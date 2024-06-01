Приглашаю вас в мистический мир Нижнего Новгорода! Какие секреты скрывает главная набережная? Какие призраки бродят по дорожкам сада и мелькают в окнах старинных особняков? Со мной вы посмотрите на город с неожиданного ракурса и откроете его историю в необычном формате.
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы пройдём по Верхне-Волжской набережной и поговорим о судьбах купцов, писателей и других нижегородских знаменитостей, а также о тайнах, которые скрывают стены величественных строений. Итак, в программе:
- Усадьба Рукавишниковых — дворец, принадлежавший «проклятому роду». Это самое красивое здание города, хранящее тайны не только в своих стенах, но даже глубоко под землёй.
- Усадьба Сироткина, заставившая когда-то пойти на преступление главных городских блюстителей морали. Сейчас здесь находится одна из самых больших картин России, загадки которой мы постараемся разгадать.
- Особняк Каменских — самое мрачное строение набережной, долгое время скрывавшее в своих недрах настоящее сокровище
- Мариинский институт благородных девиц, подаривший нам несколько дам-медиумов
Я расскажу о подземных ходах и забытых кладбищах, о нижегородских спиритических сеансах и жутком «монструзе», о загадочном Третьем Завете и многом другом. Вас ждут истории не только страшно пугающие, но и страшно печальные, страшно интересные и страшно смешные. Главное, что они запомнятся надолго!
Организационные детали
- Экскурсия 16+
- Все достопримечательности осматриваем снаружи
- Закончим прогулку недалеко от канатной дороги и колеса обозрения
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Минина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 1351 туриста
Меня зовут Юлия. Я член нижегородской гильдии экскурсоводов и увлечена свои делом. Провожу яркие, живые и позитивные экскурсии. Мои прогулки — это хорошее настроение и положительные эмоции в сочетании с интересными фактами. Присоединяйтесь!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Василий
1 июня 2024
Прекрасная сбалансированная экскурсия. Понравилась и мне и сыну. Ребёнок больше слушал про привидения и клады, взрослый про купеческие династии. В итоге все остались довольны. Хочется отметить, что экскурсовод умеет увлечь и обладает прекрасным чувством юмора. Рекомендую
Л
Лариса
1 июня 2024
Экскурсия шикарная и экскурсовод чудесный! Получила большое удовольствие. Думала будут сомнительные истории про привидения, но экскурсия оказалась значительно глубже. Узнала и много нового про нижегородских купцов. А место проведения просто потрясающее, особенно в такую жару. Ещё раз спасибо! Обязательно посещу и другие экскурсии Юлии.
С
Саша
1 июня 2024
Экскурсия супер! Нам очень понравилось! Было страшно, весело и познавательно. Много интересных фактов. Заслушались даже те, кто скептически относится к экскурсиям. А какие виды на набережной! Юлия, огромное вам спасибо за увлекательный вечер!
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