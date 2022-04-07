Нижегородские вечерние огни

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Нижегородские вечерние огни
Нижегородские вечерние огни
Нижегородские вечерние огни
Нижегородские вечерние огни
Нижегородские вечерние огни
Нижегородские вечерние огни
Нижегородские вечерние огни

Что вас ожидает 🤩

  • Исторический центр города
  • Собор Александра Невского
  • Стадион "Нижний Новгород"
  • Главный ярмарочный дом
  • Ансамбль Благовещенского мужского монастыря
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Нижний не случайно входит в число наиболее красивых российских городов. Но особое очарование его становится заметно именно в темное время суток. Городская декоративная и уличная подсветка грамотно спланирована, к тому же, свою роль играют ландшафтные перепады – нагорная и нижняя части находятся на разной высоте. Посмотрите, насколько восхитителен вид Нижнего Новгорода, расположенного в стрелке Оки и Волги! Отдельно стоит уделить внимание Кремлю – он подсвечивается и изнутри, и снаружи со стороны бульвара. Фонари напоминают огромные свечи, которые кто-то расставил по Кремлевской площади. Невероятный вид городской телебашни, благодаря подсветке, приведет вас в восторг, как и удивительное освещение Рождественской и Большой Покровской улиц. Вы вряд ли забудете всю эту красоту, хотя бы раз отправившись на вечернюю прогулку по этому городу.

Программа

Во время экскурсии мы проедем по историческому центру города и полюбуемся красивыми видами с разных ракурсов на Собор Александра Невского, увидим в украшении подсветки стадион "Нижний Новгород", Главный ярмарочный дом, ансамбль Благовещенского мужского монастыря с его символом "Ангелом трубящим", купола Рождественской церкви, триумфальную Чкаловскую лестницу.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Экскурсия не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 19:00

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