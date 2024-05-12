Туры в Дивеево из Нижнего Новгорода

Найдено 10 туров в категории «Дивеево» в Нижнем Новгороде, цены от 10 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
18 отзывов
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
«Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 10 800 за человека
Нижегородские этюды
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Нижегородские этюды
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Мы посетим все главные достопримечательности Нижнего Новгорода и святые места в Дивеево и Арзамасе»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 32 800 за человека
По Нижегородскому краю. Осень и зима
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
По Нижегородскому краю. Осень и зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Посетим главные достопримечательности Нижнего Новгорода, древнейший город Городец, Арзамас и Дивеево»
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 16 800 за человека
Нижегородские этюды. Осень и зима
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Нижегородские этюды. Осень и зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Мы посетим все главные достопримечательности Нижнего Новгорода и святые места в Дивеево и Арзамасе»
25 сен в 10:00
2 окт в 10:00
от 32 800 за человека
Нижегородские этюды. Весенний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Нижегородские этюды. Весенний тур
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Мы посетим все главные достопримечательности Нижнего Новгорода и святые места в Дивеево и Арзамасе»
5 мар в 10:00
15 мар в 10:00
от 32 800 за человека
Зимнее очарование Нижегородского края
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Зимнее очарование Нижегородского края
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Вас ждет насыщенная программа – автобусные и пешеходные прогулки по городу, свободное время для личного досуга, святые места в Дивеево, Семенов и Городец, посетим фабрику «Хохломская Роспись» и музей народного быта «Дом Семена Ложкаря»»
2 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 34 300 за человека
Классика Нижегородского края. Нижний Новгород - Дивеево - Городец
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Классика Нижегородского края. Нижний Новгород - Дивеево - Городец
Начало: Нижний Новгород
«Затем отправитесь по святым местам в Дивеево и Арзамас и посетите святой источник, где сможете набрать святой воды и окунуться»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
18 300 за человека
Классика Нижегородского края: Нижний Новгород, Дивеево и Городец
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня 7 часов
Классика Нижегородского края: Нижний Новгород, Дивеево и Городец
Начало: Г. Нижний Новгород, ул. Площадь Революции, 2а
«За время нашего тура вы увидите достопримечательности, познакомитесь с историей и культурой трех городов Нижегородского края — Нижнего Новгорода, Дивеево и Городца»
14 июня в 11:00
21 июня в 11:00
от 18 300 за человека
Благодать дивного Дивеево
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Благодать дивного Дивеево
Начало: Нижний Новгород
«Удивительный тур выходного дня в крупный духовный центр русского православия – город Дивеево и один из самых древних и живописных городов – город Нижний Новгород»
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 10 800 за человека
Благодать дивного Дивеево. Осень-зима
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Благодать дивного Дивеево. Осень-зима
Начало: Нижний Новгород
«Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря»
5 окт в 10:00
12 окт в 10:00
1200010 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    По Нижегородскому краю. Осень и зима
    Отличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводились на высшем уровне! Обязательно воспользуюсь еще туроператором «Большая Страна»
    Отличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводилисьОтличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводилисьОтличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводилисьОтличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводилисьОтличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводились
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    По Нижегородскому краю. Осень и зима
    Все прошло замечательно, организация на высшем уровне. У нас не состоялась поездка в Пешелань (шахта не смогла принять туристов), так
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    сразу же предложили замену или разницу в стоимости вернуть. Мы выбрали замену, но не на целый день, а на вечернюю автобусную экскурсию, а целый день гуляли самостоятельно по городу и посмотрели много того, что не включено в туры. Плюс мы приехали на день раньше тура и тоже ходили самостоятельно полдня. Прилагаю фото из таких пеших прогулок. В любом случае, путешествия на 3,5 дня по Нижнему мало! поедем еще раз обязательно, ну и конечно с Большой Страной, зачем искать другие варианты. Только совет - тренируйте ноги заранее! до 8 км в день (собственных походов, не тура) очень тяжело с непривычки, поэтому не рискнули пройти по стене Кремля 2,2 км с перепадами высот. Каждый возврат в гостиницу - на такси, ноги не шли уже у старшего поколения)))

    Все прошло замечательно, организация на высшем уровне. У нас не состоялась поездка в Пешелань (шахта не
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    По Нижегородскому краю. Осень и зима
    Спасибо! Все хорошо организовано,даже удивительно было для нас. Следующие туры тоже будем заказывать у вас.
  • У
    Усачева
    9 апреля 2024
    Весеннее очарование Нижегородского края
    Я приехала в город одна из моей группы, и все же для меня одной организован трансфер. Спасибо большое.
  • Д
    Дарина
    13 марта 2024
    Весеннее очарование Нижегородского края
    Все хорошо организовано, спасибо Светлане.
  • Т
    Татьяна
    31 января 2024
    Весеннее очарование Нижегородского края
    Произошло небольшое недоразумение с трансфером, но организаторы быстро все исправили, молодцы! Пожелание- для приезжающих рано организовать заселение, а то приходится в холле сидеть и ждать до обеда. (После поезда очень тяжело) В остальном все замечательно. Спасибо за отлично проведенное время.
    Произошло небольшое недоразумение с трансфером, но организаторы быстро все исправили, молодцы! Пожелание- для приезжающих рано организоватьПроизошло небольшое недоразумение с трансфером, но организаторы быстро все исправили, молодцы! Пожелание- для приезжающих рано организоватьПроизошло небольшое недоразумение с трансфером, но организаторы быстро все исправили, молодцы! Пожелание- для приезжающих рано организовать
  • Е
    Елена
    17 января 2024
    Зимнее очарование Нижегородского края
    Добрый день! В целом поездка прошла на позитиве, но есть некоторые моменты, которыми я хотела бы поделиться. Это касается, в основном,
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    принимающей стороны, потому как по описанию экскурсий этого предположить было нельзя. Можно начать прямо с первого дня, со встречи на вокзале в 11 часов утра. Нас загрузили в автобус, мы заехали в свой отель (Ибис), сдали вещи в камеру хранения и отправились на обзорную экскурсию по городу. Все хорошо, все красиво, хоть и очень холодно. НО…. За ВЕСЬ день (в гостиницу нас привезли вечером) нам не дали даже пол-часа, чтобы перекусить. Я так понимаю, что это предусмотрено не было. А с нами были двое мужчин, которые выехали из дома в 5 утра, в поезде выпили чай с бутербродом и до вечера оставались голодными. И ситуация эта повторилась на всех других экскурсиях. В Городце нам посоветовали кафе, в котором было спец. обслуживание (ждали другую группу, которая ЗАРАНЕЕ договорилась об обеде для своих людей). Сами побежали, что-то нашли, перекусили. В Семенове не пошли в дом ложкаря, зашли в магазин, что-то купили, перекусили. И так далее. В Дивеево уже, наученные горьким опытом, взяли бутерброды с собой. Съели их в монастырской трапезной, запив прекрасным чаем. Подвожу итог. Мы люди очень позитивные, и нам этим настроение не испортили. Можно было бы об этом и не писать, НО хочется пожелать принимающей стороне дальнейшего процветания и побольше заботы о людях, которые будут приезжать в славный город Нижний Новгород! Можно ведь составить экскурсию так, чтобы питание получал не только мозг, но и тело? Претензий к экскурсоводам НИКАКИХ! Очень грамотные, знающие и эрудированные люди! Мы получили огромное удовольствие, слушая их. Гостиница Ибис, хоть и трешка, тоже оставила приятное впечатление. У нас плохо работал кондиционер. Сказали на ресепшен, тут же пришел мастер, все починил. Словом, одну звезду сняла за отсутствие возможности питания в течение экскурсий.

  • Ю
    Юрлова
    28 августа 2023
    Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
    Понравилась пешая экскурсия по городу с гидом Дмитрием. Спасибо ему большое.
  • И
    Инна
    3 июня 2023
    Нижегородские этюды
    Спасибо большое! Всё - супер!!! Организация, экскурсии, экскурсоводы, но самое главное и чудесное - это те места, где мы побывали! Сколько неизвестных или забытых событий из истории нашей Родины! Великие Святыни Нижнего, Арзамаса, Дивеево! Спасибо!!!
  • Е
    Елена
    30 апреля 2023
    Нижегородские этюды. Весенний тур
    С "Большой страной" путешествую не первый раз. Очень довольна. Разнообразные маршруты, замечательные гиды. Всем спасибо за интересный и познавательный отдых.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Дивеево»

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  1. Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
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  4. Нижегородские этюды. Осень и зима
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  2. Рождественская улица
  3. Большая Покровская улица
  4. Усадьба Рукавишниковых
  5. Нижегородская канатная дорога
  6. Серафимо-Дивеевский монастырь
Сколько стоит тур в Нижнем Новгороде в июне 2024
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