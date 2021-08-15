1 отзыв оставили туристы

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Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц

Ощутите дух купеческой эпохи, исследуя архитектурные шедевры и слушая увлекательные истории о знаменитых гостях города
Нижний Новгород - это город с богатой историей, который на протяжении веков привлекал купцов и путешественников.

На этой индивидуальной экскурсии по Большой Покровской и Рождественской улицам можно увидеть сохранившиеся купеческие особняки и театры, узнать о визите Льюиса Кэрролла и других знаменитостей.

Путешествие по улицам города позволит ощутить дух золотого века и насладиться панорамными видами с Благовещенской площади
4.6
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Роскошные купеческие особняки
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 🎭 Театры и архитектурные памятники
  • 🌿 Прогулка по зелёным площадям
  • 📸 Уникальные фоторакурсы города
Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц
Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц
Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц

Что можно увидеть

  • Дом Рукавишниковых
  • Рождественская церковь
  • Большая Покровская улица
  • Рождественская улица
  • Благовещенская площадь

Описание экскурсии

Купеческий шик Нижнего Новгорода

Приготовьтесь увидеть Нижний Новгород таким, каким он был во времена своего расцвета и величия. Чтобы перенестись на пару веков назад, мы прогуляемся по Большой Покровской и Рождественской улицам, где лучше всего сохранились пышные купеческие особняки. Вы увидите помпезный дом Рукавишниковых, украшенный статуями и барельефами, пройдете мимо одного из красивейших городских банков, рассмотрите нижегородские театры и другие памятники купеческой эпохи. А у Рождественской (Строгановской) церкви узнаете, почему этот храм прогневал самого Петра I.

Шкатулка городских историй

По пути вы услышите любопытные истории о купцах-нижегородцах и знаменитых личностях, гостивших здесь: например, поговорим о визите в Нижний Новгород Льюиса Кэрролла, и даже посмотрим на дом, в котором он останавливался. Прогуливаясь по зеленой площади Горького, обсудим, почему город долгое время носил имя писателя. А еще вспомним нижегородские легенды, обсудим, чем жил город во времена купечества, полюбуемся речными просторами с Благовещенской площади и с удачного ракурса сфотографируем панораму Нижнего Новгорода.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, позаботьтесь об удобной обуви и бутылочке воды
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды

Обратите внимание: экскурсию нужно оплатить полностью заранее. Предоплата вносится на сайте, оставшаяся часть — в офисе организатора наличными, либо дистанционно переводом по карте (до 17:00 накануне дня экскурсии).

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Большой Покровской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 27154 туристов
Наша команда работает на туристическом рынке с 1990 года. За это время успела получить множество наград и призов. Лучшие гиды города расскажут вам о жизни, культуре и традициях Нижнего Новгорода, покажут вам все его достопримечательности и помогут оставить самые приятные впечатления о поездке!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Специально выбрали эту экскурсию, так как очень любим просто бродить по улицам неизвестного города для первого знакомства. Полностью соответствовало нашим ожиданиями: Нашим гидом была прекрасная Марина Александровна. Рассказывала интересно, с
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юмором, с цитатами как из литературных источников, так и из народного фольклора. Прислушалась ко всем нашим пожеланиям относительно маршрута и акцентов повествования. Увлечённый, знающий и любящий НИжний Новгород гид. Надеемся ещё раз посетить этот прекрасный город и снова обратимся к вам за новыми знаниями о нем.

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В
Добрый день! Большое спасибо экскурсоводу Игорю за проведенное с нами время! Интересный рассказ о любимом городе, легкая, интересная и в то же время насыщенная информацией подача материала, доброжелательность, хорошее знание материала, интересные факты и умение подстраиваться под экскурсантов! Мы не первый раз в Нижнем, но все равно узнали немало нового и интересного. Молодец! Обязательно порекомендуем Игоря друзьям.
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А
Экскурсию проводила Наталья. Очень хорошая экскурсия получилась. Грамотно и с большим знанием материала. Спасибо большое!
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А
Были на экскурсии семьей с гидом Анной Геннадьевной, все прошло душевно и содержательно. Спасибо ей!
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О
Ольга Викторовна прекрасный и знающий экскурсовод. Было очень интересно, узнали много нового! Спасибо!
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Дмитрий
Увлекательная пешая инструкция
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