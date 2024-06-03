Вечерние экскурсии Нижнего Новгорода

Найдено 22 экскурсии в категории «Вечерние» в Нижнем Новгороде, цены от 900 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нижний Новгород: стрит-арт в столице закатов
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
1.5 часа
10 отзывов
Популярное предложение
Стрит-арт Нижнего Новгорода: искусство на улицах
Погрузитесь в мир уличного искусства Нижнего Новгорода, открыв для себя уникальные работы знаменитых художников
Начало: В районе сквера им. Свердлова
14 июня в 14:00
15 июня в 12:00
18001 440 за человека
По Нижнему Новгороду - под парусом яхты
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
По Нижнему Новгороду - под парусом яхты
Приглашаем на увлекательное путешествие по Нижнему Новгороду на яхте. Вы увидите кремль, Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского и стадион с воды
Начало: На Гребном канале
«🔸 Если вы хотите встретить на воде закат, то выбирайте вечернее время отправления»
Завтра в 16:30
10 июня в 14:00
11 000 за всё до 5 чел.
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
Прогулка по Нижнему Новгороду: история, архитектура, главные достопримечательности и современные виды. Откройте для себя уникальный город с богатым наследием
Начало: Ул Большая Покровская
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 7 чел.
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
41 отзыв
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
Присоединяйтесь к уникальной квест-экскурсии, которая объединяет театр и историю. Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода
Начало: Около Главного Ярмарочного дома
«Следуя за актерами, вы увидите Ярмарочный дом, обновленные пакгаузы и Стрелку, которая была закрыта до 2021 года, а сегодня радует всех прекрасными закатами»
12 июня в 16:00
15 июня в 14:30
1 900 за человека
Групповая экскурсия по Нижнему Новгороду в час вечерний
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
191 отзыв
Популярное предложение
Вечерняя групповая экскурсия по Нижнему Новгороду
Получите незабываемые впечатления от вечернего осмотра достопримечательностей Нижнего Новгорода в уютной компании
Начало: ул. Большая Покровская д1
«Особо привлекателен он из-за своего рельефа, который так удачно подчёркивает вечерняя подсветка»
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
900 за человека
По Нижнему Новгороду на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
По Нижнему Новгороду на мотоцикле
Прокатиться с ветерком по улицам и набережным города, останавливаясь в самых ярких точках
Начало: В районе Московского вокзала
«Ночная мотоэкскурсия — отличная идея для тех, кому хочется драйва»
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
2 700 за человека
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
54 отзыва
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
Оценить главные достопримечательности города в свете фонарей и погулять по Рождественской улице
Начало: У скульптуры Городовому
«Путешествие на автобусе по вечернему городу»
Сегодня в 19:00
14 июня в 19:00
900 за человека
Вечерняя прогулка на яхте для двоих
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Вечерняя прогулка на яхте для двоих
Насладиться уединением среди природы и сохранить тёплые воспоминания в виде фото
Начало: На остановке Стрелка
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
12 000 за всё до 4 чел.
Вечерний Нижегородский кремль с подъёмом на колокольню
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
7 отзывов
Вечерний Нижегородский кремль с подъёмом на колокольню
Раскрыть тайны древней крепости и полюбоваться городом с высоты в мини-группе
Начало: На пл. Минина и Пожарского
«Приглашаем на душевную вечернюю прогулку по Нижегородскому кремлю»
11 июня в 18:15
12 июня в 18:15
1 350 за человека
Крафтовый Нижний Новгород: экскурсия с дегустацией пива
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Крафтовый Нижний: путешествие по пивным барам
Погрузитесь в мир крафтового пива Нижнего Новгорода, открывая исторические тайны каждого бара в компании опытного гида
Начало: На улице Рождественской
«Попробуем местный сидр (при наличии) или подберём пиво для завершения вечера»
Сегодня в 17:00
Завтра в 18:00
от 8 500 за всё до 10 чел.
Нижегородский Кремль и другие бренды города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
126 отзывов
Нижегородский Кремль и другие бренды города
История города в его достопримечательностях и знаменитых горожанах - на обзорной прогулке
«Гибкий график прогулки (утром, днем, вечером), продолжительность и наполнение экскурсии варьируется в зависимости от предпочтений и интересов гостей города»
10 июня в 12:30
15 июня в 13:30
от 3 340 за всё до 12 чел.
По Нижнему Новгороду на лимузине
🚗 На машине
На лимузине
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
По Нижнему Новгороду на лимузине
Полюбоваться огнями вечернего города и услышать истории любви известных нижегородцев
Начало: на площади Минина и Пожарского
«Роскошный вечер в Нижнем Новгороде»
14 июня в 19:00
16 июня в 19:00
12 900 за всё до 6 чел.
Нижний Новгород с женским лицом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Нижний Новгород с женским лицом
Взглянуть на историю города через судьбы ярких и интересных личностей
Начало: На площади Минина и Пожарского
«Будет и история о лётчице, «ночной ведьме» Руфине Гашевой»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 3 800 за всё до 5 чел.
Краткий курс нижегородизации
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Краткий курс нижегородизации
Понять город - с местной журналисткой, которая откроет вам настоящий, живой Нижний
«откуда корни у каждого из этих названий: «третья столица», «карман России», «город ветров», Синезаборск, столица закатов и столица стрит-арта»
Завтра в 18:00
12 июня в 09:00
от 4 700 за всё до 5 чел.
Вечерняя обзорная трёхчасовая автобусная экскурсия по Нижнему Новгороду
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
760 отзывов
Вечерняя обзорная трёхчасовая автобусная экскурсия по Нижнему Новгороду
Погрузитесь в атмосферу вечернего Нижнего Новгорода, где исторические здания играют новыми красками под светом фонарей
Начало: Площадь Минина, у памятника Городовому
«Сказочность и таинственность вечернего Нижнего Новгорода В вечернее время город приобретает особую привлекательность»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
900 за человека
Истории и загадки Рождественской: иммерсивная прогулка с фонарщиком
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
96 отзывов
Истории и загадки Рождественской: увлекательная прогулка-спектакль
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее путешествие в прошлое с легендами и историями Нижнего Новгорода
Начало: Нижневолжская набережная, 1Б
«Вечерняя прогулка по музею под открытым небом- старинной улице Рождественской»
Расписание: Вторник, пятница, суббота, воскресенье
Сегодня в 17:00
Завтра в 19:30
1 900 за человека
Огни ночного Нижнего Новгорода
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Огни ночного Нижнего Новгорода
Посетить самые яркие места города и насладиться идиллическими видами со смотровых площадок
Начало: на площади Горького
«Когда солнце заходит за линию горизонта и суета дня остаётся позади, самое время полюбоваться городом в свете вечерних огней»
11 июня в 19:30
12 июня в 19:30
4 670 за всё до 3 чел.
Идём на закат! Групповая прогулка на сап-сёрфах
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
1.5 часа
6 отзывов
Идём на закат! Групповая прогулка на сап-сёрфах
Прокатиться по живописным водным просторам в компании опытного инструктора
Начало: В районе Гребного канала
«Гид проведёт вас по живописному маршруту, вы встретите закат на воде и вернётесь на место старта»
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
2 000 за человека
Нижний Новгород с воды: прогулка на яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Нижний Новгород с воды: прогулка на яхте
Насладиться лучшими ракурсами Нижнего, увидеть слияние рек и пополнить копилку городских историй
«А если повезет, поймаете над водой легендарный нижегородский закат»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
22 000 за всё до 4 чел.
Колорит Вечернего Нижнего
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Колорит Вечернего Нижнего
Начало: Площадь Минина и Пожарского, 2 (у Городового)
«Когда садится солнце, зажигаются огни Вечернего Нижнего»
Расписание: Ежедневно с 16:30 до 21:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
8 500 за всё до 4 чел.
На дне! - Жизнь нищих XIX века
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час 42 минуты
13 отзывов
На дне! - Жизнь нищих XIX века
Начало: Площадь Народного Единства (ул. Рождественская 13)
«Мы с Вами проживем один полный день «мильошки» от заката до заката и увидим жизнь глазами обитателей этой стороны»
Расписание: Ежедневно пн-вс, по удобному Вам графику
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500 за всё до 2 чел.
Нижегородские вечерние огни
Групповая
3 часа
Нижегородские вечерние огни
«Вы вряд ли забудете всю эту красоту, хотя бы раз отправившись на вечернюю прогулку по этому городу»
Расписание: Ежедневно в 19:00
900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    3 июня 2024
    По Нижнему Новгороду - под парусом яхты
    Совершили небольшое плаванье по Волге с Сергеем и это - незабываемые впечатления! Чудесные виды, прекрасная атмосфера, созданная капитаном, и много
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    замечательных фотографий!!! Сергей не только подробно рассказывал о том, что делает команда на парусной яхте, но и позволил побыть в роли капитана каждому члену нашей команды. Очень понравилось, спасибо большое!

  • О
    Оксана
    2 июня 2024
    По Нижнему Новгороду - под парусом яхты
    Супер!
  • А
    Александра
    1 июня 2024
    Вечерняя прогулка на яхте для двоих
    Спасибо огромное Сергею за прекрасный вечер! Получили удовольствие от прогулки и видов города, реки и природы))) настоящая романтика и возможность побыть вдвоём и насладиться окружением и компанией)) два часа пролетели незаметно))
    Спасибо огромное Сергею за прекрасный вечер! Получили удовольствие от прогулки и видов города, реки и природы)))Спасибо огромное Сергею за прекрасный вечер! Получили удовольствие от прогулки и видов города, реки и природы)))Спасибо огромное Сергею за прекрасный вечер! Получили удовольствие от прогулки и видов города, реки и природы)))
  • Л
    Лариса
    1 июня 2024
    По Нижнему Новгороду на мотоцикле
    Классная мотопрогулка! Увидеть город на скорости, очень необычно. Для меня очередное преодоление, я ж трусиха) Рекомендую однозначно! Кирилл отличный пилот 👍 Час пролетел как миг!
    Классная мотопрогулка! Увидеть город на скорости, очень необычно. Для меня очередное преодоление, я ж трусиха) Рекомендую
  • Б
    Блинова
    29 мая 2024
    Вечерняя обзорная трёхчасовая автобусная экскурсия по Нижнему Новгороду
    Потрясающий гид, видео, что человек любит свою работу, а не рассказывает защубренную речь. Рассказала нам местные сказки, на всё вопросы
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    ответила, приятно слушать. Посмотрели Чкаловскую лестницу, потом поехали на стрелку, увидели единственный памятник Александру Невскому без шлема. Увидели палаты Афанасия Офисов, которые были построены почти 400 лет назад, жаль туристов не пускают во внутрь. Рядом пешеходный мост с которого открывается велеколепный вид на Волгу и Оку. Последний пункт был улица Покровская с большими доходными домами и удивительной красоты царским банком построенным в 1913 году

  • В
    Вероника
    28 мая 2024
    По Нижнему Новгороду на мотоцикле
    Невероятно крутое путешествие по ночному Нижнему с ветерком! Красота вокруг и ощущение свободы! 😍 Безопасно и комфортно, такие впечатления точно должен испытать каждый в этом городе! Большое спасибо парням!
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Вечерняя обзорная трёхчасовая автобусная экскурсия по Нижнему Новгороду
    хорошая история от гида. Хороший автобус. мало времени на остановках.
  • А
    Александр
    27 мая 2024
    По Нижнему Новгороду - под парусом яхты
    пример неожиданного качества! выше всяких похвал! капитан с клиентоцентричностью 200%
  • Л
    Любовь
    26 мая 2024
    Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
    Квест неплохой, но это, конечно, для детей! Детям бы порекомендовала!
  • К
    Ксения
    25 мая 2024
    Огни ночного Нижнего Новгорода
    С Татьяной мы уже были на другой экскурсии. Лëгкая в общении, приятная в беседе. Нам показала все знаковые места, именно Огни Нижнего Новгорода. Экскурсия красочная. Нам и с погодой повезло. Спасибо! Внучке очент понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Вечерние»

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  1. Нижний Новгород: стрит-арт в столице закатов
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  3. Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
  4. Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
  5. Групповая экскурсия по Нижнему Новгороду в час вечерний
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
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