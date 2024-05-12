1 чел.
По популярности
Авторский тур
5 дней
Нижегородские этюды
Начало: Россия, Нижний Новгород
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 32 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Древняя Русь. Автобусный тур по городам Золотого кольца
Начало: Москва
Сегодня в 10:00
22 июня в 10:00
от 31 990₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
Начало: г. Нижний Новгород
28 дек в 10:00
от 32 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Нижегородские этюды. Осень и зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
25 сен в 10:00
2 окт в 10:00
от 32 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Нижегородские этюды. Весенний тур
Начало: Россия, Нижний Новгород
5 мар в 10:00
15 мар в 10:00
от 32 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина12 мая 2024Отличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводились на высшем уровне! Обязательно воспользуюсь еще туроператором «Большая Страна»
- ООльга8 мая 2024Все прошло замечательно, организация на высшем уровне. У нас не состоялась поездка в Пешелань (шахта не смогла принять туристов), так
- ИИрина11 января 2024Тур в Нижний Новгород «Новогодний калейдоскоп» очень понравился, интересные экскурсии, хорошие гиды, красивый город, отличная гостиница.
- ННина26 сентября 2023Уважаемые организаторы поездки по одному из маршрутов Золотого кольца, большое спасибо за эту экскурсию! Группа была небольшой, даже жаль было
- ААлёна25 августа 2023Здравствуйте. Наш тур "Древняя Русь" с 19 по 23 августа проходил динамично, вкусно, комфортно в окружении приятных воспитанных людей из
- ТТатьяна16 августа 2023Замечательное путешествие! Гостиницы очень хорошие, автобусы с кондиционером. Сопровождающий у нас был очень хороший. Вообщем - рекомендую!
- ИИнна3 июня 2023Спасибо большое! Всё - супер!!! Организация, экскурсии, экскурсоводы, но самое главное и чудесное - это те места, где мы побывали! Сколько неизвестных или забытых событий из истории нашей Родины! Великие Святыни Нижнего, Арзамаса, Дивеево! Спасибо!!!
- ЕЕлена30 апреля 2023С "Большой страной" путешествую не первый раз. Очень довольна. Разнообразные маршруты, замечательные гиды. Всем спасибо за интересный и познавательный отдых.
- ГГалина17 апреля 2023Всём привет! С 12 по 16 апреля у меня был тур по Нижегородской земле от т/о " Большая страна". В
- ФФедорова12 октября 2022Путешествовали с "Большой страной" с 5-го по 9-е октября 2022г. Наш тур назывался "Нижегородские этюды". Неожиданно для себя открыли прекрасный
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «5-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Нижнем Новгороде в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "5-дневные туры" можно забронировать 5 авторских туров от 31 990 до 32 800. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самый интересный из 5 туров в Нижнем Новгороде на 2024 год по теме «5-дневные туры», 15 ⭐ отзывов, цены от 31990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август