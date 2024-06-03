1 чел.
По популярности
скидка
20%
Групповая
1.5 часа
Популярное предложение
Стрит-арт Нижнего Новгорода: искусство на улицах
Погрузитесь в мир уличного искусства Нижнего Новгорода, открыв для себя уникальные работы знаменитых художников
Начало: В районе сквера им. Свердлова
14 июня в 14:00
15 июня в 12:00
18001 440₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
По Нижнему Новгороду - под парусом яхты
Приглашаем на увлекательное путешествие по Нижнему Новгороду на яхте. Вы увидите кремль, Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского и стадион с воды
Начало: На Гребном канале
«🔸 Если вы хотите встретить на воде закат, то выбирайте вечернее время отправления»
Завтра в 16:30
10 июня в 14:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
Прогулка по Нижнему Новгороду: история, архитектура, главные достопримечательности и современные виды. Откройте для себя уникальный город с богатым наследием
Начало: Ул Большая Покровская
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 7 чел.
Квест
1.5 часа
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
Присоединяйтесь к уникальной квест-экскурсии, которая объединяет театр и историю. Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода
Начало: Около Главного Ярмарочного дома
«Следуя за актерами, вы увидите Ярмарочный дом, обновленные пакгаузы и Стрелку, которая была закрыта до 2021 года, а сегодня радует всех прекрасными закатами»
12 июня в 16:00
15 июня в 14:30
1 900₽ за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Вечерняя групповая экскурсия по Нижнему Новгороду
Получите незабываемые впечатления от вечернего осмотра достопримечательностей Нижнего Новгорода в уютной компании
Начало: ул. Большая Покровская д1
«Особо привлекателен он из-за своего рельефа, который так удачно подчёркивает вечерняя подсветка»
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
900₽ за человека
Индивидуальная
1 час
По Нижнему Новгороду на мотоцикле
Прокатиться с ветерком по улицам и набережным города, останавливаясь в самых ярких точках
Начало: В районе Московского вокзала
«Ночная мотоэкскурсия — отличная идея для тех, кому хочется драйва»
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
2 700₽ за человека
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
Оценить главные достопримечательности города в свете фонарей и погулять по Рождественской улице
Начало: У скульптуры Городовому
«Путешествие на автобусе по вечернему городу»
Сегодня в 19:00
14 июня в 19:00
900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка на яхте для двоих
Насладиться уединением среди природы и сохранить тёплые воспоминания в виде фото
Начало: На остановке Стрелка
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Вечерний Нижегородский кремль с подъёмом на колокольню
Раскрыть тайны древней крепости и полюбоваться городом с высоты в мини-группе
Начало: На пл. Минина и Пожарского
«Приглашаем на душевную вечернюю прогулку по Нижегородскому кремлю»
11 июня в 18:15
12 июня в 18:15
1 350₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Крафтовый Нижний: путешествие по пивным барам
Погрузитесь в мир крафтового пива Нижнего Новгорода, открывая исторические тайны каждого бара в компании опытного гида
Начало: На улице Рождественской
«Попробуем местный сидр (при наличии) или подберём пиво для завершения вечера»
Сегодня в 17:00
Завтра в 18:00
от 8 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижегородский Кремль и другие бренды города
История города в его достопримечательностях и знаменитых горожанах - на обзорной прогулке
«Гибкий график прогулки (утром, днем, вечером), продолжительность и наполнение экскурсии варьируется в зависимости от предпочтений и интересов гостей города»
10 июня в 12:30
15 июня в 13:30
от 3 340₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Нижнему Новгороду на лимузине
Полюбоваться огнями вечернего города и услышать истории любви известных нижегородцев
Начало: на площади Минина и Пожарского
«Роскошный вечер в Нижнем Новгороде»
14 июня в 19:00
16 июня в 19:00
12 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижний Новгород с женским лицом
Взглянуть на историю города через судьбы ярких и интересных личностей
Начало: На площади Минина и Пожарского
«Будет и история о лётчице, «ночной ведьме» Руфине Гашевой»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 3 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Краткий курс нижегородизации
Понять город - с местной журналисткой, которая откроет вам настоящий, живой Нижний
«откуда корни у каждого из этих названий: «третья столица», «карман России», «город ветров», Синезаборск, столица закатов и столица стрит-арта»
Завтра в 18:00
12 июня в 09:00
от 4 700₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Вечерняя обзорная трёхчасовая автобусная экскурсия по Нижнему Новгороду
Погрузитесь в атмосферу вечернего Нижнего Новгорода, где исторические здания играют новыми красками под светом фонарей
Начало: Площадь Минина, у памятника Городовому
«Сказочность и таинственность вечернего Нижнего Новгорода В вечернее время город приобретает особую привлекательность»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
900₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Истории и загадки Рождественской: увлекательная прогулка-спектакль
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее путешествие в прошлое с легендами и историями Нижнего Новгорода
Начало: Нижневолжская набережная, 1Б
«Вечерняя прогулка по музею под открытым небом- старинной улице Рождественской»
Расписание: Вторник, пятница, суббота, воскресенье
Сегодня в 17:00
Завтра в 19:30
1 900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Огни ночного Нижнего Новгорода
Посетить самые яркие места города и насладиться идиллическими видами со смотровых площадок
Начало: на площади Горького
«Когда солнце заходит за линию горизонта и суета дня остаётся позади, самое время полюбоваться городом в свете вечерних огней»
11 июня в 19:30
12 июня в 19:30
4 670₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Идём на закат! Групповая прогулка на сап-сёрфах
Прокатиться по живописным водным просторам в компании опытного инструктора
Начало: В районе Гребного канала
«Гид проведёт вас по живописному маршруту, вы встретите закат на воде и вернётесь на место старта»
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Нижний Новгород с воды: прогулка на яхте
Насладиться лучшими ракурсами Нижнего, увидеть слияние рек и пополнить копилку городских историй
«А если повезет, поймаете над водой легендарный нижегородский закат»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Колорит Вечернего Нижнего
Начало: Площадь Минина и Пожарского, 2 (у Городового)
«Когда садится солнце, зажигаются огни Вечернего Нижнего»
Расписание: Ежедневно с 16:30 до 21:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час 42 минуты
На дне! - Жизнь нищих XIX века
Начало: Площадь Народного Единства (ул. Рождественская 13)
«Мы с Вами проживем один полный день «мильошки» от заката до заката и увидим жизнь глазами обитателей этой стороны»
Расписание: Ежедневно пн-вс, по удобному Вам графику
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500₽ за всё до 2 чел.
Групповая
3 часа
Нижегородские вечерние огни
«Вы вряд ли забудете всю эту красоту, хотя бы раз отправившись на вечернюю прогулку по этому городу»
Расписание: Ежедневно в 19:00
900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна3 июня 2024Совершили небольшое плаванье по Волге с Сергеем и это - незабываемые впечатления! Чудесные виды, прекрасная атмосфера, созданная капитаном, и много
- ООксана2 июня 2024Супер!
- ААлександра1 июня 2024Спасибо огромное Сергею за прекрасный вечер! Получили удовольствие от прогулки и видов города, реки и природы))) настоящая романтика и возможность побыть вдвоём и насладиться окружением и компанией)) два часа пролетели незаметно))
- ЛЛариса1 июня 2024Классная мотопрогулка! Увидеть город на скорости, очень необычно. Для меня очередное преодоление, я ж трусиха) Рекомендую однозначно! Кирилл отличный пилот 👍 Час пролетел как миг!
- ББлинова29 мая 2024Потрясающий гид, видео, что человек любит свою работу, а не рассказывает защубренную речь. Рассказала нам местные сказки, на всё вопросы
- ВВероника28 мая 2024Невероятно крутое путешествие по ночному Нижнему с ветерком! Красота вокруг и ощущение свободы! 😍 Безопасно и комфортно, такие впечатления точно должен испытать каждый в этом городе! Большое спасибо парням!
- ЕЕкатерина28 мая 2024хорошая история от гида. Хороший автобус. мало времени на остановках.
- ААлександр27 мая 2024пример неожиданного качества! выше всяких похвал! капитан с клиентоцентричностью 200%
- ЛЛюбовь26 мая 2024Квест неплохой, но это, конечно, для детей! Детям бы порекомендовала!
- ККсения25 мая 2024С Татьяной мы уже были на другой экскурсии. Лëгкая в общении, приятная в беседе. Нам показала все знаковые места, именно Огни Нижнего Новгорода. Экскурсия красочная. Нам и с погодой повезло. Спасибо! Внучке очент понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Вечерние»
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