Групповая экскурсия по Нижнему Новгороду предлагает путешествие через восемь веков истории.
Участники увидят знаменитый кремль, где итальянские зодчие создали уникальное фортификационное сооружение. На Верхне-Волжской набережной откроются виды на заволжские дали, а
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальный кремль 16 века
- 🌉 Завораживающие виды на набережной
- 🗺️ Исторические факты и легенды
- 👑 Истории о великих правителях
- 🛤️ Длинная канатная дорога
Что можно увидеть
- Кремль
- Собор Михаила Архангела
- Спасо-Преображенская колокольня
- Площадь Минина и Пожарского
- Верхне-Волжская набережная
- Сенная площадь
Описание экскурсии
- Кремль. Уникальное фортификационное сооружение было построено в начале 16 века при участии итальянских зодчих
- Собор Михаила Архангела. Здесь покоится прах одного из самых уважаемых героев народного ополчения 1612 года — Кузьмы Минина
- Спасо-Преображенская колокольня и смотровая площадка в Кремле. Вам откроются виды на заволжские дали и знаменитую Стрелку
- Площадь Минина и Пожарского. Вы увидите памятник знаменитому лётчику Чкалову
- Верхне-Волжская набережная. Здесь вас ждут завораживающие виды и красивые особняки, принадлежавшие когда-то известным купцам и судовладельцам
- Сенная площадь. Отсюда вы сможете самостоятельно прокатиться по канатной дороге. Она включена в Книги рекордов России и Европы за самый длинный и безопасный пролёт над водой — 861 метр
На экскурсии вы узнаете:
- Об особенностях обороны неприступной нижегородской крепости
- Важном событии, которое произошло в феврале 1919 года на Верхне-Волжской набережной
- Кладе и судьбе хозяев дома, где его нашли
- Императрице Екатерине II и императоре Николае I, Минине и Пожарском, лётчиках Нестерове и Чкалове, купцах Рукавишниковых и последнем городском главе Сироткине
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТИЦ (Нижегородский туристско-информационный центр), на территории Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Марина — Организатор в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 289 туристов
Наша компания — одна из ведущих туристических фирм в Нижнем Новгороде. На рынке мы с 1990 года. У нас свой штат гидов и лицензированная школа экскурсоводов. Каждая наша экскурсия — про любовь к родному городу.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
19 окт 2025
Огромное спасибо Ларисе за проведенную экскурсию. Всё очень доходчиво, познавательно, профессионально. Обязательно буду советовать своим знакомым!
N
Natalya
8 сен 2025
Благодаря то ли везению, то ли низкому сезону, или просто стечению обстоятельств у нас получилась замечательная индивидуальная экскурсия с гидом Талией. Активная, насыщенная, живая и очень интересная. Два часа на одном дыхании и не чувствуя усталости. Рекомендую.
Н
Наталья
17 авг 2025
Отличная экскурсия.
Е
Евгения
28 июл 2025
Гид Валентина очень старалась выложить все свои знания. Материала очень много, но никакой структуры подачи. Абсолютно скучный незапоминающийся текст, без интересных якорьков. Также очень тяжело было пологу по 15-20 минут стоять в каждой точке на жаре. Приходилось уговаривать перейти в тень. Зачем на территории Кремля полчаса рассказывать про стрелку, вообще непонятно. За старание ставлю 5, но за качество экскурсии 4.
Sergey
27 июл 2025
Хорошая экскурсия чтобы познакомиться с основными достопримечательностями и прогуляться
Татьяна
14 июл 2025
Интересная экскурсия. Понравилось. Мало времени на такую обширную тему. Но наш прекрасный экскурсовод Валентина Владимировна прекрасно перенесла нас в эпоху тех времен. Познавательно, живо, интеллигентно. Спасибо!
