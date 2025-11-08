Приглашаем вас необычно провести время: в сопровождении гида вы примете участие в пяти интерактивных программах, на которых обострятся все ваши чувства, а после сможете посетить один или два мастер-класса. Выбирайте понравившееся комбо и открывайте для себя новые горизонты!

Без слов

Поговорим руками? Общаться в тишине, не проронив ни слова, — возможно ли это? Сможем ли мы понять друг друга без слов? В самом начале экскурсии вы наденете противошумные наушники и погрузитесь в Тишину, но только одним из органов чувств — слухом, так как сможете «услышать» нашего гида и без звука. Он объяснит вам, как можно общаться без голоса и слуха, откроет вам новые ощущения и опыт через интерактивную экскурсию — это абсолютно другой уровень восприятия информации. Вы погрузитесь в выставку с помощью других органов чувств.

Тайны шоколада

Задумывались ли вы, что такое вкус? А влияет ли на вкус цвет? Как мы воспринимаем шоколад на аромат? Конфеты, например, выглядят так ярко, так вкусно — просто объедение. На этом вкусном и сладком мастер-классе вы узнаете историю шоколада, приготовите свои собственные шоколадные конфеты, которые заберете с собой в подарочной упаковке.

Угадай аромат

Этот мастер-класс — поистине увлекательное занятие. Вы окунётесь в мир ароматов и узнаете, как профессиональные парфюмеры «слышат» ароматы и соединяют ноты. Вы поймете, что помимо слуха у вас обострились еще и другие чувства. Вы узнаете, как характер влияет на обоняние, поиграете в арома-лото и угадаете 14 источников запаха, а также сделаете свой собственный арома-амулет. Результатом мастер-класса будет приятный подарок — ваш собственный амулет, который вы сможете взять с собой. Организационные моменты• Интерактивную экскурсию можно пройти как одному, так и с друзьями.

Музей доступен как детям 7+, так и взрослым.