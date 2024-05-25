С Татьяной мы уже были на другой экскурсии. Лëгкая в общении, приятная в беседе. Нам показала все знаковые места, именно Огни Нижнего Новгорода. Экскурсия красочная. Нам и с погодой повезло. Спасибо! Внучке очент понравилось!