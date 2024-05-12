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Авторский тур
2 дня
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
«Про Канавку завещал батюшка Серафим Саровский: «Когда век-то кончится, сначала станет антихрист с храмов кресты снимать да монастыри разорять, и все монастыри разорит»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 10 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Новогодний уикенд в Нижнем Новгороде
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Основное средоточие религиозных сооружений Арзамаса находится на соборной площади, недаром она так называется»
28 дек в 10:00
от 45 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
Начало: г. Нижний Новгород
«Основное средоточие религиозных сооружений Арзамаса находится на соборной площади, недаром она так называется»
28 дек в 10:00
от 32 800₽ за человека
скидка
4%
Авторский тур
4 дня
Нижегородское турне. Осень и зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Основное средоточие религиозных сооружений Арзамаса находится на соборной площади, недаром она так называется»
2 ноя в 10:00
5 ноя в 10:00
от 2500023 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня 7 часов
Классика Нижегородского края: Нижний Новгород, Дивеево и Городец
Начало: Г. Нижний Новгород, ул. Площадь Революции, 2а
«Вы побываете в Дивеевском монастыре, узнаете его историю, изучите царящие там традиции»
14 июня в 11:00
21 июня в 11:00
от 18 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина12 мая 2024Отличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводились на высшем уровне! Обязательно воспользуюсь еще туроператором «Большая Страна»
- ООльга8 мая 2024Все прошло замечательно, организация на высшем уровне. У нас не состоялась поездка в Пешелань (шахта не смогла принять туристов), так
- ООльга8 мая 2024Спасибо! Все хорошо организовано,даже удивительно было для нас. Следующие туры тоже будем заказывать у вас.
- ИИрина11 января 2024Тур в Нижний Новгород «Новогодний калейдоскоп» очень понравился, интересные экскурсии, хорошие гиды, красивый город, отличная гостиница.
- ЮЮрлова28 августа 2023Понравилась пешая экскурсия по городу с гидом Дмитрием. Спасибо ему большое.
- ООля2 января 2023Была насыщенная экскурсионная программа. Организация понравилась. Экскурсии интересные и познавательные. Экскурсоводы отвечали на все вопросы.
- ООксана4 октября 2022Просто великолепная поездка. Восторг.
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Святые места»
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