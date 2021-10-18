Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»

Оценить главные достопримечательности города в свете фонарей и погулять по Рождественской улице

Красивым вечером в группе до 30 человек вы проедете по знаковым улицам, площадям и набережным.

Побываете на лучших смотровых площадках и посмотрите на город с высоты.

А также пройдете по колоритной Рождественской улице, рассматривая исторические особняки и доходные дома.
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»

Что вас ожидает

Путешествие на автобусе по вечернему городу. Вы прокатитесь по очаровательным старинным улицам: Алексеевской, Ильинской и Варварской. Посетите площади Горького и Свободы, полюбуетесь набережной Федоровского и услышите таинственные легенды, связанные с этими местами.

Остановки на смотровых площадках. Холмистый Нижний Новгород — кладезь волшебных панорам. Вы увидите с высоты огни мостов, стрелку Оки и Волги, собор Александра Невского, Главный ярмарочный дом и ансамбль Благовещенского мужского монастыря с его символом — Ангелом трубящим.

Прогулка по Рождественской. В 19 веке это была главная торговая улица Нижнего Новгорода. Мы покажем сохранившиеся дворянские и купеческие особняки, доходные дома и Рождественскую церковь с яркими куполами. Расскажем, какие события здесь происходили и какие знаменитые люди бывали.

Организационные детали

  • Экскурсия состоит из двух частей: автобусная (2 часа) и пешеходная (1 час)
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 30 человек
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у скульптуры Городовому
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Анна
Анна
Наша компания рада предложить вам огромный выбор разнообразных туров и экскурсий по Нижнему Новгороду, области и регионам России. Благодаря историческому образованию и значительному опыту мы гарантируем вам увлекательные маршруты и подробное знакомство с богатой историей и невероятными панорамами.
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

0 реальных отзывов от туристов

Наталья
18 окт 2021
Очень разочарована тем, что экскурсия не состоялась, о чем меня оповестили за полчаса до её начала. Я приехала в Нижний на выходные из Москвы и всё бронировала заранее и списывалась с организаторами. Не была предложена никакая замена и не возвращены деньги за предварительное бронирование. Очень досадно и неприятно!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

👥Групповые🚌На автобусе🧒Для детей🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Нижнем Новгороде

Экскурсия по Нижнему Новгороду - улица Рождественская
Индивидуальная экскурсия
3 500
за 1 чел.
Экскурсия по Нижнему Новгороду - улица Рождественская
Пешеходная экскурсия по самой красивой улицы Нижнего Новгорода - улицы Рождественской
Ежедневно по договоренности
Главная улица города
Индивидуальная экскурсия
5
1
1 500
за 1-5 чел.
Главная улица города
Вас ждет индивидуальная пешеходная экскурсия по главной улице Нижнего Новгорода - Большой Покровской
По договоренности, в любой свободный день.
Экскурсия по Нижнему Новгороду - улица Большая Покровская
Индивидуальная экскурсия
3 500
за 1-10 чел.
Экскурсия по Нижнему Новгороду - улица Большая Покровская
Пешеходная экскурсия по главной улицы Нижнего Новгорода - Большой Покровской
Ежедневно по договоренности
Групповая экскурсия по Нижнему Новгороду в час вечерний!
4.4
36
650
за 1 чел.
Групповая экскурсия по Нижнему Новгороду в час вечерний!
Кремль, легендарная лестница, «Арбат», церкви и многое другое на авто-пешеходной экскурсии
ежедневно в 19:00
Вечерняя обзорная трёхчасовая автобусная экскурсия по Нижнему Новгороду
4.5
171
650
за 1 чел.
Вечерняя обзорная трёхчасовая автобусная экскурсия по Нижнему Новгороду
Обычно экскурсии проводятся днем
"Пешком по Рождественской" : авторская экскурсия в Нижнем Новгороде
Индивидуальная экскурсия
5
1
2ч 30м
1 900
за 1-5 чел.
"Пешком по Рождественской" : авторская экскурсия в Нижнем Новгороде
Рождественская - улица, в истории которой как в зеркале отразилась история города и современности
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия по двум главным улицам Нижнего Новгорода
Индивидуальная экскурсия
5
6
3 500
за 1-50 чел.
Индивидуальная экскурсия по двум главным улицам Нижнего Новгорода
Большая Покровская является самой любимой улицей нижегородцев с XVIII века
Ежедневно по договоренности
Нижний Новгород — «город древний, город славный, город молодой»
Индивидуальная экскурсия
4.9
17
3ч 30м
3 400
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Нижний Новгород — «город древний, город славный, город молодой»
Главные достопримечательности и тайные места столицы Поволжья на автомобильной экскурсии
Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком
4.9
11
3ч 30м
700
за 1 чел.
Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком
Познакомиться с городом-карманом России на групповой экскурсии по его старинному центру
в воскресенье в 10:30
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
Индивидуальная экскурсия
4.9
227
3 640
за 1-10 чел.
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
Живой рассказ о городе и людях, которые на него повлияли, на прогулке по знаковым местам
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Купеческому Нижнему Новгороду
Индивидуальная экскурсия
5
2
5 500
за 1-48 чел.
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Купеческому Нижнему Новгороду
Со времени своего основания Нижний Новгород постоянно попадал в летописи и исторические хроники
Ежедневно по договоренности
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Индивидуальная экскурсия
4.8
4
4 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Экскурсия по Нижнему Новгороду, городу-миллионнику, расположенному при слиянии двух судоходных рек,...
Ежедневно по договоренности

Анна проводит ещё 1 экскурсию

Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
4.1
21
650
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
Проехать по улицам города, полюбоваться панорамами со смотровых площадок и услышать легенды кремля
У нас ещё много экскурсий 😎 в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Нижнем Новгороде
🇷🇺