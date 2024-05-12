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Авторский тур
2 дня
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
«Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 10 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Нижегородские этюды
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Мы посетим все главные достопримечательности Нижнего Новгорода и святые места в Дивеево и Арзамасе»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 32 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По Нижегородскому краю. Осень и зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Посетим главные достопримечательности Нижнего Новгорода, древнейший город Городец, Арзамас и Дивеево»
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 16 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Нижегородские этюды. Осень и зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Мы посетим все главные достопримечательности Нижнего Новгорода и святые места в Дивеево и Арзамасе»
25 сен в 10:00
2 окт в 10:00
от 32 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Нижегородские этюды. Весенний тур
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Мы посетим все главные достопримечательности Нижнего Новгорода и святые места в Дивеево и Арзамасе»
5 мар в 10:00
15 мар в 10:00
от 32 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Зимнее очарование Нижегородского края
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Вас ждет насыщенная программа – автобусные и пешеходные прогулки по городу, свободное время для личного досуга, святые места в Дивеево, Семенов и Городец, посетим фабрику «Хохломская Роспись» и музей народного быта «Дом Семена Ложкаря»»
2 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 34 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Классика Нижегородского края. Нижний Новгород - Дивеево - Городец
Начало: Нижний Новгород
«Затем отправитесь по святым местам в Дивеево и Арзамас и посетите святой источник, где сможете набрать святой воды и окунуться»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
18 300₽ за человека
Авторский тур
2 дня 7 часов
Классика Нижегородского края: Нижний Новгород, Дивеево и Городец
Начало: Г. Нижний Новгород, ул. Площадь Революции, 2а
«За время нашего тура вы увидите достопримечательности, познакомитесь с историей и культурой трех городов Нижегородского края — Нижнего Новгорода, Дивеево и Городца»
14 июня в 11:00
21 июня в 11:00
от 18 300₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Благодать дивного Дивеево
Начало: Нижний Новгород
«Удивительный тур выходного дня в крупный духовный центр русского православия – город Дивеево и один из самых древних и живописных городов – город Нижний Новгород»
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 10 800₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Благодать дивного Дивеево. Осень-зима
Начало: Нижний Новгород
«Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря»
5 окт в 10:00
12 окт в 10:00
1200010 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина12 мая 2024Отличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводились на высшем уровне! Обязательно воспользуюсь еще туроператором «Большая Страна»
- ООльга8 мая 2024Все прошло замечательно, организация на высшем уровне. У нас не состоялась поездка в Пешелань (шахта не смогла принять туристов), так
- ООльга8 мая 2024Спасибо! Все хорошо организовано,даже удивительно было для нас. Следующие туры тоже будем заказывать у вас.
- УУсачева9 апреля 2024Весеннее очарование Нижегородского краяЯ приехала в город одна из моей группы, и все же для меня одной организован трансфер. Спасибо большое.
- ДДарина13 марта 2024Весеннее очарование Нижегородского краяВсе хорошо организовано, спасибо Светлане.
- ТТатьяна31 января 2024Весеннее очарование Нижегородского краяПроизошло небольшое недоразумение с трансфером, но организаторы быстро все исправили, молодцы! Пожелание- для приезжающих рано организовать заселение, а то приходится в холле сидеть и ждать до обеда. (После поезда очень тяжело) В остальном все замечательно. Спасибо за отлично проведенное время.
- ЕЕлена17 января 2024Добрый день! В целом поездка прошла на позитиве, но есть некоторые моменты, которыми я хотела бы поделиться. Это касается, в основном,
- ЮЮрлова28 августа 2023Понравилась пешая экскурсия по городу с гидом Дмитрием. Спасибо ему большое.
- ИИнна3 июня 2023Спасибо большое! Всё - супер!!! Организация, экскурсии, экскурсоводы, но самое главное и чудесное - это те места, где мы побывали! Сколько неизвестных или забытых событий из истории нашей Родины! Великие Святыни Нижнего, Арзамаса, Дивеево! Спасибо!!!
- ЕЕлена30 апреля 2023С "Большой страной" путешествую не первый раз. Очень довольна. Разнообразные маршруты, замечательные гиды. Всем спасибо за интересный и познавательный отдых.
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Дивеево»
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