. А у Рождественской (Строгановской) церкви узнаете, почему этот храм прогневал самого Петра I.

Шкатулка городских историй

По пути вы услышите любопытные истории о купцах-нижегородцах и знаменитых личностях, гостивших здесь: например, поговорим о визите в Нижний Новгород Льюиса Кэрролла, и даже посмотрим на дом, в котором он останавливался. Прогуливаясь по зеленой площади Горького, обсудим, почему город долгое время носил имя писателя. А еще вспомним нижегородские легенды, обсудим, чем жил город во времена купечества, полюбуемся речными просторами с Благовещенской площади и с удачного ракурса сфотографируем панораму Нижнего Новгорода.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, позаботьтесь об удобной обуви и бутылочке воды

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды

Обратите внимание: экскурсию нужно оплатить полностью заранее. Предоплата вносится на сайте, оставшаяся часть — в офисе организатора наличными, либо дистанционно переводом по карте (до 17:00 накануне дня экскурсии).