1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Мистика и история Нижнего: индивидуальный тур
Откройте для себя мистические и исторические тайны Нижнего Новгорода в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: около Кремля
«Кроме того, вас ждут Кремль, древние храмы, прекрасные набережные старого города и эксклюзивные спальные районы советского мегаполиса»
11 июня в 16:00
15 июня в 17:00
от 3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Исторический Нижний: путеводитель по векам
Откройте для себя уникальную историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улицам и кремлю
Начало: На пл. Минина и Пожарского
«Сравните и самостоятельно определите, в чем разница дворянских и купеческих построек, познакомитесь с неповторимой ландшафтной архитектурой нижегородских набережных и насладитесь чудесными панорамными видами»
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
4 700₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Популярное предложение
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода: от древних времен до наших дней. Вас ждет путешествие по кремлю и его окрестностям
Начало: На площади Минина и Пожарского
«Выйдя с территории Кремля, полюбуемся видами у Чкаловской лестнице, поговорим о Чкалове и о набережной»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
Откройте для себя Нижний Новгород на индивидуальной экскурсии: автомобильное путешествие по знаковым местам города. Узнайте о ярмарке, Кремле и легендах города
Начало: На площади Ленина, по адресу улица Советская, 12
«Спустившись по самому крутому съезду города на Нижневолжскую набережную, вы увидите канатную дорогу и парк Победы»
11 июня в 00:00
13 июня в 00:00
6 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Главное в Нижнем: уникальный маршрут по набережным, площадям и улицам
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от исторических памятников до живописных видов. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
«Вдоволь наглядимся на Стрелку Оки и Волги с Набережной Федоровского и оценим один из самых впечатляющих русских видов»
13 июня в 08:30
14 июня в 13:00
от 5 470₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород: путешествие от прошлого к современности на машине и пешком
Познайте Нижний Новгород во всех его измерениях: от исторических корней до современных достижений, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Минина и Пожарского
«С Нижней набережной откроется вид на Печерский монастырь: вас ждет рассказ о его прошлом, нынешнем быте и главных ценностях»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
8 288₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
Как менялся Нижний Новгород за 800 лет? Узнайте на авто-пешеходной экскурсии, охватывающей ключевые достопримечательности и культурные объекты города
Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг...
«Мы проедем по живописной Нижневолжской набережной и улице Рождественской — настоящему музею под открытым небом, увидим катер «Герой» и Блиновский пассаж»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
Прогулка по Нижнему Новгороду: история, архитектура, главные достопримечательности и современные виды. Откройте для себя уникальный город с богатым наследием
Начало: Ул Большая Покровская
«Маршрут прогулки позволит вам за 2 часа увидеть самые знаковые и красивые улицы, площади, дома, церкви и набережные Нижнего Новгорода»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нижний Новгород: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны
Начало: Ул. Большая Покровская
«Я покажу все «визитные карточки» нашего старинного города: могучий Кремль, защищавший Нижний Новгород от набегов, центральную улицу Большая Покровская и живописную набережную Федоровского»
12 июня в 13:30
18 июня в 20:30
5 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
О Нижнем Новгороде с любовью: Кремль, набережные, Большая Покровская
Посетите неприступный Кремль, прогуляйтесь по волжским набережным и главной пешеходной улице. Откройте для себя следы разных эпох и насладитесь видами на реку
Начало: По договорённости
«Исторический центр города покорит вас величественным Кремлем, живописными набережными и старинными купеческими улицами, облик которых мало изменился с XIX века»
21 июня в 10:30
23 июня в 10:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Нижний Новгород: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу древнего Нижнего Новгорода, исследуйте его улицы и монументы вместе с опытным гидом
«Чкаловская лестница, набережные и удивительные панорамы»
17 июня в 08:00
18 июня в 14:00
5 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Нижний Новгород: истории, легенды и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, открывая его исторические тайны и архитектурные шедевры
«А на Верхневолжской набережной — особняки нижегородских купцов первой гильдии»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 7 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижегородская Ярмарка: великолепие истории и архитектуры
Погрузитесь в атмосферу великой Нижегородской Ярмарки, где история и культура России оживают на берегах Оки и Волги
Начало: Площадь Ленина. У памятника В.И. Ленину
«С набережной будем любоваться великолепными видами исторической части города и кварталами старой слободы Канавино»
11 июня в 16:00
15 июня в 17:00
от 2 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешая экскурсия по Дятловым горам Нижнего Новгорода: история и красоты
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, пройдя по Дятловым горам. Вас ждут уникальные пейзажи, архитектурные шедевры и неповторимая атмосфера
Начало: На улице Большая Покровская
«Также вас ждет прогулка по верхним набережным Оки и Волги, вид на улицу Рождественскую сверху, вид на Почаинский овраг и знакомство с сакральной рекой Почайной, у вод которой и был возведен кремль Нова града Нижнего»
Завтра в 17:00
10 июня в 11:00
от 6 670₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
5 часов
Нижний Новгород: история в лицах и судьбах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, узнайте о знаменитых жителях и исторических событиях, прогуливаясь по старинным улицам и набережным
Начало: В центре Нижнего Новгорода
«На Верхне-Волжской набережной вы услышите о знаменитых летчиках Чкалове и Нестерове, создателях радио, судов на подводных крыльях и автомобилей «Чайка», «Волга» и «ГАЗель»»
23 июня в 08:00
3 июля в 08:00
от 5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Литературно-графичный маршрут в Нижнем Новгороде: путешествие по истории
Откройте для себя уникальный мир литературы и искусства Нижнего Новгорода, познакомьтесь с жизнью и творчеством знаменитых личностей
Начало: На площади Минина
«И, конечно, взглянем на волжские дали с Верхневолжской набережной»
Сегодня в 17:00
Завтра в 18:00
от 3 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород с нуля
Главные достопримечательности города на обзорной автомобильной экскурсии
«Рассмотрите Нижний со смотровой площадки на набережной Федоровского и побываете на «дне социальной жизни», которое так ярко воспел Максим Горький»
16 июля в 08:00
19 июля в 08:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нижегородский модерн: экскурсия по архитектурным шедеврам
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода начала XX века, исследуя шедевры модерна с профессиональным гидом
«Наш маршрут будет проходить по главным улицам и набережным Нижнего, но мы всегда будем готовы свернуть в переулок, чтобы посмотреть притаившийся в стороне от туристических маршрутов памятник»
13 июня в 08:30
14 июня в 12:00
от 5 470₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Групповая прогулка по историческому Нижнему Новгороду с экспертом
Прогулка по Нижнему Новгороду: кремль, легенды и усадьбы ждут вас на двух маршрутах с местным экспертом
Начало: На Верхне-Волжской набережной
«Синий маршрут — музейная набережная»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Здравствуй, Нижний Новгород
Погулять по старинному Кремлю и его живописным окрестностям и раскрыть местные тайны и легенды
Начало: У памятника Чкалову
«На Верхне-Волжской набережной вы оцените купеческие дворцы и парящий над Волгой террасный парк»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
По Нижнему Новгороду на мотоцикле
Прокатиться с ветерком по улицам и набережным города, останавливаясь в самых ярких точках
Начало: В районе Московского вокзала
«Вы проедете по центру города и увидите его главные достопримечательности: Кремль, Чкаловскую лестницу, Нижневолжскую набережную, Метромост и набережную Федоровского»
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
2 700₽ за человека
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
Оценить главные достопримечательности города в свете фонарей и погулять по Рождественской улице
Начало: У скульптуры Городовому
«Посетите площади Горького и Свободы, полюбуетесь набережной Федоровского и услышите таинственные легенды, связанные с этими местами»
Сегодня в 19:00
14 июня в 19:00
900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Тайны Нижегородского кремля
Погулять по итальянской крепости на берегу Волги и раскрыть её секреты
17 июня в 10:30
19 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Велопрогулка «Тайны нижегородской набережной»
Об истории, людях и достоянии Нижнего на велосипедной экскурсии с прекрасными видами
Начало: Остановка «Речной вокзал»
«И история его начиналась там, где высадились однажды, спустившись вниз по Оке, суда владимирского князя, ныне это место — Нижне-Волжская набережная»
Сегодня в 17:00
Завтра в 14:00
5 100₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
На дне: криминальный Нижний
Отыскать бандитские метки на карте города и пройти по местам съёмок фильма «Жмурки»
Начало: В районе Кремля
«пройти по набережной мимо гостиницы РОССИЯ и узнать о крупном экономическом преступлении 70-х»
11 июня в 16:00
15 июня в 17:00
от 3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Започаинье - душа Нижнего Новгорода
Открыть одно из немногих мест в городе, где сохранился аутентичный облик и атмосфера старины
Начало: На Большой Покровской
«И, конечно, потрясающие волжские панорамы с набережной Федоровского, а также виды на Стрелку»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 4 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Нижнего Новгорода - в Макарьевский монастырь
Посетить древний монастырь на берегу Волги и раскрыть его многовековую историю
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 12 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нижегородские этюды
Выйти за рамки обзорной экскурсии на большой прогулке по историческим и укромным уголкам города
Начало: На площади Минина и Пожарского
«Кроме того, вы прогуляетесь по набережной Федоровского, откуда открывается красивый панорамный вид на Стрелку, где сливается Волга и Ока»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 4 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород: историческое путешествие за день
Исследуйте культурное наследие Нижнего Новгорода: от кремлевских стен до Стрелки, где сливаются Ока и Волга
Начало: По договорённости
«А еще прогуляетесь по живописной набережной Федоровского, насладитесь панорамой города с высоты, увидите знаменитую Стрелку, место впадения Оки в Волгу, и узнаете, почему Петр I приказал закрыть Строгановскую церковь»
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера
Исследовать самобытные районы старинного города и полюбоваться волжскими пейзажами
Начало: у главного ярмарочного дома
«Далее покатаетесь по набережной Волги вдоль микрорайона «Мещерское озеро»»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец
Посетить два старинных русских города и раскрыть их богатую историю с профессиональным гидом
Начало: По договоренности
«В Чкаловске погуляем по историческому центру с деревянными домами, полюбуемся набережной и посетим дом-музей знаменитого летчика, в честь которого назван город»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
16 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Нижнему Новгороду на лимузине
Полюбоваться огнями вечернего города и услышать истории любви известных нижегородцев
Начало: на площади Минина и Пожарского
«Вы оцените в блеске ночной иллюминации главные достопримечательности города: площадь Минина и Пожарского, Чкаловскую лестницу, Стрелку, Кремль, Верхне-Волжскую набережную и здание ярмарки»
14 июня в 19:00
16 июня в 19:00
12 900₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1.5 часа
Беговая обзорная экскурсия по Нижнему
Провести время с пользой для кругозора и здоровья
Начало: у памятника Петру Нестерову
«Рассмотрим купеческие усадьбы Верхне-Волжский набережной, посетим сердце города — кремль, заглянем в тихий район Започаинье с уникальной архитектурой»
10 июня в 18:30
14 июня в 18:30
1 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Нижегородские клады и знаменитые узники
Услышать интригующие истории из прошлого на прогулке по набережным и центру волжской столицы
Начало: На Верхневолжской набережной
«Маршрут: Верхне-Волжская набережная — Кремль — Варварская — пл»
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
8 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
Посмотреть на Нижний глазами известных людей разных эпох и отведать суточных щей с настоечкой
«Нас ждут три набережные — Верхне-Волжская, Федоровского и Нижневолжская — откуда открываются прекрасные панорамы Нижнего Новгорода»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
Пройти по местам из "Жмурок", "Вассы", "Детей Арбата" и других фильмов
«Любите пересматривать ироничный триллер Алексея Балабанова «Жмурки» и хотите увидеть Стрелку из сцены на набережной своими глазами»
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
4 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Краткий курс нижегородизации
Понять город - с местной журналисткой, которая откроет вам настоящий, живой Нижний
«по кремлю и обзорной набережной Федоровского»
Завтра в 18:00
12 июня в 09:00
от 4 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
«Монологи Старого города»: обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Погулять по историческому центру и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом
Начало: На пл. Минина и Пожарского
«Приглашаю оценить главные достопримечательности Нижнего Новгорода: Кремль, Верхневолжскую набережную, старинную Большую Покровскую улицу и Театральную площадь»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Романтическая экскурсия Любовь в большом городе NN
Исследуйте романтическую атмосферу Нижнего Новгорода, открывая истории великих любовных пар
Начало: На площади Минина
«На уютных набережных покажу, как увековечили в памяти имена российских императриц»
12 июня в 15:00
13 июня в 17:00
6 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Конфессии Нижнего Новгорода
Познакомиться с религиозной стороной города
«С вершин Дятловых гор на набережной Федоровского мы полюбуемся видом на Стрелку и одним из красивейших храмов Нижнего»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
4 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Украина в Нижнем Новгороде (пешая 2 часа)
Об украинском наследии в истории русского города
Начало: В начале ул. Большой Покровской
«Далее пойдем по музейной набережной Верхневолжской (Георгиевской)»
Завтра в 17:00
10 июня в 11:00
от 6 670₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Истории Нижнего: дворец за миллион и миллионы Чкалова
Известные и неожиданные события из жизни неординарных нижегородцев
Начало: У памятника Чкалову на Верхне-Волжской набережной
«Гуляя по набережной, мы совершим историческое путешествие:»
12 июня в 15:30
13 июня в 17:30
3 450₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 июня 2024Прекрасно провели время экскурсии с Виталием. Нам повезло с погодой. Гуляли в удовольствие. Виталий очень позитивный, интересный человек и хороший рассказик. Потренировал нашу память задавая вопросы. Всем рекомендую. Столица закатов теперь будет нашим городом для выходного дня!
- ЛЛюдмила6 июня 2024Очень повезло с экскурсоводом Татьяной и водителем! На все вопросы отвечали,не торопили,не бежали,сделали много фотографий,всюду успевали. Водитель подвозил максимально близко. Спасибо огромное за такой приятный вечер!
- ААнна5 июня 2024Огромное спасибо экскурсоводу Ольге!!! Провела отличную экскурсию! Все было очень интересно и познавательно! Маршрут отличный!
- ЕЕлена4 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия Татьяны и хотелось чтобы экскурсия длилась не 3 часа,а гораздо дольше
- ООльга4 июня 2024Спасибо большое, Виталию, за возможность прочувствовать атмосферу Нижнего Новгорода. Его экскурсия очень насыщенная, познавательная и эмоциональная. Очень рекомендую!
- ААнастасия4 июня 2024Отличная подача. экскурсию и гида можно смело рекомендовать
- ААнна4 июня 20246 мая были на экскурсии с Дарьей. Пешеходно-автомобильная экскурсия. Посетили основные достопримечательности. Дарья - очень интересная, приветливая девушка, увлекательно рассказывала,
- ЕЕвгения4 июня 2024Очень понравилась экскурсия, Виталий знаток своего дела, рекомендую всем
- ИИгорь3 июня 2024У нас был экскурсовод Евгений. Он очень хорошо провёл экскурсию. Знание материала отличное, приятное общение и политивный настрой. Рекомендую.
- ММихаил3 июня 2024Очень высоко оцениваю работу Павла Плюснина. Хороший уровень знаний, приятная манера изложения материала. Нам очень понравилось! Жаль, что только 2 дня в Нижнем Новгороде!
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Набережная»
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Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Набережная" можно забронировать 42 экскурсии от 900 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 4045 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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