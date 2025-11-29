Приглашаем на прогулку по Верхне-Волжской набережной — одному из красивейших мест Нижнего Новгорода.
Вы полюбуетесь великолепными панорамами Заволжья, роскошными купеческими особняками и узнаете истории о легендарных летчиках, благотворителях и изобретателях. А еще мы проникнемся праздничной атмосферой, царящей на улицах города.
Вы полюбуетесь великолепными панорамами Заволжья, роскошными купеческими особняками и узнаете истории о легендарных летчиках, благотворителях и изобретателях. А еще мы проникнемся праздничной атмосферой, царящей на улицах города.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииВерхне-Волжская набережная в Нижнем Новгороде — пожалуй, одно из лучших мест для променада. Вы убедитесь в этом лично, прогулявшись со мной по одной из самых красивых улиц города. Ее появлением мы обязаны лично императору Николаю I. Здесь мы полюбуемся заволжскими далями, купеческими особняками, наследием советской эпохи и конечно, поговорим о людях, живших на нашей великой реке Волге. А еще вспомним героев-авиаторов, купцов-благотворителей, славных пароходчиков, изобретателей, опередивших свое время… Прогулка проходит в комфортном ритме, ведь когда вокруг зажигаются праздничные огни, а город погружается в атмосферу волшебства, не хочется спешить.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чкаловская лестница
- Александровский сад
- Усадьба Сироткина
- Усадьба Рукавишниковых
- Особняк пароходчиков Каменских
- Особняк Кабачинского
- Главный корпус ННГТУ
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Минина и Пожарского, памятник В. Чкалову
Завершение: Корпус ННГТУ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
Индивидуальная
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, исследуя его знаковые достопримечательности и уникальные виды на индивидуальной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 7334 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
О Нижнем Новгороде с любовью: Кремль, набережные, Большая Покровская
Посетите неприступный Кремль, прогуляйтесь по волжским набережным и главной пешеходной улице. Откройте для себя следы разных эпох и насладитесь видами на реку
Начало: По договорённости
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:30
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 25 чел.
Историческая прогулка по Нижнему Новгороду
Откройте для себя Нижний Новгород через его кремль и набережную. История, архитектура и завораживающие виды ждут вас на каждом шагу
Начало: У ТИЦ (Нижегородский туристско-информационный цент...
Завтра в 12:00
7 дек в 12:00
800 ₽ за человека