Помимо пяти интерактивных зон, на которых ваши чувства обострятся до предела, вы посетите сразу два мастер-класса — «Угадай аромат» и «Шоколадные конфеты ручной работы», на которых вы узнаете историю шоколада и приготовите собственный набор конфет, а также угадаете 14 источников запахов и сделаете собственный арома-амулет.
Описание мастер-класса
Приглашаем вас необычно провести время: в сопровождении гида вы примете участие в пяти интерактивных программах, на которых обострятся все ваши чувства, а после сможете посетить один или два мастер-класса. Выбирайте понравившееся комбо и открывайте для себя новые горизонты!
Без слов
Поговорим руками? Общаться в тишине, не проронив ни слова, — возможно ли это? Сможем ли мы понять друг друга без слов? В самом начале экскурсии вы наденете противошумные наушники и погрузитесь в Тишину, но только одним из органов чувств — слухом, так как сможете «услышать» нашего гида и без звука. Он объяснит вам, как можно общаться без голоса и слуха, откроет вам новые ощущения и опыт через интерактивную экскурсию — это абсолютно другой уровень восприятия информации. Вы погрузитесь в выставку с помощью других органов чувств.
Тайны шоколада
Задумывались ли вы, что такое вкус? А влияет ли на вкус цвет? Как мы воспринимаем шоколад на аромат? Конфеты, например, выглядят так ярко, так вкусно — просто объедение. На этом вкусном и сладком мастер-классе вы узнаете историю шоколада, приготовите свои собственные шоколадные конфеты, которые заберете с собой в подарочной упаковке.
Угадай аромат
Этот мастер-класс — поистине увлекательное занятие. Вы окунётесь в мир ароматов и узнаете, как профессиональные парфюмеры «слышат» ароматы и соединяют ноты. Вы поймете, что помимо слуха у вас обострились еще и другие чувства. Вы узнаете, как характер влияет на обоняние, поиграете в арома-лото и угадаете 14 источников запаха, а также сделаете свой собственный арома-амулет. Результатом мастер-класса будет приятный подарок — ваш собственный амулет, который вы сможете взять с собой. Организационные моменты• Интерактивную экскурсию можно пройти как одному, так и с друзьями.
Музей доступен как детям 7+, так и взрослым.
См. расписание
Ответы на вопросы
Что включено
- Интерактивная экскурсия «В Тишине»
- Мастер-класс «Угадай аромат» (в зависимости от выбранного билета)
- Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в зависимости от выбранного билета)
Место начала и завершения?
Верхне-Волжская наб., 2
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 32 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 36 отзывов
А
Анна
8 ноя 2025
Очень интересно, советую сходить. Анастасия и Лиза очень приветливые, все подробно показали и рассказали. Задания были веселыми. На мастер-классе по шоколаду интересно рассказали историю, и мы сами сделали конфеты.
Д
Дарья
2 ноя 2025
В музее нам очень понравилось! Сходили на мастер-класс по шоколаду и на экскурсию, где побывали в роли глухих. Сотрудники Ксюша и Даша были очень добры и внимательны! Советуем прийти!
М
Мария
29 окт 2025
Посетили интерактивную экскурсию и два мастер-класса. Нам рассказали, чем отличаются язык жестов от жестового языка. Было весело выполнять задания в тишине в специальных наушниках. Особенно впечатлило, как музей помогает переосмыслить роль тишины в жизни. Мастер-классы по изготовлению конфет и "Угадай аромат" были очень познавательными.
Ю
Юлия
12 окт 2025
Очень понравилось. Замечательный экскурсовод Ксюша провела экскурсию и мастер-класс. Время пролетело незаметно. Интерактивный зал с Викой тоже очень понравился. Было интересно, весело и есть над чем задуматься.
К
Карина
2 окт 2025
Сходили с подругой на экскурсию и арома-мастеркласс. Мы довольны, было увлекательно и круто. Девочки Ксюша и Кристина очень хорошие, интересно объясняли. Не пожалели.
А
Алексей
29 сен 2025
Очень понравилась экскурсия, необычно и креативно. Советую ходить как взрослым, так и детям. Мастер-классы тоже классные, все очень интересно и познавательно! Рекомендую!
А
Анна
16 сен 2025
Впечатления просто потрясающие! Очень - очень понравилось абсолютно всё. Ксения и Антон - прекрасные ребята! Слушать и говорить жестово было очень увлекательно и здорово. Советую сходить!
Л
Лиза
3 сен 2025
Были на арома-мастер-классе и экскурсии. Определять запахи оказалось не просто, но очень интересно. Экскурсия в наушниках, где нужно молча выполнять задания, тоже была супер. Рекомендую всем.
Р
Раиса
28 авг 2025
Очень интересный музей! Ксюша рассказала много фактов, а Кристина помогла погрузиться в тишину. Девушки очень крутые и позитивные! После экскурсии был классный мастер-класс по созданию конфет. Мы в восторге!
Е
Евгения
12 авг 2025
Мне очень понравилась атмосфера в музее. Спасибо Анастасии и Даше за увлекательное погружение в мир тишины. Было очень весело и интересно, мозг кипел от общения жестами. После экскурсии два мастер-класса оставили приятное впечатление. Рекомендую брать комбо-билет.
М
Мария
10 авг 2025
Ходили с девочками 16 и 14 лет. Детям очень понравилось. Эмоционально, душевно и познавательно. Потрясающие ребята Антон и Ксения провели экскурсию и мастер-классы. Будем рекомендовать.
Е
Евгения
7 авг 2025
Очень интересные экскурсии. Приятные девушки, познавательно. Были на арома-мастер классе и экскурсии. Заставляет задуматься о разных людях и проверить себя на запахи.
И
Илья
28 июл 2025
Брали комбо: экскурсия и два мастер-класса. Узнали базу про глухих людей, научились ценить свои чувства. На мастер-классах сделали конфеты и получили в подарок арома-подвеску. Отмечу хорошую работу ведущих.
М
Мария
24 июл 2025
Посетили музей и мастер-класс по конфетам! Спокойно, приятная атмосфера, ребенок и бабушка довольны! Прекрасное место! Спасибо экскурсоводу Анастасии за увлекательный рассказ! Рекомендуем!
А
Анна
8 июл 2025
Впечатления великолепные! Были на экскурсии + арома-мастер класс. Очень понравилось различать ароматы и общаться на жестовом языке!! Отдельное спасибо Ирине и Даше.
