Н Наталья Ольга показала все важные достопримечательности Нижнего, очень душевно рассказывала о каждом. На всех локациях можно сделать красивые фото . Вечерний Нижний- это красивые виды с прекрасной подсветкой. Стрелка потрясает своими масштабах. А рассказ про ярмарку поражает размахом нижегородских купцов.

О Олейник Хотим выразить огромную благодарность экскурсоводу Ольге за потрясающую вечернюю экскурсию по Нижнему Новгороду! Индивидуальный формат на автомобиле оказался идеальным решением: мы успели увидеть всё самое главное — и величественный Кремль, и завораживающую Чкаловскую лестницу, и магическую Стрелку в огнях города. Ваша энергия, глубокие знания и искренняя любовь к Нижнему сделали эту поездку идеальной! Однозначно рекомендуем! 10 из 10!

Т Татьяна Спасибо Ольге за экскурсию,приехала вовремя,отлично знает и любит город,!

Ю Юлия Замечательная обзорная экскурсия, от которой только положительные эмоции благодаря прекрасному гиду. Ольга очень приятный, общительный человек и интересный рассказчик! В ее изложении события прошлых лет никого не оставят равнодушными. Время, отведенное на экскурсию, пролетело незаметно! Мы с большим удовольствием рекомендуем гостям знакомиться с городом в компании такого замечательного экскурсовода, любящего свой родной город и знающего его историю!

Т Татьяна Выражаем Ольге благодарность за интереснейший вечер в Нижнем Новгороде! Экскурсия была очень информативной и комфортной! Мы посетили много обьектов, узнали множество интересных фактов и сделали чудесные фото! Вечерний город прекрасен! А передвижение на автомобиле позволило посетить сразу множество обьектов, расположенных далековато друг от друга!

Сибиляйнен Потрясающая экскурсия!

Столько интересной и неизбитой информации, всем было очень интересно! Виды Новгорода совершенно потрясающие! Спасибо большое, Ольга, за прекрасную экскурсию, интересный рассказ про город и комфортный формат!

М Майя Хорошая экскурсия, грамотный экскурсовод. Погода была дождливая, и автомобильная экскурсия позволила с комфортом посмотреть прекрасный вечерний город. Ольга, спасибо! 🌷

Л Лариса читать дальше взглянуть на ранее знакомые места. Спокойный, обстоятельный рассказ на хорошем литературном языке, посещение знаковых мест древнего города оставили незабываемые впечатления. Большое спасибо за интересную, познавательную экскурсию. Считаем, что с гидом нам очень повезло. Гости из Ярославля. Несмотря на то, что Нижний Новгород мы знаем много лет,хотя и живём в другом городе, экскурсия с Ольгой по вечернему городу показала нам его красоту, познакомила с его историей,заставила по-другому

Ирина Индивидуальная экскурсия Вечерний Нижний. С гидом Ольгой. Экскурсия понравилась очень! Приятно увидеть город глазами профессионального гида) посетили все запланированные места. Особенно приятно, что на автомобиле и влюбленной в город Ольгой. Нижний Новгород очень красив вечером! Не пожалели. Будем рекомендовать Ольгу однозначно)))

Татьяна читать дальше предупредила о погоде (был дождь) и о том, чтобы мы не забыли взять дождевик или зонт. При встрече, она уточнила у нас, что мы уже знали о городе, что нам уже рассказали на других экскурсиях, и уже с этой информацией скорректировала наш маршрут.

Информации было достаточно, рассказывала Ольга очень интересно, с увлечением отвечала на наши вопросы. Так же она помогала нам выбирать кадры для фото, так как уже знала более удачные ракурсы.

В машине было тепло и уютно, чисто и приятно пахло. Что тоже не маловажно!

С удовольствием порекомендуем эту экскурсию своим друзьям и знакомым! И если еще раз приедем в Нижний Новгород, то обязательно обратимся к Ольге еще раз! Мы приехали в Нижний Новгород впервые, но эта экскурсия была у нас уже не первая в эту поездку. Очень понравилось, что Ольга заранее связалась с нами, чтобы уточнить место встречи,

И Ирина Экскурсия прошла на одном дыхании!

Виды города завораживают!

Ольга- профессионал своего дела!

Однозначно рекомендуем!

В Вера Очень понравилась экскурсия. Ольга оценила наши пешеходные возможности и экскурсию подстроила под нас. Также на нашу просьбу чуть отклониться от маршрута пошла на встречу и выполнила наше пожелание. Рекомендую как профессионального, чуткого и отзывчивого гида.

Мария читать дальше об основных достопримечательностях, делали остановки, чтобы подойти ближе к объектам и рассмотреть с лучшего ракурса. Город с подсветкой открывается с другой стороны. Чистый автомобиль и салон, комфортная поездка, аккуратный стиль вождения и интересная беседа. Ольга скорректировала маршрут по нашей просьбе и высадила у гостиницы. Рекомендую экскурсию с Ольгой для знакомства с городом! На днях провели замечательные 1,5 часа на экскурсии по вечернему Нижнему Новгороду с Ольгой. Все прошло на высшем уровне: проехали по основным локациям города, Ольга интересно и с воодушевлением рассказала