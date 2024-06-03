🚶 Пешая 20% скидка Групповая 1.5 часа 10 отзывов Популярное предложение Стрит-арт Нижнего Новгорода: искусство на улицах Погрузитесь в мир уличного искусства Нижнего Новгорода, открыв для себя уникальные работы знаменитых художников Начало: В районе сквера им. Свердлова 1800 1 440 ₽ за человека

🛥 На яхте Индивидуальная 2 часа 20 отзывов По Нижнему Новгороду - под парусом яхты Приглашаем на увлекательное путешествие по Нижнему Новгороду на яхте. Вы увидите кремль, Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского и стадион с воды Начало: На Гребном канале «🔸 Если вы хотите встретить на воде закат, то выбирайте вечернее время отправления» 11 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 39 отзывов Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов Прогулка по Нижнему Новгороду: история, архитектура, главные достопримечательности и современные виды. Откройте для себя уникальный город с богатым наследием Начало: Ул Большая Покровская от 5 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 41 отзыв Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки Присоединяйтесь к уникальной квест-экскурсии, которая объединяет театр и историю. Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода Начало: Около Главного Ярмарочного дома «Следуя за актерами, вы увидите Ярмарочный дом, обновленные пакгаузы и Стрелку, которая была закрыта до 2021 года, а сегодня радует всех прекрасными закатами» 1 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 191 отзыв Популярное предложение Вечерняя групповая экскурсия по Нижнему Новгороду Получите незабываемые впечатления от вечернего осмотра достопримечательностей Нижнего Новгорода в уютной компании Начало: ул. Большая Покровская д1 «Особо привлекателен он из-за своего рельефа, который так удачно подчёркивает вечерняя подсветка» Расписание: ежедневно в 19:00 900 ₽ за человека

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 1 час 11 отзывов По Нижнему Новгороду на мотоцикле Прокатиться с ветерком по улицам и набережным города, останавливаясь в самых ярких точках Начало: В районе Московского вокзала «Ночная мотоэкскурсия — отличная идея для тех, кому хочется драйва» 2 700 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 54 отзыва Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего» Оценить главные достопримечательности города в свете фонарей и погулять по Рождественской улице Начало: У скульптуры Городовому «Путешествие на автобусе по вечернему городу» 900 ₽ за человека

🛥 На яхте Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Вечерняя прогулка на яхте для двоих Насладиться уединением среди природы и сохранить тёплые воспоминания в виде фото Начало: На остановке Стрелка 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 7 отзывов Вечерний Нижегородский кремль с подъёмом на колокольню Раскрыть тайны древней крепости и полюбоваться городом с высоты в мини-группе Начало: На пл. Минина и Пожарского «Приглашаем на душевную вечернюю прогулку по Нижегородскому кремлю» 1 350 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 10 отзывов Крафтовый Нижний: путешествие по пивным барам Погрузитесь в мир крафтового пива Нижнего Новгорода, открывая исторические тайны каждого бара в компании опытного гида Начало: На улице Рождественской «Попробуем местный сидр (при наличии) или подберём пиво для завершения вечера» от 8 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 126 отзывов Нижегородский Кремль и другие бренды города История города в его достопримечательностях и знаменитых горожанах - на обзорной прогулке «Гибкий график прогулки (утром, днем, вечером), продолжительность и наполнение экскурсии варьируется в зависимости от предпочтений и интересов гостей города» от 3 340 ₽ за всё до 12 чел.

🚗 На машине На лимузине Индивидуальная 2 часа 3 отзыва По Нижнему Новгороду на лимузине Полюбоваться огнями вечернего города и услышать истории любви известных нижегородцев Начало: на площади Минина и Пожарского «Роскошный вечер в Нижнем Новгороде» 12 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Нижний Новгород с женским лицом Взглянуть на историю города через судьбы ярких и интересных личностей Начало: На площади Минина и Пожарского «Будет и история о лётчице, «ночной ведьме» Руфине Гашевой» от 3 800 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Краткий курс нижегородизации Понять город - с местной журналисткой, которая откроет вам настоящий, живой Нижний «откуда корни у каждого из этих названий: «третья столица», «карман России», «город ветров», Синезаборск, столица закатов и столица стрит-арта» от 4 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 760 отзывов Вечерняя обзорная трёхчасовая автобусная экскурсия по Нижнему Новгороду Погрузитесь в атмосферу вечернего Нижнего Новгорода, где исторические здания играют новыми красками под светом фонарей Начало: Площадь Минина, у памятника Городовому «Сказочность и таинственность вечернего Нижнего Новгорода В вечернее время город приобретает особую привлекательность» 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 96 отзывов Истории и загадки Рождественской: увлекательная прогулка-спектакль Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее путешествие в прошлое с легендами и историями Нижнего Новгорода Начало: Нижневолжская набережная, 1Б «Вечерняя прогулка по музею под открытым небом- старинной улице Рождественской» Расписание: Вторник, пятница, суббота, воскресенье 1 900 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Огни ночного Нижнего Новгорода Посетить самые яркие места города и насладиться идиллическими видами со смотровых площадок Начало: на площади Горького «Когда солнце заходит за линию горизонта и суета дня остаётся позади, самое время полюбоваться городом в свете вечерних огней» 4 670 ₽ за всё до 3 чел.

🏄 SUP-прогулки Мини-группа 1.5 часа 6 отзывов Идём на закат! Групповая прогулка на сап-сёрфах Прокатиться по живописным водным просторам в компании опытного инструктора Начало: В районе Гребного канала «Гид проведёт вас по живописному маршруту, вы встретите закат на воде и вернётесь на место старта» Расписание: ежедневно в 19:00 2 000 ₽ за человека

🛥 На яхте Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Нижний Новгород с воды: прогулка на яхте Насладиться лучшими ракурсами Нижнего, увидеть слияние рек и пополнить копилку городских историй «А если повезет, поймаете над водой легендарный нижегородский закат» 22 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 10 отзывов Колорит Вечернего Нижнего Начало: Площадь Минина и Пожарского, 2 (у Городового) «Когда садится солнце, зажигаются огни Вечернего Нижнего» Расписание: Ежедневно с 16:30 до 21:30 8 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 42 минуты 13 отзывов На дне! - Жизнь нищих XIX века Начало: Площадь Народного Единства (ул. Рождественская 13) «Мы с Вами проживем один полный день «мильошки» от заката до заката и увидим жизнь глазами обитателей этой стороны» Расписание: Ежедневно пн-вс, по удобному Вам графику от 5 500 ₽ за всё до 2 чел.