🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 738 отзывов Мистика и история Нижнего: индивидуальный тур Откройте для себя мистические и исторические тайны Нижнего Новгорода в увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: около Кремля «Кроме того, вас ждут Кремль, древние храмы, прекрасные набережные старого города и эксклюзивные спальные районы советского мегаполиса» от 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 227 отзывов Исторический Нижний: путеводитель по векам Откройте для себя уникальную историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улицам и кремлю Начало: На пл. Минина и Пожарского «Сравните и самостоятельно определите, в чем разница дворянских и купеческих построек, познакомитесь с неповторимой ландшафтной архитектурой нижегородских набережных и насладитесь чудесными панорамными видами» 4 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 440 отзывов Популярное предложение Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода: от древних времен до наших дней. Вас ждет путешествие по кремлю и его окрестностям Начало: На площади Минина и Пожарского «Выйдя с территории Кремля, полюбуемся видами у Чкаловской лестнице, поговорим о Чкалове и о набережной» 1 800 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 163 отзыва Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода Откройте для себя Нижний Новгород на индивидуальной экскурсии: автомобильное путешествие по знаковым местам города. Узнайте о ярмарке, Кремле и легендах города Начало: На площади Ленина, по адресу улица Советская, 12 «Спустившись по самому крутому съезду города на Нижневолжскую набережную, вы увидите канатную дорогу и парк Победы» 6 600 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 307 отзывов Главное в Нижнем: уникальный маршрут по набережным, площадям и улицам Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от исторических памятников до живописных видов. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления «Вдоволь наглядимся на Стрелку Оки и Волги с Набережной Федоровского и оценим один из самых впечатляющих русских видов» от 5 470 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 153 отзыва Нижний Новгород: путешествие от прошлого к современности на машине и пешком Познайте Нижний Новгород во всех его измерениях: от исторических корней до современных достижений, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии Начало: На площади Минина и Пожарского «С Нижней набережной откроется вид на Печерский монастырь: вас ждет рассказ о его прошлом, нынешнем быте и главных ценностях» 8 288 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 58 отзывов 8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия Как менялся Нижний Новгород за 800 лет? Узнайте на авто-пешеходной экскурсии, охватывающей ключевые достопримечательности и культурные объекты города Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг... «Мы проедем по живописной Нижневолжской набережной и улице Рождественской — настоящему музею под открытым небом, увидим катер «Герой» и Блиновский пассаж» от 8 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 39 отзывов Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов Прогулка по Нижнему Новгороду: история, архитектура, главные достопримечательности и современные виды. Откройте для себя уникальный город с богатым наследием Начало: Ул Большая Покровская «Маршрут прогулки позволит вам за 2 часа увидеть самые знаковые и красивые улицы, площади, дома, церкви и набережные Нижнего Новгорода» от 5 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 542 отзыва Нижний Новгород: путешествие сквозь века и легенды Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны Начало: Ул. Большая Покровская «Я покажу все «визитные карточки» нашего старинного города: могучий Кремль, защищавший Нижний Новгород от набегов, центральную улицу Большая Покровская и живописную набережную Федоровского» 5 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов О Нижнем Новгороде с любовью: Кремль, набережные, Большая Покровская Посетите неприступный Кремль, прогуляйтесь по волжским набережным и главной пешеходной улице. Откройте для себя следы разных эпох и насладитесь видами на реку Начало: По договорённости «Исторический центр города покорит вас величественным Кремлем, живописными набережными и старинными купеческими улицами, облик которых мало изменился с XIX века» 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 201 отзыв Популярное предложение Нижний Новгород: путешествие по страницам истории и культуры Погрузитесь в атмосферу древнего Нижнего Новгорода, исследуйте его улицы и монументы вместе с опытным гидом «Чкаловская лестница, набережные и удивительные панорамы» 5 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 112 отзывов Влюбиться в Нижний Новгород: истории, легенды и архитектура Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, открывая его исторические тайны и архитектурные шедевры «А на Верхневолжской набережной — особняки нижегородских купцов первой гильдии» от 7 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 66 отзывов Нижегородская Ярмарка: великолепие истории и архитектуры Погрузитесь в атмосферу великой Нижегородской Ярмарки, где история и культура России оживают на берегах Оки и Волги Начало: Площадь Ленина. У памятника В.И. Ленину «С набережной будем любоваться великолепными видами исторической части города и кварталами старой слободы Канавино» от 2 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Пешая экскурсия по Дятловым горам Нижнего Новгорода: история и красоты Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, пройдя по Дятловым горам. Вас ждут уникальные пейзажи, архитектурные шедевры и неповторимая атмосфера Начало: На улице Большая Покровская «Также вас ждет прогулка по верхним набережным Оки и Волги, вид на улицу Рождественскую сверху, вид на Почаинский овраг и знакомство с сакральной рекой Почайной, у вод которой и был возведен кремль Нова града Нижнего» от 6 670 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 19 отзывов Нижний Новгород: история в лицах и судьбах Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, узнайте о знаменитых жителях и исторических событиях, прогуливаясь по старинным улицам и набережным Начало: В центре Нижнего Новгорода «На Верхне-Волжской набережной вы услышите о знаменитых летчиках Чкалове и Нестерове, создателях радио, судов на подводных крыльях и автомобилей «Чайка», «Волга» и «ГАЗель»» от 5 340 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 27 отзывов Литературно-графичный маршрут в Нижнем Новгороде: путешествие по истории Откройте для себя уникальный мир литературы и искусства Нижнего Новгорода, познакомьтесь с жизнью и творчеством знаменитых личностей Начало: На площади Минина «И, конечно, взглянем на волжские дали с Верхневолжской набережной» от 3 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 46 отзывов Нижний Новгород с нуля Главные достопримечательности города на обзорной автомобильной экскурсии «Рассмотрите Нижний со смотровой площадки на набережной Федоровского и побываете на «дне социальной жизни», которое так ярко воспел Максим Горький» 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 31 отзыв Нижегородский модерн: экскурсия по архитектурным шедеврам Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода начала XX века, исследуя шедевры модерна с профессиональным гидом «Наш маршрут будет проходить по главным улицам и набережным Нижнего, но мы всегда будем готовы свернуть в переулок, чтобы посмотреть притаившийся в стороне от туристических маршрутов памятник» от 5 470 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 143 отзыва Групповая прогулка по историческому Нижнему Новгороду с экспертом Прогулка по Нижнему Новгороду: кремль, легенды и усадьбы ждут вас на двух маршрутах с местным экспертом Начало: На Верхне-Волжской набережной «Синий маршрут — музейная набережная» Расписание: ежедневно в 15:15 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 280 отзывов Здравствуй, Нижний Новгород Погулять по старинному Кремлю и его живописным окрестностям и раскрыть местные тайны и легенды Начало: У памятника Чкалову «На Верхне-Волжской набережной вы оцените купеческие дворцы и парящий над Волгой террасный парк» 4 200 ₽ за всё до 6 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 1 час 11 отзывов По Нижнему Новгороду на мотоцикле Прокатиться с ветерком по улицам и набережным города, останавливаясь в самых ярких точках Начало: В районе Московского вокзала «Вы проедете по центру города и увидите его главные достопримечательности: Кремль, Чкаловскую лестницу, Нижневолжскую набережную, Метромост и набережную Федоровского» 2 700 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 54 отзыва Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего» Оценить главные достопримечательности города в свете фонарей и погулять по Рождественской улице Начало: У скульптуры Городовому «Посетите площади Горького и Свободы, полюбуетесь набережной Федоровского и услышите таинственные легенды, связанные с этими местами» 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Тайны Нижегородского кремля Погулять по итальянской крепости на берегу Волги и раскрыть её секреты 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 2.5 часа 25 отзывов Велопрогулка «Тайны нижегородской набережной» Об истории, людях и достоянии Нижнего на велосипедной экскурсии с прекрасными видами Начало: Остановка «Речной вокзал» «И история его начиналась там, где высадились однажды, спустившись вниз по Оке, суда владимирского князя, ныне это место — Нижне-Волжская набережная» 5 100 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов На дне: криминальный Нижний Отыскать бандитские метки на карте города и пройти по местам съёмок фильма «Жмурки» Начало: В районе Кремля «пройти по набережной мимо гостиницы РОССИЯ и узнать о крупном экономическом преступлении 70-х» от 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Започаинье - душа Нижнего Новгорода Открыть одно из немногих мест в городе, где сохранился аутентичный облик и атмосфера старины Начало: На Большой Покровской «И, конечно, потрясающие волжские панорамы с набережной Федоровского, а также виды на Стрелку» от 4 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Из Нижнего Новгорода - в Макарьевский монастырь Посетить древний монастырь на берегу Волги и раскрыть его многовековую историю от 12 700 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 85 отзывов Нижегородские этюды Выйти за рамки обзорной экскурсии на большой прогулке по историческим и укромным уголкам города Начало: На площади Минина и Пожарского «Кроме того, вы прогуляетесь по набережной Федоровского, откуда открывается красивый панорамный вид на Стрелку, где сливается Волга и Ока» от 4 990 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 136 отзывов Нижний Новгород: историческое путешествие за день Исследуйте культурное наследие Нижнего Новгорода: от кремлевских стен до Стрелки, где сливаются Ока и Волга Начало: По договорённости «А еще прогуляетесь по живописной набережной Федоровского, насладитесь панорамой города с высоты, увидите знаменитую Стрелку, место впадения Оки в Волгу, и узнаете, почему Петр I приказал закрыть Строгановскую церковь» 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера Исследовать самобытные районы старинного города и полюбоваться волжскими пейзажами Начало: у главного ярмарочного дома «Далее покатаетесь по набережной Волги вдоль микрорайона «Мещерское озеро»» 4 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов 10 отзывов Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец Посетить два старинных русских города и раскрыть их богатую историю с профессиональным гидом Начало: По договоренности «В Чкаловске погуляем по историческому центру с деревянными домами, полюбуемся набережной и посетим дом-музей знаменитого летчика, в честь которого назван город» 16 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине На лимузине Индивидуальная 2 часа 3 отзыва По Нижнему Новгороду на лимузине Полюбоваться огнями вечернего города и услышать истории любви известных нижегородцев Начало: на площади Минина и Пожарского «Вы оцените в блеске ночной иллюминации главные достопримечательности города: площадь Минина и Пожарского, Чкаловскую лестницу, Стрелку, Кремль, Верхне-Волжскую набережную и здание ярмарки» 12 900 ₽ за всё до 6 чел.

Групповая 1.5 часа 4 отзыва Беговая обзорная экскурсия по Нижнему Провести время с пользой для кругозора и здоровья Начало: у памятника Петру Нестерову «Рассмотрим купеческие усадьбы Верхне-Волжский набережной, посетим сердце города — кремль, заглянем в тихий район Започаинье с уникальной архитектурой» 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Нижегородские клады и знаменитые узники Услышать интригующие истории из прошлого на прогулке по набережным и центру волжской столицы Начало: На Верхневолжской набережной «Маршрут: Верхне-Волжская набережная — Кремль — Варварская — пл» 8 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 8 отзывов Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески Посмотреть на Нижний глазами известных людей разных эпох и отведать суточных щей с настоечкой «Нас ждут три набережные — Верхне-Волжская, Федоровского и Нижневолжская — откуда открываются прекрасные панорамы Нижнего Новгорода» 8 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Кинопутешествие по Нижнему Новгороду Пройти по местам из "Жмурок", "Вассы", "Детей Арбата" и других фильмов «Любите пересматривать ироничный триллер Алексея Балабанова «Жмурки» и хотите увидеть Стрелку из сцены на набережной своими глазами» 4 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Краткий курс нижегородизации Понять город - с местной журналисткой, которая откроет вам настоящий, живой Нижний «по кремлю и обзорной набережной Федоровского» от 4 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 9 отзывов «Монологи Старого города»: обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду Погулять по историческому центру и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом Начало: На пл. Минина и Пожарского «Приглашаю оценить главные достопримечательности Нижнего Новгорода: Кремль, Верхневолжскую набережную, старинную Большую Покровскую улицу и Театральную площадь» 3 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 18 отзывов Романтическая экскурсия Любовь в большом городе NN Исследуйте романтическую атмосферу Нижнего Новгорода, открывая истории великих любовных пар Начало: На площади Минина «На уютных набережных покажу, как увековечили в памяти имена российских императриц» 6 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Конфессии Нижнего Новгорода Познакомиться с религиозной стороной города «С вершин Дятловых гор на набережной Федоровского мы полюбуемся видом на Стрелку и одним из красивейших храмов Нижнего» 4 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Украина в Нижнем Новгороде (пешая 2 часа) Об украинском наследии в истории русского города Начало: В начале ул. Большой Покровской «Далее пойдем по музейной набережной Верхневолжской (Георгиевской)» от 6 670 ₽ за всё до 15 чел.