Авторские 5-дневные туры в Нижний Новгород

Найдено 5 туров в категории «5-дневные туры» в Нижнем Новгороде, цены от 31 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нижегородские этюды
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Нижегородские этюды
Начало: Россия, Нижний Новгород
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 32 800 за человека
Древняя Русь. Автобусный тур по городам Золотого кольца
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Древняя Русь. Автобусный тур по городам Золотого кольца
Начало: Москва
Сегодня в 10:00
22 июня в 10:00
от 31 990 за человека
Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
Начало: г. Нижний Новгород
28 дек в 10:00
от 32 800 за человека
Нижегородские этюды. Осень и зима
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Нижегородские этюды. Осень и зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
25 сен в 10:00
2 окт в 10:00
от 32 800 за человека
Нижегородские этюды. Весенний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Нижегородские этюды. Весенний тур
Начало: Россия, Нижний Новгород
5 мар в 10:00
15 мар в 10:00
от 32 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
    Отличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводились на высшем уровне! Обязательно воспользуюсь еще туроператором «Большая Страна»
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  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
    Все прошло замечательно, организация на высшем уровне. У нас не состоялась поездка в Пешелань (шахта не смогла принять туристов), так
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    сразу же предложили замену или разницу в стоимости вернуть. Мы выбрали замену, но не на целый день, а на вечернюю автобусную экскурсию, а целый день гуляли самостоятельно по городу и посмотрели много того, что не включено в туры. Плюс мы приехали на день раньше тура и тоже ходили самостоятельно полдня. Прилагаю фото из таких пеших прогулок. В любом случае, путешествия на 3,5 дня по Нижнему мало! поедем еще раз обязательно, ну и конечно с Большой Страной, зачем искать другие варианты. Только совет - тренируйте ноги заранее! до 8 км в день (собственных походов, не тура) очень тяжело с непривычки, поэтому не рискнули пройти по стене Кремля 2,2 км с перепадами высот. Каждый возврат в гостиницу - на такси, ноги не шли уже у старшего поколения)))

    Все прошло замечательно, организация на высшем уровне. У нас не состоялась поездка в Пешелань (шахта не
  • И
    Ирина
    11 января 2024
    Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
    Тур в Нижний Новгород «Новогодний калейдоскоп» очень понравился, интересные экскурсии, хорошие гиды, красивый город, отличная гостиница.
  • Н
    Нина
    26 сентября 2023
    Древняя Русь. Автобусный тур по городам Золотого кольца
    Уважаемые организаторы поездки по одному из маршрутов Золотого кольца, большое спасибо за эту экскурсию! Группа была небольшой, даже жаль было
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    расставаться на Ленинградском вокзале 23 августа! Интересный маршрут от Москвы до Суздаля, ранее я лично не бывала в этих исторических местах. Отдельная благодарность Сергею Васильевичу, нашему гиду! Группу он принял как подразделение в армии и заботился обо всех. Интересно рассказывал, даже с каким-то прагматически современным взглядом на события прошлых лет! Автобусный тур хорошо организован, спасибо всем встречающим экскурсоводам в разных городах, хороший стол, прекрасные гостиницы!

  • А
    Алёна
    25 августа 2023
    Древняя Русь. Автобусный тур по городам Золотого кольца
    Здравствуйте. Наш тур "Древняя Русь" с 19 по 23 августа проходил динамично, вкусно, комфортно в окружении приятных воспитанных людей из
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    группы, оригинального и неординарного гида Сергея от принимающей стороны и аккуратного водителя Николая. Единственный минус тура - это город Касимов. Этот экскурс в заброшенный, грязный, жалкий и никому как оказалось неинтересный город, смело надо заменить например на Гусь Хрустальный или вообще убрать из программы.

  • Т
    Татьяна
    16 августа 2023
    Древняя Русь. Автобусный тур по городам Золотого кольца
    Замечательное путешествие! Гостиницы очень хорошие, автобусы с кондиционером. Сопровождающий у нас был очень хороший. Вообщем - рекомендую!
  • И
    Инна
    3 июня 2023
    Нижегородские этюды
    Спасибо большое! Всё - супер!!! Организация, экскурсии, экскурсоводы, но самое главное и чудесное - это те места, где мы побывали! Сколько неизвестных или забытых событий из истории нашей Родины! Великие Святыни Нижнего, Арзамаса, Дивеево! Спасибо!!!
  • Е
    Елена
    30 апреля 2023
    Нижегородские этюды. Весенний тур
    С "Большой страной" путешествую не первый раз. Очень довольна. Разнообразные маршруты, замечательные гиды. Всем спасибо за интересный и познавательный отдых.
  • Г
    Галина
    17 апреля 2023
    Нижегородские этюды. Осень и зима
    Всём привет! С 12 по 16 апреля у меня был тур по Нижегородской земле от т/о " Большая страна". В
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    общем и целом впечатление от поездки хорошее, очень понравились гиды,экскурсоводы, все места, где я побывала в этот раз, были очень интересны.

  • Ф
    Федорова
    12 октября 2022
    Нижегородские этюды. Осень и зима
    Путешествовали с "Большой страной" с 5-го по 9-е октября 2022г. Наш тур назывался "Нижегородские этюды". Неожиданно для себя открыли прекрасный
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    город с многовековой историей. Городу 800 лет. Интересные исторические события на каждом шагу. Особняки нижегородских купцов, театры, музеи, великолепный Нижегородский кремль, множество парков, монастырей…. Восторг!!! Кроме того в рамках тура мы побывали в Болдино, Дивеево, в Городце. Всё экскурсии очень понравились. Впечатления самые положительные. О каждой экскурсии можно долго рассказывать, но лучше лично проверить мои впечатления. Однозначно рекомендую тур в Нижний Новгород. И гостиница (у нас была "Ибис"), и транспорт- всё понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «5-дневные туры»

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  1. Нижегородские этюды
  2. Древняя Русь. Автобусный тур по городам Золотого кольца
  3. Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
  4. Нижегородские этюды. Осень и зима
  5. Нижегородские этюды. Весенний тур
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Нижегородский Кремль
  2. Рождественская улица
  3. Большая Покровская улица
  4. Усадьба Рукавишниковых
  5. Нижегородская канатная дорога
  6. Серафимо-Дивеевский монастырь
Сколько стоит тур в Нижнем Новгороде в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "5-дневные туры" можно забронировать 5 авторских туров от 31 990 до 32 800. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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