Экскурсии по набережной Нижнего Новгорода

Найдено 42 экскурсии в категории «Набережная» в Нижнем Новгороде, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мистика и история Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
738 отзывов
Мистика и история Нижнего: индивидуальный тур
Откройте для себя мистические и исторические тайны Нижнего Новгорода в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: около Кремля
«Кроме того, вас ждут Кремль, древние храмы, прекрасные набережные старого города и эксклюзивные спальные районы советского мегаполиса»
11 июня в 16:00
15 июня в 17:00
от 3 000 за всё до 10 чел.
Нижний Новгород сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
227 отзывов
Исторический Нижний: путеводитель по векам
Откройте для себя уникальную историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улицам и кремлю
Начало: На пл. Минина и Пожарского
«Сравните и самостоятельно определите, в чем разница дворянских и купеческих построек, познакомитесь с неповторимой ландшафтной архитектурой нижегородских набережных и насладитесь чудесными панорамными видами»
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
4 700 за всё до 4 чел.
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
440 отзывов
Популярное предложение
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода: от древних времен до наших дней. Вас ждет путешествие по кремлю и его окрестностям
Начало: На площади Минина и Пожарского
«Выйдя с территории Кремля, полюбуемся видами у Чкаловской лестнице, поговорим о Чкалове и о набережной»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 800 за человека
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
163 отзыва
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
Откройте для себя Нижний Новгород на индивидуальной экскурсии: автомобильное путешествие по знаковым местам города. Узнайте о ярмарке, Кремле и легендах города
Начало: На площади Ленина, по адресу улица Советская, 12
«Спустившись по самому крутому съезду города на Нижневолжскую набережную, вы увидите канатную дорогу и парк Победы»
11 июня в 00:00
13 июня в 00:00
6 600 за всё до 3 чел.
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
307 отзывов
Главное в Нижнем: уникальный маршрут по набережным, площадям и улицам
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от исторических памятников до живописных видов. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
«Вдоволь наглядимся на Стрелку Оки и Волги с Набережной Федоровского и оценим один из самых впечатляющих русских видов»
13 июня в 08:30
14 июня в 13:00
от 5 470 за всё до 7 чел.
Нижний Новгород От и До: на машине и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
153 отзыва
Нижний Новгород: путешествие от прошлого к современности на машине и пешком
Познайте Нижний Новгород во всех его измерениях: от исторических корней до современных достижений, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Минина и Пожарского
«С Нижней набережной откроется вид на Печерский монастырь: вас ждет рассказ о его прошлом, нынешнем быте и главных ценностях»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
8 288 за всё до 4 чел.
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
58 отзывов
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
Как менялся Нижний Новгород за 800 лет? Узнайте на авто-пешеходной экскурсии, охватывающей ключевые достопримечательности и культурные объекты города
Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг...
«Мы проедем по живописной Нижневолжской набережной и улице Рождественской — настоящему музею под открытым небом, увидим катер «Герой» и Блиновский пассаж»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 8 000 за всё до 10 чел.
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
Прогулка по Нижнему Новгороду: история, архитектура, главные достопримечательности и современные виды. Откройте для себя уникальный город с богатым наследием
Начало: Ул Большая Покровская
«Маршрут прогулки позволит вам за 2 часа увидеть самые знаковые и красивые улицы, площади, дома, церкви и набережные Нижнего Новгорода»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 7 чел.
Нижний Новгород - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
542 отзыва
Нижний Новгород: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны
Начало: Ул. Большая Покровская
«Я покажу все «визитные карточки» нашего старинного города: могучий Кремль, защищавший Нижний Новгород от набегов, центральную улицу Большая Покровская и живописную набережную Федоровского»
12 июня в 13:30
18 июня в 20:30
5 600 за всё до 5 чел.
О Нижнем Новгороде с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
О Нижнем Новгороде с любовью: Кремль, набережные, Большая Покровская
Посетите неприступный Кремль, прогуляйтесь по волжским набережным и главной пешеходной улице. Откройте для себя следы разных эпох и насладитесь видами на реку
Начало: По договорённости
«Исторический центр города покорит вас величественным Кремлем, живописными набережными и старинными купеческими улицами, облик которых мало изменился с XIX века»
21 июня в 10:30
23 июня в 10:30
6 000 за всё до 4 чел.
Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
201 отзыв
Популярное предложение
Нижний Новгород: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу древнего Нижнего Новгорода, исследуйте его улицы и монументы вместе с опытным гидом
«Чкаловская лестница, набережные и удивительные панорамы»
17 июня в 08:00
18 июня в 14:00
5 990 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Нижний Новгород за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
112 отзывов
Влюбиться в Нижний Новгород: истории, легенды и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, открывая его исторические тайны и архитектурные шедевры
«А на Верхневолжской набережной — особняки нижегородских купцов первой гильдии»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 7 500 за всё до 7 чел.
Нижегородская ярмарка - «карман России»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
66 отзывов
Нижегородская Ярмарка: великолепие истории и архитектуры
Погрузитесь в атмосферу великой Нижегородской Ярмарки, где история и культура России оживают на берегах Оки и Волги
Начало: Площадь Ленина. У памятника В.И. Ленину
«С набережной будем любоваться великолепными видами исторической части города и кварталами старой слободы Канавино»
11 июня в 16:00
15 июня в 17:00
от 2 900 за всё до 10 чел.
Дятловы горы (пешая 2 часа)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Пешая экскурсия по Дятловым горам Нижнего Новгорода: история и красоты
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, пройдя по Дятловым горам. Вас ждут уникальные пейзажи, архитектурные шедевры и неповторимая атмосфера
Начало: На улице Большая Покровская
«Также вас ждет прогулка по верхним набережным Оки и Волги, вид на улицу Рождественскую сверху, вид на Почаинский овраг и знакомство с сакральной рекой Почайной, у вод которой и был возведен кремль Нова града Нижнего»
Завтра в 17:00
10 июня в 11:00
от 6 670 за всё до 15 чел.
Нижний Новгород: история в лицах и судьбах
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
19 отзывов
Нижний Новгород: история в лицах и судьбах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, узнайте о знаменитых жителях и исторических событиях, прогуливаясь по старинным улицам и набережным
Начало: В центре Нижнего Новгорода
«На Верхне-Волжской набережной вы услышите о знаменитых летчиках Чкалове и Нестерове, создателях радио, судов на подводных крыльях и автомобилей «Чайка», «Волга» и «ГАЗель»»
23 июня в 08:00
3 июля в 08:00
от 5 340 за всё до 10 чел.
Литературно-графичный маршрут
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Литературно-графичный маршрут в Нижнем Новгороде: путешествие по истории
Откройте для себя уникальный мир литературы и искусства Нижнего Новгорода, познакомьтесь с жизнью и творчеством знаменитых личностей
Начало: На площади Минина
«И, конечно, взглянем на волжские дали с Верхневолжской набережной»
Сегодня в 17:00
Завтра в 18:00
от 3 800 за всё до 10 чел.
Нижний Новгород с нуля
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
46 отзывов
Нижний Новгород с нуля
Главные достопримечательности города на обзорной автомобильной экскурсии
«Рассмотрите Нижний со смотровой площадки на набережной Федоровского и побываете на «дне социальной жизни», которое так ярко воспел Максим Горький»
16 июля в 08:00
19 июля в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.
Нижегородский модерн
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
31 отзыв
Нижегородский модерн: экскурсия по архитектурным шедеврам
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода начала XX века, исследуя шедевры модерна с профессиональным гидом
«Наш маршрут будет проходить по главным улицам и набережным Нижнего, но мы всегда будем готовы свернуть в переулок, чтобы посмотреть притаившийся в стороне от туристических маршрутов памятник»
13 июня в 08:30
14 июня в 12:00
от 5 470 за всё до 6 чел.
Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
143 отзыва
Групповая прогулка по историческому Нижнему Новгороду с экспертом
Прогулка по Нижнему Новгороду: кремль, легенды и усадьбы ждут вас на двух маршрутах с местным экспертом
Начало: На Верхне-Волжской набережной
«Синий маршрут — музейная набережная»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1 200 за человека
Здравствуй, Нижний Новгород
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
280 отзывов
Здравствуй, Нижний Новгород
Погулять по старинному Кремлю и его живописным окрестностям и раскрыть местные тайны и легенды
Начало: У памятника Чкалову
«На Верхне-Волжской набережной вы оцените купеческие дворцы и парящий над Волгой террасный парк»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 200 за всё до 6 чел.
По Нижнему Новгороду на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
По Нижнему Новгороду на мотоцикле
Прокатиться с ветерком по улицам и набережным города, останавливаясь в самых ярких точках
Начало: В районе Московского вокзала
«Вы проедете по центру города и увидите его главные достопримечательности: Кремль, Чкаловскую лестницу, Нижневолжскую набережную, Метромост и набережную Федоровского»
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
2 700 за человека
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
54 отзыва
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
Оценить главные достопримечательности города в свете фонарей и погулять по Рождественской улице
Начало: У скульптуры Городовому
«Посетите площади Горького и Свободы, полюбуетесь набережной Федоровского и услышите таинственные легенды, связанные с этими местами»
Сегодня в 19:00
14 июня в 19:00
900 за человека
Тайны Нижегородского кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Тайны Нижегородского кремля
Погулять по итальянской крепости на берегу Волги и раскрыть её секреты
17 июня в 10:30
19 июня в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
Велопрогулка «Тайны нижегородской набережной»
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2.5 часа
25 отзывов
Велопрогулка «Тайны нижегородской набережной»
Об истории, людях и достоянии Нижнего на велосипедной экскурсии с прекрасными видами
Начало: Остановка «Речной вокзал»
«И история его начиналась там, где высадились однажды, спустившись вниз по Оке, суда владимирского князя, ныне это место — Нижне-Волжская набережная»
Сегодня в 17:00
Завтра в 14:00
5 100 за всё до 6 чел.
На дне: криминальный Нижний
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
На дне: криминальный Нижний
Отыскать бандитские метки на карте города и пройти по местам съёмок фильма «Жмурки»
Начало: В районе Кремля
«пройти по набережной мимо гостиницы РОССИЯ и узнать о крупном экономическом преступлении 70-х»
11 июня в 16:00
15 июня в 17:00
от 3 000 за всё до 10 чел.
Започаинье - душа Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Започаинье - душа Нижнего Новгорода
Открыть одно из немногих мест в городе, где сохранился аутентичный облик и атмосфера старины
Начало: На Большой Покровской
«И, конечно, потрясающие волжские панорамы с набережной Федоровского, а также виды на Стрелку»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 4 700 за всё до 10 чел.
Из Нижнего Новгорода - в Макарьевский монастырь
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Из Нижнего Новгорода - в Макарьевский монастырь
Посетить древний монастырь на берегу Волги и раскрыть его многовековую историю
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 12 700 за всё до 6 чел.
Нижегородские этюды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
85 отзывов
Нижегородские этюды
Выйти за рамки обзорной экскурсии на большой прогулке по историческим и укромным уголкам города
Начало: На площади Минина и Пожарского
«Кроме того, вы прогуляетесь по набережной Федоровского, откуда открывается красивый панорамный вид на Стрелку, где сливается Волга и Ока»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 4 990 за всё до 5 чел.
Весь Нижний за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
136 отзывов
Нижний Новгород: историческое путешествие за день
Исследуйте культурное наследие Нижнего Новгорода: от кремлевских стен до Стрелки, где сливаются Ока и Волга
Начало: По договорённости
«А еще прогуляетесь по живописной набережной Федоровского, насладитесь панорамой города с высоты, увидите знаменитую Стрелку, место впадения Оки в Волгу, и узнаете, почему Петр I приказал закрыть Строгановскую церковь»
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера
Исследовать самобытные районы старинного города и полюбоваться волжскими пейзажами
Начало: у главного ярмарочного дома
«Далее покатаетесь по набережной Волги вдоль микрорайона «Мещерское озеро»»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 900 за всё до 10 чел.
Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
10 отзывов
Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец
Посетить два старинных русских города и раскрыть их богатую историю с профессиональным гидом
Начало: По договоренности
«В Чкаловске погуляем по историческому центру с деревянными домами, полюбуемся набережной и посетим дом-музей знаменитого летчика, в честь которого назван город»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
16 000 за всё до 3 чел.
По Нижнему Новгороду на лимузине
🚗 На машине
На лимузине
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
По Нижнему Новгороду на лимузине
Полюбоваться огнями вечернего города и услышать истории любви известных нижегородцев
Начало: на площади Минина и Пожарского
«Вы оцените в блеске ночной иллюминации главные достопримечательности города: площадь Минина и Пожарского, Чкаловскую лестницу, Стрелку, Кремль, Верхне-Волжскую набережную и здание ярмарки»
14 июня в 19:00
16 июня в 19:00
12 900 за всё до 6 чел.
Беговая обзорная экскурсия по Нижнему
Групповая
1.5 часа
4 отзыва
Беговая обзорная экскурсия по Нижнему
Провести время с пользой для кругозора и здоровья
Начало: у памятника Петру Нестерову
«Рассмотрим купеческие усадьбы Верхне-Волжский набережной, посетим сердце города — кремль, заглянем в тихий район Започаинье с уникальной архитектурой»
10 июня в 18:30
14 июня в 18:30
1 000 за человека
Нижегородские клады и знаменитые узники
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Нижегородские клады и знаменитые узники
Услышать интригующие истории из прошлого на прогулке по набережным и центру волжской столицы
Начало: На Верхневолжской набережной
«Маршрут: Верхне-Волжская набережная — Кремль — Варварская — пл»
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
8 000 за всё до 8 чел.
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
Посмотреть на Нижний глазами известных людей разных эпох и отведать суточных щей с настоечкой
«Нас ждут три набережные — Верхне-Волжская, Федоровского и Нижневолжская — откуда открываются прекрасные панорамы Нижнего Новгорода»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
8 500 за всё до 3 чел.
Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
Пройти по местам из "Жмурок", "Вассы", "Детей Арбата" и других фильмов
«Любите пересматривать ироничный триллер Алексея Балабанова «Жмурки» и хотите увидеть Стрелку из сцены на набережной своими глазами»
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
4 700 за всё до 10 чел.
Краткий курс нижегородизации
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Краткий курс нижегородизации
Понять город - с местной журналисткой, которая откроет вам настоящий, живой Нижний
«по кремлю и обзорной набережной Федоровского»
Завтра в 18:00
12 июня в 09:00
от 4 700 за всё до 5 чел.
«Монологи Старого города»: обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
9 отзывов
«Монологи Старого города»: обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Погулять по историческому центру и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом
Начало: На пл. Минина и Пожарского
«Приглашаю оценить главные достопримечательности Нижнего Новгорода: Кремль, Верхневолжскую набережную, старинную Большую Покровскую улицу и Театральную площадь»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 8 чел.
Любовь в большом городе NN
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Романтическая экскурсия Любовь в большом городе NN
Исследуйте романтическую атмосферу Нижнего Новгорода, открывая истории великих любовных пар
Начало: На площади Минина
«На уютных набережных покажу, как увековечили в памяти имена российских императриц»
12 июня в 15:00
13 июня в 17:00
6 200 за всё до 3 чел.
Конфессии Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Конфессии Нижнего Новгорода
Познакомиться с религиозной стороной города
«С вершин Дятловых гор на набережной Федоровского мы полюбуемся видом на Стрелку и одним из красивейших храмов Нижнего»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
4 800 за всё до 6 чел.
Украина в Нижнем Новгороде (пешая 2 часа)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Украина в Нижнем Новгороде (пешая 2 часа)
Об украинском наследии в истории русского города
Начало: В начале ул. Большой Покровской
«Далее пойдем по музейной набережной Верхневолжской (Георгиевской)»
Завтра в 17:00
10 июня в 11:00
от 6 670 за всё до 15 чел.
Истории Нижнего: дворец за миллион и миллионы Чкалова
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Истории Нижнего: дворец за миллион и миллионы Чкалова
Известные и неожиданные события из жизни неординарных нижегородцев
Начало: У памятника Чкалову на Верхне-Волжской набережной
«Гуляя по набережной, мы совершим историческое путешествие:»
12 июня в 15:30
13 июня в 17:30
3 450 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Нижний Новгород - первое знакомство
    Прекрасно провели время экскурсии с Виталием. Нам повезло с погодой. Гуляли в удовольствие. Виталий очень позитивный, интересный человек и хороший рассказик. Потренировал нашу память задавая вопросы. Всем рекомендую. Столица закатов теперь будет нашим городом для выходного дня!
    Прекрасно провели время экскурсии с Виталием. Нам повезло с погодой. Гуляли в удовольствие. Виталий очень позитивныйПрекрасно провели время экскурсии с Виталием. Нам повезло с погодой. Гуляли в удовольствие. Виталий очень позитивный
  • Л
    Людмила
    6 июня 2024
    Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
    Очень повезло с экскурсоводом Татьяной и водителем! На все вопросы отвечали,не торопили,не бежали,сделали много фотографий,всюду успевали. Водитель подвозил максимально близко. Спасибо огромное за такой приятный вечер!
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Здравствуй, Нижний Новгород
    Огромное спасибо экскурсоводу Ольге!!! Провела отличную экскурсию! Все было очень интересно и познавательно! Маршрут отличный!
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Нижний Новгород с нуля
    Нам очень понравилась экскурсия Татьяны и хотелось чтобы экскурсия длилась не 3 часа,а гораздо дольше
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Нижний Новгород - первое знакомство
    Спасибо большое, Виталию, за возможность прочувствовать атмосферу Нижнего Новгорода. Его экскурсия очень насыщенная, познавательная и эмоциональная. Очень рекомендую!
    Спасибо большое, Виталию, за возможность прочувствовать атмосферу Нижнего Новгорода. Его экскурсия очень насыщенная, познавательная и эмоциональнаяСпасибо большое, Виталию, за возможность прочувствовать атмосферу Нижнего Новгорода. Его экскурсия очень насыщенная, познавательная и эмоциональная
  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
    Отличная подача. экскурсию и гида можно смело рекомендовать
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
    6 мая были на экскурсии с Дарьей. Пешеходно-автомобильная экскурсия. Посетили основные достопримечательности. Дарья - очень интересная, приветливая девушка, увлекательно рассказывала,
    читать дальше

    отвечала на все наши вопросы. Время пролетело незаметно. С учетом холодной погоды экскурсия была проведена очень грамотно и и интересно. Нам очень понравился Нижний Новгород. Дарья, спасибо огромное!

  • Е
    Евгения
    4 июня 2024
    Нижний Новгород - первое знакомство
    Очень понравилась экскурсия, Виталий знаток своего дела, рекомендую всем
  • И
    Игорь
    3 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
    У нас был экскурсовод Евгений. Он очень хорошо провёл экскурсию. Знание материала отличное, приятное общение и политивный настрой. Рекомендую.
  • М
    Михаил
    3 июня 2024
    Мистика и история Нижнего Новгорода
    Очень высоко оцениваю работу Павла Плюснина. Хороший уровень знаний, приятная манера изложения материала. Нам очень понравилось! Жаль, что только 2 дня в Нижнем Новгороде!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 42
  1. Мистика и история Нижнего Новгорода
  2. Нижний Новгород сквозь века
  3. Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
  4. Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
  5. Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Набережная" можно забронировать 42 экскурсии от 900 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 4045 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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