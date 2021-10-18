Что вас ожидает

Путешествие на автобусе по вечернему городу. Вы прокатитесь по очаровательным старинным улицам: Алексеевской, Ильинской и Варварской. Посетите площади Горького и Свободы, полюбуетесь набережной Федоровского и услышите таинственные легенды, связанные с этими местами.

Остановки на смотровых площадках. Холмистый Нижний Новгород — кладезь волшебных панорам. Вы увидите с высоты огни мостов, стрелку Оки и Волги, собор Александра Невского, Главный ярмарочный дом и ансамбль Благовещенского мужского монастыря с его символом — Ангелом трубящим.

Прогулка по Рождественской. В 19 веке это была главная торговая улица Нижнего Новгорода. Мы покажем сохранившиеся дворянские и купеческие особняки, доходные дома и Рождественскую церковь с яркими куполами. Расскажем, какие события здесь происходили и какие знаменитые люди бывали.

Организационные детали