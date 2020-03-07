174 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

И это не всегда истории о царях, купцах и аристократах, но также рассказ о «простых» нижегородцах, которые внесли и вносят свой вклад в уникальную атмосферу Приволжской столицы.

Что вас ожидает

Маршрут экскурсии (хотя здесь мы, конечно, оставим себе возможность для импровизации):

На Верхневолжской набережной вы встретите богатые купеческие особняки и насладитесь прохладой Александровского сада.

Гуляя по Площади Минина и Пожарского, полюбуетесь на Волгу и высокие стены Нижегородского кремля. А еще попытаетесь сосчитать ступени у Чкаловской лестницы и узнаете, почему памятник В.П. Чкалову так похож на свой оригинал.

Дальше мы отправимся на Большую Покровскую — главную пешеходную улицу города, полную памятников. Какие-то из них поражают своим размахом, а какие-то, наоборот, удивляют деталями и творческой фантазией зодчих.

На улице Малой Покровской вы оцените не только старинную городскую застройку, но и современные сооружения Нижнего. Я расскажу, почему Приволжская столица считается одним из европейских центров новой архитектуры.

На улице Ильинской вы познакомитесь с купеческим бытом XIX -XX вв., а также разберетесь, почему детство Максима Горького было непростым.

-XX вв., а также разберетесь, почему детство Максима Горького было непростым. Вдоволь наглядитесь на Стрелку на Набережной Федоровского — величественное природное зрелище, где Ока встречается с Волгой.

Завершим нашу прогулку на улице Рождественской, в старинном деловом центре города. Вы полюбуетесь знаменитой Рождественской церковью — жемчужиной строгановского барокко начала XVII столетия.

На прогулке я покажу фотографии, схемы, рисунки, репродукции картин, которые помогут лучше понять прошлое и настоящее Нижнего Новгорода.