Когда солнце заходит за линию горизонта и суета дня остаётся позади, самое время полюбоваться городом в свете вечерних огней.
Мы покажем самые эффектные и живописные места Нижнего: гигантскую Чкаловскую лестницу, современный парк «Швейцария» на берегу Оки и парк 800-летия города на склоне горы Гремячая. А также знаменитую Стрелку!
Мы покажем самые эффектные и живописные места Нижнего: гигантскую Чкаловскую лестницу, современный парк «Швейцария» на берегу Оки и парк 800-летия города на склоне горы Гремячая. А также знаменитую Стрелку!
Ближайшие даты:
Время начала: 19:30, 20:00, 20:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы посетите:
- Стрелку — место слияния двух рек.
- Крупнейший парк города «Швейцария».
- Чкаловскую лестницу в виде восьмёрки.
- Парк 800-летия Нижнего Новгорода.
Вы узнаете:
- Как с городом связаны Горький, Чкалов, Лобачевский и Сахаров.
- Как сложилась история Нижегородской ярмарки.
- Какие добрые дела творили местные купцы.
- Как развивалась промышленность Нижнего.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Транспорт включён в стоимость: автомобиль типа «седан».
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Горького
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 1366 туристов
Здравствуйте, мы команда профессиональных экскурсоводов. Наши главные ценности — постоянное развитие, ответственность и качественный подход. Будем рады открыть для вас самые яркие, интересные и самобытные грани Нижнего Новгорода и области. Ждём вас в гости, друзья!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ксения
25 мая 2024
С Татьяной мы уже были на другой экскурсии. Лëгкая в общении, приятная в беседе. Нам показала все знаковые места, именно Огни Нижнего Новгорода. Экскурсия красочная. Нам и с погодой повезло. Спасибо! Внучке очент понравилось!
А
Александра
13 мая 2024
Все прошло великолепно, несмотря на снег
Е
Елена
12 мая 2024
Были первый раз. Экскурсия с Татьяной очень понравилась. Благодарим её и водителя Александра. Город был показан во всей красе.
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