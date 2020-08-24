1 отзыв оставили туристы

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Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц

Погрузиться в купеческое прошлое города на прогулке по Большой Покровской и Рождественской улицам

3
1 отзыв
Алексей
Алексей – экскурсионное агентство из Нижнего Новгорода
Нижний Новгород, стоящий на пересечении речных торговых путей, многие столетия был центром притяжения купечества.

На прогулке 👣 по Большой Покровской и Рождественской улицам вам откроется, пожалуй, самая колоритная грань города: дошедшие до наших дней роскошные особняки, дома и театры, за фасадами которых скрываются легенды золотой эпохи Нижнего Новгорода.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц
Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц

Что вас ожидает

Купеческий шик Нижнего Новгорода
Приготовьтесь увидеть Нижний Новгород таким, каким он был во времена своего расцвета и величия. Чтобы перенестись на пару веков назад, мы прогуляемся по Большой Покровской и Рождественской улицам, где лучше всего сохранились пышные купеческие особняки. Вы увидите помпезный дом Рукавишниковых, украшенный статуями и барельефами, пройдете мимо одного из красивейших городских банков, рассмотрите нижегородские театры и другие памятники купеческой эпохи. А у Рождественской (Строгановской) церкви узнаете, почему этот храм прогневал самого Петра I.

Шкатулка городских историй
По пути вы услышите любопытные истории 📖 о купцах-нижегородцах и знаменитых личностях, гостивших здесь: например, поговорим о визите в Нижний Новгород Льюиса Кэрролла, и даже посмотрим на дом, в котором он останавливался. Прогуливаясь по зеленой площади Горького, обсудим, почему город 🏙️ долгое время носил имя писателя. А еще вспомним нижегородские легенды, обсудим, чем жил город во времена купечества, полюбуемся речными просторами с Благовещенской площади и с удачного ракурса сфотографируем панораму Нижнего Новгорода.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, позаботьтесь об удобной обуви и бутылочке воды
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
Начало и место завершения
🚩 на Большой Покровской
Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц
Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц
Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц
Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц
Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц
Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц
Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц
Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц
Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц
Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей. Я — организатор экскурсий. Наша команда работает на туристическом рынке с 1990 года и за это время успела получить множество наград и призов. Лучшие гиды города расскажут вам о жизни, культуре и традициях Нижнего Новгорода, покажут вам все его достопримечательности и помогут оставить самые приятные впечатления о поездке!
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1 отзыв оставили туристы

Надежда
24 августа 2020
Гид знает много информации, но подача малоинтересная. В целом показал все значимые места, маршрут хороший, но однотипные рассказы про дома, в итоге мало что запомнилось.

Алексей проводит ещё 5 экскурсий

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