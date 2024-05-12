Религиозные туры по святым местам Нижнего Новгорода

Найдено 5 туров в категории «Святые места» в Нижнем Новгороде, цены от 10 800 ₽, скидки до 4%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
18 отзывов
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
«Про Канавку завещал батюшка Серафим Саровский: «Когда век-то кончится, сначала станет антихрист с храмов кресты снимать да монастыри разорять, и все монастыри разорит»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 10 800 за человека
Новогодний уикенд в Нижнем Новгороде
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новогодний уикенд в Нижнем Новгороде
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Основное средоточие религиозных сооружений Арзамаса находится на соборной площади, недаром она так называется»
28 дек в 10:00
от 45 300 за человека
Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
Начало: г. Нижний Новгород
«Основное средоточие религиозных сооружений Арзамаса находится на соборной площади, недаром она так называется»
28 дек в 10:00
от 32 800 за человека
Нижегородское турне. Осень и зима
🚌 На автобусе
скидка
4%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Нижегородское турне. Осень и зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Основное средоточие религиозных сооружений Арзамаса находится на соборной площади, недаром она так называется»
2 ноя в 10:00
5 ноя в 10:00
от 2500023 900 за человека
Классика Нижегородского края: Нижний Новгород, Дивеево и Городец
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня 7 часов
Классика Нижегородского края: Нижний Новгород, Дивеево и Городец
Начало: Г. Нижний Новгород, ул. Площадь Революции, 2а
«Вы побываете в Дивеевском монастыре, узнаете его историю, изучите царящие там традиции»
14 июня в 11:00
21 июня в 11:00
от 18 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Новогодний уикенд в Нижнем Новгороде
    Отличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводились на высшем уровне! Обязательно воспользуюсь еще туроператором «Большая Страна»
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  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Новогодний уикенд в Нижнем Новгороде
    Все прошло замечательно, организация на высшем уровне. У нас не состоялась поездка в Пешелань (шахта не смогла принять туристов), так
    читать дальше

    сразу же предложили замену или разницу в стоимости вернуть. Мы выбрали замену, но не на целый день, а на вечернюю автобусную экскурсию, а целый день гуляли самостоятельно по городу и посмотрели много того, что не включено в туры. Плюс мы приехали на день раньше тура и тоже ходили самостоятельно полдня. Прилагаю фото из таких пеших прогулок. В любом случае, путешествия на 3,5 дня по Нижнему мало! поедем еще раз обязательно, ну и конечно с Большой Страной, зачем искать другие варианты. Только совет - тренируйте ноги заранее! до 8 км в день (собственных походов, не тура) очень тяжело с непривычки, поэтому не рискнули пройти по стене Кремля 2,2 км с перепадами высот. Каждый возврат в гостиницу - на такси, ноги не шли уже у старшего поколения)))

    Все прошло замечательно, организация на высшем уровне. У нас не состоялась поездка в Пешелань (шахта не
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Новогодний уикенд в Нижнем Новгороде
    Спасибо! Все хорошо организовано,даже удивительно было для нас. Следующие туры тоже будем заказывать у вас.
  • И
    Ирина
    11 января 2024
    Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
    Тур в Нижний Новгород «Новогодний калейдоскоп» очень понравился, интересные экскурсии, хорошие гиды, красивый город, отличная гостиница.
  • Ю
    Юрлова
    28 августа 2023
    Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
    Понравилась пешая экскурсия по городу с гидом Дмитрием. Спасибо ему большое.
  • О
    Оля
    2 января 2023
    Нижегородское турне. Осень и зима
    Была насыщенная экскурсионная программа. Организация понравилась. Экскурсии интересные и познавательные. Экскурсоводы отвечали на все вопросы.
  • О
    Оксана
    4 октября 2022
    Нижегородское турне. Осень и зима
    Просто великолепная поездка. Восторг.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Святые места»

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  1. Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
  2. Новогодний уикенд в Нижнем Новгороде
  3. Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
  4. Нижегородское турне. Осень и зима
  5. Классика Нижегородского края: Нижний Новгород, Дивеево и Городец
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Нижегородский Кремль
  2. Рождественская улица
  3. Большая Покровская улица
  4. Усадьба Рукавишниковых
  5. Нижегородская канатная дорога
  6. Серафимо-Дивеевский монастырь
Сколько стоит тур в Нижнем Новгороде в июне 2024
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