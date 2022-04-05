Нижегородские этюды

Познавательный тур по Нижегородской земле

4.7
3 отзыва
Познавательный тур по Нижегородской земле. Главные достопримечательности Нижнего Новгорода, древнейший город Городец, родовая усадьба великого писателя А. С. Пушкина, святые места в Дивеево.
Нижегородские этюды
Нижегородские этюды
Нижегородские этюды
Нижегородские этюды
Нижегородские этюды
Нижегородские этюды
Нижегородские этюды
Нижегородские этюды
Нижегородские этюды
Нижегородские этюды
Нижегородские этюды
Нижегородские этюды
Нижегородские этюды
Нижегородские этюды
Нижегородские этюды
Нижегородские этюды
Нижегородские этюды
Нижегородские этюды
Нижегородские этюды
Нижегородские этюды
Нижегородские этюды
Нижегородские этюды
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Что вас ожидает 🤩

Знаменитые Пушкинские места
Знаменитые Пушкинские места
Прогуляемся по старинным паркам, почувствуем очарование той далёкой эпохи и прикоснемся к тайне пушкинского вдохновения
Промыслы Нижегородской области
Промыслы Нижегородской области
Познакомимся с различными произведениями древней русской живописи, изделиями городецкой росписи, различной вышивкой, резьбой по дереву, гончарными изделиями и жбанниковской свистулькой
Неприступный Нижегородский Кремль
Неприступный Нижегородский Кремль
Совершим увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю. За всю историю существования он ни разу не был захвачен.
Дух старинного купеческого городка
Дух старинного купеческого городка
В Городце едва ли не каждый дом уникален и украшен ажурной резьбой
Дивеево
Дивеево
Пройдем по территории Дивеевского монастыря, ознакомимся с его историей и обычаями в монастыре

Программа тура по дням

1 день

Город над Волгой и Окой

08:00 и 11:10 – встреча в центральном зале Московского вокзала справа от главного выхода в город около магазина «Роспечать».

Трансфер в гостиницу, вещи сдаются в камеру хранения.

Самостоятельное заселение в гостиницу после 14:00.

11:50 либо 13:50 – сбор в холле гостиницы на экскурсию (при встрече будет распределение людей по времени).

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 3 часа).

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду вы познакомитесь с историей города, основанного восемь веков назад.

Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М. Горькому и др., посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века.

Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным, посетите площади Минина и Пожарского, М. Горького, Сенную и др., побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города.

В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.

После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю.

Это уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в., которое являлось одним из важнейших элементов в обороне города.

За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.

Здесь расположен старейший Нижегородский Собор – Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина.

С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор».

Экскурсия заканчивается в Кремле – свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.

Город над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и Окой
2 день

Дивеево. Арзамас

Завтрак в гостинице
8:00 – сбор в холле гостиницы на экскурсию
Экскурсия в Дивеево + Арзамас

Обзорная экскурсия по Арзамасу. Основное средоточие религиозных сооружений Арзамаса находится на соборной площади, недаром она так называется. Величественный пятиглавый Воскресенский кафедральный собор и церковь живоносного источника, и комплекс Никольского женского монастыря, где находится чудотворная икона «избавление от бед».

Переезд в Дивеево

Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря. Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре. Затем вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор. В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи. Свободное время для подачи записок и треб. Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима.

Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших». Про Канавку завещал батюшка Серафим Саровский: «Когда век-то кончится, сначала станет антихрист с храмов кресты снимать да монастыри разорять, и все монастыри разорит! А к вашему-то подойдет, а Канавка-то и станет от земли до неба, ему и нельзя к вам взойти-то, нигде не допустит Канавка, так прочь и уйдет. Кто Канавку эту с молитвой пройдет, да полтораста «Богородиц» прочтет, тому всё тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев».

Вы сможете зайти в одну из трапезных на территории монастыря и купить монастырские пироги, хлеб, блины.

Свободное время для питания

После этого вас ждет поездка на источник (Казанский или матушки Александры), набор святой воды, купание в источнике (по желанию). Для купания необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам).

19:00 – ориентировочное возвращение в Нижний Новгород

Дивеево. АрзамасДивеево. АрзамасДивеево. АрзамасДивеево. Арзамас
3 день

Главные улицы Нижнего Новгорода

Завтрак в гостинице.

12:50 Сбор в холле гостиницы на экскурсию.

Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду.

Большая Покровская улица — главная улица Нижнего Новгорода. Расположена в историческом центре города. Связывает 4 площади: Минина и Пожарского, Театральную, Горького и Лядова. Оформилась как главная улица города к концу XVIII века. До 1917 года считалась дворянской. После революции улица была переименована и стала носить имя революционера Я. М. Свердлова и в народе именовалась просто «Свердловкой». До 1980-х годов улица была проезжей и в начале 80-х её сделали пешеходной. После распада Советского Союза улице было возвращено имя Большой Покровской. В 2004 году улица была полностью реконструирована. Её замостили брусчаткой, а вдоль обеих сторон установили бронзовые скульптуры. Наиболее популярными являются скульптура «Весёлой козы» напротив театра Драмы и скульптура Городового на площади Минина и Пожарского.

Сегодня прогулочная улица превратилась в настоящий музей, вымощенную брусчаткой и гранитом, пестрящую кафетериями, ресторанами, магазинами улицу со старинными особняками и усадьбами, которую как бы открывает бронзовый городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города. Улица Рождественская — одна из древнейших и красивейших в Нижнем Новгороде. Здесь сохранилось много больших и красивых каменных домов, история которых начинается ещё в середине XVIII века. По официальным данным, здесь насчитывается порядка 35 памятников архитектуры. Основная достопримечательность улицы — Рождественская церковь.

Улица Рождественская — вторая по значимости улица города после Большой Покровской, место сосредоточия ресторанов, кафе и ночной жизни Нижнего Новгорода вместе с прилегающей площадью Маркина и Нижневолжской набережной.

Улица соединяет площадь Народного единства перед Кремлём с площадью перед Благовещенским монастырём.

16:00 – экскурсия заканчивается на ул. Рождественская - свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.

Главные улицы Нижнего НовгородаГлавные улицы Нижнего НовгородаГлавные улицы Нижнего Новгорода
4 день

Большое Болдино - по Пушкинским местам

Завтрак в гостинице.

7:10 - сбор в холле гостиницы на экскурсию.

Экскурсия в музей – заповедник А. С. Пушкина «Болдино»

Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино» – одно из самых знаменитых пушкинских мест России.

В старинном селе Большое Болдино Нижегородской губернии находится родовая усадьба поэта – памятник культуры федерального значения.

Здесь сохранился подлинный господский дом, где жил поэт, приезжая в Болдино, восстановлены флигель (вотчинная контора) и хозяйственные постройки, а также усадебный парк со старинными прудами и деревьями, оставшимися с пушкинских времен.

Неторопливая прогулка по старинным паркам позволит почувствовать очарование той далёкой эпохи, прикоснуться к тайне пушкинского вдохновения.

Экспозиция дома-музея посвящена пребыванию Пушкина в Большом Болдино.

В комнатах, где останавливался поэт, воссозданы интерьеры, которые позволяют представить атмосферу его болдинского жилья.

Весь комплекс усадьбы воссоздан на основе архивных документов и данных археологических раскопок, была отреставрирована каменная церковь Успения, которая строилась еще дедом Александра Сергеевича Пушкина и была освящена в год рождения будущего поэта.

Свободное время для питания.

В окрестностях Болдина на шести глубоких оврагах находится живописная роща Лучинник.

По преданию, она была любимым местом прогулок поэта.

Вы посетите село Львовка, усадьба в котором также входит в мемориальный комплекс музея-заповедника.

Со времен ее последнего владельца, сына поэта Александра Александровича Пушкина, сохранились дом, аллеи усадебного парка, церковно-приходская школа, частично уцелевшая деревянная церковь Святого Александра Невского.

20:00 – ориентировочное возвращение в Нижний Новгород

Шереметевский замок + оз. Светлояр (экскурсия предлагается в период с мая по октябрь)

Завтрак в гостинице.

7:00 - сбор в холле гостиницы на экскурсию.

Экскурсия в Шереметевский замок + оз. Светлояр.

Экскурсия по Шереметевскому замку.

Замок Шереметева называют «жемчужиной Поволжья».

С зубчатыми башнями и цветными витражами, он похож на средневековый и привлекает своей своеобразной красотой.

Этот замок удивителен, прежде всего, своей родословной.

Его владельцами были Василий Петрович и Ольга Дмитриевна Шереметевы — потомки известного рода.

Ольга приходилась родной сестрой Михаилу Скобелеву — генералу, знаменитому герою Шипки.

Замок, возведенный по проекту немецкого архитектора Рудольфа Мюллера в стиле поздней неоготики, имеет также черты готического, восточного, романского и древнерусского стилей.

Сочетание красного и черного кирпича с белокаменными деталями просто завораживает.

Южный вход ведет в зимний сад со стеклянным куполом. Комнаты замка имели собственное назначение.

Среди них известный кабинет генерала Скобелева с богатейшей коллекцией оружия.

Интерьер другого зала, исполненного в восточном стиле, напоминал персидский.

В нем сохранились цветные мраморные колонны, привезенные из Италии, на инструктированном цветном мраморном полу — арабские росписи.

Есть также Картинная галерея, Дубовая комната.

Как правило, все бывшие господские комнаты связывали между собой специальные переходы с винтовыми лестницами.

В усадьбе Шереметевых большая парковая зона, на её территории находится Михайло-Архангельский собор, который восхищает своей архитектурой и убранством.

Свободное время для питания.

Переезд в с. Владимирское.

Озеро Светлояр – это один из самых фантастических уголков Нижегородской области, памятник природы федерального значения.

Его глубина достигает 36 метров, это самое глубокое озеро Нижегородской области.

Ученые до сих пор не могут определиться с точным происхождением объекта.

Одна из легенд – это загадочное погружение града Китежа, который упорно противостоял войскам хана.

Вы можете обойти озеро, загадав желание, погулять по территории или просто искупаться.

21:00 – ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.

Большое Болдино - по Пушкинским местамБольшое Болдино - по Пушкинским местамБольшое Болдино - по Пушкинским местам
5 день

Городец - древнейший город земли Нижегородской

Завтрак в гостинице.

8:30 – сбор в холле гостиницы на экскурсию (сдача номеров, вещи с собой и после экскурсии сразу трансфер на ж/д вокзал).

Экскурсия в Городец.

Экскурсия начинается с посещения древнейшего памятника русского оборонного зодчества XII века – земляных валов.

Этот памятник был сохранён по указанию Екатерины II с помощью высадки на них субтропических сосен, которые обладают мощной корневой системой.

Во время обзорной экскурсии по Городцу вы побываете в так называемом «музейном квартале» Городца, где едва ли не каждый дом уникален, украшен ажурной резьбой, а все вместе эти улочки воссоздают дух старинного купеческого городка.

Посещение территории Феодоровского монастыря.

Феодоровский монастырь – мужской монастырь в Городце, с которым связано обретение одноимённой иконы Богоматери.

В монастыре находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России.

Вы прогуляетесь по красивой ухоженной территории монастыря, познакомитесь с его историей и традициями.

Экскурсия в музейно-туристическом комплексе «Город Мастеров».

Музейно-туристический комплекс «Город Мастеров» открыл свои двери в январе 2010 года.

В ходе экскурсии вы познакомитесь с различными промыслами Нижегородской области: произведениями древней русской живописи, изделиями городецкой росписи, золотной вышивкой, вышивкой в стиле гипюр, резьбой по дереву, гончарными изделиями и жбанниковской свистулькой.

Особая ценность архитектурных сооружений в том, что они представляют историю «глухой» домовой резьбы во всем ее богатстве и красоте, с присущей городецким мастерам-резчикам манере.

Экскурсия в музее «Терем русского самовара».

Музей открылся в 2008 году.

Основу коллекции составило собрание самоваров Николая Полякова.

В настоящее время в экспозиции музея более 1000 экспонатов (453самовара и другие чайные предметы).

Самый большой в коллекции самовар – на 53 литра, а самый маленький – на 75 грамм.

Свободное время для питания.

17:00 – туристы прибывают на Московский вокзал.

Городец - древнейший город земли НижегородскойГородец - древнейший город земли НижегородскойГородец - древнейший город земли НижегородскойГородец - древнейший город земли Нижегородской

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

В акции кешбэка участвуют гостиницы: Ибис, Мариотт.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

гостиница1-номестное2-хместное3-хместное
Ibis 3* обычные даты32 20025 50023 800
Ibis 3* праздничные даты39 00029 90027 800
Marriott 4* обычные даты40 20029 50027 400
Marriott 4* праздничные даты53 00035 50033 000

Праздничными заездами являются: 11.06.22 – 13.06.22, 19.08.22 – 21.08.22, 04.11.22 – 06.11.22

Варианты проживания

Отель Ibis

4 ночи

Современный отель расположен в Нижнем Новгороде, всего в 5 минутах ходьбы от Покровской улицы, исторического торгового центра города. К услугам гостей звукоизолированные номера с телевизором с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi, а также круглосуточный снэк-бар.

В каждом номере отеля «Ibis Нижний Новгород» с элегантным деревянным полом установлен кондиционер и обустроена ванная комната с просторным душем.

В ресторане Ibis Kitchen, оформленном в средиземноморском стиле, для гостей сервируют различные виды завтрака и подают блюда по меню. В ресторане также предлагают блюда традиционной китайской кухни. Бар Ibis Kitchen работает круглосуточно.

В лобби отеля «Ibis Нижний Новгород» можно воспользоваться бесплатными компьютерами с доступом в интернет. Стойка регистрации открыта круглосуточно.

Нижегородский кремль находится всего в 1,5 км от отеля «Ibis Нижний Новгород». До знаменитой художественной галереи Нижнего Новгорода — менее 2 км.

Отель IbisОтель IbisОтель IbisОтель IbisОтель IbisОтель Ibis

Отель Courtyard by Marriott

4 ночи

Отель «Courtyard by Marriott Нижний Новгород Сити Центр» с фитнес-центром находится в 20 минутах ходьбы от Нижегородского кремля. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi и оборудована бесплатная частная парковка.

В числе удобств всех номеров кондиционер, электрический чайник, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами и место для работы. Ванные комнаты укомплектованы феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

К услугам гостей отеля ресторан и круглосуточная стойка регистрации.

Отель Courtyard by MarriottОтель Courtyard by MarriottОтель Courtyard by MarriottОтель Courtyard by MarriottОтель Courtyard by MarriottОтель Courtyard by Marriott

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в гостинице Ibis 3* или Marriott 4* с завтраком шведский стол
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Нижнего Новгорода и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги и экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Нижний Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
5 апр 2022
Наше 5-дневное путешествие "Нижегородские этюды" прошел, вернее, пролетел очень быстро!!! Гостиница Ibis 3*- вполне приличная гостиница,все необходимое есть. Нет холодильника, но обошлись.
Приличные завтраки, шведский стол. Расположена очень удачно. Все экскурсии прекрасно организованы. Гиды,влюбленные в свое дело и свой город!!! Марина Викторовна - нас встречала в первый обзорный день и провожала посещением Городца. Ольга Владимировна - экскурсия в Дивеево. Забота о каждом туристе - ее жизненное кредо! Если не ошибаюсь, Мария Владимировна, провела нас по главным улицам города. Болдино - конечно далековато, но хотя бы один раз в жизни побывать там, где ходил, творил Пушкин, надо!!! Столько много информации за пять дней!!!! Мы тоже влюбились в город и конечно приедем вновь!!!
Е
4 июля 2022
Все организовано без нареканий, поездка понравилась
П
7 июня 2022
Тур очень понравился. Единственное, что немного подпортило отдых - поломка автобуса при поездке в Дивеево (вместо 19ч. вернулись в гостиницу в 22.15). И как пожелание организаторам: экскурсоводы замечательные, очень интересно рассказывающие, много знающие, но при таких больших сборных группах для проведения экскурсий на улице нужен микрофон.
Все остальное - проживание, питание, экскурсии. на высоком уровне. Спасибо за отдых!

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