С заходом солнца уходит дневная суета, а яркая подсветка улиц создаёт впечатляющие контрасты между светом и тенью и позволяет по-новому взглянуть на архитектуру города.
Мы проедем и пройдём по самым атмосферным локациям Нижнего Новгорода — и поговорим о голосе Шаляпина, решениях Петра I и сокровищах порта.
Описание экскурсии
Маршрут: площадь Минина и Пожарского → Нижегородский кремль → Чкаловская лестница → Нижне-Волжская набережная → Нижегородская ярмарка → Стрелка → улица Рождественская
Вы узнаете:
- кто, когда и зачем основал Нижний Новгород
- что связывает Дюма с этим городом
- какой храм Пётр I закрыл отныне и навеки
- под какими окнами слушали бас Шаляпина
- какое сокровище хранил грузовой порт
Организационные детали
- Едем на Nissan Qashqai
- Интересно будет взрослым и детям от 12 лет
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ольга — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 97 туристов
Я профессиональный гид по Нижнему Новгороду. Родилась и выросла в этом удивительном городе, и моя любовь к его истории, культуре и архитектуре вдохновляет меня делиться своими знаниями с вами. На автомобильных
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывах
Фотографии от путешественников
Н
Наталья
1 ноя 2025
Ольга показала все важные достопримечательности Нижнего, очень душевно рассказывала о каждом. На всех локациях можно сделать красивые фото . Вечерний Нижний- это красивые виды с прекрасной подсветкой. Стрелка потрясает своими масштабах. А рассказ про ярмарку поражает размахом нижегородских купцов.
Дата посещения: 31 октября 2025
О
Олейник
13 окт 2025
Хотим выразить огромную благодарность экскурсоводу Ольге за потрясающую вечернюю экскурсию по Нижнему Новгороду! Индивидуальный формат на автомобиле оказался идеальным решением: мы успели увидеть всё самое главное — и величественный Кремль, и завораживающую Чкаловскую лестницу, и магическую Стрелку в огнях города. Ваша энергия, глубокие знания и искренняя любовь к Нижнему сделали эту поездку идеальной! Однозначно рекомендуем! 10 из 10!
Дата посещения: 13 октября 2025
Т
Татьяна
14 ноя 2025
Спасибо Ольге за экскурсию,приехала вовремя,отлично знает и любит город,!
Ю
Юлия
9 ноя 2025
Замечательная обзорная экскурсия, от которой только положительные эмоции благодаря прекрасному гиду. Ольга очень приятный, общительный человек и интересный рассказчик! В ее изложении события прошлых лет никого не оставят равнодушными. Время, отведенное на экскурсию, пролетело незаметно! Мы с большим удовольствием рекомендуем гостям знакомиться с городом в компании такого замечательного экскурсовода, любящего свой родной город и знающего его историю!
Т
Татьяна
4 ноя 2025
Выражаем Ольге благодарность за интереснейший вечер в Нижнем Новгороде! Экскурсия была очень информативной и комфортной! Мы посетили много обьектов, узнали множество интересных фактов и сделали чудесные фото! Вечерний город прекрасен! А передвижение на автомобиле позволило посетить сразу множество обьектов, расположенных далековато друг от друга!
Сибиляйнен
2 ноя 2025
Потрясающая экскурсия!
Столько интересной и неизбитой информации, всем было очень интересно! Виды Новгорода совершенно потрясающие! Спасибо большое, Ольга, за прекрасную экскурсию, интересный рассказ про город и комфортный формат!
М
Майя
23 окт 2025
Хорошая экскурсия, грамотный экскурсовод. Погода была дождливая, и автомобильная экскурсия позволила с комфортом посмотреть прекрасный вечерний город. Ольга, спасибо! 🌷
Л
Лариса
21 окт 2025
Несмотря на то, что Нижний Новгород мы знаем много лет,хотя и живём в другом городе, экскурсия с Ольгой по вечернему городу показала нам его красоту, познакомила с его историей,заставила по-другому
Ирина
20 окт 2025
Индивидуальная экскурсия Вечерний Нижний. С гидом Ольгой. Экскурсия понравилась очень! Приятно увидеть город глазами профессионального гида) посетили все запланированные места. Особенно приятно, что на автомобиле и влюбленной в город Ольгой. Нижний Новгород очень красив вечером! Не пожалели. Будем рекомендовать Ольгу однозначно)))
О
Олейник
16 окт 2025
Татьяна
13 окт 2025
Мы приехали в Нижний Новгород впервые, но эта экскурсия была у нас уже не первая в эту поездку. Очень понравилось, что Ольга заранее связалась с нами, чтобы уточнить место встречи,
И
Ирина
11 окт 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании!
Виды города завораживают!
Ольга- профессионал своего дела!
Однозначно рекомендуем!
В
Вера
11 окт 2025
Очень понравилась экскурсия. Ольга оценила наши пешеходные возможности и экскурсию подстроила под нас. Также на нашу просьбу чуть отклониться от маршрута пошла на встречу и выполнила наше пожелание. Рекомендую как профессионального, чуткого и отзывчивого гида.
Мария
29 сен 2025
На днях провели замечательные 1,5 часа на экскурсии по вечернему Нижнему Новгороду с Ольгой. Все прошло на высшем уровне: проехали по основным локациям города, Ольга интересно и с воодушевлением рассказала
Е
Евгения
28 сен 2025
Замечательная экскурсия по вечернему Нижнему Новгороду. Ольга показала нам самые интересные и красивые места в городе. Нам было интересно и комфортно(погодка подкачала немного, шел дождь, но в машине было тепло, чисто и уютно). Было видно, что Ольга ответственно и с любовью относится к своему делу. Благодарим Ольгу за познавательную экскурсию! Советуем.
