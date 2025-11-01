Мои заказы

Вечерний Нижний

Увидеть город в тысячах огней
С заходом солнца уходит дневная суета, а яркая подсветка улиц создаёт впечатляющие контрасты между светом и тенью и позволяет по-новому взглянуть на архитектуру города.

Мы проедем и пройдём по самым атмосферным локациям Нижнего Новгорода — и поговорим о голосе Шаляпина, решениях Петра I и сокровищах порта.
17 отзывов
Вечерний Нижний© Ольга
Вечерний Нижний© Ольга
Вечерний Нижний© Ольга

Описание экскурсии

Маршрут: площадь Минина и Пожарского → Нижегородский кремль → Чкаловская лестница → Нижне-Волжская набережная → Нижегородская ярмарка → Стрелка → улица Рождественская

Вы узнаете:

  • кто, когда и зачем основал Нижний Новгород
  • что связывает Дюма с этим городом
  • какой храм Пётр I закрыл отныне и навеки
  • под какими окнами слушали бас Шаляпина
  • какое сокровище хранил грузовой порт

Организационные детали

  • Едем на Nissan Qashqai
  • Интересно будет взрослым и детям от 12 лет

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 97 туристов
Я профессиональный гид по Нижнему Новгороду. Родилась и выросла в этом удивительном городе, и моя любовь к его истории, культуре и архитектуре вдохновляет меня делиться своими знаниями с вами. На автомобильных
читать дальше

и пешеходных экскурсиях вы увидите не только известные достопримечательности, но и скрытые жемчужины. Мы проедем по живописным улицам, посетим исторические места и насладимся великолепными видами на Волгу и Оку. Мои экскурсии подойдут как для путешественников, так и для местных жителей, желающих узнать больше о своём городе. Я расскажу увлекательные истории и помогу увидеть Нижний Новгород с новой стороны. Вместе откроем его тайны и красоту!

Отзывы и рейтинг

Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников

Н
Наталья
1 ноя 2025
Ольга показала все важные достопримечательности Нижнего, очень душевно рассказывала о каждом. На всех локациях можно сделать красивые фото . Вечерний Нижний- это красивые виды с прекрасной подсветкой. Стрелка потрясает своими масштабах. А рассказ про ярмарку поражает размахом нижегородских купцов.
Дата посещения: 31 октября 2025
О
Олейник
13 окт 2025
Хотим выразить огромную благодарность экскурсоводу Ольге за потрясающую вечернюю экскурсию по Нижнему Новгороду! Индивидуальный формат на автомобиле оказался идеальным решением: мы успели увидеть всё самое главное — и величественный Кремль, и завораживающую Чкаловскую лестницу, и магическую Стрелку в огнях города. Ваша энергия, глубокие знания и искренняя любовь к Нижнему сделали эту поездку идеальной! Однозначно рекомендуем! 10 из 10!
Дата посещения: 13 октября 2025
Т
Татьяна
14 ноя 2025
Спасибо Ольге за экскурсию,приехала вовремя,отлично знает и любит город,!
Ю
Юлия
9 ноя 2025
Замечательная обзорная экскурсия, от которой только положительные эмоции благодаря прекрасному гиду. Ольга очень приятный, общительный человек и интересный рассказчик! В ее изложении события прошлых лет никого не оставят равнодушными. Время, отведенное на экскурсию, пролетело незаметно! Мы с большим удовольствием рекомендуем гостям знакомиться с городом в компании такого замечательного экскурсовода, любящего свой родной город и знающего его историю!
Т
Татьяна
4 ноя 2025
Выражаем Ольге благодарность за интереснейший вечер в Нижнем Новгороде! Экскурсия была очень информативной и комфортной! Мы посетили много обьектов, узнали множество интересных фактов и сделали чудесные фото! Вечерний город прекрасен! А передвижение на автомобиле позволило посетить сразу множество обьектов, расположенных далековато друг от друга!
Сибиляйнен
Сибиляйнен
2 ноя 2025
Потрясающая экскурсия!
Столько интересной и неизбитой информации, всем было очень интересно! Виды Новгорода совершенно потрясающие! Спасибо большое, Ольга, за прекрасную экскурсию, интересный рассказ про город и комфортный формат!
М
Майя
23 окт 2025
Хорошая экскурсия, грамотный экскурсовод. Погода была дождливая, и автомобильная экскурсия позволила с комфортом посмотреть прекрасный вечерний город. Ольга, спасибо! 🌷
Л
Лариса
21 окт 2025
Несмотря на то, что Нижний Новгород мы знаем много лет,хотя и живём в другом городе, экскурсия с Ольгой по вечернему городу показала нам его красоту, познакомила с его историей,заставила по-другому
читать дальше

взглянуть на ранее знакомые места. Спокойный, обстоятельный рассказ на хорошем литературном языке, посещение знаковых мест древнего города оставили незабываемые впечатления. Большое спасибо за интересную, познавательную экскурсию. Считаем, что с гидом нам очень повезло. Гости из Ярославля.

Ирина
Ирина
20 окт 2025
Индивидуальная экскурсия Вечерний Нижний. С гидом Ольгой. Экскурсия понравилась очень! Приятно увидеть город глазами профессионального гида) посетили все запланированные места. Особенно приятно, что на автомобиле и влюбленной в город Ольгой. Нижний Новгород очень красив вечером! Не пожалели. Будем рекомендовать Ольгу однозначно)))
О
Олейник
16 окт 2025
Татьяна
Татьяна
13 окт 2025
Мы приехали в Нижний Новгород впервые, но эта экскурсия была у нас уже не первая в эту поездку. Очень понравилось, что Ольга заранее связалась с нами, чтобы уточнить место встречи,
читать дальше

предупредила о погоде (был дождь) и о том, чтобы мы не забыли взять дождевик или зонт. При встрече, она уточнила у нас, что мы уже знали о городе, что нам уже рассказали на других экскурсиях, и уже с этой информацией скорректировала наш маршрут.
Информации было достаточно, рассказывала Ольга очень интересно, с увлечением отвечала на наши вопросы. Так же она помогала нам выбирать кадры для фото, так как уже знала более удачные ракурсы.
В машине было тепло и уютно, чисто и приятно пахло. Что тоже не маловажно!
С удовольствием порекомендуем эту экскурсию своим друзьям и знакомым! И если еще раз приедем в Нижний Новгород, то обязательно обратимся к Ольге еще раз!

И
Ирина
11 окт 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании!
Виды города завораживают!
Ольга- профессионал своего дела!
Однозначно рекомендуем!
Экскурсия прошла на одном дыхании!
В
Вера
11 окт 2025
Очень понравилась экскурсия. Ольга оценила наши пешеходные возможности и экскурсию подстроила под нас. Также на нашу просьбу чуть отклониться от маршрута пошла на встречу и выполнила наше пожелание. Рекомендую как профессионального, чуткого и отзывчивого гида.
Мария
Мария
29 сен 2025
На днях провели замечательные 1,5 часа на экскурсии по вечернему Нижнему Новгороду с Ольгой. Все прошло на высшем уровне: проехали по основным локациям города, Ольга интересно и с воодушевлением рассказала
читать дальше

об основных достопримечательностях, делали остановки, чтобы подойти ближе к объектам и рассмотреть с лучшего ракурса. Город с подсветкой открывается с другой стороны. Чистый автомобиль и салон, комфортная поездка, аккуратный стиль вождения и интересная беседа. Ольга скорректировала маршрут по нашей просьбе и высадила у гостиницы. Рекомендую экскурсию с Ольгой для знакомства с городом!

Е
Евгения
28 сен 2025
Замечательная экскурсия по вечернему Нижнему Новгороду. Ольга показала нам самые интересные и красивые места в городе. Нам было интересно и комфортно(погодка подкачала немного, шел дождь, но в машине было тепло, чисто и уютно). Было видно, что Ольга ответственно и с любовью относится к своему делу. Благодарим Ольгу за познавательную экскурсию! Советуем.

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

