Огни ночного Нижнего Новгорода

Посетить самые яркие места города и насладиться идиллическими видами со смотровых площадок
Когда солнце заходит за линию горизонта и суета дня остаётся позади, самое время полюбоваться городом в свете вечерних огней.

Мы покажем самые эффектные и живописные места Нижнего: гигантскую Чкаловскую лестницу, современный парк «Швейцария» на берегу Оки и парк 800-летия города на склоне горы Гремячая. А также знаменитую Стрелку!
5
3 отзыва
Огни ночного Нижнего Новгорода
Огни ночного Нижнего Новгорода
Огни ночного Нижнего Новгорода
Ближайшие даты:
Время начала: 19:30, 20:00, 20:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы посетите:

  • Стрелку — место слияния двух рек.
  • Крупнейший парк города «Швейцария».
  • Чкаловскую лестницу в виде восьмёрки.
  • Парк 800-летия Нижнего Новгорода.

Вы узнаете:

  • Как с городом связаны Горький, Чкалов, Лобачевский и Сахаров.
  • Как сложилась история Нижегородской ярмарки.
  • Какие добрые дела творили местные купцы.
  • Как развивалась промышленность Нижнего.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Транспорт включён в стоимость: автомобиль типа «седан».

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Горького
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ксения
25 мая 2024
С Татьяной мы уже были на другой экскурсии. Лëгкая в общении, приятная в беседе. Нам показала все знаковые места, именно Огни Нижнего Новгорода. Экскурсия красочная. Нам и с погодой повезло. Спасибо! Внучке очент понравилось!
А
13 мая 2024
Все прошло великолепно, несмотря на снег
Е
12 мая 2024
Были первый раз. Экскурсия с Татьяной очень понравилась. Благодарим её и водителя Александра. Город был показан во всей красе.

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