174 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Живой рассказ о городе и людях, которые на него повлияли, на прогулке по знаковым местам

Artyom
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Artyom – ваш гид
Эта пешеходная экскурсия нацелена на знакомство с самыми знаковыми достопримечательностями, памятниками и видами города.

Исторический центр Нижнего Новгорода полон выдающихся архитектурных сооружений, волнующих городских и природных пейзажей, интересных примеров уличной скульптуры и искусства.

При этом живой рассказ о городском пространстве невозможен без истории отдельных людей, которые сделали Нижний таким, каков он есть.
От 3120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии174 отзыва
4.92
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы

И это не всегда истории о царях, купцах и аристократах, но также рассказ о «простых» нижегородцах, которые внесли и вносят свой вклад в уникальную атмосферу Приволжской столицы.

Что вас ожидает

Маршрут экскурсии (хотя здесь мы, конечно, оставим себе возможность для импровизации):

  • На Верхневолжской набережной вы встретите богатые купеческие особняки и насладитесь прохладой Александровского сада.
  • Гуляя по Площади Минина и Пожарского, полюбуетесь на Волгу и высокие стены Нижегородского кремля. А еще попытаетесь сосчитать ступени у Чкаловской лестницы и узнаете, почему памятник В.П. Чкалову так похож на свой оригинал.
  • Дальше мы отправимся на Большую Покровскую — главную пешеходную улицу города, полную памятников. Какие-то из них поражают своим размахом, а какие-то, наоборот, удивляют деталями и творческой фантазией зодчих.
  • На улице Малой Покровской вы оцените не только старинную городскую застройку, но и современные сооружения Нижнего. Я расскажу, почему Приволжская столица считается одним из европейских центров новой архитектуры.
  • На улице Ильинской вы познакомитесь с купеческим бытом XIX-XX вв., а также разберетесь, почему детство Максима Горького было непростым.
  • Вдоволь наглядитесь на Стрелку на Набережной Федоровского — величественное природное зрелище, где Ока встречается с Волгой.
  • Завершим нашу прогулку на улице Рождественской, в старинном деловом центре города. Вы полюбуетесь знаменитой Рождественской церковью — жемчужиной строгановского барокко начала XVII столетия.

На прогулке я покажу фотографии, схемы, рисунки, репродукции картин, которые помогут лучше понять прошлое и настоящее Нижнего Новгорода.

Организационные детали

  • Пешеходную прогулку можно заменить на автомобильную — на вашем или арендованном транспорте
  • По желанию в маршрут можно включить посещение Нижегородского Кремля
  • Группам от 8 человек — скидки
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Artyom
Artyom
Артем, 31 год. Культуролог, гид, преподаватель. Интересуюсь историей и мифологией городских пространств, современной архитектурой, собираю виртуальную коллекцию необычных мест, зданий и объектов Нижнего Новгорода.
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174 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

7 марта 2020
Любим путешествовать и не понаслышке знаем, что хороший гид - это редкость. Приятно встретить образованного, интеллигентного, увлечённого своим делом человека, который интересно, доступно и с любовью говорит о родном городе. Очень благодарны Артёму за экскурсию в диалоге, за учёт наших интересов, чувство юмора и пунктуальность.
Лидия, Сергей.
7 марта 2020
Увлекательная экскурсия по Нижнему Новгороду, много интересных фактов, очень динамично. Артём, спасибо!
2 марта 2020
Спасибо большое Артему за интересную экскурсию по достопримечательностям Нижнего Новгорода! Маршрут был выбран оптимальный, рассказ о городе и его жителях - увлекательный и насыщенный, легкость в общении и профессионализм - отличные качества Артема. Рекомендуем эту экскурсию!
1 марта 2020
Очень интересно, Артём великолепный и остроумный рассказчик, хранитель тысячи увлекательных историй из жизни города. Три часа в его компании пролетели совершенно незаметно. Рекомендую от всей души.
13 января 2020
Артем прекрасный гид, знающий своё дело. Несмотря на метель и мороз 3 часа пролетели незаметно. Было очень интересно и познавательно. Спасибо!
9 января 2020
Отлично. Всем очень понравилось (возраст от 12 до 40). Боялись, что за 3 часа устанем ходить, и это омрачит экскурсию, но они пролетели незаметно. Спасибо!
9 января 2020
28.12.2019 были на экскурсии "Главное в Нижнем". Все очень понравилось. Огромное спасибо Антону.
5 января 2020
Всё выше сказаное о Артёме правда . Если окажемся ещё раз в НН, то обязательно опять обратимся. Очень не скучная подача матерьял , вызывающая интерес. Здорово! 🙏 спасибо. !
4 января 2020
Артем смог уместить в 3-х часовую экскурсию большой объём информации по истории и архитектуре Нижнего Новгорода. Экскурсия прошла "на одном дыхании", не смотря на погоду.
Рекомендуем гостям Нижнего Новгорода для знакомства с городом.
20 ноября 2019
Содержательно, умно, самобытно, да и просто здорово!
Ещё 164 отзыва

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