Нижний не случайно входит в число наиболее красивых российских городов. Но особое очарование его становится заметно именно в темное время суток. Городская декоративная и уличная подсветка грамотно спланирована, к тому же, свою роль играют ландшафтные перепады – нагорная и нижняя части находятся на разной высоте. Посмотрите, насколько восхитителен вид Нижнего Новгорода, расположенного в стрелке Оки и Волги! Отдельно стоит уделить внимание Кремлю – он подсвечивается и изнутри, и снаружи со стороны бульвара. Фонари напоминают огромные свечи, которые кто-то расставил по Кремлевской площади. Невероятный вид городской телебашни, благодаря подсветке, приведет вас в восторг, как и удивительное освещение Рождественской и Большой Покровской улиц. Вы вряд ли забудете всю эту красоту, хотя бы раз отправившись на вечернюю прогулку по этому городу.