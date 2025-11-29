Описание Фото Ответы на вопросы Приглашаем на прогулку по Верхне-Волжской набережной — одному из красивейших мест Нижнего Новгорода.



Вы полюбуетесь великолепными панорамами Заволжья, роскошными купеческими особняками и узнаете истории о легендарных летчиках, благотворителях и изобретателях. А еще мы проникнемся праздничной атмосферой, царящей на улицах города. Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

не действует на трансферы и входные билеты

работает при предоплате или полной оплате на сайте

не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»

Анна Ваш гид в Нижнем Новгороде Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 1.5 часа Размер группы 1-7 человек Как проходит Пешком 5000 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии Верхне-Волжская набережная в Нижнем Новгороде — пожалуй, одно из лучших мест для променада. Вы убедитесь в этом лично, прогулявшись со мной по одной из самых красивых улиц города. Ее появлением мы обязаны лично императору Николаю I. Здесь мы полюбуемся заволжскими далями, купеческими особняками, наследием советской эпохи и конечно, поговорим о людях, живших на нашей великой реке Волге. А еще вспомним героев-авиаторов, купцов-благотворителей, славных пароходчиков, изобретателей, опередивших свое время… Прогулка проходит в комфортном ритме, ведь когда вокруг зажигаются праздничные огни, а город погружается в атмосферу волшебства, не хочется спешить.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату