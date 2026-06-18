Огни набережных, отражения куполов в воде, мосты, уходящие в бесконечность, и величественный кремль над рекой — у вечернего Нижнего особая атмосфера. Под плеск волн и далёкий шум города вы полюбуетесь его архитектурными доминантами. А ещё отдохнёте и приятно проведёте время на комфортабельном катере.
Описание экскурсии
- Канавинский мост — один из главных символов города, сверкающий в вечерних огнях
- Стрелка и собор Александра Невского — величественный храм на слиянии рек, особенно эффектный в подсветке
- Нижневолжская набережная и речной вокзал — длинная линия огней, отражающихся в воде
- Кремль и Чкаловская лестница — древние стены и грандиозная лестница, подсвеченные прожекторами, производят сильное впечатление с реки
А ещё:
- длинные набережные, шум которых едва доносится издалека
- сверкающие купола соборов и церквей
- мосты, по которым тянутся цепочки машин
Под плеск волны о борт вы увидите панораму Нижнего как на ладони!
Организационные детали
- Перед отплытием будет инструктаж по технике безопасности. Для всех пассажиров предусмотрены спасжилеты
- На катере обогреваемый салон и панорамные окна — здесь комфортно и уютно даже прохладной ночью. Также на борту есть пледы и подсветка салона, а музыку подключим по bluetooth
- Вы можете взять с собой напитки и закуски, кроме красного вина
- При желании мы будем дольше задерживаться для фото в живописных местах и подходить ближе к берегу, чтобы рассмотреть детали. Также по на месте договорённости продлим прогулку
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 243 туристов
С 2021 года я показываю наш прекрасный город с воды. Мои главные ценности — комфорт, безопасность и настоящие эмоции. Я подхожу к каждой прогулке с душой и уверен: вода расслабляет,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Большое спасибо Владиславу за прекрасную вечернюю прогулку. Рассказал интересные детали истории города, показал Нижний Новгород с красивых ракурсов. Положительно отнёсся к маленькому Йорку и вкусняшкам на борту. Рекоммендую 100%
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Н
Дата посещения: 8 окт 2025
Огромное спасибо Владу за потрясающую речную прогулку! Ночью город смотрится совершенно иначе, чем днём. Мы с внучкой очень довольны и самой организацией водного путешествия, и организатором,, и полученными впечатлениями. Рекомендуем всем туристам.!
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А
Ходили на катере, прогулка вечерний Нижний. Очень красивый вид с Волги на Кремль, набережную. Большой плюс индивидуально и можно оговорить маршрут. Все понравилось. Естественно время выхода если хотите посмотреть подсветку не раньше 21:00 июнь.
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Замечательная прогулка по воде, увидеть величественный Нижний со стороны реки!! Какой же красивый, вечером в подсветке! Потрясающе!!!!
Влад учитывает все пожелания, задерживались в местах, где хотелось побыть подольше. Очень интересный собеседник!
Однозначно рекомендую!
Влад учитывает все пожелания, задерживались в местах, где хотелось побыть подольше. Очень интересный собеседник!
Однозначно рекомендую!
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Прогулка на катере оставила исключительно приятные впечатления. Организатор пунктуален и вежлив, прогулка прошла комфортно, ночной город впечатлил своей красотой. Однозначно рекомендую!
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Это было прекрасно🍁😍
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