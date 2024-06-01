Приглашаю вас в мистический мир Нижнего Новгорода! Какие секреты скрывает главная набережная? Какие призраки бродят по дорожкам сада и мелькают в окнах старинных особняков? Со мной вы посмотрите на город с неожиданного ракурса и откроете его историю в необычном формате.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы пройдём по Верхне-Волжской набережной и поговорим о судьбах купцов, писателей и других нижегородских знаменитостей, а также о тайнах, которые скрывают стены величественных строений. Итак, в программе:

Усадьба Рукавишниковых — дворец, принадлежавший «проклятому роду». Это самое красивое здание города, хранящее тайны не только в своих стенах, но даже глубоко под землёй.

Усадьба Сироткина, заставившая когда-то пойти на преступление главных городских блюстителей морали. Сейчас здесь находится одна из самых больших картин России, загадки которой мы постараемся разгадать.

Особняк Каменских — самое мрачное строение набережной, долгое время скрывавшее в своих недрах настоящее сокровище

Мариинский институт благородных девиц, подаривший нам несколько дам-медиумов

Я расскажу о подземных ходах и забытых кладбищах, о нижегородских спиритических сеансах и жутком «монструзе», о загадочном Третьем Завете и многом другом. Вас ждут истории не только страшно пугающие, но и страшно печальные, страшно интересные и страшно смешные. Главное, что они запомнятся надолго!

Организационные детали